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DHA YURT BÜLTENİ - 4

    Lise öğrencisi, Apple'ın açığını buldu, aldığı ödül şaşırttı   Bursa'da  yaşayan lise öğrencisi Oğuz Akçay (17), dünya teknoloji devi Apple'ın, Iphone marka cep telefonunda bulduğu teknik bir açığı firmaya...

GÜNDEM 12.11.2019, 10:46
DHA YURT BÜLTENİ - 4

 

 

Lise öğrencisi, Apple'ın açığını buldu, aldığı ödül şaşırttı

 

Bursa'da  yaşayan lise öğrencisi Oğuz Akçay (17), dünya teknoloji devi Apple'ın, Iphone marka cep telefonunda bulduğu teknik bir açığı firmaya bildirmesi üzerine 100 lira ile ödüllendirildi. Oğuz Akçay, "Böyle büyük bir markanın açığını bulmak beni çok şaşırttı. Bulduğum için de çok mutlu oldum. Hesabıma ise ödül olarak 100 lira yüklediler" diye konuştu.

Bursa'nın Nilüfer İlçesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan ve Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik bölümü son sınıf öğrencisi Oğuz Akçay, ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın ürettiği Iphone telefonunun yazılım açığını buldu. Manzara fotoğrafı çekmeyi seven Akçay, arkadaşı ile konuştuğu sırada fotoğraf çekmek istedi. Telefon görüşmesini sürdürdüğü sırada fotoğraf çekmek için telefonun kamerasını açan Oğuz Akçay, hatanın kendi telefonundan kaynaklandığını düşünse de daha sonra başka telefonlardan deneyerek telefonun yazılım hatası olduğunu belirledi.

Firmaya mail atarak durumu bildiren Akçay, bir süre sonra kendisine teşekkür maili geldiğini belirterek, "Arkadaşımla telefon görüşmesi yapıyordum. Bu sırada güneşin doğuşunu fotoğraflamak istedim. Telefonumda video sekmesine girerek video kayıt yapmaya başladım. Yaklaşık 5 saniye kayıtın ardından birden telefonum dondu. Daha sonra siyah ekran oldu. Ekranda telefonun logosu çıktı. Ama bu sırada telefon görüşmesi yapmaya devam ediyordum. Bunun benim telefonumdan kaynaklı bir hata olduğunu düşündüm. Farklı telefonlarda denediğimde yine aynı hatayla karşılaşınca durumu firmaya bildirdim. Birkaç gün sonra bana mail attılar. Böyle bir açığı bulduğum için bana teşekkür ettiler. Daha sonra bana küçük bir sürpriz hazırladıklarını belirterek bakiyeme 100 lira yüklediler" diye konuştu. 

Kendisinin sürekli yazılım ve kodlama ile uğraştığını söyleyen Oğuz Akçay, "Böyle büyük bir markanın açığını bulmak beni çok şaşırttı. Bulduğum için de çok mutlu oldum. Çevremdekiler ilk başta bana inanmadılar. Apple'dan mail geldiğini görünce inanmaya başladılar" dedi.

 

Görüntü Dökümü

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- Oğuz Akçay röportaj

-Oğuz Akçay fotoğraf çekerken

-Oğuz Akçay telefonu ile uğraşırken

 

Süre: 02.30 Boyut: 280 MB

 

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, ()

 

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İzmir'de terör operasyonu: 12 gözaltı

 

İzmir ve İstanbul'da, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın cezaevinde yatan üyelerini, cezaevlerinde yapılacak açlık grevi gibi eylemlerde koordine ettikleri belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucunda İzmir'in Menemen ilçesi ve İstanbul'da belirlenen adreslere bu sabah eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 av tüfeği ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin, örgütün cezaevlerinde kalan üyelerini, dışarıdan koordine ederek yapılacak açlık grevleri gibi eylemlere yönlendirdikleri tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

 

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin evlerinden alınmalarından

- Sağlık kontrolüne götürülmelerinden görüntü

 

Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR, ()

 

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Hatay'da zeytin ağaçlarında 'kurt' zararı

 

Hatay'ın Samandağ ilçesinde zeytin hasadı yapan üreticiler, ağaçlarının zararlı kurtlar tarafından istila edildiğini söyledi. Rekolteden memnun olduklarını belirten üreticiler, ağaçlara zarar veren kurtlardan kurtulmanın yollarını aradıklarını anlattı.

