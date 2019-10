DHA YURT BÜLTENİ - 4

Turistlik bölgelerde eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar adliyede

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 1'i Suriyeli 10 kişi adliyeye sevk edildi. Teröristlerin, turistlik bölgelerde eylem yapmak için keşif yaptığı da belirlendi.

Terörle Mücadele ekipleri, 25 Ekim'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere özel harekât polislerinin desteğiyle baskın yapan polisler 1'i Suriyeli 10 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin ders ve toplantılar düzenlediği, bu seminerlerde ise terör örgütü üyelerine, "Demokrasiye inanmayın, çocuklarınızı okula göndermeyin. Devletin görevli imamının arkasında namaz kılmayın" dediği saptandı. Ayrıca Suriyeli G.Ş.'nin sosyal medya hesaplarında çok sayıda örgütsel fotoğraf olduğu ortaya çıktı. Turistik yerlerde eylem hazırlığında olan şüphelilerin, bu bölgelerde keşif yaptıkları da öğrenildi.

Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mısır tarlasında kararan hayatı, yeşil sahada aydınlandı

Tarlada mısır silajı yaparken, ayağını makineye kaptırması sonucu sağ bacağı kesilen Abdullah Ersoy'un (25) hayatı, protez aldığı işletme sahibinin önerisiyle başladığı ampute futbolla değişti. Milli oyuncu olan Ersoy, "Milli takım formasını uzun yıllar giyip, şampiyonluk yaşamak istiyorum" dedi.

Bursa'da yaşayan Abdullah Ersoy, lise eğitiminin ardından ailesine destek için kuzeninin kentteki tarlasında çalışmaya gitti. 7 yıl önce mısır silajı yapımında çalışırken, ayağını makineye kaptıran Ersoy'un sağ bacağı kesildi. 5 aylık tedavi süreci sonrası protez takmaya başlayan Ersoy, bu süreçte medikal ürün satışı yapılan firmanın sahibinin yönlendirmesiyle ampute futbola başladı. Kaza sonrası içe kapanık hale geldiğini anlatan Ersoy, ampute futbolun, yaşamında çok önemli değişiklikler sağladığını söyledi. Bursa'daki takımından ODTÜ Spor Kulübü'ne transfer olduğunu ve Ankara'da yaşamaya başladığını anlatan Ersoy, Ampute Futbol Milli Takımı'nın kampına 2 kez davet edildiğini söyledi.

Hayallerinden de bahseden Abdullah Ersoy, "Ampute futbola başladım ve şimdi milli takım kampındayım. Protez aldığım medikalcinin tavsiyesiyle ampute futbola başladım. Ben de futbol oynamak istedim. Kaza nedeniyle içime kapanmıştım, futbol yeniden hayata tutunmamı sağladı. Benim için çok iyi oldu. Milli takım formasını uzun yıllar giyip şampiyonluk yaşamak istiyorum" diye konuştu.

Gelibolu'daki türbeyi ziyaret eden herkes Türk bayrağı asıyor

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki Bayraklı Baba Türbesi'ni ziyaret edenler, farklı farklı dileklerde bulunup, bunların gerçekleşmesi için dua ediyor. Her ziyaretçi yanında getirdiği Türk bayrağını da türbeye asıyor. Osmanlı donanmasında bayraktarlık yapan Karacabey'in mezarının bulunduğu türbe, bugüne kadar asılan binlerce Türk bayrağı nedeniyle Bayraklı Baba Türbesi olarak anılıyor.

Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki şehit ve savaş alanlarından sonra bölgede en çok ziyaretin gerçekleştiği Bayraklı Baba Türbesi'ne, Türkiye'nin değişik bölgelerinden insanlar geliyor. Osmanlı donanmasında bayraktarlık yapan Karacabey'in mezarının bulunduğu Bayraklı Baba Türbesi'ne ilk kez gelen ziyaretçiler ev sahibi olmak, evlenerek mutlu bir yuva kurmak gibi birçok dilekte bulunarak dua ediyor. Dileği gerçekleşenler ise, daha sonra türbeye yeniden gelip Türk bayrağı asıyor. Bu nedenle Bayraklı Baba Türbesi'nden binlerce Türk bayrağı bulunuyor. Manevi duyguların etkili olduğu en önemli yer olan Gelibolu’ya gelen ziyaretçiler, Bayraklı Baba’yı vatan ve bayrağını çok seven ve çok iyi savunan bir asker olarak görmelerinin yanı sıra dilek adanan ve dileklerinin kabul edildiği bir yer olarak da benimsemiş durumda.

