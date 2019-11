DHA YURT BÜLTENİ - 4

Aynı kaderi yaşayan kardeşlerin babası: Annesi atmamıştır, kendi düşmüştür

Rize'de, 2 çocuğunu 4 yıl arayla yüksekten düşmesi sonucu kaybeden baba Medet Havuz konuştu. Eşiyle ilgili ihmal suçlamaları kabul etmeyen Havuz, "Kendimden şüphe ederim, eşimden etmem. Kesinlikle annesinin atmış olabileceği düşüncesini katılmıyorum. Çocuğun son dönemde çok hareketliydi, yerinde duramıyordu. Kendi düşmüştür" dedi.

Olay, salı günü Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki 6 katlı apartmanda meydana geldi. En üst katta oturan Emine- Medet Havuz çiftinin kızları Fatma Nur, bilinmeyen nedenle pencereden düştü. Fatma Nur, ağır yaralanırken, olayı gören komşular, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Fatma Nur'u ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Fatma Nur Havuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. 2015 yılında, Fatma Nur 6 aylıkken, 4 yaşında olan ağabeyi Harun Havuz'un da aynı evin penceresinden düşerek, hayatını kaybettiği ve anne Emine Havuz'un psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, kızın düştüğü sırada evde bulunan anne Emine Havuz, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

'KENDİMDEM ŞÜPHE EDERİM, EŞİMDEN ETMEM'

Aynı kaderi yaşayan kardeşlerin babası Medet Havuz, 'ya konuştu. Eşinin kızıyla yakından ilgilendiğini anlatan Havuz, "Eşim kızımla çok yakından ilgileniyordu. Her şeyine koşuyordu. Ben ona bir bağırsam eşim hemen beni azarlardı. Eşimden asla küçük bir şüphem bile yok. Kendimden şüphe ederim, ondan şüphe etmem. Çocuğu ile çok ilgilidir. Sever, parka götürür, oynar. Benim eşim çocuğu için canını verir. Ben kendimden şüphe ederim, ondan şüphe etmem" dedi.

Oğlunun daha önce yüksekten düşmesi nedeniyle balkon kapılarını sürekli kilitli ve kapalı tuttuğunu anlatan Havuz, "İlk çocuğun düştüğü gün de ben işteydim. Bu olaydan sonra ben balkonları sürekli kapalı tutarım. Bu olayda da kesinlikle balkondan düşme ihtimali yok, pencereden düştü. Balkon kapısını o sabah ben kendim kapattım. Çocuğumun acısı olduğundan dolayı, her sabah kalkıyorum balkon kapısını kontrol ediyorum. Polisler geldi ,gösterdim. Balkon kilitli. İlk çocuk düştükten sonra alt katlara taşınmak için imkanım olmadı. Bir sene ev aradım imkanım olmadığından dolayı taşınamadık’’ diye konuştu.

'ÇOCUĞUM ÇOK HAREKETLİYDİ, YERİNDE DURAMIYORDU'

Eşinin psikolojik ilaçlar kullandığını ifade eden Medet Havuz, "Eşim o gün evde yalnızdı. Bana 'camı ve halıları sildim. Sonra çocuğu bulamadım. Sonrasını da hatırlamıyorum' dedi. Eşim acısından ne yaptığını bilmiyor. Psikolojik ilaçlar kullanıyor ama herkes artık psikolojik ilaç kullanıyor. Eşim bu ilaçları evlendiğinden beri kullanıyor. Bunlar sinir krizi ilaçları. Eşimin acısı çok büyük. Ne derseniz ağlıyor. İçi kan ağlıyor. Onun da benim de içim yandı. Kesinlikle annenin atmış olabileceği düşüncesini katılmıyorum. Çocuklarına karşı benden daha duyarlı. Bu konuda en ufak bir tereddütüm yok. Son dönemde çok hareketliydi, yerinde duramıyordu. Çocuğum kendi düşmüştür" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

----------

-Baba Medet Havuz ile röp.

