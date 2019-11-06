DHA YURT BÜLTENİ-4 

Dilencilerin yer tartışması: Ağabey ben 20 yıldır buradayım

Adana'nın Seyhan ilçesinde trafik ışıklarında duraklayan araçlardan para isteyen 2 dilenci arasında çıkan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde dilencilerden birinin "Ağabey ben 20 yıldır buradayım. Burası benim yerim. Bu kadının trilyonları var" sözleri dikkat çekti.

Merkez Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi üzerinde, trafik ışıklarında duraklayan araçlardan para isteyerek dilenen biri erkek ve diğeri kadın 2 dilenci arasında yer yüzünden tartışma çıktı. Bu sırada yoldan geçen bir vatandaş, tartışmayı cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başladı. Yaşlı kadın kendisini görüntüleyen vatandaşa, "Canım ağabeyim beni kurtar" diye seslendi. Bunun üzerine görüntüyü çeken kişi, "Ne oldu ağabey, ne oldu teyzeciğim?" diye seslendi. Daha sonra yaşlı kadın, diğer dilencinin kendisini bulunduğu yerden kovduğunu ve caddenin kendisinin dilenme bölgesi olduğunu söyledi. Erkek olan dilenci bu sırada yaşlı kadına tepki göstererek, "Yalan söylüyor ağabey. Ben 20 yıldır buradayım. Burası benim yerim" diye tepki gösterdi. Tartışmanın uzaması üzerine yoldan geçen bir aracın şoförü, erkek dilenciye yaşlı kadına vurduğunu söyleyerek tepki gösterdi. Bu iddiayı kabul etmeyen erkek dilenci, kendisini görüntüleyen vatandaşa, "Ağabey, sen bu kadına bakma. Yalan söylüyor. Burada herkes ekmeğini kazanır. Burada durmasın. Trilyonluk ağabey bu" dedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine dilencilerin kavga ettiği yere polis ekipleri geldi. Polis, iki dilenciyi bölgeden uzaklaştırdı.

Erkek dilenci, bir süre önce de parkta soyunup yoldan geçen sürücülerden para istemişti.

Görüntü Dökümü

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- Bir sürücünün erkek dilenciyi uyarması

- Kadın dilencinin konuşması

- Erkek dilencinin konuşması

- Birbirleri ile tartışmaları

- Polisin gelmesi

- Dilencilerin polisle konuşması

- Erkek dilencinin soyunduğu arşiv görüntüleri (ARŞİV)

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,()

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Eroin ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı, eşi serbest



Adana'da bir otomobilde yapılan aramada 15 kilo 132 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı, eşi ise adli kontrolle serbest kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu. Polis, sürücü Vedat A. (27) ve yanındaki eşi Asiye A. (25) ve 1 yaşındaki kızlarını otomobilden indirip, arama yaptı. Narkotik köpeği ile yapılan aramada aracın kaporta bölümüne gizlenmiş 7 paket içinde 15 kilo 132 kilo eroin ele geçirildi. Vetat ve Asiye A. çifti gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan çiftten Vedat A. tutuklandı, Asiye A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Narkotik köpeğinin otomobilde arama yapması

- Otomobilin gizli bölmesinden çıkarılan narkotik madde

- Kucağında bebek ile adli tıp birimine getirilen kadın zanlı

- Diğer zanlının getirilmesi

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,()

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Adana'da asayiş uygulamasında 11 şüpheli yakalandı

Adana'da 720 polisin katıldığı asayiş uygulamasında 11 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, Yüreğir İlçesi Doğankent Mahallesi'nde asayiş uygulaması yaptı. 720 polisin katıldığı uygulumada, 4 bin 195 kişinin kimlik sorgusunu yapan polisler, çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheliyi yakaladı. Ayrıca denetimlerde bin 333 araç kontrol edilirken, 58 araca 22 bin 190 lira idari para cezası kesildi. Uygulamada 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 32 gram esrar ve 70 gümrük kaçağ sigara ele geçirdi. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'da polisin uygulama noktalarına giderek inceleme yaptı.

Denetimlerin süreceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Asayiş uygulamasından helikopter görüntüleri

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,()

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İlkokul öğrencilerinden, 'durakta matematik' klibi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, 'Durakta Matematik' projesi kapsamında çizilen resimler, afiş olarak ilçe merkezinde otobüs duraklarına asıldı. Çan Cumhuriyet İlkokulu'nun 25 öğrencisi de matematiği sevdirmek ve eğlenceli hale getirmek için 'Durakta matematik diyoruz' klibi çekti.