Samandağ ilçesi Değirmenbaşı Mahallesi’nde zeytin hasadı yapan üreticiler, ağaçları saran kurtların verdiği zararla yere dökülen zeytinleri görünce büyük üzüntü yaşadı. Ağaçlarının kurtlar tarafından istila edildiğini belirten üretici Şehit Kapi, verimli bir sezon geçirdiklerini ancak kurtların verdiği zararla gelecek yıllar için endişe duyduklarını belirtti. Kapi, "Bu yıl zeytinden istediğimiz verimi aldık. Rekolteden oldukça memnunuz. Ama zeytin ağaçlarının etrafını kurtlar sardı. 15 gün önce bir sıcak oldu ve bununla birlikte zeytin ağaçlarımızda kurtlar oluştu. Zeytinler yere döküldü. Kurtlar, ağaçların kurumasına neden oluyor. Biz de zeytinleri yerden toplamak zorunda kalıyoruz. Komşularımız kurt etkisini daha çok gördü ve ağaçlarını budamak zorunda kaldılar" dedi.

'İLAÇ DESTEĞİ İSTİYORUZ'

Zeytin ağaçlarını kurtlardan kurtaramadıklarını söyleyen bir diğer üretici Fevzi Kapi ise, "Verimden memnunuz, yalnız ağaçlar kurtlarla dolu. Zeytinleri kurtlardan bir türlü kurtaramıyoruz. O kadar ilaç attık, boşa gitti. İlaçlar da hiçbir fayda etmiyor. Devletimizden ilaç desteği bekliyoruz. İyi ilaç vermeleri gerekiyor, bu ilaçlar hiç fayda etmiyor. Biz de şu an zeytinlerimizi budamak zorunda kaldık" diye konuştu.

Zeytin bahçesinde ailesiyle birlikte zeytin toplayan Kapi, "Her yıl bugünlerde zeytinlerimizi ailece topluyoruz. Zeytin toplayan makineler var. Ama biz ağaçtan sıyırarak toplamayı tercih ediyoruz. Çünkü makineler salladıkça ağaçların köklerine zarar verebiliyor. Bundan zeytin ağaçları zarar görüyor. Bu yüzden böylesi daha güzel. Zeytinleri topladıktan sonra fabrikaya götürüp, yağını çektiriyoruz. Bir kısmını da sofralarımızı tatlandırması için ayırıyoruz. Arkadaşlarımıza da dağıtıyoruz" ifadelerini kullandı.

 

Görüntü Dökümü

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- Kurttan zarar görmüş zeytin ağaçları

- Ağaçların budanmış hali

- Üretici Şehit Kapi'nin konuşması

- Üretici Fevzi Kapi'nin konuşması

- Daldaki zeytinlerin toplanması

- Yerdeki dökülmüş zeytinlerin toplanması

- Genel ve detaylar

 

Haber-Kamera: Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), ()

 

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Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı

 

Mersin merkezli 3 ilde, yasa dışı bahis oynatan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Daire Başkanlığı Koordinesi'nde Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mersin, Muğla ve Şırnak'ın Cizre ilçesinde yasa dışı bahis oynandığı saptanan adreslere operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde 6 cep telefonu ve 1 hard disk ele geçirildi. Mersin'de sorgulanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

Görüntü Dökümü

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-Şahıslar emniyetten çıkartılırken

-Şahıslar polis otosuna bindirilirken

-Şahıslar adliyeye götürülürken

 

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN, ()

 

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Otomobilin çarpıp kaçtığı yaya yaralandı

 