Haber: Arzu ERBAŞ - Kamera: Mehmet Can PEÇE RİZE,()

========================

Umuda yolculuk Mersin'de son buldu

Mersin'de, deniz yolu ile dışı yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye uyruklu 74 kaçak göçmen yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir grup kaçak göçmenin deniz yolu ile yurt dışına çıkmaya çalıştığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi'nde, bazıları Suriye'den gelen 74 kaçak göçmen ile 1 organizatörü yakalayarak, gözaltına aldı.

Kaçakların kullanmayı planladığı 1 tekneye de el konuldu. Tamamı Suriye uyruklu kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Organizatör hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Görüntü Dökümü

---

-Göçmenlerin gece beklerken çekilen görüntüleri

-Jandarma Komutanlığı görüntüsü

-Alınan güvenlik önlemi

-Göçmenler komutanlıktan çıkarken

-Göçmenler toplu halde beklerken

-Göçmenlerin otururken görüntüsü

-Göçmenler araçlara bindirilirken

-Genel ve detay

SÜRE:01'58"

Haber:Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN, ()

=========================

Eğitime destek için bahçe duvarını matematik tablosuna dönüştürdü

Van'da yaşayan 2 çocuk babası Ömer Tanış (36), mahalle arasında bulunan sokak duvarına ideolojik ve argo yazıların yazıldığını görünce, duvarı ilkokul çağındaki öğrencilerin faydalanabileceği matematik tablosuna dönüştürmeye karar verdi. Tanış, fon kağıtlarından da yararlanarak çarpım tablosunun tamamını düzenli ve okunaklı bir şekilde evinin sokak duvarına işledi. Tanış'ın bu hizmeti, mahallede yaşayan aileleri ve özellikle de öğrencileri sevindirdi.

Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Cevdet Paşa mahallesinin Tuncay Aras sokağında oturan Tanış, mahalle arasında bulunan sokak duvarına yazılan yazılardan rahatsız olup, duvarı çarpım tablosuna dönüştürdü. Bunun için de atölyesinde yoğun bir çalışma içerisine girdi. Tanış, kırtasiyeden aldığı fon kağıtlarına yazdırıp, kestiği rakamları şablon haline getirdikten sonra boyayarak özenle evinin sokak duvarına işledi. Tanış'ın düzenli ve okunaklı şekilde evinin bahçe duvarına şablonlarla işlediği çarpım tablosu, öğrenci ve velileri mutlu etti. Öğrenciler, böylelikle her okula gidişlerinde veya dönüşlerinde duvarda gördükleri çarpım tablosuna bakarak ezber yapmaya çalışıyorlar.

'EĞİTİME DESTEK İÇİN YAPTIM'

Tanış, eğitime destek için evinin önündeki duvarı matematik tablosuna dönüştürdüğünü belirterek, "Evimin önünde küçük bir atölyem var. Zaman buldukça bu atölyemde ahşaptan çeşitli vazolar yapıyorum. Sokaktaki duvarlarda boş yazılan yazıları görünce, bunların yerine ne yapabilirim 'diye' düşündüm. Sonra aklıma çarpım tablosu geldi. Öğrencilerin faydasına olacağını düşündük. Sonra kırtasiyeden aldığım beyaz fon kağıtlarının içini oyup, şablona dönüştürdüm ve bu şablonu da duvara yapıştırarak çarpım tablosu işledim. Bunu yaptıktan sonra çok faydalı olmaya başladı. Öğrenci ve velilerden güzel geri dönüşler aldım. Öğrenciler her okula gidiş gelişlerinde çarpım tablosunu okuyor. Sınav zamanı gelip burada ders çalışan öğrenciler bile oluyor. Çarpım tablosunu ezberliyorlar. Bazen lisede okuyan öğrenciler bile buraya gelip çarpım tablosu okuyor. Bu da beni çok mutlu ediyor" dedi.