Osmaniye'de Karacaoğlan Ortaokulu Matematik Öğretmeni Mukaddes Karip'in, öğrencilerin matematiğe karşı korkularını yenmeleri, ön yargıları yıkmak ve matematiği sevdirmek için hazırladığı 'Durakta Matematik' projesi, 81 il ve ilçelerinde hayata geçirildi. Çan ilçesinde, E-Twinning 'Durakta Matematik' projesi kapsamında çizilen resimler afiş olarak, ilçe merkezinde otobüs duraklarına asıldı. Proje kapsamında, Çan Cumhuriyet İlkokulu 2-B sınıfından 25 öğrenci, proje sorumlusu öğretmen Fatma Yılmaz ile birlikte matematiği sevdirmek ve eğlenceli hale getirmek için 'Durakta matematik diyoruz' klibi çekti. Şarkının sözlerini öğretmen Fatma Yılmaz yazdı, müziğini de Serkan Şenşatır yaptı.

'AMAÇ ÇOCUKLARA MATEMATİĞİ ÖĞRETMEK DEĞİL, MATEMATİĞİ SEVDİRMEK'

'Durakta Matematik' projesine 2-B sınıfından 25 öğrenciyle başladıklarını belirten Fatma Yılmaz, "Projenin amacı çocuklara matematiği öğretmek değil, matematiği sevdirmektir. Resimler, çizimler, karikatürlerle aslında matematiğin ne kadar eğlenceli bir ders olduğunu öğrencilerimiz ile birlikte anlatmak istedik. Başlangıç olarak, çizilen resimleri afiş haline getirip duraklarda sergiledik ve bunun açılışını yaptık. İkinci aşamasında matematik üzerine öğrencilerimize resimler çizdiriyoruz. Bu resimleri afiş haline getirip, tekrar duraklarda sergileyeceğiz. Bu aşamada öğrencilerimiz daha aktif hale gelecek. Biz bu kadarla kalmayalım istedik. Çocuklar resmin yanında müziği de çok seviyorlar. Bununla ilgili rap şarkı hazırladık. Video klip hazırladık. Çocuklarımızla bu projede inanılmaz eğlendik. Projenin çok verimli geçtiğini düşünüyorum" dedi.

'OLUMLU DÖNÜŞLER ALDIK'

Amaçlarının matematiği eğlenceli hale getirmek olduğunu ifade eden Okul Müdürü Mehmet Ali Kır, "Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un dediği gibi, çocuklarımızın açılmamış kanatlarını açmaktı. Bu projeyle de başarılı olduğumuzu gördük. Projeyle ilgili olumlu izlenim ve dönüşler aldıkö diye konuştu. Cumhuriyet İlkokulu 2-B sınıfı öğrencisi Ece Kayhan, "Matematiği bu projeyle sevmeye başladım. 7'den 70'e herkesin de matematiği sevmesini istedik. Rap şarkı yaptık. Matematiği sevmeleri için resimlerle anlatmaya çalıştık. Matematiğe daha çok önem vermeye başladıkö dedi.

'MATEMATİKTEN HİÇBİR ZAMAN KORKMAMALIYIZ'

Öğrenci Nilsu Pulat, "Matematiğin ne kadar kolay bir ders olduğunu bu projede bizi duyan herkese anlatmak istedik. Matematikten hiçbir zaman korkmamalıyız. Bence matematik çok eğlenceli bir dersö şeklinde konuştu. Öğrenci Fatma Ece Sarı ise, 'Durakta Matematik' projesinin eğlenceli ve akılda kalıcı olduğunu belirterek, insanların matematiği seveceklerini ifade etti.

Duru Kıyıcıoğlu, matematiğin zor bir şey olmadığını anlatmak istediklerini belirtirken, Çağnur Ecem Caner de projeyle matematiği daha çok sevmeye başladıklarını ifade etti.

Görüntü Dökümü

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-Öğrencilerin çektiği 'Durakta Matematik Diyoruz' klibi görüntüsü.

-Çan Cumhuriyet İlkokulundan ve öğrencilerden görüntü.

