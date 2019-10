DHA YURT BÜLTENİ - 4

Uşak'ta yangın faciası: 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

Uşak'ta, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında dumandan zehirlenen aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Elmalıdere Mahallesi 1'inci Çelikhan Sokak'ta, tek katlı bir evde yaşayan 5 kişilik Yaşar ailesinin, çocuklarını okula götürmek için bu sabah eve gelen bir yakını, zili çalmasına rağmen açan olmaması üzerine endişeye kapıldı. Ailenin diğer akrabaları da durumdan haberdar edildi. Eve gelenler, balyoz yardımıyla kapıyı kırıp içeri girdi. Evi kontrol edenler, baba Bülent Yaşar (32), oğulları Muhammet Nurkan Yaşar (9) ve Muhammet Furkan Yaşar (6) ile kızı Aişe Yaşar'ın (3) cesediyle karşılaştı. Yaralı olarak bulunan anne Yasemin Yaşar ise hastaneye kaldırıldı.

Durumdan haberdar edilen güvenlik güçlerince yapılan ilk incelemede, evin bir odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığı, dumandan zehirlenen ailenin 4 ferdinin yaşamını yitirdiği, yangının kendiliğinden söndüğü belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hastalara şifa diye yapıldı, sağlıkçılara tehdit oldu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, asistan doktorun, hastasının istediği ilacı yazmadığı gerekçesiyle boğazının jiletle kesilmesinin ardından İzmir Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Sayılkan, şiddet olayında adı geçen ilaçla ilgili konuştu. Sayılkan, uyuşturucu etki yapması nedeniyle amacı dışında kullanılmaya çalışılan ve etken maddesi pregabalin olan yeşil reçeteli ilaç nedeniyle birçok eczacı ve doktorun baskı altında olduğunu söyledi. Konak ilçesi Lale Mahallesi'nin Muhtarı Sumru Benligül ise söz konusu ilacın tanesinin, 15- 20 TL'den satıldığını ve birçok uyuşturucu bağımlısının bu hapı amacı dışında kullandığını söyledi.

16 Ekim'de, İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Servisi'nde görev yapan Asistan Dr. Kadir Songür, diz ağırısı çektiğini söyleyen ve etken maddesi pregabalin olan ilacı yazmadığı gerekçesiyle Bayrak Kaynak tarafından boğazından jiletlenmişti. Boğazından derin yara alan Dr. Songür ölümden dönerken polis tarafından gözaltına alınan Kaynak'ın uyuşturucu bağımlısı olduğu, Kadir Songür'den yazmasını istediği hapı da uyuşturucu etkisinden faydalanmak için talep ettiği ortaya çıktı. İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, etken maddesi pregabalin olan bu hapın, diyabete bağlı nöropatik ağrılar için kullanılması gerektiğini ancak birçok kişinin amacının dışında kullandığını, hekimler ve eczacıların da bu hapların temin edilmesi için baskı altında olduğunu söyledi. Sayılkan, "Devlet de bu konuda harekete geçmedi değil. Önce bu ilaçları yeşil reçeteli yaptı, sonra da heyet raporuna tabii tuttu. Ancak yine de sorunların bittiğini söyleyemeyiz. Bizler de duyuyoruz ki birçok doktor, bu hapları suiistimal eden kişiler tarafından baskı altında tutuluyor. Hatta gece nöbetine kalan bizler de bu hap yüzünden zaman zaman taciz ediliyoruz" dedi. Sayılkan, bu yüzden şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarının başlarına gelenlerin cezasız kalmaması gerektiğini, ağır cezaların uygulanması gerektiğini söyledi.

'TIBBİ İLAÇ OLDUĞUNU SONRADAN ÖĞRENDİK'

İzmir'in dezavantajlı mahallelerinden, Konak ilçesi Lale Mahallesi'nin muhtarı Sumru Benligül ise söz konusu hapın tanesinin 15- 20 TL'den satıldığını ve aralarında yaşları 18'den küçük olan birçok gencin, uyuşturucu etkisinden faydalanmak amacıyla bunları yaşa dışı yollar ile satın aldığını söyledi. Benligül, "Biz bu hapların tıbbi ilaç olduğunu bile bilmiyorduk, uyuşturucu türü sanıyorduk, ilaç olduğunu sonradan öğrendik. Bu ilaçların bilinçsizce tüketilmemesi noktasında gördüğümüz her genci uyarıyoruz. Konuştuğum gençler, bazen günde 3- 4 tane bu haptan kullandıklarını söylüyorlar. Bu konuda bir şeyler yapılması gerekiyor" dedi.

'TANESİNİ 15- 20 TL'DEN SATIN ALIYORUM'

Aynı mahallede yaşayan M.A. (16), kendisinin de bir uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve birçok sentetik uyuşturucuyu yardım alarak bıraktığını belirterek, "Şu an hala kullandığım birkaç uyuşturucu var. Söz konusu hapı da bazen içiyorum. Bunu, uyuşturucu satılan bir evden, taneyle alıyorum. Bazen günde 1-2 tane içtiğim oluyor" dedi.

