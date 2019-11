DHA YURT BÜLTENİ - 4

Kiracı tahliye kavgası, caminin güvenlik kamerasında

Isparta'da iş yerinin tahliyesi nedeniyle davalık olan iş yeri sahibi Faruk Genç (65) ile kiracısı Y.B. (50) cami çıkışı karşılaştı. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Y.B.'nin itekleyip tekmelediği Faruk Genç de keratayla Y.B.'ye vurdu. Faruk Genç'in darp raporu alıp şikayetçi olduğu olay anları, caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen 2 Kasım Cumartesi saat 19.30 sıralarında Yedişehitler Mahallesi'ndeki Yedişehitler Camii avlusunda meydana geldi. İstanbul Caddesi yolu üzerindeki bir iş yerinde kiracı olan Y.B., iş yeri sahibi Faruk Genç ile namaz çıkışı tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.B., Faruk Genç'i darbetti. Faruk Genç de camideki keratayla Y.B.'ye birkaç kez vurdu. Y.B. olay yerinden koşarak uzaklaşırken, darbedilen Faruk Genç hastaneye götürüldü. Darp raporu alan Faruk Genç polis merkezine giderek Y.B.'den şikayetçi oldu.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı caminin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Y.B. ile Faruk Genç'in cami çıkışında bir süre tartıştığı ve daha sonra Y.B.'nin Faruk Genç'i ittirdiği yer aldı. Faruk Genç'in duvarda duran keratayı alarak Y.B.'ye birkaç kez vurduğu, ardından Genç'in tekmelediği Y.B.'nin yere düştüğü görüldü. Daha sonra Y.B.'nin koşarak olay yerinden uzaklaştığı görüntülere yansıdı.

'ÜZERİME YÜRÜDÜ'

Y.B.'den şikayetçi olan Faruk Genç, iş yerinin tahliye edilmesi nedeniyle aralarında 4 yıldır dava olduğunu söyledi. Olay günü camide namazını kıldıktan sonra rahatsızlanarak dışarıya çıktığını anlatan Faruk Genç, arkasından Y.B.'nin geldiğini belirterek, "Kendisine bir şey söylemeden 'Bunu sen istedin' dedi ve üzerime yürüdü. Böbreklerime doğru tekme attı. Ben de dengemi kaybedip yere düştüm. Ben düştükten sonra kaçtı" dedi. Faruk Genç, Y.B.'nin kendisini ölümle tehdit ettiğini de öne sürdü.

'KENDİMİ KORUMAK ZORUNDA KALDIM'

Y.B. ise namaz kıldıktan sonra dışarıya çıktığını anlatarak, şöyle dedi:

"Bilinçli olarak ben camiden çıkana kadar beni kapıda beklemiş, hazırlık yapmış. Çıkınca da saldırmıştır. Ben 50 yaşındayım. Şu ana kadar kimseye bir tokat dahi atmamış insanım. Daha önceden aramızda kirayla ilgili bir dava olması nedeniyle bana saldırmıştır. Kendisine karşı hiçbir kasti bir söz veya fiilde bulunmamama rağmen Faruk Genç tarafıma bu saldırıyı düzenlemiştir. Ben onun kiracısıyım. Kendisi de zaten beni mahkemeye vermişti. Süreç bu şekilde ilerliyordu. Ben camiden çıktığımda 'Ben seni oradan çıkarmasını bilirim' diyerek küfürle üzerime gelerek, 60- 70 santimlik demir ayakkabı çekeceğiyle saldırmıştır, yüzüme hamle yapmıştır. Kolumu kaldırdığım için koluma gelmiştir. Ve üzerime gelmeye devam etmiştir. Kaçınmaya çalışmama rağmen kendimi kurtaramadım. Çaresiz olarak kendimi korumak zorunda kaldım. Görüntülerde de görüldüğü gibi kendisi benim üzerime gelmiştir. Küfürler saydırarak, tahrik edici sözlerle üzerime geldi. Kendimi savundum."

