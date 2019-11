DHA YURT BÜLTENİ - 4

Boğazını kestikten sonra cesedini su kuyusuna atmışlar

Konya'nın Ilgın ilçesinde ailesi tarafından 16 gün önce kayıp başvurusunda bulunulan tekel bayii işletmecisi Ali Yanar'ın (38), cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan arkadaşları Hasan Mermer (33) ve Kerim Kayış'ın (31), Ali Yanar'ı tuvalet ihtiyacını giderirken boğazını kestikleri, cesedi yakmaya çalıştıkları, bu olmayınca da olay yerinden 60 kilometre uzaklıkta bulunan su kuyusuna attığı belirlendi.

Ilgın'da oturan 2 çocuk babası Ali Yanar'ın, 16 Ekim günü eve gelmemesi üzerine ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan polis, Yanar'ın görüştüğü kişilerin ifadesine başvurdu. Bu kişiler arasında bulunan arkadaşları Hasan Mermer ve Kerim Kayış, Ali Yanar ile aynı akşam buluştuklarını, birlikte alkol aldıklarını söyledi. Yanar'ı daha sonra kendi isteği üzerine bir kadın arkadaşının evine bıraktıklarını, ardından da ava gittiklerini ifade etti.

BÖLGEDE ARAMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Ali Yanar'ın yaşadığı bölgede ve çevresinde itfaiye, AFAD ve polis ekipleri tarafından detaylı arama çalışması yapıldı. Yakındaki göletler, Yanar’ın düşme ihtimaline karşı, dalgıçlar tarafından arandı. Yapılan tüm arama çalışmalarına rağmen, Ali Yanar'a ait herhangi bir ize rastlanmadı.

CİNAYET EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Ali Yanar'ın cinayete kurban gidebileceği ihtimalini değerlendiren Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği tarafından özel ekip kuruldu. Özel ekip, ilçeye giderek Yanar'ın yakın çevresiyle tek tek görüştü, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Ekip, Yanar'ın en son görüştüğü 'uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak, kumar oynanmasına yer temin etmek' gibi suçlardan kayıtları bulunan arkadaşları Hasan Mermer ve Kerim Kayış'ın üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

ÇELİŞKİLİ İFADE VERDİLER

Polis, işlettiği kafede kumar oynatan Kerim Kayış'ın, Ali Yanar'a ait tekel bayisine de 2 elektronik kumar makinesi koyup, oynattığını belirledi. Özel ekip, ilk başlarda kazanılan parayı paylaştıklarını, dana sonra ise Ali Yanar'ın kazanılan paradan Kayış'a pay vermediğini ve bu nedenle de iki arkadaş arasında problem yaşandığını tespit etti. Hasan Mermer ve Kerim Kayış'ın yeniden ifadesine başvuran polis, iki arkadaşı, çelişkili ve tutarsız ifadeler vermeleri üzerine 29 Ekim günü gözaltına alarak Konya'ya getirdi.

OTOMOBİLİNİN KIRIK FARI BULUNDU

Polis, şüphelilerin Ali Yanar ile alkol aldıklarını ileri sürdüğü ilçeye bağlı Tekeler köyündeki kullanılmayan bağ evinde de inceleme yaptı. İncelemede bağ evinin önünde kırık bir far parçası bulundu. Polis, far parçasının Hasan Mermer'in otomobilinin arka farına ait olduğunu tespit etti. Cinayet büro ekipleri, şüpheliler ile Yanar arasında arbede yaşandığını belirledi.

CİNAYETİ BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE ATTILAR

İki şüpheli, polisteki sorgularında cinayeti itiraf etti, ancak suçu birbirlerinin üzerine attı. Kerim Kayış ifadesinde, "Hasan, Ali'nin boğazını kesip öldürdü. Ali yerde can çekişiyordu. Niye öldürdün dediğimde, 'öldürmem gerekiyordu' diye cevap verdi. Daha sonra 'Bana yardım et, şunu yakalım' dedi. 'Yardım etmezsen seni de onun gibi öldürürüm' dedi. Ağabeyimi arayıp, Hasan'ın aracının benzini bitti dedim. Ağabeyim benzin getirdi. Bir battaniyeye sarıp cesedi bagaja koyduk. Daha sonra Doğanhisar Başköy Mahallesi'ne bağlı su kuyularının olduğu yere gittik. Cesedin üzerine benzin döküp ateşe verdik. Bir süre sonra su kuyusuna atıp oradan ayrıldık" dedi.