Konu hakkında konuşan diğer mahalle sakinleri de hapın ismini sık sık duyduklarını söyledi.

Sahte paraları asma tavana gizlemişler

Adana'da bir eve düzenlenen operasyonda asma tavana gizlenen 100'lük banknotluk halinde 20 bin lira ele geçirilirken baba ile oğlu gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri 22 Ekim'de piyasaya sahte para sürüleceği ihbarını aldı. Şüphelileri yakalamak için teknik ve fiziki takibe başlayan ekipler, Ahmet K. (57) ile oğlu Badirhan K.'nin (28) İstanbul'dan aldıkları sahte paraları kente getirdiğini saptadı. 1000 lira sahte parayı 200 liraya piyasaya süren baba-oğulun evindeki banyonun asma tavanına gizlenmiş sahte 100'lük banknotlar halinde 20 bin lira ele geçirdi. Elektirik ve elektronik mühendisi olduğu öğrenilen Bedirhan K.'nın birlikte hareket ettiği 18 kişi de Antalya'da düzenlenen operasyonda yakalandı. Bu kişilerin evlerinde yapılan aramalarda da 100'lük banknotlar halinde 90 bin lira ve 2 bin 200 sahte dolar ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Düğün ve bayram yemeklerinin vazgeçilmezi, 'damat paçası'

Balkanlardan göçlerle birlikte Anadolu mutfağına giren 'damat paçası' yemeği, düğün ve bayram yemeklerinin vazgeçilmezi oldu. Bursa'da bir işletmenin müşterilerine sunduğu, kuru yufka, tavuk, tavuk suyu, yoğurt ve tereyağı ile yapılan damat paçası, yoğun ilgi görüyor.

Balkanlardan çeşitli tarihlerde Anadolu’ya göçen insanlar, kültürlerini de beraberinde getirdi. Kuru yufkanın tavuk suyuyla ıslatılmasından sonra üzerine tavuk, yoğurt ve tereyağı konularak fırına verilen damat paçası yemeği de göç eden insanlarla birlikte, Anadolu mutfağındaki yerini aldı. Düğün ve bayram yemeklerinin vazgeçilmezi olan 'damat paçası', içerisine konulan malzemeler nedeniyle yokluk yemeği olarak da biliniyor. Düğün sonrası yapılan, tepsinin içine çeyrek altın konularak servis edilen damat paçası yemeğinde altın kimin kaşığına denk gelirse, onun oluyor. Günlük hayatta pek fazla yapılmayan 'damat paçası' yemeğini her gün işletmesinde müşterileriyle buluşturan Şef Emir Topuk, bu geleneksel yemeğe ilgiden memnun olduğunu söyledi.

'GÖÇ, ANADOLU MUTFAĞINI ETKİLEMİŞ'

Anadolu topraklarının çok verimli olduğunu söyleyen Şef Emir Topuk, "Tarih boyunca bir sürü medeniyete başkentlik yapmış topraklardan bahsediyoruz. Bu sayede Anadolu mutfağı çok gelişmiş. Bunları Anadolu mutfağının gelişmesine sebep olarak sayabiliriz, ama çok daha önem verdiğim bir konu var, o da göç. Göç, Anadolu mutfağına direk etkide bulunmuş. Balkan göçlerinden Anadolu çok ciddi etkilenmiş. Özellikle Bursa, balkanlardan en çok göç alan şehir konumunda. Bu da Bursa mutfağını ve Anadolu mutfağını etkilemiş. Bu göçler, mutfağımıza yeni ritüeller katmış. Bu ritüeller yemeklere ismini vermiş. Damat paçası bunlara bir örnektir" dedi.

'DÜĞÜN YEMEKLERİNİN VAZGEÇİLMEZİ'

Gelin ve damat evlerinde düğün günü gelen misafirlere damat paçası ikram edildiğini belirten Topuk, "Sofrada mutlaka bir çeşit çorba, iki çeşit hamur işi olur. Bunlardan biri mutlaka ‘damat paçası’ oluyor. Bir et yemeği, bir komposto ve mutlaka tatlı pişirilirdi, fakat damat paçasını sofradaki herkes heyecanla beklerdi. Damat paçası, aynı zamanda sofrada tüm misafirleri bir arada tutmaya yarayan bir yemek. Özellikle çocuklar o sofrada bulunmak isterlerdi. Çünkü evin hanımı damat paçasının içine bir küçük altın yerleştirir ve kimin kısmetineyse o altın onun tabağına giderdi. Gelin ya da damattan birine giderse düğün hediyesi oluyordu. Diğer misafirlere ya da çocuklara giderse sevinç kaynağı oluyordu. Benim damat paçası yemeğini sevmemdeki en önemli etken şu; Damat Paçası bir yokluk yemeği. Un ve nişasta çuvallarını daha uzun süre kullanmak adına halk bunları kuru yufka haline getirip tavanlarda kuruttu. Senelerce kullandı ve elindeki bu kuru yufkaları bir tavuk ya da et suyuyla ıslatıp üzerine tavuk ya da et parçaları koyup servis etti. Aslında bir yokluk yemeği ama bu yokluğa rağmen içine koyduğu o küçük altınla bu yoklukta paylaşmayı da anlatan bir yemek" diye konuştu.