İzmit simidi coğrafi işaret olarak tescillendi

Kocaeli Ticaret Odası'nın girişimleriyle, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen 'İzmit simidi' coğrafi işaret belgesi aldı. İzmit simidinin, kendine özgü tadı ve gevrekliği olduğunu belirten İzmitli fırıncılar, "İzmit simidine coğrafi işaret belgesinin alınması hepimizi çok mutlu etti. İzmit simidinin bir marka haline gelmesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İzmit'te hamuru pekmezle harmanlandıktan sonra üzerine susam eklenerek yapılan İzmit simidi Kocaeli Ticaret Odası'nın çalışmaları kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaretler Daire Başkanlığınca coğrafi işaret belgesine kavuştu. Özellikle hafta sonu kahvaltılarının vazgeçilmezleri arasında bulunan, fırından çıktığında da kokusuyla insanları mest eden meşhur İzmit simidi aynı zamanda sucuklu, kaşarlı, zeytinli, çikolatalı gibi çeşitleri de bulunuyor.

İzmit simidinin kendine has lezzeti olduğunu söyleyen simit ustası Özertem Erdem, "20 yıllık simit ustasıyım. Pekmez, susam, maya, un, tuz karışımıyla İzmit simidi yapılıyor. Pişme süresi de çok önemli bir ayrıntı ve İzmit lezzetinin simidi buradan geliyor. İlgi çok büyük simide ve vatandaşı memnun edebiliyorsak ne mutlu bize. İzmit simidinin dışarıda tanıtılması da çok önemli, fakat şuanda dışarıdan bu işe talep yok. Damak tadı çok önemli ve bunun farkını tüketicimiz kolaylıkla ayırt edebiliyor.ö dedi.

İZMİR'İN GEVREĞİNDEN ÇOK DAHA GÜZEL

Her yerde simit yediğini fakat İzmit'in simidinin lezzetini başka bir yerde bulamadığını söyleyen Süeyda Aydemir, "İzmitliyim senelerdir de bu simidi alır tüketiriz. İzmir’e giderken de 4-5 tane alıp üniversitede okuyan kızıma götürürüm. İzmir’in simidinin hiçbir yerde lezzetini bulamadım. İzmir'de, Aydın'da, Konya'da her yerde yedim ama bu lezzeti bulamadım. Adıyaman'a giden polis arkadaşım vardı. Beni arayıp İzmit simidi istiyordu. Ayrıca İzmit simidinin tescili için geç bile kalındı.ö diye konuştu.

“HİÇBİRİ İZMİT SİMİDİNİN YERİNİ TUTMUYORö

Simit denilince akla İzmit simidi geldiğini ifade eden Yalçın Akgündüz, "İzmitli olarak bizim en sevdiğimiz yiyeceklerden biri de simit. İzmit'in simidi gerçekten diğer illerdeki simitlere göre çok farklı. İşim gereği farklı illere de gidiyorum. Gittiğim yerlerde de simit yiyorum ama hiçbiri İzmit simidinin yerini tutmuyor. Pekmezinden midir yoksa yapılışından mıdır ama simit denilince her yerde İzmit simidi akla geliyor." dedi.

'VAZGEÇİLMEZLERİMİZ ARASINDA'

Özellikle pazar günü kahvaltı için simit aldıklarını belirten Selçuk Söyle, şöyle konuştu:

"İzmit simidinin güzel gevrek bir tadı var ve çok hoşumuza gidiyor. Biz öğrenci olduğumuz için her zaman simidi yiyebiliriz. Sabah, öğlen ve akşam saatlerinde de yiyoruz. İzmir'de bulundum ve orada da gevrek yedim ama İzmit simidi daha güzel, daha gevrek ve daha taze.ö

Adana'da sahte deterjan operasyonu

Adana'da 2 adrese yapılan baskında 52 bin 502 adet paketlenmiş sahte deterjan ele geçirilirken 2 kişi de gözaltına alındı.

