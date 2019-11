DHA YURT BÜLTENİ-4 

Doğu'nun en soğuk kentleri Erzurum ve Kars oldu

Doğu Anadolu Bölgesi'ne kış erken geldi. Cumartesi günü kar sürprizi yaşayan Erzurum ve Kars, sıfırın altında 9 dereceyle bölgenin en soğuk şehirleri oldu.

2 Kasım Cumartesi gecesi başlayan kar yağışının etkisini kaybederken, yerini soğuk havaya bıraktı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bölgede hava sıcaklıkları sıfırın altında ölçüldü. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 9 derece ile Erzurum ve Kars'ta ölçüldü. Gece Ağrı ve Ardahan'da hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye düşerken, Erzincan sıfırın altında 4 dereceyi gördü. Iğdır'da termometreler sıfırın altında 2 dereceyi gösterirken, bölgenin tek sıcak kenti Muş oldu. Ölçümlere göre Muş'ta gece en düşük hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölgede hava sıcaklığının pazartesi gününden itibaren artış göstereceğini bildirdi.

BUZ TUTAN CAMLARI KAZIYARAK TEMİZLEDİLER

Cumartesi günü 5 santimetreyi geçen kar yağışının yaşandığı Erzurum'da soğuk hava sebebiyle her taraf buz tuttu. Park ve bahçelerdeki güllerin beyaza büründüğü kent merkezinde sabah saatlerinde araçlarını çalıştırmak isteyen vatandaşlar, buz tutan camları kazıyarak temizledi.

IĞDIR'DA SONBAHAR GÜZELLİĞİ

Bu arada Doğu'nun Çukurova’sı olarak bilinen Iğdır'da sonbaharın güzelliği yaşanıyor. Bir taraftan sararan yaprakların hakim olduğu tabiat, öte yandan yemyeşil bitki örtüsüyle büyüleyen manzaralarla dikkat çekiyor. Iğdır sonbahar mevsimi ile büyüleyen bir güzellik kazanırken, başı her zaman karlı olan Ağrı Dağı'na yağan karların ayrı bir güzelliği de kış mevsimin gelmekte olduğunun haberini veriyor. Dört mevsimi birden bağrına basan Iğdır'da sonbahara hakim olan alaca renkler görenleri hayran bırakıyor. Bir taraftan sararan yaprakların hakim olduğu tabiat, öte yandan Ağrı Dağı, Alagöz Dağları ise beyazlara büründü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Vatandaşlar buz tutan otomobilin camlarını kazırken

-Kent merkezinden genel görüntüler

-Karlar içinde kalan çiçek ve ağaçlar

Salih TEKİN - Özkan AYDIN/ERZURUM, IĞDIR, ()

=============================

Fındıkta ‘Drakula’ ile mücadeleye devlet desteği üreticiyi sevindirdi



Trabzon’un Maçka ilçesinde bazı bahçelerde, fındık ağaçlarının dallarının kurumasına neden olan, 'Drakula' olarak bilinen 'Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği' ile mücadele kapsamında, ürün kaybı yaşayanlara rekolte üzerinden kilo başına 15 TL tazminat ödemesi yapılacak olması, üreticiyi sevindirdi.

?Maçka ilçesinde bazı fındık bahçeleri ve ağaçlarda bölgede nadir rastlanılan bir böcek türüyle karşılaşıldı. Bunun üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri inceleme başlattı. İstanbul'dan Trabzon'a süs bitkileri içerisinde geldiği düşünülen ve fındık dallarını kuruttuğu saptanan böceğin tespiti için uzman ekiplerden yardım istendi. Yapılan çalışmalarla böceğin ‘Drakula’ lakaplı 'Turunçgil Uzun Antenli Böcek' olduğu tespit edildi. Böceğin İtalya'dan İstanbul'a, buradan da Maçka ilçesine geldiği ihtimali üzerinde duruluyor. Karantinaya alınan bölgede ilaçlama çalışmaları da sürüyor.

