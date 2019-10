DHA YURT BÜLTENİ - 4

Lice'de narko-terör operasyonu; 4,5 ton esrar ve 185 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 ton 562 kilo esrar ve 184 bin 900 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda 2 kış sığınağı kullanılamaz hale getirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları tespit etmek, teröristlerle yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarmak amacıyla Lice ilçesinin kırsal alanında 22 Ekim 2019 Salı günü başlatılan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar-02' operasyonu tamamlandı.

ESRARI ELEKTEN GEÇİRİRKEN YAKALANDILAR

Operasyonun narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında 4 ton 562 kilo esrar ile 184 bin 900 kök Hint kenevir ele geçirildi. Operasyon sırasında Lice ilçesine bağlı Yolçatı köyünde esrarı elekten geçirdikleri sırada A.B. ve B.B. ruhsatsız tabancayla suçüstü yakalandı. Ele geçirilen esrar muhafaza altına alınırken, kenevir bitkileri numune alınmasının ardından olay yerinde imha edildi. Gözaltına alınan A.B. ve B.B.'nin ise jandarmadaki sorguları sürüyor.

Jandarma ekiplerince teröristlere yönelik düzenledikleri operasyonda ise bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 2 kış sığınağı ile Lice ilçesi Dibek köyü kırsalında toprağa gömülü el yapımı patlayıcı tespit edildi. Sığınaklar kullanılamaz hele getirilirken, el yapımı patlayıcı operasyon bölgesinde imha edildi.

Minik Arife, ilk kez hareket ettirdiği elleriyle konsere çağırdı

Antalya'da, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığıyla mücadele eden Arife Yıldırım (4,5), ABD'den getirilen ilaçlar sonrası annesi Teslime Yıldırım'ın hasret kaldığı 'anne' kelimesini dile getirdi. Konuşmanın yanı sıra elini de ilk kez hareket ettiren Arife, 'gel' işareti yaparak, kendisi yararına düzenlenecek konsere davette bulundu.

Antalya'da, henüz 6 aylıkken SMA teşhisi koyulan Arife Yıldırım'ın yaşam mücadelesi sürüyor. Bu hastalık için ABD'de üretilen ve Türkiye'ye getirilen ilacı kullanan çocuklardan Arife'nin hareketlerinde değişiklik gözlendi. Ses çıkarmaya başlayan Arife, parmaklarını da hareket ettirmeyi başardı. Anne Teslime Yıldırım, kızının ilk kez 'anne' dediğini belirterek, hayatının en mutlu anlarından birini yaşadığını aktardı. Yıldırım ailesi, Arife'nin ihtiyaçlarını karşılamak için Expo 2016 alanında 26 Ekim'de şarkıcı Cem Belevi'nin vereceği yardım konseri için de uğraş veriyor.

'KIZIMA ÇOK İYİ BAKMAM LAZIM'

Teslime Yıldırım, Arife'nin hastalığında maddi açıdan yorulduklarını belirterek, destek için konser düzenlediklerini kaydetti. Konser ücretinin 50 lira olduğunu aktaran Yıldırım, "Arife'nin bakımlarında SGK'nın epeyce dışına çıktık. Eczane, medikal ve fizik tedavi ücreti yüksek miktarlara çıkıyor. Arife'yi altın bir kafese koyduk ve çıkarmamamız lazım. SMA hastalığında Arife ciddi anlamda direniyor. Bazı doktorların '2 yaşını görmez' dediği Arife, yakın zamanda 5 yaşına girecek. O benim mucize çocuğum. 6 doz ilaç aldı, ciddi gelişmeler yaşadı. Yeni doza gidemiyoruz; çünkü bazı kriterlere Arife'nin uymadığı söyleniyor. Bebeğim kriter mağduru. Umutlarımız bitmedi. Kökten tedaviler çıkana kadar kızıma çok iyi bakmam lazım" diye konuştu.

