DHA YURT BÜLTENİ - 4

Resulayn şehidine son veda

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Suriye'deki Resulayn ilçesinin doğusundaki Ebu Raseyn Köyü'nde PYD/PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Erdoğan Türkel'in (22) cenazesi memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Suriye’nin Resulayn bölgesinde arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine PKK/YPG’li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Erdoğan Türkel'in cenazesi dün havayoluyla memleketi Adana’ya getirildi. Bekar olan şehit Erdoğan Türkel için Yakapınar Mahallesi’ndeki Yakapınar Mezarlığı’nda tören düzenlendi. Cenaze törenine Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, çeşitli partilerin milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, şehidin babası Bülent, annesi Hayriye, lise öğrencisi kız kardeşi Eda Türkel ile çok sayıda vatandaş katıldı.

KIZ KARDEŞİ TABUTUNA SARILMAK İSTEDİ

Şehidin cenazes araçlai tören alanına getirildiğinde şehidin kız kardeşi Eda Türkel ağıtlar yakarak ağabeyinin tabutuna sarılmak istedi. Eda'yı akrabaları teselli etti. Helallik alınmasının ardından İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Türkel, cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

Haber: Nuri PİR/ADANA, ()-

İntihara kalkışan kadını polis kurtardı

Adana'da eşiyle tartıştıktan sonra çıktığı evden sulama kanalına gelerek intihar edeceğini söyleyen yabancı uyruklu G.S. (24) adlı kadın, sivil polis tarafından kurtarıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı üzerindeki DSİ'ye ait sulama kanalına gelen G.S., girdiği psikolojik bunalım sonrası intihar etmek istedi. Setin üzerinde bir süre bekleyen G.S.'yi çevredeki vatandaşlar ikna etmeye çalıştı. Bu sırada ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ikna çabalarına rağmen kararından vazgeçmeyen G.S., eşiyle konuşmak istediğini söyledi. Polis, G.S.'ye cep telefonunu vererek konuşmasını sağladı. Konuşmasının ardından G.S., polise tekrar telefonu uzattığı sırada set üzerine atlayan sivil polis tarafından yakalandı. G.S., tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-Sulama kanalına çıkan kadın

-Kadının ikna edilmeye çalışılması

-Telefon vermeleri

-Kadının telefon ile konuşması

-Kurtarılan kadının polisler ile konuşması

Haber-Kamera: ADANA,()

Sporcu baba-kız aynı okulda okuyor

Samsun’da milli sporcu Murat Karakuş (45) ve kızı wushu sporcusu Berre Hatun Karakuş (18), kazandıkları Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü'nde birlikte öğrenim görüp aynı sırayı paylaşıyor. İşlettikleri spor salonunda da çalışmalarını sürdüren baba- kız, okulu başarıyla bitirmeyi hedefliyor.

Atakum ilçesinde, wushu sporcusu Berre Hatun Karakuş (18), Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük bölümünü kazandı. İlçede spor salonu işleten 'boks' ve 'wushu' milli sporcusu olan Murat Karakuş (45) da milli sporcu yerleştirme sınavına girip, kızının kazandığı üniversiteye başvuruda bulundu. Sınavı kazanan, başvurudan da olumlu sonuç alan Murat Karakuş, kızıyla aynı üniversitede öğrenim görmeye başladı. Üniversitede aynı sınıfta ve aynı sırada ders gören baba-kız, işlettikleri spor salonunda da çalışmalarını sürdürüyor. Baba- kız, okulu başarıyla bitirmeyi hedefliyor. Sporcu baba-kız, üniversitedeki akademisyenlerin yanı sıra öğrenci arkadaşlarının da ilgi odağı oluyor.

'KIZIMLA OKUMAK GURUR VERİCİ'

Kızıyla çok iyi anlaştıklarını belirten Murat Karakuş, "Milli sporcu olduğum için daha önceden kazanmış olduğum bir hakkım vardır. Benim ve kızımın aynı sene okula yerleşmesi ve beraber aynı sınıfta eğitim görmemiz tamamen tesadüf oldu. Biz zaten kızımla çok iyi anlaştığımız için spor salonunda da okulda da sürekli beraberiz. Kızımla beraber okula gitmek benim için çok gurur verici bir durum. Okulda daha rahat olabilmesi için elimden geleni yapıyorum. O da zaten çok rahat durumda. Okulda özellikle öğretmenlerimiz bize çok yardımcı oluyor. 'Başta acaba sıkıntı yaşar mıyız?' diye düşünsek de şuan da çok rahatız. Okulda yaşımın diğerlerinden yüksek olmasına rağmen çok güzel iletişim kurup arkadaş olabiliyorum. Bir sıkıntıları varsa gidermeye çalışıp onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Derslerde arkadaşlarımda benim yaşımdan dolayı beni kollayıp gözetliyorlarö dedi.