Tuncay Uras İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Esmanur Yıldız, her sabah okula gittiğinde duvara işlenen çarpım tablosunu okuyarak ezberlediğini, bunun da çok faydalı olduğunu söyledi. Mehmet Akif Ersoy Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi ve Ömer Tanış'ın kuzeni olan Beyza Tanış ise lisede okumasına rağmen her gün bu çarpım tablosunu okuduğunu söyledi. Tanış,"Bu bizim için çok eğitici ve öğretici oluyor. Çünkü duvarlara hep kötü şeyler yazılıyor. Ama bu çarpım tablosu insanları hem eğitiyor, hem öğretiyor. Ben liseli olduğum halde her geçtiğimde okuyorum ve küçük çocuklarla birlikte de okuyoruz. Çok güzel bir şey. Bunu yapan Ömer beye çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

---------

-Ömer Tanış'ın evinin önündeki atölye

-Atölyede fon kağıtlarındaki şablonun içini oyarak çarpım tablosunu oluştururken

-Tanış, çalışmasını anlatırken

-Duvara işlerken

-Atölyenin duvarına asılı olan çarpım tablosu şablonu

-Aileleriyle birlikte okula giden öğrenciler

-Duvardaki çarpım tablosunu okuyan öğrenciler

- Muhabirinin anonsu

-Duvara işlenen çarpım tablosu

-Esmanur Yıldız isimli öğrenci ile röportaj

-Mehmet Akif Ersoy Lisesi 2'inci sınıfta okuyan Beyza Tanış ile röportaj

-Çocuklarla birlikte çarpım tablosunu okuyan Lise öğrencisi Tanış

-Okula giderken çarpım tablosu okuyan öğrenciler

-Çarpım tablosunu bahçe duvarına işleyen Ömer Tanış ile röportaj

-Duvara işlenen çarpım tablosuna bakan minik öğrenciler

-Çarpım tablosu önünde kameralara poz veren öğrenciler

-Öğrenciler çarpım tablosu birlikte okurken

-Sokakdaki duvarlarda yazılan boş yazılar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN-)

=====================

Komşu evlerde, ayrı kentlerde yaşayanlara turist ilgisi

Samsun'un Ambartepe ve ilerisindeki Elimdağ mahalleleri ile Ordu'nun Şentepe Mahallesi'ni, evler arasından geçen dar yol ayırıyor. İki kentin sınırı olarak kabul edilen ve yarısı Samsun, diğer yarısı ise Ordu'ya ait yol, bölgede oturanlara ilginç anlar yaşatıyor. İki kentin sınırında çekilen reklam filminin ardından ilgi çeken mahalleleri turistler ziyaret ediyor.

Samsun'un Terme ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe ve ilerisindeki Elimdağ mahalleleri ile Ordu'nun İkizce ilçesine 24 kilometre uzaklıktaki Şenkepe mahallelerini, 7 metre genişliğindeki yol ayırıyor. İki kentin sınırı olarak kabul edilen ve yarısı Samsun, diğer yarısı ise Ordu'ya ait yol, bölgede yaşayanlara ilginç anlar yaşatıyor. Mahalle sakinleri, yolun karşısına geçtikleri anda bulundukları kenti de değiştirmiş oluyor. Yola bakan binalarda karşılıklı evlerde oturanlar ayrı illerde yaşıyor. Ev sahipleri birbirlerini sabit telefon hatlarından ararken ise şehirlerarası kod kullanmak zorunda kalıyor. Bir adımla kent değiştiren mahalle sakinleri, karşılıklı oturdukları evlerde Ramazan Ayı'nda 1 dakika arayla oruçlarını açıyor. Komşu evlerde, ayrı kentlerde yaşayanların hikayelerinin bir GSM şirketince çekilen reklam filmine konu edilmesi üzerine turistler mahalleleri ziyaret etmeye başladı.

'YOLDA FOTOĞRAF ÇEKTİRİYORLAR"

Medyada yer almasının ardından çekilen reklam filmlerinin de etkisiyle mahalleyi turistlerin ziyaret etmeye başladığını anlatan Elimdağ Mahallesi Muhtarı Furruh Öktem, iki şehri ayıran sınır olan yolun sosyal medyada çok ilgi çektiğini söyledi. Öktem, "Yaz aylarında buraya çok sayıda ziyaretçi gelmeye başladı. Birçok kişi gelip fotoğraf çektiriyor. Buraya gelenler genellikle sosyal medyadan görüp merak edip geliyorlar. Yolun iki şehrin sınır olduğunu görmeye gelenler burada fotoğraf ve video çekip sosyal medyada paylaşıyor. Burayı görmeye gelenler bize buranın çok ilginç bir yer olduğunu söylüyorlar. Biz burada yaşadığımız için bu durum bize çok normal geliyor ama dışarıdan gelen insanlar çok şaşırıyor. Buranın bu kadar tanınması ve dışarıdan insanların burayı ziyaret etmek istemesi bizi çok sevindirdi. Mahallemize turizm anlamında bir hareketlilik getirdi böylede devam etmesini istiyoruz" dedi.