Konser için şu ana kadar biletlerden 30 bin lira toplayabildiklerini anlatan Teslime Yıldırım, bu rakamın sadece konser maliyetini karşıladığını söyledi. Yıldırım, bilet satışı için kapı kapı dolaştığını dile getirdi.

'HASRET OLDUĞUM 'ANNE' KELİMESİNİ DUYMAYA BAŞLADIM'

Teslime Yıldırım, doktorların, Arife'nin giderek SMA'nın acı evrelerine yakalanacağını özellikle cihaza bağlandıktan sonra hiç ses çıkaramayacağını söylediğini kaydetti. Yıldırım, "Arife şimdi çok güzel sesler çıkarmaya başladı. Yıllardır hasret olduğum 'anne' kelimesini duymaya başladım. 4,5 yıldır evde çocuk sesi duyulmamıştı, artık evde Arife'nin sesini duyuyoruz. Hastalığının tam tersini yaşıyor, direniyor. Hastanelerden uzaklaşmaya başladık. Küçük savaşçımızın bu hastalığın üstesinden geleceğini düşünüyoruz. Arifemiz yanımızda olduğu sürece biz her şeye razıyız. Sizler için bir bilet, Arifem için bir nefes" diye konuştu.

Minik Arife ise hareket ettirmeyi başardığı eliyle 'gel' işareti yaparak, kendisi yararına düzenlenecek Cem Belevi'nin konserine davette bulundu.

Bu okulda ders, her perşembe sporla başlıyor

Isparta'daki Mehmet Köse İlk ve Ortaokulu'nda, her perşembe, sabah derse sporla başlanıyor. Öğretmen, idareci ve öğrencilerle velilerin katıldığı sabah sporu, müzik eşliğinde yarım saat sürüyor. Oldukça neşeli geçen spor sonrası öğrenci ve öğretmenler gün boyu eşofmanlarıyla derse girerek alışılmışın dışında bir eğitim görüyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur' sözünden yola çıkan Mehmet Köse İlk ve Ortaokulu yöneticileri, geçen yıl güne sporla başlama etkinliğini hayata geçirdi. Her perşembe öğrenci, öğretmen, idareci ve velilerin eşofmanlarını giyip okul bahçesinde buluştuğu ve spor yaptığı etkinlik beğenilince, bu yıl da devam ettirilmesi kararlaştırıldı.

FİNALİ ERİK DALI İLE YAPIYORLAR

Okulun beden eğitimi öğretmeni eşliğinde perşembe günleri bahçede yaklaşık yarım saat yapılan spor etkinliğinin finali ise 'Erik Dalı' türküsü eşliğinde oynayarak yapılıyor. Okul bahçesi şenlik havasına bürünürken, eğitim gören 308 öğrencinin mutlulukları ise yüzlerine yansıyor.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DESTEK

Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi de bu etkinliğe katılarak spor yapan öğrencilerle kendilerine eşlik eden öğretmen, idareci ve velilere Isparta elmasıyla su ikram ediyor. Ayrıca spor sonunda kilo boy ve yağ oranı ölçümü yapılarak, diyetisyenler eşliğinde veliler obeziteye karşı bilgilendiriliyor.

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN SPOR

Okul Müdürü Adnan Çelik, "'Sağlam kafa, sağlam vücutta olur' dedik ve 1 yıldır bu uygulamayı yapıyoruz. Sağlıklı yaşam için spor uygulamamız, her perşembe sabahı gerçekleştiriliyor. Bu güzel uygulamayı başlatırken 'inşallah dalga dalga yayılır' dedik. Mahallemizde, şehrimizde yayıldığını görünce doğru bir yolda ilerlediğimizi görüp devam ettiriyoruz. Kısa sürede bu uygulamanın tüm ülke geneline yayılacağını düşünüyoruz" dedi.