'DİLEĞİ OLAN GELSİN'

Gelibolu ilçesinde yaşayan ve ilçeye gelen misafirlerini her zaman Bayraklı Baba Türbesi'ne ziyarete getiren Semiha Kılıç, Bayraklı Baba’nın hikayesini anlatarak, “Bayraklı Baba Türbesi çok kıymetli bir yer. Dileği olan gelsin. Dileklerini Allah’tan istesin. Bu bir vesile. Dilekleri geçekleşenler gelip Türk bayrağını asıyor. Sağlık, sıhhat, mutluluk, herkese bol kazanç diledim Allah’tanö dedi.

'HİKAYESİ ÇOK ACIKLI VE GÜZEL'

Avustralya Sidney’den türbeyi ziyarete gelen Ali Kırtay, “Türkiye’ye geldik. Çanakkale’yi de ziyaret ettik. Gelibolu’daki Bayraklı Baba Türbesi'ni de ziyaret edip, dualarımızı ettik. Dilekte bulunduk. Hikayesi çok acıklı ve güzel. Bayraklı Baba’dan Allah razı olsun. Mekanını cennet eylesin. Kendimiz için, Allah’tan sağlık, sıhhat diledikö diye konuştu.

BAYRAKLI BABA KİMDİR?

Asıl adı 'Karaca Bey' olan Bayraklı Baba, Osmanlı donanmasında bayraktarlık yapan yiğit bir denizci olarak tanınıyor. Marmara'daki Yassıada açıklarında, Bizans donanması ile yapılan savaşta elinde sancağı ile 1410 tarihinde şehit düştü. Donanmanın merkezi olan Gelibolu’da sahile yakın bir yere gömülmüş ve vasiyeti üzerine mezarı bayraklarla donatılmıştır. Karaca Bey’in Bayraklı Baba olarak anılmasının nedeni ise şöyle biliniyor: Karaca Bey, arkadaşlarıyla düşman tarafından sarılır, kimi şehit kimi tutsak olur. Karaca Bey elinde bayrağı ile düşmana direnir. Şehit ve tutsak olması durumunda bayrak düşmanın eline geçeceğinden bayrağı düşmana teslim etmek istememektedir. O anda aklına bir fikir gelir. Bayrağı küçük parçalara böler ve yutar, sonra da düşmana saldırır, yaralanır ve yere düşer. Yaralı olarak bulunduğunda arkadaşları tarafından kendisine bayrağın nerede olduğu sorulur; düşmana teslim etmemek için yuttuğunu söyler. Komutanı bu sözlere inanmaz. Dürüst ve yiğit biri olan Karaca Bey bunu ispatlamak için keskin palası ile karnını yarar ve yuttuğu bayrak parçaları karnından dışarıya kanlarla beraber çıkar. Gerçeği ispatlaması mutluluğu içinde yere yığılır. Son sözü; 'Benim mezarımdan hiçbir zaman bayrak eksik etmeyin' olur.

Burdur'da fuhuş operasyonuna 1 tutuklama

Burdur'da fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek iddiasıyla gözaltına alınan M.A. (59) tutuklandı.

Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri M.A.'nın yurt dışından getirdiği kadınlara müşteri temin ederek, fuhuş yaptırdığını tespit etti. Ekipler tarafından fiziki takibe alınan M.A.'nın Çeşmedamı Mahallesi'ndeki evine yapılan operasyonda Gürcistan uyruklu M.K. (37) yakalandı. M.A. da 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçlarından 29 Ekim günü gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. savcı tarafından sorgulandı ve tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Sulh ceza mahkemesine çıkartılan M.A. tutuklanarak, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Gürcistan uyruklu kadının ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi.

Havalimanına gelen otomobilde baston görünümlü kılıç ele geçirildi

Van Ferit Melen Havalimanı girişinde şüphe üzerine durdurulan otomobilin bagajında, baston görünümlü kılıç ele geçirildi. Sürücü hakkında adli işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü Ferit Melen Havalimanı Şubesi ekipleri, havalimanı giriş noktasında durdurdukları otomobilde arama yaptı. Aramada otomobilin bagajında baston görünümlü, sap kısmı çekilince kesici alete dönüşen 87 santimetre uzunluğunda kılıç ele geçirildi.

Polis, kılıca el koyarken, otomobil sürücüsü hakkında adli işlem yapıldı.

45 yıldır yaptığı tatlıdan günde 2 bin tane satıyor

Adana'da 45 yıldır tatlıcılık yapan Nihat Erçelik (62), müşterilerinin en çok tercih ettiği halka tatlıdan tanesi 1 liradan günde 2 bin tane satıyor.

Merkez Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi'ndeki iş yerinde tatlı imalatı ve satışı yapan Nihat Erçelik, babasından kalma mesleği sürdürdüğü için mutlu olduğunu kaydetti. 45 senedir tatlıcılık yaptığını ve 1982'den beri aynı iş yerinde bulunduğu belirten Erçelik, halka tatlının kentle özdeşleştiğini söyledi.