Güvenlik Şube ekipleri, Seyhan İlçesi Gülbahçesi ve Bahçelievler Mahallesi'nde sahte toz deterjan imalatı yapıldığı ihabarını aldı. Adreslere baskın yapan polis, piyasa değeri 325 bin 530 lira olan 52 bin 502 adet paketlenmiş halde sahte deterjan ele geçirdi. Yapılan aramalarda ayrıca, etiketler, hassas terazi, kompresör, barkot makinesi, baskı makinesi, deterjan hammaddesi bulundu. Gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi.

Sahte içkileri yarım litrelik pet su şişelerinde satıyorlar

İZMİR'deki bir depoya yapılan baskında, 201,5 litre sahte rakı ve votka ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Zanlıların sahte içkileri, yarım litrelik pet su şişelerine doldurarak sattığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Konak'taki bir depoda sahte içki üretilerek satıldığını bilgisini aldı. Dün (pazartesi) sabah harekete geçen ekipler, depoya baskın yaptı. Yapılan kontrolde, yarım litrelik pet su şişelerine doldurulmuş halde 201,5 litre sahte rakı ve votka ele geçirildi. Operasyonda Ş.K. ve H.M. gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

'Her 10 kadından 4'ünde idrar kaçırma problemi var'

Konya'da Özel Akademi Meram Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ahmet Özcan Kızılkaya, her 10 kadından 4'ünde idrar kaçırma problemi yaşandığını söyledi. Kızılkaya, "Son yapılan çalışmalarda her 10 kadından 4'ünde idrar kaçırma problemiyle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Hastalar bunu çok dile getirmiyor. Sosyal yönden de hasta idrar kaçırma problemi olduğunu söyleyemiyor. Ondan dolayı aslında biz bu oranların daha fazla olduğunu tahmin ediyoruz. Bu buz dağının görünen kısmı" dedi.

Kadınlarda görülen hastalıkların başında da idrar kaçırma rahatsızlığın olduğu belirlendi. İdrar kaçırma rahatsızlığının tedavi edilebilecek bir rahatsız olduğunu belirten Özel Akademi Meram Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ahmet Özcan Kızılkaya, kadınların idrar kaçırma hastalıklarını hem doktoruna, hem de yakınlarına söylemekten çekindiğini söyledi. Kızılkaya, bu rahatsızlığın tedavi edilmemesi durumunda idrar yolu enfeksiyonların arttığını da ifade etti. Kızılkaya, "Bu hastalık tedavi edilmezse hastada idrar yolu enfeksiyonları gederek artıyor. Bu hastalar genelde depresyonda olan aceleci, idrar kaçırmaktan dolayı sosyal yaşamdan kendilerini soyutlayan kişiler oluyor. En büyük problem bu aslında." diye konuştu.

MENEPOZDAN SONRASI DAHA ARTIYOR

Menepoz dönemlerinden sonra idrar kaçırma rahatsızlıkların daha da arttığını belirten Kızılkaya, "Menepoz sonrası bu oranın daha da arttığını görüyoruz. İlerleyen yaş, obezite, çok ve zor doğumlar, diyabet hastaları, alzheimer gibi beyini etkileyen hastalıklar, idrar yolu, vajinal enfeksiyonlar idrar yollarında ve böbreklerde taş olması gibi durumlarda bu hastalığın görülme durumları artıyor." dedi.

TEDAVİDE YÜZDE 90 BAŞARI SAĞLIYORUZ

Hastalığın tedavisinin mümkün olduğunu belirten Fizyoterapist Hadiye Yılmaz ise, uyguladıkları tedaviyle yüzde 90'lara varan başarı sağladıklarını söyledi. Yılmaz, "Haftada iki yada 3 seans şeklinde planlama yapıyoruz. Hastaya burada öğrettiğimiz egzersizlere ek olarak ev programları oluşturuyoruz. Hastalarımıza evde de egzersiz veriyoruz. Yaklaşık 6 ila 8 hafta arasında tedavimiz sürüyor. Bu tedavide yüzde 80-90 arasında iyileşmeler görüyoruz. Tabi bunda hastanın yaşı da tedavi süresini etkiliyor. Eve verdiğimiz programa uyup uymaması etkiliyor. Daha genç vakalarda tedavi süresi daha da kısalıyor." şeklinde konuştu.