'PERŞEMBENİN GELMESİNİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORLAR'

Sabah eşofmanlarını giyerek çocuklarıyla okula gelen ve spora katılan veliler, "Oldukça güzel bir uygulama. Okul müdürümüze böyle yararlı bir proje başlatmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız da oldukça memnun ve perşembenin gelmesini dört gözle bekliyorlar. Biz de katılıyoruz ve oldukça yararını görüyoruz" diye konuştu.

'SPORDAN SONRA DAHA ZİNDE HİSSEDİYORUZ'

Okulun öğrencileri de müzik eşliğinde spor yaptıktan sonra mikrofonuna yaptıkları açıklamada, uygulamadan oldukça memnun olduklarını spordan sonra derse ilgilerinin arttığını söyledi.

Karadenizli kadınların ‘bel fıtığı’ kabusu

Karadeniz’de zorlu arazi koşullarında bağ ve bahçelerde çalışkanlıkları ile bilinen kadınlar, bel, sırt ve omuzlarındaki ağrılar nedeniyle sıklıkla doktorlara başvuruyor. Çoğunlukla ‘fıtık’ teşhisi konulan kadınlar, ameliyat sonrası fizik tedavi ile sağlığına kavuşuyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Beyin Cerrahi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Erhan Arslan “Erkeklerde daha sık görülen bel ve omurga hastalıkları Karadeniz’de çok daha fazla iş yükü olan kadınlarda daha fazla görülüyorö dedi.

Karadeniz’de zorlu arazi koşullarında bağ ve bahçelerde çalışkanlıkları ile bilinen kadınlar, çay ve fındık hasadı yapıyor, bahçelerinde patates, lahana ve fasulye de ekerek aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Hayvanları için ot biçen, kışlık yakacak ihtiyaçları için odun taşıyan kadınlar, ağır yüklerin altına giriyor. Doğa koşulları ile mücadele eden kadınlar, bel, sırt ve omuzlarındaki ağrılar nedeniyle sıklıkla doktorlara başvuruyor. Çoğunlukla ‘fıtık’ teşhisi konulan kadınlar ameliyat sonrası fizik tedaviyle sağlığına kavuşuyor. Kimi kadınlar ise yeniden bağ ve bahçe işlerine dönüyor, kimileri ise daha hafif işlerde çalışıyor. Erkeklere göre kadınlarda bel fıtığı hastalığına sıklıkla rastlanılan Karadeniz’de uzmanlar, hastalık nedeninin kadınların iş yükünün fazla olmasından kaynaklandığını belirtiyor.

‘EN ÇOK YAPILAN AMELİYAT BEL FITIĞI’

KTÜ Tıp Fakültesi Beyin Cerrahı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Erhan Arslan, Karadeniz Bölgesi’nde bel fıtığı ameliyatlarının sıklıkla yapıldığını söyledi. Karadeniz Bölgesi’nin sert coğrafi koşulları nedeniyle bu bölgedeki kişilerin yük taşımasına bağlı, sürekli hareket etmelerinden aşınmaya bağlı omurga hastalıkları ve bel fıtığına sıkça rastlandığını ifade eden Arslan, “Hastalarımız genellikle bele, bacağa vuran ağrılar ve ya güç kayıpları şikâyetleri ile birlikte bize başvuruyorlar. Kimilerini ameliyat ediyoruz, kimisi de fizik tedaviye geliyor. Bel ve omurga hastalıkları normalde erkeklerde kadınlara oranla daha fazladır. Ancak Karadeniz’de kadınların çok daha fazla iş yükü olduğu için ameliyat ettiğimiz hastalar genellikle kadınlar oluyor. Bölgenin insanı omurga sağlığını korumalı. Coğrafyası engebeli alanlarda yük taşımamalı. Ama maalesef buradaki kadınlarımız bağda bahçede çalışmak zorunda oldukları için bu kurala uyamıyorlar. Biz hastalarımızı ameliyat ettiğimizde en az 2 ay uzun yolculuk bile yapmamaları gerektiğini öneriyoruz. Onun dışında yük kaldırmak kesinlikle yasak ama bölgemizde kadınlar genellikle ameliyat sonrasında kendini az iyi hissettikten sonra tarlaya giriyorlar. Kendilerine dikkat etmeleri gerekiyorö diye konuştu.