Hasan Mermer ise "Kerim, çöplük mevkisine gittiğimizde Ali ile kavga etti. Ali'ye kafa atıp dişini kırdı. Daha sonra Kerimlerin yaylasına gittik. Kerim, Ali'nin boğazını kesip öldürdü. Daha sonra cesedin yanında bir süre durup, bira içip plan yaptık. Cesedi bağ evinin orada gömecektik; ancak sonra yakmaya karar verdik. Cesedin üzerine benzin döküp ateşe verdikten sonra bir süre başında bekledik. Daha sonra ceset tamamen yanmayınca su kuyusuna attık" dedi.

KANLI TOPRAĞA BİLE ALMIŞLAR

Şüpheliler ifadelerinin devamında, Ali Yanar'ı otomobilin bagajına koyduktan sonra, iz bırakmamak için yerde bulunan kanlı toprağı da bir çuval içerisine koyarak attıklarını itiraf etti. Şüpheliler, bir gün sonra yine bağ evine giderek, alkol aldıkları bira şişelerini de topladıklarını söyledi. Şüphelilerin, suç aleti bıçağı ise bir bataklığa attıkları öğrenildi.

ATTIKLARI KUYUYU GÖSTERDİLER

Şüpheliler ilçeye getirilerek Ali Yanar'ın cesedini attıkları su kuyusunu gösterdi. Yanar'ın nasıl öldüğünü, nasıl yaktıklarını ve hangi su kuyusuna attıklarını Cumhuriyet Savcısı ve polislere gösteren şüpheliler, yer göstermede de suçu birbirlerinin üzerine attı. Hasan Mermer, Kerim'e, 'Yakmaya ne gerek var. Şuraya gömelim' dediğini, ancak Kerim'in kendisini dinlemediğini ileri sürdü. Mermer, cesedi yakarken kendisinin de kolundan yaralandığını belirtti.

CESEDİN DIŞ YÜZEYİ YANMIŞ

Kuyuya inen Konya Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, cesedi bir halata bağlayarak yukarıya çekti. Bir kısmı yanmış ve çürümeye başlamış olan ceset, otopsi işlemleri için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polisteki sorguları tamamlanan her iki şüpheli, 'tasarlayarak ve canavarca hisle kasten adam öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

Fındık Tim’leri bahçeye indi

Ordu'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce fındıkta kalite ve verimliliği artırmak amacıyla hazırlanan ‘Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada' projesinde görevlendirilen 35 tim, fındık bahçesine girerek çalışmalara başladı.

Ordu'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce fındıkta kalite ve verimliliği artırmak amacıyla ‘Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada' projesi hazırlandı. Toplamda 670 mahallede, 2 bin 10 üreticide uygulanması planlanan proje kapsamında, aralarında tarım ve orman müdürlükleri ile ziraat odalarında da görevli 35 tim görevlendirildi. 19 ilçede gruplar halinde görev yapacak timler için, çapa makinesi, budama seti, motor, makas gibi teçhizatlar alındı. Hazırlıkların tamamlanmasıyla start alan projede, fındık bahçesine giren timler, çalışmalarına başladı. Projeyle; dünyadaki fındık üretiminin yüzde 25’ini, Türkiye fındık üretiminin ise yüzde 35’ini karşılayan Ordu’da, verim ve randımanın daha da artırılması, yaşlı fındık bahçelerinin de gençleştirilmesi hedefleniyor.