Halka tatlının mesleğe özel sırları olduğunu dile getiren Erçelik tatlıyı hazırlarken Konya, Gaziantep, Adana unlarını karıştırıp, içine sevgilerini de katarak üretim yaptıklarını vurguladı. Kentteki insanların özellikle tatlıyı ayaküstü yemeyi çok sevdiğinin altını çizen Erçelik, "Yaz-kış demeden yoğun bir talep var tatlıya. Tabi bunların başında halka tatlı geliyor. Tanesi 1 liradan günde yaklaşık 2 bin tane halka tatlı satıyoruz. Doğal şekerle üretiyoruz. Yapay hiçbir malzeme kullanmıyoruz. İnsanların gözü önünde üretim yapıyoruz" dedi.

Halka tatlının asıl adının Süngül olduğunu ve Halep'ten geldiğini söyleyen Erçelik, zamanla bu tatlının Adana yöresinin tatlısı olarak benimsendiğini sözlerine ekledi.

ŞEKER HASTASIYIM AMA YİYORUM

Uzun yıllardır Erçelik'in iş yerinden halka tatlı yediğini söyleyen Gül Özcan ise şeker hastası olmasına rağmen halka tatlıdan vazgeçemediğini söyledi.

Kayseri'de öğrenim gördüklerini ve Adana'ya geldikleri her zaman burada halka tatlı yediklerini söyleyen Kübra ve Sümeyra Çakmak kardeşler ise halka tatlının Adanalılar için yerinin ayrı olduğunu ifade etti.

Market arabasına havalı süspansiyon taktı

Tokat'ta sanayi sitesinde oto aksesuar işi ile uğraşan Engin Eroğlu(27), otomobillerde uygulanan havalı süspansiyon sistemini market arabasına monte etti. Eroğlu'nin, tamir işlerinde kullandığı aletleri taşıdığı havalı süspansiyon takılı market arabası, görenlerin ilgisini çekiyor.

Kentte 2 yıldır oto aksesuar işi yapan Engin Eroğlu, tamir aletlerini taşımak için market arabası aldı. Ancak arabayı daha kolay kullanılabilir hale getirmek için ilginç bir çalışma yapan Eroğlu, araçlarda kullanılan havalı süspansiyonu monte etti. Süspansiyon sistemi takılı market aracı görenlerin ilgisini çekti.

Havalı süspansiyonu bütün araçlara uygulanabileceğini düşünerek market arabasına taktıklarını belirten Engin Eroğlu, "İşimiz kolaylaştıracak araçlarda sistemi uygulamayı düşündük. Kafamızda farklı şekilde tasarladığımız bir market aracımız vardı. Market aracında bu sistemi uyguladık. Binek araçlarda bu sistem bölgesel olarak bir hayli yaygınlaşmaya başladı. Biz de hem iş için kullanabileceğimiz, hem de bu sistemi gösterebileceğimiz market arabasını yaptık. Bu market arabasında havalı sistemi uyguladık. Market arabasına aşırı yük koyduğumuzda bu sistem sayesinde sıkıntı olmuyor. Tamir aletlerimizi bu sayede rahat bir şekilde taşıyoruz" dedi.

'GÖRENLER ŞAŞIRIYOR"

Farklı araçlarda bu sistemi kullanabileceklerini belirten Eroğlu şöyle konuştu, "İlerleyen zamanlarda da bu market aracından hariç farklı araçlarda da örneğin bir bisiklette, motosiklette, traktörde havalı sistemi geliştirip yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Müşterilerimiz gördüğü zaman büyük ilgi gösteriyor. Özellikle market arabasına tepkiler olumlu oldu. Görenler şaşırdığı için kimisi oyuncak gibi görüyor. Biz de kendi işimizi kolaylaştırmak amacıyla bunu kullanıyoruz. İlerleyen zamanlarda daha da geliştirerek farklı şeylerde de kullanmayı tasarlıyoruz. Amacımız insanların hayatını kolaylaştırmak" diye konuştu.

'ÇOK İLGİNÇ BİR ÇALIŞMA'

Market arabasında havalı süspansiyon kullanıldığını gördüğünde çok şaşırdığını söyleyen müşterilerden Ahmet Selçuk, "Engin ustamızın yanına geldik. Araçlara takılan sistemi, ilginç bir şekilde marketlerde kullandığımız arabalara yapmış. Güzel bir çalışma olmuş" dedi.

Hürrem Erdem ise, "Şunu herkes bilsin ki, bir mucit çıkarsa bizim Tokatlılardan çıkar. Ustamızın eline sağlık. Çok ilginç bir çalışma yapmış. Bunu da bir market arabası üzerinde denemiş" ifadelerini kullandı.