OYUKLAR AÇIP, DALLARI KURUTUYOR

2014 yılından beri musallat olduğu fındık bahçelerine zarar veren böcek, son günlerde ise Akçaabat ve Ortahisar ilçelerine yakın olan Mağmat boğazı mevkiinde bazı fındık bahçelerinin yanı sıra tarım arazilerinde görülmeye başlandı. Hızla yayılan ve biyolojik mücadelenin sürdüğü böcek türü, kök kısmını yakın noktalardan oyuklar açıp larvalarını bıraktığı fındık dallarının kısa sürede kurumasına yol açıyor.

ÜRETİCİYE TAZMİNAT DESTEĞİ

'Turunçgil Uzun Antenli Böcek ile mücadelede Cumhurbaşkanlığı yayınladığı kararname ile fındık üreticilerine tazminat verme kararı aldı. 24 Ekim 2019 tarihli Resmi gazetede yayımlanan kararda, Maçka ilçesinde 4 mahallede fındık üreticilerine tazminat ödenecek. Kararnamede; "Karantina zararlısı olan ve ilçemiz fındık bahçelerinde zarar yapan Turunçgil uzun antenli böceği ile bulaşık alanlarda mücadele için eradikasyon (fındık bahçelerinin sökümü) yapan üreticilerimize 4 yıl ürün kaybını karşılamak amacıyla oluşturulacak komisyonun belirleyeceği rekolte üzerinden kilogram başına 15 TL tazminat ödemesi yapılacaktır’ denildi. Alınan karar ve sürdürülen mücadele, bölgede tedirginlik yaşayan üreticiyi memnun etti.

‘ÇİFTÇİNİN MAĞDURİYETİ GİDERİLMİŞ OLACAK’

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ilçede sadece 4 mahallede böceğin tespit edildiğini söyleyerek, “Fındık ağaçlarının kesilip yakılması ve böceğin popülasyonun ortadan kaldırılması gerekiyordu. Çünkü yapılan araştırmalarda bu böcek türü ile başka türlü bir mücadele söz konusu değildi. Üreticinin doğa olarak bir üretim kaybı vardı. Biz gerekli yerlere üreticinin mağduriyetini ve böceğin hızla yayıldığını iletmiştik. Bir karar alındı ve 4 yıl boyunca sanki vatandaşımız fındığını dikmiş, satmış gibi bir komisyon kurulacak, bu komisyon da arazilerde ne kadar fındık işlendiğinin hesabını yapacak. Devlet üreticiye 4 yıl boyunca tazminat ödeyecek. Hükümetimiz, sayın cumhurbaşkanımızın öncülüğünde alınan karar ile fındığın kilosu için üreticiye 15 lira ödeyecek. Çiftçinin mağduriyeti de giderilmiş olacak. Zaten böcek türü 4 mahallemizde var. Şimdi buralarda mücadele işlemi sürecek" dedi.

‘GEÇ KALINMADAN HAREKETE GEÇİLMELİ’

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, böcek türünün çok hızlı ilerlediğini ve zararlı bahçelerde çalışmaların hızlandırılması gerektiğini kaydederek, "Bu zararlı ile ilgili kimyasal mücadele kısıtlı. Bu yüzden ağaçların tamamen sökülüp böceklerin ve yumurtalarının yok edilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı bir kararname çıkarttı ve o bölgede söküm yapacak olan üreticileri kiloda 15 lira olmak üzere 4 yıl boyunca destekleyecek. Bu önemli bir adım. Artık üreticinin üzerine düşen, zarar görmüş olan bahçeleri hızlıca söküp yeniden ekim yapılacak duruma getirmesi gerekiyor. Çok hızlı türeyen bir canlı bu. Şimdi tarım il ve ilçe müdürlükleri bir araya gelip bu çalışmaları hızlandırmalı. Bir an önce çözüme kavuşması gerekiyor. Aksi taktirde şu an Trabzon’da belli bölgelerde sınırlı olan bu istilacı bütün Karadeniz bölgesine yayılabilir ve fındığı ve üretimini yok edebilir. Geç kalınmaması gerekiyor. Zaten cumhurbaşkanlığı da gerekli alt yapıyı oluşturduö diye konuştu.