‘FINDIKTA RANDIMAN YÜKSELECEK’

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan, projenin oldukça önem taşıdığını belirterek, "Fındıkta verimin artırılması lazım. Her mahallede örnek fındık bahçeleri oluşturulacak, üreticilerimiz artık bahçelerde bilimsel çalışma yapacak. Ekiplerimiz şuanda bahçelerde çalışmaya başladı. Valiliğimizin projesini uygulaması yönünde çalışma yapıyorlar, bahçelerde bunları inceliyoruz. Hem yaşlı fındık dallarını, hemde budamaları yapıyorlar. Çiftçilerimizde buradalar, bahçede çalışmaları yerinde görüyorlar. Bu çalışmanın sonucunda çalışma yapılan bahçelerde hem verim artacak, hemde kalite. Fındıkta randımanda yükselecek, o açıdan bu çalışmalar çok önemli. Bu proje inşallah amacına ulaşacak ve Ordu’nun bütün ilçelerinde, her mahallede bu çalışma yapılacak. Buradaki esas amaç fındıkta kalite verimlilik. Verim artışını yapmak için muhakkak bahçede bunun uygulanması lazım. Bütün çiftçilerimizin bu örnek bahçelerde çalışmaları inceleyip bahçelerinde uygulamalarını istiyoruzö dedi.

Projenin fikir babası olan Vali Seddar Yavuz’a da teşekkür eden Arslan Soydan, projenin bütçesininde YİKOB tarafından sağlandığını da sözlerine ekledi.

‘ÖRNEK BAHÇELER OLUŞTURUYORUZ’

Örnek fındık bahçelerinde çalışan Ziraat Teknikeri ve Tarım Danışmanı Gökhan Kahveci ise, “Ziraat Mühendisi ve teknikerler olarak biz bahçede örnek bahçeler oluşturuyoruz. Projedeki amacımız üreticiyi bilinçlendirip, verim ve üretimi artırmak. Bahçelerde fındıkla ilgili teknik hususlarda üreticilerimizi bilgilendiriyoruz. Fındık üreten her çiftçilerimize burada, örnek bahçelerde doğru bilgileri öğreteceğizö diye konuştu.

‘BAHÇELERİMİZE BAKIYORUZ’

Kentte 5 ton fındık üreten Sezayi Bayrak ise projenin verimi artırmada önemli etken olduğunu ifade ederek, “Daha önce bu projeden haberim vardı. Arkadaşlar benim bahçeme geldiler burada örnek bahçe çalışması yaptılar, onlara teşekkür ediyorum. Fındık sezonumuz bu sene normal iyi geçti. TMO fındık aldığı için fiyatta istikrar var, bizde bahçelerimize bakıyoruz. Bahçelerimiz çok maliyetli oluyor, günlük yevmiye ile çalışan işçilerimiz var. Kendim yapamadığım zaman fındığın maliyeti yüksek oluyor. Böyle projelerle tarımın desteklenerek, çiftçilerin aydınlatılması lazımö ifadesinde bulundu.

Çevre Mühendisleri Odası, Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki atıklar için uyardı

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Egemenlik Mahallesi Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki sanayi atıklarının kontrolsüz şekilde sokaklara bırakılması, yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay, atıkların insan ve çevre sağlığı açısından taşıdığı risklere dikkat çekerek, "Buradaki çöpler imalat kaynaklı atıklar. Bunların kontrolsüz şekilde doğaya bırakılması, hava, su ve toprağa karışmasıyla birlikte, çevre ve insan sağlığı açısından ciddi risklere neden oluyor. Atıkların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan lisans almış firmalarca bertaraf edilmesi gerekiyor" dedi. İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata da, sitede kayıt dışı iş yerlerinin bulunduğunu, atıkların bu firmalar tarafından sokaklara bırakıldığını ileri sürdü. Site esnafı ve vatandaşlar ise çöplerin hem çevre hem de insan sağlığı açısından risk oluşturduğunu, görüntülerin İzmir'e yakışmadığını belirterek, çözüm bulunmasını istedi.