'YOLU GÖRMEK İÇİN GELİYORLAR'

Örencik Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Güney ise kendileri için yolun sınır olmasının normal bir durum olduğunu ancak dışarıdan gelenlerin çok şaşırdığını söyleyerek "Burada yolumuzun bir kısmı Ordu bir kısmı Samsun sınırları içerisinde kalıyor. Ordu ve Samsun'da yaşayanlar burada yolumuzu beraber kullanıyoruz. Yolu bu özelliğini öğrenip buraya gelenler çok oluyor. Önceden burada yaşayıp buradan gurbete gidenlerde daha sonradan buraya gelip çok değiştiğini söylüyorlar. Gelip burada fotoğraflar çekiyorlar. Bazen de sosyal medyadan görüp gelenler oluyor. Onlarda yolun bu özelliğinin çok değişik olduğunu ve dikkat çektiğini söylüyorlar. Biz de yöre halkı olarak buraya bu kadar insanın gelmesinden dolayı çok mutlu oluyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------

-Sınır olan yoldan detay

-Mahallelerden detay

-Vatandaşlardan detay

-Drone ile detaylar

-Röportajlar

-Muhabir anonsu

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/TERME(Samsun), ()

=========================

Aydın'da Washington cinsi portakalların hasadına başlandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Washington cinsi portakalların hasadına başlandı. Kış aylarının vazgeçilmezi, C vitamini deposu olan portakalların büyük bölümü yurt dışına ihraç edilirken üreticiler iç tüketimin artması için de çağrı yaptı. Çobanisa Mahalle Muhtarı Şehmuz Mızrak, iç pazarda da satış rakamlarını arttırmak istediklerini belirterek, "Hasta olmamak ve doğal yollardan C vitamini ihtiyacımızı karşılamak için çocuklarımıza her gün 1 portakal yedirelim" dedi.

Kuyucak ilçesi Çobanisa Mahallesi'ndeki üreticiler hava sıcaklığı eksi derecelere düşmeden portakal hasadına başladı. Ocak ayından önce tarladaki portakalları toplamak isteyen çiftçi, don nedeniyle ürün kaybı yaşamamak için aralık ayı sonuna kadar hasadı tamamlayacak. Günde yaklaşık 15 ton portakalın hasat edildiği Kuyucak'ta erken toplandığı için ürünler depoda muhafaza ediliyor. Olgunlaşan portakallar zamanla renk değiştirip turuncu bir görünüme bürünüyor. Ürünlerin çok büyük bir bölümü ise yurt dışı pazara sunuluyor. Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2019'un ilk 10 ayında yaklaşık 129 bin ton portakal ihracatı yapıldığını söyleyerek en fazla ihracatın 68 bin ton ile Irak'a yapıldığını kaydetti. Irak'ı Rusya, Ukrayna ve Gürcistan gibi ülkelerin takip ettiğini söyleyen Uçak, "2018 yılında 100 milyon dolar portakal satılırken bu yılın ilk 10 ayındaki ihracat rakamı henüz 40 milyon dolar. Bu rakamın daha da artmasını hedefliyoruz. 2018'de yaklaşık 285 bin ton portakal ihracatı yapıldı. Geçen yıl da Irak başta olmak üzere Rusya, Romanya, Sırbistan, Azerbaycan, Katar, Bulgaristan ve Suudi Arabistan gibi 70'den fazla ülkeye portakal sattık" dedi.