-Klibi çeken 2-B sınıfı öğrencilerinin sınıfta ve okul bahçesinde, 'Durakta Matematik Diyoruz' şarkısını söylemelerinden görüntü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-Onur Alp ARSLAN/ÇAN(Çanakkale), ()

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Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2019 yılında yurt genelinde trafiğe kaydedilen 257 bin 586 otomobilin yüzde 53,7'si beyaz renkte satın alındı. Beyaz rengi yüzde 24,1 ile gri ve yüzde 7 ile siyah renkli otomobiller izledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistikleri açıklandı. Buna göre Türkiye'de toplam trafiğe kayıtlı araç sayısı 23 milyon 132 bin 670'e yükselirken, 2019 yılının ilk 9 ayında toplam 257 bin 586 adet yeni aracın trafiğe kaydı yapıldı. İlk kez trafiğe kaydedilen araçların renk ayrımlarının da yapıldığı verilere göre, Türkiye'de Eylül ayı itibariyle trafiğe kaydı yapılan araçların yüzde 53,7'sinin beyaz renkte olduğu belirtildi. Buna göre, trafiğe yüzde 53,7 oran ile 138 bin 347 adet beyaz renkte, yüzde 24,1 oran ile 62 bin 80 adet gri renkte, yüzde 7 oran ile 18 bin 39 adet siyah renkte, yüzde 5,6 oran ile 14 bin 394 adet kırmızı renkte ve yüzde 9,6 oran ile 24 bin 726 adet diğer renklerde araç kaydı yapıldı.

BEYAZ ARAÇ ÇİZİKLERİ GÖSTERMİYOR

Beyaz aracın vatandaşlar tarafından tercih edilme sebeplerini anlatan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, "Türkiye'de üretilen otomobillerin yüzde 60-70 kadarı beyaz renkte üretiliyor. Beyazdan sonra da siyah ya da füme renkler tercih ediliyor. Siyah renk daha çok cip tarzı araçlarda ve daha çok D segment dediğimiz, makam aracı boyutundaki büyük araçlarda tercih ediliyor. Halkın kullandığı beyaz renkli araçlar ise genelde B ve C segment araçlarda daha çok tercih ediliyor. Bunun başlıca iki sebebi var. Birincisi, malum yollarda toz, toprak sebebiyle çabuk kirlenme olayının getirdiği külfet ya da eziyet diyebiliriz. Aracın kirli durması ya da araca çizilme, tırnak izleri gibi bir zarar verildiğinde siyah araçlarda daha belirgin olurken, beyaz araçlarda bu fazla belli olmuyor. Birinci sebep bu. İkinci sebep ise beyazın dışındaki diğer renklerde, araçların güneş ısısını emmesi ve içerideki insanlara zarar vermesi, daha sıcak olması diyebiliriz" dedi.

OTOMOTİV MARKALARI METALİK RENKLERDEN YÜKSEK ÜCRET ALIYOR

Otomotiv markalarının farklı renklerdeki araçları daha yüksek fiyata sattığını söyleyen Batı, şöyle konuştu:

"Beyazın dışındaki ya da opak renkler dediğimiz siyah ve kırmızı renklerin dışındaki metalik renk araçlarda, diğer renkli araçlarda boya ücreti daha fazla oluyor. Bazı markalarda özellikle metalik renk ücretini fazladan istiyorlar. Genellikle halk beyaz renk araçları tercih ettiği için opak renkteki araçlar bin-bin 500 TL daha ucuz oluyor. Bizim gibi otomotiv işindeki, mesleği galericilik olan arkadaşlarımız genelde bütün tanıdıklarına beyaz renk araç almalarını tavsiye ederler. Koyu renkler de tabii ki satılıyor. Onların da alıcıları var. Fakat koyu renklerde bekleme oranı beyaza göre daha fazla oluyor. Beyaz araçlar daha hızlı satılıyor."

Görüntü Dökümü

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- Beyaz araçların yoğun olduğu otoparktan drone görüntüsü

- Anons

- Günlük trafik görüntüleri(drone ve aktüel)

- Beyaz araç sahibi vatandaşlarla röpler

- TOBB Otomotiv Meclis Üyesi Fahrettin Batı ile röp.

- Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()

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Bayburt'ta doğduğu evi müzeye dönüştürdü

Bayburt'ta, işadamı ve CEO Kenan Yavuz, doğduğu merkeze bağlı Beşpınar köyündeki ev ve çevresini içerisinde kırsal yaşamın izlerini barındıran müzeye dönüştürdü. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Etnografya Müzesi olarak tescil edilen yapı, ziyaretçilerini ağırlıyor.

Türkiye'de bir dönem önemli şirketlerde CEO olarak görev yapan iş adamı Kenan Yavuz, doğup büyüdüğü Bayburt'un merkeze bağlı Beşpınar köyündeki evini müzeye dönüştürmek için yıllar önce çalışma başlattı. Ev ve çevresindeki 7 dönüm araziyi özel olarak dizayn eden Yavuz, geleneksel köy evleri, değirmenler, konak, amfi tiyatro, sinema salonu, kütüphane, yöresel mutfak atölyesi, köy kahvesi, kırsal yaşamın izlerini barındıran kapalı ve açık hava müzesi oluşturdu. Müzeye dönüştürülen ev ve çevresinde Dede Korkut Türk Kimliği Kütüphanesi ile tarım aletlerinin sergilendiği alan düzenlendi. Köyde unutulmaya yüz tutan ev yaşamının canlandırıldığı yapı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce 'Kenan Yavuz Etnoğrafya Müzesi’ olarak tescillendi. Müze, Bayburt'un ziyaret edilen yerleri arasına girdi.

'VEFA DUYGUSUNUN ESERİ'

Müze fikrinin doğduğu topraklara vefa duygusunun eseri olduğunu belirten Kenan Yavuz, toplumsal olarak sosyal sorumluluğunu yerine getirdiğini söyledi. Yavuz, "Bu çalışmayı doğduğum dedemin ninemin mezarının olduğu yere beni yetiştiren topraklara bir vefa olarak projelendirdim. Anadolu kültürünün güzelliklerinin geleneksel yaşamın kültürel yaşama canlandırmaya, yaşatmaya gayret ediyorum. Toplumsal bir farkındalık yaratmaya, betonlaşmaya tarihimizin izlerinin silinmesinin engel olmaya gayret ediyorum. Bu anlamda çevremizde bir farkındalık yaratabilirsem ne mutlu bana. Çocuklara yönelik önemli faaliyetler içerisinde olacağız. Bir açık hava sinemamız var. Köy evlerimiz, su değirmenimiz etnografya müzemiz var. Kütüphaneyi de yeni inşa ettik. Dede Korkut Türk Kimliği Kütüphanesi adını verdim. Çocuklarımızla hep beraber olmak istedik. Teknoloji ve dijital dünya çocukları ailelerden toplumdan koparıyor. Onların büyüklerle beraber olma ortamlarını ve masal dinlemek geleneğini yaşatmaya gayret ediyorum" dedi.

Anadolu’da Türk İslam kültürüne ait olan her şeyi müzede toplamak istediğini anlatan Yavuz, "Keyifli bir proje ve çok fazla ziyaretçimiz olmaya başladı. Bayburt’un kültür turizmine açılması ve bu anlamda hem hemşeri turizmine hem de dış turizme açılması için de önemli bir durak olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Drone ile detaylar

Ev içi ve dışından detay

Müze detayları

Kenan Yavuz ile röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Murat SÖYLEMEZ BAYBURT

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ATV'ye bağladığı römorkta öğrenci taşıyan sürücüye ceza

Adana'da ATV araca bağladığı römorkta 10 öğrenciyi okula taşıdığı tespit edilen sürücüye 3 bin 20 lira idari para cezası uygulandı. Araç, 15 gün trafikten men edildi.

Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi üzerinde trafik ekiplerinin yol uygulaması sırasında Ayhan U. (57) yönetiminde üzerinde 11 öğrencinin yolculuk yaptığı römork takılan ATV araç durduruldu. Polis, öğrencilerin güçlükle sığdığı ve üst üste oturduğu römork ile bağlı olduğu ATV araca el koydu. Öğrencileri başka bir araçla okula gönderen polis, Ayhan U.'ya aracı amacı dışında kullanmaktan bin 2 lira ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan 2 bin 18 lira idari para cezası kesti. ATV araç ise 15 gün trafikten men edildi.

Görüntü Dökümü

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- ATV aracına bağlı römorktaki öğrenciler

- Sürücünün konuşması

Haber-Kamera:ADANA,()