Bornova'da ayakkabı imalatçılarının bir arada olduğu Ayakkabıcılar Sitesi'nde sanayi atıklarının sokaklara, otobanın alt kısmında bulunan boş alana atılması, hem site esnafı hem de çevre sakinlerini çileden çıkardı. Mahallede oluşan çöp dağları, yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata, yıllardır yaşadıkları çöp sorununun içinden çıkılmaz bir hal aldığını belirtti. Ayakkabıcının çöpünün sanayi atığı olarak geçtiğini, yüzlerce meslek kuruluşu içerisinden çöpü para etmeyen tek sektörün ayakkabı sektörü olduğunu ve para etmediği için kimsenin atıkları almadığını açıklayan Yalçın Ata, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sitede Oda'ya 16 firma kayıtlı ama burada 400'ün üzerinde çalışan atölye var. Bu atölyelerde de genellikle Suriyeli vatandaşlar çalışıyor. Kayıt dışı atölyelerin çöpü meydanlara saçılıyor. Defalarca imkanlardan faydalanarak çöpleri aldırdık. Fakat buradaki sorunlu bölge Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı bölge. Burada 3- 4 bin kadar Suriyeli çalışıyor. Bu arkadaşlara gerekli eğitimlerin mutlaka verilmesi gerekiyor. Adam getiriyor çöpünü yolun ortasına saçıp gidiyor. Sorun, özellikle geceleri, mesai saatlerinin dışında çöplerin, kayıt dışı firmalar tarafından boş alanlara atmasından kaynaklanıyor."

'ÇÖPÜ, LİSANSLI FİRMALAR ALMALI'

Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay ise, atıkların kontrolsüz şekilde doğaya bırakılmasının, hava, su ve toprağa karışmasıyla birlikte, çevre ve insan sağlığı açısından ciddi risklere neden olacağı uyarısında bulundu. Kent içerisinde kalan küçük sanayi sitelerinin veya küçük işletmelerin oluşturduğu imalat kaynaklı tehlikeli atıkların, mevzuata göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan lisans alan firmalarca çevre ve halk sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesinin gerekli olduğunu ifade eden Kınay, "Kent içerisinde kalan sanayi bölgelerinde çıkan atıklar, evsel atıklar ile karıştırılıyor. Çöpler, atığı üretenlerin sorumluluğunda olmasına rağmen, çöplerin konteynerlerin içerisine atılarak büyük risk yarattığını görüyoruz. Burada en önemli sorun, sürecin planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesi" dedi.

'HAVAYA, SUYA VE TOPRAĞA KARIŞIYOR'

Kent içerisinde kalan küçük işletmelerde yaşanan bu tür sorunlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili birimler ve belediyelerin ortak çalışma yürütmesi gerektiğini ifade eden Helil İnay Kınay, işletme sahiplerinin de bilinçlendirilmesinin önemine değindi. İnsanlar tarafından yaratılan kirliliğin yine insan sağlığını tehdit ettiğini, bu bilincin aşılanması gerektiğini kaydeden Kınay, "Bornova İzmir'in sanayi siteleri açısından en zengin ilçelerinden biri. Burada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, ilgili belediye ile birlikte koordineli şekilde çalışmaları yürütmesi gerekiyor. İşletme sahipleri de kendi faaliyetlerinden kaynaklanan atıkları, Bakanlığın lisanslı firmalarına göndermek ve beyanlarını yapmakla yükümlü. Aksi takdirde bu atıklar kontrolsüz ortamlarda hava, su ve toprağa karışarak ciddi sağlık riskleri yaratacak. Ayrıca bölgede geri dönülemez bir şekilde çevre kirliliğine de yol açacak" dedi.

Kınay, bu çöplerin, imalat kaynaklı atıklar olduğu için içerisinde kimyasal maddeler barındırdığının da altını çizdi.

SİTE ESNAFI ÖNLEM ALINMASINI İSTEDİ

Site esnafı ve çevrede yaşayan vatandaşlar da, önlem alınmasını istedi. Esnaf Kadir Akın, "Bu kirliliği temizlesinler. Her gün aynı kirliliği soluyoruz. Trafonun yanına çöpler atılıyor. Burada bir yangın çıksa trafo da yanacak. Biz vatandaş olarak bazen temizliyoruz ama böyle olmaz" dedi. Çevre sakinlerinden Mustafa Yaya ise atıkların çevreyi kirlettiğini, kendi sağlıklarını da tehdit ettiğini belirtti. Yaya, bazı esnafların da uyarılara rağmen çöplerini sokaklara attığını söyledi.