Engelleri aşıp, evlendiler

Erzurum'da görme engelli Ahmet Sulanç (23) ile Zeliha Kahraman (19), iki yıl önce başlayan aşklarını evlilikle noktaladı. "Gözle görerek seversen o aşk olmaz. Onun adı göz zevki olur bence. Aşk dediğiniz şey gönülde olan bir şey. Yani kalpten seversiniz bir insanı, ben de o yüzden kalpten sevdim" diyen Ahmet Sulanç, iş konusunda yardım beklediklerini söyledi.

Erzurum'da yaşayan doğuştan görme engelli Ahmet Sulanç ile yüzde 80 görme engeli bulunan Zeliha Kahraman, engelli sanat merkezinde tanıştı. Kısa sürede anlaşan iki genç birbirini sevdi. İki yıl süren arkadaşlıklarının ardından ailelerinin de onayını alan Ahmet Sulanç ve Zeliha Kahraman evlenme kararı verdi. Merkez Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın nikah kıydığı törende genç çift şahitlerin huzurunda bir ömür mutluluk için 'evet' dedi. Ailelerinin, yakınlarının ve dostlarının katıldığı düğün töreniyle evlenen Ahmet-Zeliha Sulanç çifti, damadın ailesinin evinde yaşamaya başladı. Neşesi ve enerjisiyle adeta evinin mutluluk kaynağı olan Ahmet Sulanç, eşi için merhum sanatçı İbrahim Erkal'in 'canısı' şarkısını seslendirirken, çaldığı darbuka ile adeta on parmağında on marifet deyimini hatırlatıyor.

GÖNÜLDEN SEVİNCE AŞK OLUR

Eşiyle gönül gözüyle birbirlerini sevdiklerini anlatan Ahmet Sulanç, "Şimdiki sevgilere bakınca yalan dünya gibi sevgiler de yalan. Bu yalan dünyaya, yalancı sevgilere inat gerçekten sevdim. Gözle sevilmez, gözle sevilirse o zevk olur, asıl sevgi gönüldendir, gönülden seviince aşk olur. Biz de birbirimizi öyle sevdik. Görme engelliler için koro provalarına giderken tanıştık ve konuşmaya başladık. Birbirimizden etkilendik. İki sene çıktık, sonra hiç bir engele takılmadan, engeli kendimize engel olarak görmeden evlmenmeye karar verdik" dedi.

Sevdiğiyle evlenmenin çok güzel bir duygu olduğunu ifade eden Ahmet Sulanç, şimdi tek isteğinin iş olduğunu söyledi. Düğün sonrası ailesiyle birlikte aynı evde yaşadıklarını kaydeden Sulanç, "Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü birinci sınıf öğrencisiyim. Eğitime devam etmeyi düşünüyorum, ama bir an evvel bir iş bulmam lazım. Bu konuda devlet büyülerimden özellikle de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan iş için yardım istiyorum. Allah bana bir iş nasip ederse, eğitimimi de sürdürübelirim. Ama önceliğim iş, artık hayatımı paylaştığım bir eşim var. Yetkililerden hem bana hem de eşime aynı kurumda çalışacak bir iş konusunda yardım etmelerini bekliyorum. Bilgisayar bilgim var, santralcilik olur, her türlü teknolojik cihazla aram iyi. Bir de kullandığım cep telefonu android. Zorlanıyorum, görme engelliler için daha uygun bir telefon da verilirse yaşamım daha da kolay olur" diye konuştu.

Yüzde 80 görme engelli olduğunu belirten Zeliha Sulanç, mutlu bir evlilikleri olduğunu belirterek, eşiyle birbirlerini sevdiklerini söyledi. Eşinin ihtiyaçlarını gidermesinde az da olsa yardımcı olan Sulanç, en büyük isteklerinin iş olduğunu anlattı.