'HER GÜN 1 PORTAKAL TÜKETİN'

Portakal sezonunun çiftçiye hayırlı olmasını dileyen Çobanisa Mahalle Muhtarı Şehmuz Mızrak, geçen yıl fiyatların ve rekoltenin daha yüksek olduğuna dikkat çekerek unlu bit hastalığı ve Akdeniz sineğinden etkilenmemek için mücadele verdiklerini anlattı. Portakal ve zeytin üretiminin yanı sıra hayvancılığın da yaygın olarak yapıldığı Çobanisa'da narenciyenin önemli bir geçim kaynağı olduğunu belirten Mızrak, "Köyümüzde 45- 50 yıldır narenciye ile uğraşılıyor. Tarladan toplanan portakallar 3- 4 ay süresince depoda kalacağı için ilaçlanır. Böylece çürümesini önlüyoruz. Fireler oluyor ama portakallarımız daha diri ve taze kalıyor. Portakalımız yurt dışında tercih ediliyor ama iç tüketim bize göre yeterli değil. Hasta olmamak ve doğal yollardan C vitamini ihtiyacımızı karşılamak için çocuklarımıza her gün 1 portakal yedirelim" dedi.

DEPODA TAZE KALIYOR

Hem üretici hem de işçi olarak tarladaki portakal hasatına katılan Gülsüm Gezgin de zor ve yorucu bir iş yaptıklarını belirterek, "Bu aylarda portakalı toplayıp şubat ya da martta satıyoruz. Fiyatlardan çok memnun değiliz. Masrafını düşündüğünüzde geliri yetmiyor. Tarladaki günlük yevmiyemiz 80 lira. Saat 08.00'de işbaşı yapıp 16.00' da bırakıyoruz. Bu iş zor ve yorucu" dedi.

Çobanisa'da yaklaşık 50 yıldır narenciye üreten 64 yaşındaki Ali İhsan Koç da şöyle konuştu:

"1983'den beri portakalları ambar ediyorum. Depoda ilaçlayıp muhafaza ediyoruz. Gelirlerimiz 15 sene kötü gitti. Ama 2 yıldır iyi. 4 kuruşa portakal satan çok oldu. Şimdi daha iyi. Ürünümüz mart nisanda olgunlaşıyor ve güzel para ediyor. Geçen yıl fiyatı 2 liraya kadar yükseldi. Şimdi dalında 60 kuruş. 10 ton üründen 6 bin lira para geliyor."

DALINDAN 75 KURUŞA VERİYOR

Ürünün depoda bekletmeden dalından satan İlhan Çelik ise mevsim şartlarının rekolteyi etkilediğini dile getirerek fiyatlardan umutlu olduğunu söyledi. Çelik, "Ben kendi ürünümü dalında verdim. Depo yapmıyorum. 100 tonluk ürünü koparıp muhafaza etmek için ayrı bir bütçe gerekir. Bu bütçeyi ayırmak istemediğim için tüccara veriyorum. Malın kalitesine göre fiyat değişiyor. Dalından satılan portakalın fiyatı 75 kuruşa kadar çıkar. Kazancımı hasat sonunda hesaplayacağım, şansımıza kilo olarak ne kadar çıkarsa" dedi.

Görüntü Dökümü

------------

-Hasattan görüntü,

-İşçilerin portakalları kasalamasından görüntü,

-Anons,

-İşçi ve üreticilerle röp,

-Portakalların ilaçlanıp depoya kaldırılmasından görüntü.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()

=====================

Akan trafikte tehlikeye aldırmadan yürüdü

Adana’da yoğun trafiğin yaşandığı caddede yürüyen kimliği belirsiz kişi, hem kendi canını hem de araç sürücülerini tehlikeye attı.

Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, 30'lu yaşlarda bir kişi, trafiğin yoğun olduğu caddenin ortasında, hızla giden araçlara aldırmadan yürüyor. Çalan kornalara ve tepkilere rağmen yürüyüşüne devam eden kimliği belirsiz kişi, hem kendi canını hem de araç sürücülerini tehlikeye atıyor.

Görüntü Dökümü

------------

- Yoğun trafikte caddede yürüyen vatandaş

SÜRE:23" BOYUT: 3,78 MB

Haber:Can ÇELİK-Kamera: ADANA,()

======================

Rehberlik uzmanları uyarıyor: Ara tatilin içeriği doldurulmalı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya konulan ara tatilde, milyonlarca öğrenci ders çalışma ve sosyal aktivitelere yönelmenin programlamasını yaparken, uzmanlar ise, tatilde dengeli olmak gerektiğine dikkat çekerek öğrencileri uyardı. Ara tatilin içeriğinin doldurulması gerektiğini söyleyen Rehberlik Uzmanı Fehmi Ünal, "Eğitimdeki durma döneminde öğrencilerimiz eksiklerini kapatırsa daha iyi yol alabilirler. Son birkaç günde ise sosyal aktivitelere yönelmek önemli. Tatilin tamamını ders çalışarak geçirmeyi planlayan öğrenciler ise en azından 2-3 günü kesinlikle kendilerine ayırmalı" dedi.