'BAŞ EDEMEDİK, FINDIKLAR KURUDU'

Fındık üreticisi Temel Aydın, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle uygulanacak desteğin endişeli üreticileri mutlu ettiğini söyleyerek, "Bu Drakula bütün fındık bahçelerimizi kuruttu. Hatta bir dönem önce araştırma yapan bir ekip, 4 dönümlük bir araziden bine yakın böcek topladı. İlaçlama yapıldı ilk etapta. Biraz faydalı gibi oldu, ama sonra bir baktık ki böcekler her geçen yıl daha fazla sayıda ortaya çıkmaya başladılar. İlaçlamalar sadece böcekleri öldürüyordu. Yumurtaları ağaç köklerindeki oyuntularda olduğu için onlara zarar vermiyordu. Sonra yapılan araştırmalarda ortaya çıktı ki bir böcek yaklaşık 70 yumurta bırakıyor. Baş edemedik. Fındıklarımız hep kurudu. Şimdi fındıklarımız sökülecek, üretici desteklenecek deniyor. Bu süreç nasıl işleyecek göreceğiz" ifadelerinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Fındık bahçelerinden görüntüler

-Drakula lakaplı böcekten detaylar

-Kurumuş fındık ağaçlarından detaylar

-Anons

-Röportajlar

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Aleyna KESKİN Kamera: Selçuk BAŞAR TRABZON-()

=============================

Asker eğlencesinde maganda kurşununa karşı broşürlü uyarı



Adana'da polis ekipleri, düğün, nişan, asker eğlencesi gibi kutlamalarda havaya ateş açılmaması konusunda vatandaşlara broşürlü uyarı çalışması yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelge ile düğün, nişan gibi organizsayonlarda havaya ateş açılmasını önlemek için 'Mutluluğa kurşun sıkma, geleceğini karartma' yazılı afiş asılması zorunluluğu getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, nişan, düğün, asker eğlencesi gibi kutlamalarda rastgele havaya açılan ateş sonucu ölüm ve yaralanmaların önüne geçebilmek amacıyla çalışma yaptı. Ekipler, Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi'nde evinin bulunduğu sokakta asker kınası yapan Kadir Çetinkaya isimli vatandaşın eğlencesine katıldı. Toplum destekli polisler, 'Mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma' projesi kapsamında broşür dağıtarak uyarılarda bulundu.

Her yıl maganda kurşunu ile yaralanmaların ve can kayıplarının yaşanmasının Türk milleti adına utanç verici bir durum olduğunu belirten Kadir Çetinkaya, "Polisimizin yapmış olduğu bu projeye biz de destek olmak istedik. Artık düğünlerimizde böyle şeyler yaşanmamalı. Buradan verdiğimiz mesaj, umarım tüm Türkiye’ye örnek olur" dedi.



Görüntü Dökümü

----------------------------

- Polis ekiplerinden görüntü

- Polislerin kına yapılan sokağa gelmesi

- Broşür dağıtılması ve uyarılarda bulunması

- Polislerin vatandaşlarla halay çekmesi

- Kadir Çetinkaya ile röportaj

Haber-Kamera: Rüşan Anıl ATAR/ADANA, ()

=============================

Ekmeği 126 yıl önceki usullere göre yapıp taş fırında pişiriyor

Bursa’nın İznik ilçesindeki bir fırında ekmekler, 126 yıl önceki geleneklere uygun olarak üretiliyor. Fırının işletmecisi Nebahat Çil, tamamen doğal ekmek ürettiklerini, unu su değirmeninde öğüttükleri buğdaydan yaptıklarını, ekşi maya ile yapılan ekmeği de özel olarak yaptırdıkları taş fırında pişirdiklerini söyledi.

İznik’teki bir firmada ekmekler, Kafkas geleneklerine uygun şekilde üretiliyor. Buğdayın su değirmeninde öğütüldükten sonra un haline getirildiği fırında, ekşi maya ile yapılan ekmekler, özel olarak yaptırılan taş fırında pişirilerek satışa sunuluyor.