ADIYAMAN’da yolun karşısına geçmeye çalışırken plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobilin çarpıp kaçtığı Recep Yağar (17) yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye  çalışan Recep Yağar’a plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarparak kaçtı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedavi altına alınan Yağar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adıyaman Eğitim  Araştırma Hastanesi

- Yaralının acil servise götürülmesi

- Genel ve detay görüntü

 

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 65 MB

 

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

 

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Kayıp yaşlı adam aranıyor

 

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, 28 Eylül tarihinde mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan ve arama çalışmalarında izine rastlanılamayan Mehmet Togan’ın (84) yakınları, yaşlı adamın kaçırıldığını öne sürdü.

Beşikdüzü'ne bağlı Bayır Mahallesi'nde oturan, alzheimer hastası 6 çocuk babası Mehmet Toğan, 28 Eylül'de mantar toplamak için gittiği ormanda kayboldu. Yakınları, Doğan'a ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Bölgede jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile AKUT ekipleri arama çalışması gerçekleştirdi. Drone destekli, iz takip köpeklerinin de kullanıldığı 60 kişilik ekiple sürdürülen arama çalışmalarında Toğan'ın izine rastlanılamadı. Mehmet Togan’ın yakınları, yaşlı adamın kaçırıldığını öne sürdü.

'KAYBOLMADI, KAÇIRILDI'

Kayıp Mehmet Togan’ın eşi Elmas Toğan, ormana mantar toplamaya gittiklerini belirterek "Ben yukarıda durdum, o benden aşağıya gitti. Ben gidemedim. Bekledim gelmedi. Sonrasında yoldan arka arkaya iki otomobil geçti. Biraz daha bekledim yine gelmedi. Karanlık oldu. Yardım istedim, aradık ama bulamadık. Sonrasında askerler geldi. Onlar da baktılar. Eşim kaybolmadı, kaçırıldı. O arabalar onu alıp gitti. Kiracımız ile alışveriş davamız vardı. Verdiğimiz paraları geri almak istedik. Bize 3 bin Euro ve 20 bin TL ödedi. Eşimi o kaçırmış olabilir. Çocuklarım gidip sormuşlar ama ‘ben yapmadım, kameraları inceleyin’ demiş. ‘Ben yaptım’ der mi? Eşim aklı başında, beyefendiydi. Onu tanımayan, iyilik etmediği kişi yok. O kaybolmadı, kaçırıldıö dedi.

Babasının kaçırıldığını öne süren Fatma Demir ise, "Babam 9 gün boyunca ormanda kayboldu diye arandı. Ama 6’ncı günü babamın hırkası ekiplerce bulundu. Öncesinde o hırka orada yoktu. Hırkanın orada bulunmasının ardından babamın yaşadığını hissettim. Bu hırkanın anayolun kenarında bulunması babamın kaçırıldığının gösteren bir delildir. Komşumuzdan şüpheleniyoruz. Hırkayı bulduktan sonra hemen kendisiyle görüşme yaptık. Kendisinin yaylaya son 1-2 senedir hiç çıkmadığını söyledi. Ama yaylada onu görenler var. Yaylada bizim evi gözetlerken görenler var. Şuanda çok yüksek teknolojik araçlarla arama yapılarak soruşturmanın devam ettiği bize söylendi. Ama şuana kadar bir sonuç yok. Şüphelendiğimiz kişiler hakkında suç duyurusunda da bulunduk. Bu olayın aydınlatılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

 

Görüntü Dökümü

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Mehmet Togan'ın eşi ile röp.

Kızı Fatma Demir ile röp.

Detaylar

 

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR TRABZON-

 

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Denizli'de FETÖ'ye 7 tutuklama

 

Denizli'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 7'si tutuklandı. 10 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis, geçen 8 Kasım günü, 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında 'ByLock' kullanıcılarının da bulunduğu 17 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyaller ile örgütsel dokümanlara el konuldu.

Sorgularının ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı. 10 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 

Haber: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()-

 

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