'İKİMİZDE ÇOK MUTLUYUZ'

Babası sporcu olduğu için 4 yaşından itibaren sporun içerisinde olduğunu söyleyen Berre Hatun Karakuş, “Boks, kick boks, muay thai ve fitness sporuyla ilgileniyorum ayrıca babamla birlikte işlettiğimiz salonda eğitmenlik yapıyorum. Babamla günün her saatinde beraber olduğumuz için okulda da çok sıkıntı yaşamadım. Üniversite sınavına hazırlanırken hiç babamla aynı sınıfta okuyacağım aklıma gelmemişti ama şua ikimizde çok mutluyuz. İlk gün okula gittiğimizde aynı sırada oturduk. Arkadaşlarım babamı öğretmen sanmışlar. Sonra öğrendiklerinde çok şaşırdılar. 'Nasıl babanla ayını sınıfta bulunuyorsun' gibi sorular sormaya başladılar. Bende onlara babamla spor salonu işlettiğimizi zaten hep bir arada olduğumu bu yüzden de sıkıntı yaşamadığımı söyledimö diye konuştu

-Baba kıızın beraber spor yapmasından detaylar

-Baba kızın beraber okula gitmesinden detaylar

-Röportajlar

-Fakülte dışından detaylar

-Detaylar

Haber-Kamera:Hüseyin KALAY/SAMSUN,()

HÜS hastası küçük Satı, yardım bekliyor

Adana'da geçirdiği Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS) hastalığı nedeniyle böbrek ve karaciğer yetmezliğiyle karşı karşıya kalan 9 yaşındaki Satı Atar’ın ailesi, kızlarının tedavisinde kullanılan ilaçların pahalı olması nedeniyle yardım istedi. Anne Behri Atar (31), "Kızım fenalaştığı zaman 2 doz ilaç alması gerekiyor ve bu 50 bin TL'yi aşıyor. Ben ve eşim çalışmıyoruz. Tedavi ve ilaç masrafları için hayırseverlerden yardım bekliyoruz" dedi.

Seyhan ilçesindeki Gültepe Mahallesi'nde yaşayan HÜS hastası Satı Atar'ın babası Tuncay Atar (32), kendisinin de böbrek hastası olması nedeniyle gündelik işlerde çalıştığı için evini dahi geçindiremediğini söyledi. Ev kadını Behri Atar ise, kızının fenalaştığı zamanlarda sağlığına kavuşmasını sağlayan ilacın bir dozunun 28 bin 704 TL olduğunu kaydederek hayırseverlerden yardım istedi. Devletin ilacın yarı fiyatını karşıladığını belirten anne Behri Atar, HÜS atağı geçiren kızının önce karaciğerinin, ardından da böbreğinin zarar gördüğünü söyledi. Kızının 2 aydır tedavi gördüğünü ve ölümden dönmesini sağlayan ilaçların çok pahalı olduğunu kaydeden Atar, "Kızımın hastalığı karın ağrısıyla başladı. Daha sonra böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisine başladık. Kızım fenalaştığı zaman 2 doz ilaç alması gerekiyor ve bu 50 bin TL'yi aşıyor. Ben ve eşim çalışmıyoruz. Evimiz de yok. Kayınvalidemin evinin yanına derme çatma yaptığımız evde yaşıyoruz. Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi ile Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde kızımın tedavi kayıtları var. Doktorlar bu hastalığın ömür boyunca tekrarlayabileceğini söylüyor. Tedavi ve ilaç masrafları için devlet büyüklerinden ve hayırseverlerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

- Anne ile röp.