‘OT VE ODUN TAŞIMAKTAN BELİMİZ BÜKÜLDÜ’

İlerlemiş yaşına rağmen tarlalarda çalışan Medine Yıldırım (74), “Bende bel kayması var. Belimin bir tarafında da kireçlenme oluyor. Elimde değneğim olmadan yürüyemiyorum. Omurgamda eğri. O da bel ağrıma ekleniyor. Ayakta duramıyorum. Bacaklarımda ameliyatlı. Hiç iyi halim yok. Tarlalarda çok çalıştık. Yaylalardan evlerimize odun taşıdık. Ormanlardan yük çektik. Hiç dikkat etmedik. O genç zamanlarımızda çok çalıştık. Ot ve odun taşımaktan belimiz büküldü. Ama halen daha tarlalardan geri kalamıyorumö dedi.

‘ÇİLEMİZ BU’

Gelirleri olmadığı için tarlada çalışmak zorunda olduklarını anlatan Meryem Serdar (37) ise “Şu an belimde bir rahatsızlık yok. Ama bu bölgede bütün kadınların belden sıkıntısı var. Yaşlı olanlarımızın hepsi ameliyatlı.Burada bütün kadınlar çok çalışıyor. Köyde başka bir gelirimiz yok, çalışmak zorundayız. Karadeniz kadınının çilesi, kaderi buö ifadelerini kullandı.

‘KADINLAR ÇOK ÇALIŞIYOR’

Kışlık odun ihtiyacı için çalışan Nuray Sürül (38) ise “Belimde bir sıkıntı yok. Kışlık odunlarımı kırıyorum. Sonra onları odunluğa taşıyıp, yerleştireceğim. Sabah hayvanlarımı baktım. Bağ bahçe işlerimi hallettim. Burada bütün kadınlar çok çalışıyor. Bu işleri yapmak zorundayız. Kadınlar yaşlanınca genelde bel fıtığından defalarca ameliyat oluyorlar. Ama yine de tarladan geri kalmıyorlar. Biz çalışmazsak yaşayamayızö dedi.

'BIRAKMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL'

Ayşe Kalıntaş (70) da, “Belim ağrıyor ama doktor ‘fıtık’ diyecek diye korkuyorum, hastaneye gitmiyorum. Bir sürü işimiz var. Tarlayı bağı bahçeyi bırakmamız mümkün değil. Çocukluktan beri inek bakar, tarlaya girer yük taşırız. Buraları biri yapacak sonuçtaö diye konuştu.

Park halindeki kamyonetinin yandığını yemek yerken öğrendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı yerde yaklaşık 1 yıldır park halindeki kamyonet kasasında çıkan yangında hasar gördü. Kamyonetin sahibi Emrullah Çelik, yangını yemek yerken komşularının telefon etmesiyle öğrendiğini söyledi.

Manavgat'ın Mimar Sinan Mahallesi 6016 sokakta yaklaşık 1 yıldır park halinde bulunan ve kasasında çeşitli malzemeler olan 08 LY 245 plakalı kamyonette dün saat 19.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kamyonetin kasasında başlayan yangın, mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında kamyonetin kasası ve içerisinde bulunan çeşitli malzemeler zarar gördü.

Kamyonetin aynı sokakta oturan sahibi Emrullah Çelik, görevlilere pazarcı olduğunu belirterek, "Ruhsatı benim üzerime değil ama kamyonetin sahibi benim. Yemek yerken komşular, 'Senin araba yanıyor' diye haber verdi. Hemen geldim" dedi.

Kamyonetin yaklaşık 1 yıldır aynı yerde park halinde durduğunu anlatan Çelik, "Ben kendi halinde bir seyyar pazar esnafıyım. Kimseyle bir düşmanlığım yok. Kamyonetin kasasında, pazarda kullandığım ve tarlalarda kullandığım malzemeler vardı" diye konuştu.