126 YIL ÖNCEKİ LEZZET

Fırının işletmecisi Nebahat Çil, aile büyüklerinin 1893 yılında Gürcistan ve Batum çevresinden İznik’in Kırıntı Köyü’nün bulunduğu yere göç ettiğini ve bu bölgede de kendi geleneklerini sürdürmeye devam ettiğini belirtti. Köyde Kafkas yöresine has evler yaptıklarını, ayrıca köyün yakınına su değirmeni inşa ettiklerini dile getiren Nebahat Çil, 1980 yıllarında da İznik’te bir fırını kendi geleneklerine uygun ekmek pişiren 'taş fırın' haline dönüştürdüklerini ve vatandaşlara 126 yıl önceki lezzette mayalı ekmek sattıklarını aktardı.

YAPAY AROMA YOK

Nebahat Çil, üretimin her noktasında kadınların bulunduğuna işaret ederek, "Uzun bir süre elektrikli fırınlarda üretilen ekmekler yoğun bir ilgi gördü. Fakat doğal ve organik ürünlerin fark edilmesi ile birlikte ürünlerimiz şu an çok büyük bir ilgi görüyor. Kullanılan unlar, katkısız, doğal, taş değirmen unu ve organik undur. Ekşi maya ekmeklerimizin mayası, uzun yıllardır beslediğimiz kendi doğal mayamız. Hiçbir ekmeğimize, sanayi tipi un karışımlarını, ekmek katkı maddelerini, kimyasalları veya sanayi tipi yapay aromaları koymuyoruz" dedi.

EKMEK SABIR İŞİ

Ekşi maya ekmeklerin yapımının 3, diğer ekmeklerin ise 2 gün sürdüğünün altını çizerek, "Doğal ekmek sabır işi ama karşılığını veriyor. Ürettiğimiz ekmeklerin sadece İznik’te değil çevre ilçelerden de talep görmesi bizi çok mutlu ediyor. Ekmek üretimi yanında pasta, börek ve çörekler gibi birçok ürünümüz mevcut. Ayrıca şu an yoğun talep gören Siyez buğdayından üreteceğimiz ürünlerimiz ile 100 yılı aşan un ve ekmek tecrübemizi önümüzdeki yıllarda daha çok tüketiciye ulaşmayı, bu amaçla daha fazla satış noktası oluşturmayı ve internet üzerinden ürünlerimizi sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Un üretimi

-Ekmek yapımı

-Nebahat Çil röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Hayri ŞEN/İZNİK (Bursa), ()

=============================

Niğde’de doğal yürüyüş parkuru açıldı

Niğde’de kentin turizm potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla düzenlemeler yapılan 2 bin 175 metrelik doğa yürüyüş parkuru açıldı.

İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen merkeze bağlı Yeşilburç Köyü ile Paşa Bağları arasında yer alan Uzandı Vadisi'nde bulunan yürüyüş parkuru için açılış gerçekleştirildi. Açılışa Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş ve doğaseverler katıldı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yürüyüş parkurunun 3 etaptan oluştuğunu tüm etapların tamamlanmasının ardından 12 kilometre uzunluğunda Türkiye’nin en güzel doğal parkurlarından biri olacağını söyledi. Vali Şimşek, "Önümüzdeki yıllarda diğer parkurları da açarak halkımızın hizmetine sunacağız. Amacımız marka kent projesi kapsamında doğal ve tarihi güzelliklerimizi ortaya çıkarıp, Yeşilbuç Köyü'nü tanıtmak, köyümüzü turistlik bir yer haline getirmek, turizmle buluşturmak ve bununla birlikte marka kent haline gelmektir" dedi.

Açılışın ardından katılımcılar, 2 bin 175 metre yürüyüş gerçekleştirdi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Vadiden genel görüntü

- Açılıştan görüntüler

- Yürüyüşten detay görüntüler

- Vali Yılmaz Şimşek’in açıklaması

Haber - Kamera: Ali KADI/NİĞDE, ()