- Çocuğun yardım istemesi

- Babanın konuşması

- Kızın hastanede çekilmiş fotoğraflarından görüntü

Haber:Nuri PİR-Kamera: Akif ÖZDEMİR/ADANA,()

Fındık bahçesinde ağaca asılı bulundu

Düzce'de, fındık bahçesinde bir kişinin ağaca asılı cesedi bulundu. Polis, intihar ettiği düşünülen kişinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Olay sabah saatlerinde Darıcı Mahallesi'nde bulunan fındık bahçesinde meydana geldi. İnşaatta çalışan işçiler fındık bahçesi içerisinde ağaca asılı kişiyi görerek polise haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi ağaca asılı kişinin öldüğünü belirledi. Polis, intihar ettiği düşünülen 25 yaşlarındaki kişinin yabancı uyruklu olduğu ihtimali üzerinde dururken, kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-Ağaca asılı cesedin görüntüsü

-Polis ekiplerinin inceleme yaparken görüntüsü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin görüntüsü ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

Meme kanserine 'zumba' etkinliğiyle dikkat çekildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, aralarında kentte yerleşik yaşayan yabancıların da bulunduğu 50 kadın, pembe tişörtler giyerek zumba yaptı.

Meme kanserine dikkat çekmek amacıyla Ulusal Egemenlik Caddesi'ndeki 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda zumba etkinliği düzenlendi. Meydanda bir araya gelen kentte yerleşik yaşayan yabancı kadın ve kız çocuklarının da bulunduğu toplam 50 kişilik grup, 1 saat boyunca eğitmenler eşliğinde zumba yaptı. Zumba yapan kadınlara, erkekler alkışlarla destek verdi. Zumba eğitmeni Funda Ertürkmen, Ekim ayının meme kanseri farkındalık ayı olduğunu vurguladı. Kendilerinin de farklı bir etkinlik yapmak istediklerini söyleyen Ertürkmen, "Farkındalık oluşturmak ve kadınların gücünü göstermek için böyle bir etkinlik düzenledik. Zumba ile kansere karşı savaşmak istedik. Aramızda meme kanseri olan kimse yok ama başımıza gelebilir. Bu nedenle sık aralıklarla kontrol yaptırılmalıdır. Erken tanı çok önemlidir. Biz de buna dikkat çekmek istiyoruz" dedi.

- Zumba eğitmeni Funda Ertürkmen'in katılımcı kadınlara konuşması

- Zumba yapan kadınlardan genel-ayrıntılı görüntü

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

Rengarenk ekmekler, çocuklu ailelerin tercihi oldu

Bursa'da ekmek üretimi yapan bir işletme, ekşi maya hamurdan renkli ekmek üretti. Bezelye çiçeği, zerdeçal, pancar, aspir, gül tozu gibi malzemeleri kullanarak sarı, kırmızı, mor, yeşil, turuncu renklerde yapılan ekmekler, çocuklu aileler başta olmak üzere yoğun ilgi görüyor.

Bursa’da ekmek üreticisi Ayhan Doğan, yaptığı 40 çeşit ekmekle müşterilerine farklı deneyimler sunuyor. Yaptığı ekşi maya ekmeğin insanlar tarafından yeterince alınıp tüketilmediğini düşünen Doğan, ekşi maya ekmeği bezelye çiçeği, zerdeçal, pancar, aspir, gül tozu gibi malzemeleri kullanarak sarı, kırmızı, mor, yeşil, turuncu gibi renklerde üretmeye başladı. Her rengi örgü yaparak fırında pişirilen renkli ekmek, sofralarda yerini aldı. Müşterilerin renkli ekmeğe özellikle hafta sonu yoğun ilgi gösterdiğini belirten Doğan, renkli ekmeğin çocuklar tarafından çok sevildiğini söyledi.

'HER ÜRÜN AYRI RENK OLUŞTURUYOR'

Ekşi mayadan çeşitli ekmekler yaptığını söyleyen Ayhan Doğan, "Ekşi mayalı ekmekler yapıyoruz. Bunu yaptık ama satarken biraz zorlandık. İsmi ekşi olunca insanlar yemek istemiyordu. Biz de bunu kahvaltı konseptiyle birleştirdik. Kahvaltı sofrasında bu ekmeği bedava vererek insanlara tattırdık. Biraz daha çeşidi artırdık. Önce pancarlı ekmek yaptık. Rengi ilgi uyandırdı. Pancarı fırında haşlıyoruz. Bu kırmızıya yakın bir renk oluşturuyor. Onun dışında aspir, zerdeçal, gül tozu var. Bu kombinasyonları birleştirdiğimizde hepsi ayrı bir renk oluşturuyor" dedi.

'ÇOCUKLARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR'

Renkli ekmeklerin daha çok çocukların ilgisini çektiğini belirten Doğan, "İlk gördüklerinde almak istiyorlar. Alıp tadıyorlar, güzel olduğunun farkına veriyorlar. Biz bunu sürekli değiştiriyoruz. Gece mavisi diye bir ekmek yaptık. O da bezelyenin çiçeğinden oluşturuyoruz. Daha çok gençler ilgi gösteriyor. Kahvaltı masasında görmekten zevk alıyorlar. Çocukların da ilgisini çekiyor" diye konuştu.

'EKMEĞE BAĞLI KAHVALTI'

Müşterilerine, ekmeğe bağlı kahvaltı sunduğunu dile getiren Ayhan Doğan, "Peynir Ezine'den, kaşar Kars'tan, kavurma Erzurum'dan, zeytin Hatay'dan geliyor ve bunlarla beraber kahvaltı veriyoruz. Kahvaltımız self servis. İnsanlar sevdiği ürünleri alıyor. Tezgahta gördüğünüz ekmekleri biz bedava veriyoruz. 40 çeşit ekmek üretiyoruz. Müşterilerimiz ekmeğin yanında kahvaltı yapmak için geliyorlar. Ekmeğe bağlı bir kahvaltı var" ifadelerini kullandı.

Ekmek almak için geldiğinde renkli ekmeklerin ilgisini çektiğini belirten Gökhan Ertuğrul ise, "Sürekli bu ekmeklerden alıyorum. Renkli ekmekler ilgimi çekti. Tezgahtaki arkadaşlar tadına bakmamı istedi. Tadı da çok güzel. Kızımın da hoşuna gideceğini düşünüyorum. İçerisinde zerdeçaldan pancara kadar farklı tat ve renklerin olması gerçekten güzel bir şey" dedi.

-Ekmek yapımından detaylar

- Renkli ekmeklerden detaylar

-Ekmeğin pişirilmesinden detaylar

-Kahvaltı masasından detaylar

-Genel detaylar

Süre: 06.33 Boyut: 734 MB

Haber: Muammer İRTEM -Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA, ()

AK Partili Dağ, taş değirmende buğday öğüttü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Bitlis Tanıtım Günleri'nin etkinlik alanını ziyaret etti. Yöreye özgü şapkalardan takarak taş değirmende buğday öğüten Dağ, stantları gezerek vatandaşın sorunlarını dinledi.

Bitlis Valiliği öncülüğünde İzmir'de bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Bitlis Tanıtım Günleri', Karşıyaka'daki Bostanlı Pazar Alanı'nda başladı. Bitlis'in Güroymak Kaymakamlığı'nın yanı sıra ilçedeki kurum, oda ve STK'ların katılım gösterdiği fuarı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ziyaret etti. Yöreye özgü şapkalardan takarak taş değirmende buğday öğüten Dağ, yöresel türkülere eşlik etti ardından stantları gezdi. Yöreyi tanıtmak amaçlı düzenlenen fuarda, kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği ürünler de sergilendi.

-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın değirmende bulgur öğütmesinden görüntü

-Fuardan genel detay görüntüler

Haber- Kamera: Hande NAYMAN / İZMİR, ()

Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan, Keşan'da konser verdi

Klarnet virtüözü Serkan Çağrı ve Türk halk müziği sanatçısı Elif Buse Doğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Edirne'nin Keşan ilçesinde konser verdi.

Keşan Belediyesi Konferans ve Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen konsere, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve çok sayıda müziksever katıldı. Piyano, kanun, gitar ve bateriden oluşan orkestrası eşliğinde klarnetiyle sahne alan Serkan Çağrı, Elif Buse Doğan'ın seslendirdiği şarkılarla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. İzleyiciler, Trakya’ya özgü çalınan 9/8’lik Roman oyun havaları eşliğinde de dans etti. Konser sonunda Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Çağrı ve Doğan'a teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

-Serkan Çağrı'nın konser performansı

-Serkan Çağrı'nın orkestra ile çalması

-Serkan Çağrı'nın konuşması

-Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan performansı

-Konseri dinleyen müzikseverler

-Çocuklarının sahnede Roman havası oynaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-