Mahalle sakinleri ise yangının durup dururken çıkamayacağını, birinin ateş attığını veya sigara izmariti atmış olabileceğini öne sürdü.

Yılda 25 ünite kan bağışı yaparak dünya rekortmeni oldu

İzmir'de yıllardır kan bağışı yapan Emin Şahin (60), bir ilke imza atarak 2016 yılında 25 ünite kan verip, iki kez dünya rekortmeni oldu. Evinde 17 ödülü bulunan Şahin, yüzlerce hastaya sağlıklarına kavuşmaları için yardımcı oldu.

İzmir'de yaşayan 2 çocuk babası Emin Şahin (60), gençliğinden beri kan bağışı yapıyor. Emekli olduktan sonra, Kızılay'ın Güvenli Kan Projesi ile kan bağışına daha da önem veren Şahin, şimdiye kadar hastanelere 167 ünite, Kızılay'a ise 201 ünite kan bağışlayarak Türkiye üçüncüsü oldu. Dünya Sağlık Örgütü'nün 365 günde 24 ünite aferez trombosit kan bağışı sınırını, 366 gün çeken 2016 yılını bekleyerek aştı. Şubat'ın 29 gün çekmesi ile 366 gün sayılan 2016 yılında, Kızılay'ın sisteminin kendisine fazladan bir gün daha bağış hakkı vermesi ile yılda 25 ünite bağış yaparak, dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Sistemdeki açığı bulduğunu söyleyen Şahin, kendisinden sonra bu hatanın düzeltildiğini anlattı. Evinde 17 kan bağışı ödülü bulunan Şahin, 2014 yılında yılda toplam 29 defa, 2017 yılında 28 defa ve 2018 yılında 28 defa tam kan ve aferez trombosit bağışında da bulunarak, bu 4 yılda Türkiye'deki en yüksek sayıya ulaştı. Şimdiye kadar kan bekleyen yüzlerce hastaya derman olan Şahin, S.B.Ü Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan birçok çocuğa kan vererek yardımına koştu. Kızı hemşire olan Şahin, kan bağışının önemini belirterek, "Sınır olmasa yılda 50 ünite kan veririm. Kan verdikten sonra Kızılay'dan çıktığımda kuş gibi hafifliyorum, hatta dönüp bir daha vermek istiyorum. Aynı anda iki aferez trombosit bağışı yaptığım oldu. Bazen hortum takıp kanımı çektirmek istiyorum" dedi.

25 ünite kan bağışı yaptığı yılı anlatan Emin Şahin (60), şunları söyledi:

"Şimdiye kadar hiçbir sağlık sorunum olmadı. 2018 yılında ben haftada 3- 4 ünite kan veriyordum. Normalde insan sağlığı açısından mümkün değil. Bu artık hastalık oldu, kan verebilmek için saniye sayıyoruz. Türkiye'de benim gibi 5 kişi var, biz birbirimizle yarışıyoruz. Çok güzel bir his, bir annenin bir babanın evladı için çırpındığını düşünün. Kan, aferez, plazma arıyor. Onların derdine derman oluyoruz, binlerce hayat kurtarıyoruz. Sadece kök hücre veremiyorum, 48 yaşına kadar verilebiliyor çünkü. Kök hücre mutlaka verilmeli, iğne sağdan girip soldan çıkıyor ve kanın içindeki kökleri alıyor. Ameliyat gibi bir şey yok. Çok basit bir işlem. İnsanlar bunu anlamıyor. Ben bu kadar kan bağışı yaptım, bu yaşta genç hissediyorum. Kendi yaşıtlarıma bakıyorum, zar zor yürüyor. Fazla kan insana zararlıdır, ağırlık yapar. Beslenme şekli ile kandaki demiri artırmakla ilgili 4 sayfalık bir broşür de yazdım. Beslenmeye dikkat ederseniz kansız kalmazsınız. Ben kan verebildiğim sürece devam edeceğim."