Eylül ayında 2019- 2020 eğitim dönemine başlayan milyonlarca öğrenci, haftalardır süren yoğun ders ve sınav temposuna Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya konulan 18- 22 Kasım tarihleri arasındaki ilk ara tatille kısa bir mola verecek. Öğrencilerden daha fazla verim almak ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla uygulamaya konulan tatilde, uzmanlar dengeli olmak gerektiğine dikkat çekerek öğrencileri uyardı. Ara tatilin içeriğinin doldurulması gerektiğini söyleyen Rehberlik Uzmanı Fehmi Ünal, "Eğitimdeki durma zamanında öğrencilerimiz eksiklerini kapatırsa daha iyi yol alabilirler. Son birkaç günde ise sosyal aktivitelere yönelmek önemli. Tatilin tamamını ders çalışarak geçirmeyi planlayan öğrenciler için en azından 2-3 günü kesinlikle kendilerine ayırmaları gerekiyor. Bu dönemde öğrenciler akıl oyunları üzerinde çalışmalar yapabilir. Bu program ilk kez uygulanıyor ve uyum süreci zaman alacak. Eksikler yer yer zamanla giderilecektir. Havalar da çok iyi gittiği için öğrencilerin kültür çalışmaları ön plana çıkıyor."

UYKU DÜZENİNE DİKKAT

Tatil formatının ilk kez uygulanacağını söyleyen Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tatil ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan 180 farklı proje var. Bu projeler gezi, sağlık, çevre, kültür çalışması gibi farklı konulardan oluşuyor. Sınava hazırlanan 8'inci sınıf ve 12'nci sınıflarımızın bu haftayı çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Bu öğrenci gruplarının günlük planlamalar yaparak deneme testlerini çözmeye devam etmeleri ve eksiklerini kapatmaları şart. Bunun dışında küçük sınıflar için, daha çok kendi bulunduğu çevrelerdeki sosyal aktivitelere yönlenmelerini öneriyoruz. Öğrencilerimiz bu dönemde eksiklerini kapatabilirler. Uyku düzeninin bozulmaması oldukça önemli. Erken uyanıp gününü iyi bir şekilde değerlendirmeliler. Son birkaç günde de gezi ve sinema gibi aktivitelerde bulunulabilir. 12'ler ise yoğun tempolarına muhtemelen devam edeceklerdir."

Görüntü Dökümü

-----------

- Fehmi Ünal ile röp.

- Sınıftan genel detay görüntü

- Öğrencilerden genel detay görüntü

Haber: Hande NAYMAN Kamera: Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

=======================

Kaçak sigarayı dedektör köpek buldu

Mersin'de polisin şüphe üzerine durdurduğu Romanya plakalı TIR'da, değişik markalarda 75 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Sürücü tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşler Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılarına yönelik yaptıkları çalışma kapsamında, Mersin-Adana Otobanı'nda, Romanya plakalı dorseli TIR'ı durdurdu. Sürücü M.E.'nin verdiği evraklardaki mühür numaralarıyla dorsedeki mühür numaralarının birbirini tutmaması üzerine TIR, Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekildi.

Dedektör köpek ile TIR ve dorsesinde arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesi üzerine de dorse, mührü kırılarak kontrol edildi. Yapılan aramada değişik markalarda 75 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Sürücü M.E., gözaltına alındı. Sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede de tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

-----

-Köpeğin getirilmesi

-Köpekle arama yapılması

-Köpeğin tepki vermesi

-Ekiplerin mührü kırması

-Ekiplerin dorse kapağını açması

-Ekipleri dorseye çıkması

-Saklanan sigara paketlerinin bulunması

-Paketlerdeki sigarının görüntüsü

(BOYUT:289 MB) (SÜRE: 2, 34 DK)

Haber:Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN, ()