Esnaflardan Abdullah Özüdoğru da, "Buradaki çöpler çevreye ciddi anlamda zarar veriyor. Yangın çıkıyor. Burada pislik içerisinde iş yapmaya çalışıyoruz. Müşteriler geliyor, kötü görüntü ile karşılaşıyor. İzmir'e yakışan bir durum değil. Sitenin her yeri böyle" dedi.

İkiz kız kardeşler kadın futbol takımını çalıştırıyor

Bartın’da Kemerspor Kulübü tarafından kadın futbol takımı kuruldu. Takımın antrenörlüğünü ise ikiz kardeşler Öznil ve Öznur Özden kardeşler yapıyor. İkiz kardeşler takımı Ocak ayında Türkiye Yıldızlar Şampiyonası’na hazırlıyor.

2011 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi bölümünden mezun olan ikiz kardeşler 33 yaşındaki Öznur ve Öznil Özdem aynı yıl Kardemir Karabükspor futbol okullarında antrenör olarak görev yaptı. 2019 yılına kadar Kardemir Karabükspor’da görev yapan ikiz kardeşler, Bartın’da spor alanında faaliyetlerini sürdüren Kemerspor Kulübü’nün kurduğu kadınlar futbol takımının başına geçmek için Ekim ayında anlaştı. Kemerspor bayan futbol takımını oluşturan Öznur ve Öznil Özdem, Ocak ayında başlayacak Türkiye Yıldızlar Bayanlar Futbol Şampiyonası’nda Bartın’ı temsil edecek. İlk kez bir bayan takımının başına geçen Öznur ve Öznil kardeşler büyük bir heyecanla takımı çalıştırıyor. Çift yumurta ikizlerinin başında olan takımın oyuncuları ve Kemerspor Kulübü yöneticileri zaman zaman birbirlerine çok benzeyen antrenörleri karıştırıyor.

İkiz kardeşler, 6-19 yaş grubu 69 sporcuyu bünyesinde bulunduran bayanlar futbol takımını haftanın 5 günü çalıştırırken, takımın 22 kişilik kadrosunu belirleyecek. Takım kadronun belirlenmesinin ardından Türkiye Yıldızlar Şampiyonası’na katılmak için hazırlanacak.

BAYAN FUTBOL TAKIMI İÇİN ÖNCÜLÜK YAPTILAR

Takımın antrenörü Öznur Özdem, “Bartın’da bir bayan takım yoktu. Bizde buna ikizimle birlikte öncülük yaptık. Bundan sonra daha çok çalışarak, daha iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz. İkizimle aynı takımda çalışmak bazen zorlukları da beraberinde getiriyor. Öğrencilerimiz bazen bizleri karıştırıyor. Zaten ikimizde çok mutluyuz. Konya Selçuk Üniversitesi’nde uzmanlığımızı futboldan aldık ve bunun üzerine eğilim gösterdik. İnşallah hedeflerimize ulaşacağız.ö dedi.

"BİZİ KARIŞTIRIYORLAR"

Takımının teknik sorumlusu olan aynı zamanda Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde antrenör olan Öznil Özdem, şöyle konuştu:

“Ben daha önce 9 yıl antrenörlük yaptım. Bartın’a antrenör olarak atanmadan önce Kardemir Karabükspor’un altyapı takımlarında görev yaptım. Bartın’da bayan futbol takımının olmadığını biliyorduk. Gereken çalışmaların sonrasında kentteki beden eğitim öğretmenleri ve Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Özdemir, kızlarımızı bulmamızda bizlere yardımcı oldu. Buradaki amacımız yenmek yada yenilmek değil, sadece genç arkadaşlarımıza spor ahlakını ve disiplinini aşılamaktır. İkizim Öznur ile çocukluktan bugüne kadar bazen aynı takımda oynadık, bazen de aynı yaş grubunda görev aldık. Şimdi de bir takımı beraber çalıştırıyoruz. Ve ikizimle aynı takım bulunmak bizleri heyecanlandırıyor. Aynı takımda olmamız bizlere güç veriyor. Ama bazen de aksiliklerde yaşanıyor. Bazen bizleri karıştırıyorlar. Ama biz yine de keyif alıyoruz. Bayanlar futbol takımının gelecekte daha güzel yerlere gelebilmesi için herkesin desteğini bekliyoruz.ö

Elektrik hattı için kazı yapılırken sütun bulundu

Bartın’da, elektrik dağıtım şirketinin hat bakımı için yaptığı kazı çalışması sırasında 1 metre uzunluğunda mermer sütun bulundu. Amasra Müze Müdürlüğü yetkilileri sütunun Bizans döneminde kilisede kullanıldığını düşündüklerini söyledi.

Dün, Bartın Mekeçler köyünde Almanya’da yaşayan Celal Göçmen’e ait bahçede elektrik dağıtım şirketi ekipleri hat bakım çalışması için kazı yaptı. Yarım metre derinlikte mermer işlemeli sütun bulununca çalışma durduruldu. 1 metre uzunluğundaki üzerinde motifli işleme olan ve ortası delik olan sütun için köy muhtarı İkram Şahan’a haber verildi. Muhtar Şahan sütunu koruma altına aldı.

Amasra Müze Müdürlüğü bölgede incelemede bulundu. Yetkililer, mermer eserin Bizans döneminde kilisede templon payesi olarak kullanıldığını düşündüklerini, kesin sonucun teknik incelemenin sonucunda ortaya çıkacağını belirtti.

Konya Kitap Günleri’nde ziyaretçi rekoru kırıldı

Konya'da Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 450 yazar ve 250 yayınevinin katıldığı 1 milyonu aşkın kitabın, okur severlerle buluştuğu 'Konya Kitap Günleri'ni 522 bin 217 kişi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen 'Konya Kitap Günleri' 18-27 Ekim tarihleri arasında dünyaca ünlü bilim tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına “Tüm Zamanların Baharı: Kitapö sloganıyla Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. 250 yayınevinin, 450 yazarın ve 1 milyonu aşkın kitabın okuyucuyla buluştuğu Konya Kitap Günleri'nde Türkiye’nin önemli kalemleri 10 gün boyunca söyleşi ve konferanslarda 522 bin 217 kişiyle buluştu. Bu rakam, Anadolu’daki kitap fuarlarının rekorunu da kırmış oldu.

Konya Kitap Günleri’nin son gününde de birbirinden önemli yazarlar okurlarıyla bir araya geldi. Tarihçi İlber Ortaylı’nın, “Türkiye’nin Yakın Tarihiö konulu söyleşisi Konyalı kitapseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Fuarın son gününde tarihçi Ahmet Şimşirgil, Tufan Gündüz, Pelin Çift, İbrahim Sadri, Nurullah Genç, Selahattin Yusuf, Sevda Türküsev gibi isimler söyleşi yaparken çok sayıda yazar da imza günü düzenledi. Konya Kitap Günleri’nin son gününde ziyaretçilerden 500 bininci kişi alkışlarla karşılandı. 500 bininci kişi olarak salona giren Arzu ve Timur Yetiş ailesine tarihçi İlber Ortaylı tarafından çiçek ve çeşitli kitaplar hediye edildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’ye örnek olacak etkinliklerle Konya Kitap Günleri’ni tamamladıklarını belirterek, “İmza günleri, söyleşiler, atölye çalışmaları gibi çok sayıda etkinliğin yer aldığı Konya Kitap Günleri’ni şenlendiren her yaştan hemşehrimize, özellikle çocuklarımıza çok teşekkür ediyor, emeği geçen herkesi, bütün yazarları ve yayın evlerini tebrik ediyorumö diye konuştu.