'BAYRAMLARDA BAKLAVA YOKSA DAMAT PAÇASI İKRAM EDİLİR'

Anadolu mutfağında kuru yufkanın çok kullanıldığını dile getiren Topuk, "Sütlü şerbetle ıslatıp güllaç yapıyorlar. Arasına herhangi bir katık koyup börek yapıyorlar. Tavuk ya da et suyuyla ıslatıp ‘damat paçası’ yapıyorlar. İsminin damat paçası olmasının sebebi, kırışık bir görüntüsü var. Bunu da damadın paçalarına benzetmişler. Bu yüzden adına ‘damat paçası’ demişler. Baklava yufkasından da yapılır. Genelde bayramlarda pişer. Bayramlarda pişmesinin sebebi yine bir yokluk. Çünkü baklava için açtığı hamurdan kalan parçalarla damat paçası yaparlar ya da bayram değilse ve evde baklava pişmiyorsa, damat paçası pişirilecekse kuru yufkalardan yaparlar. Balkan göçmenleri hala bu geleneği sürdürüyor. Hala Bursa'daki Balkan mahallelerinde, göçmenlerin yaşadığı mahallelerde bayramlarda evde baklava hamuru kaldıysa mutlaka bayramda damat paçası ikram ediyorlar" dedi.

Çelik işçisinden çocuklara futbol eğitimi

Karabük’te, demir çelik işçisi Abdullah Küçüktepe geçen yıl başlattığı ‘Çocukla çocuk ol’ projesi kapsamında kurduğu futbol takımıyla çocukları madde bağımlılığından uzak tutmaya çalışıyor.

Karabük Demir Çelik Fabrikaları(Kardemir) işçisi 2 çocuk babası Abdullah Küçüktepe, evinin bulunduğu Yenişehir Mahallesi’nde çocukları madde bağımlılığından uzak tutmak için Yaşa ve Yaşat Eğitimi Geliştirme Derneği kurup ‘Çocukla çocuk ol’ projesi kapsamında futbol takımı kurdu. 7 mahalleden çocuklar takıma dahil oldu. İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı tarafından onaylanan proje 1 yıl destek gördü. Dernek katkılarıyla devam eden futbol takımının 8-12 yaş aralığındaki yaklaşık 20 çocuk haftanın belirli gün ve saatlerinde halı sahada yaptıkları antrenmanlarının ardından kendi aralarında maçlarını yapıyor.

Derneğin başkanı Abdullah Küçüktepe, bir yıl devam eden projenin sonunda futbol okulu adı altında faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek, "Çocuklar 8-12 yaş aralığında. Çocuklarımıza madde bağımlılığı başta olmak üzere kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla faaliyetlerimize devam ediyoruz. Kendi imkanlarımızla yapıyoruz her şeyi. Çocuklarımızı bazı sosyal aktivitelere de katıyoruz. Yeni arkadaşlar edinmelerini sağlıyoruz. Kendilerini daha net olarak ifade ediyorlar. Özgüvenleri artıyor. Sevgi ve saygı noktasında elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz arkadaşlarla birlikte. İmkanlarımız ölçüsünde faaliyetlerimizi sonuna kadar devam ettirmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz 15 yaş altı çocukları lige sokmak. Çocuklarımız o heyecanı yaşasın istiyoruz." dedi.

MAHALLE KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ

Abdullah Küçüktepe mahalle kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Eskiden mahallemizde büyüklerimiz, çocukluğumuzda ters bir şey yaptığımızı gördüğünde hatta bir büyüğümüze saygısızlık yaptığımız zaman kulağımızı çekerlerdi. Annemiz ve babamız en ufak bir sesini çıkartmazlardı. Şu anda çocuğa uyarıda bulunsan bile aileleri ters tepki gösteriyor. Bunların önüne de ancak bu şekilde geçebiliriz. Futbol okulunda çocuklarımıza bazı hareketlerin yanlış olduğunu anlatıyoruz. Kötü alışkanlıları bu tür sportif faaliyetlerle önleyebileceğimiz ortaya çıktı. Artık mahalle kültürünü bu tür etkinliklerle yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyoruz."

Oğlu Efe Çınar Okyay’ın antrenmanını izlemeye gelen Vedat Okyay, "Çocuklarımız daha çok spor yapsın, kötü alışkanlıklardan uzak kalsın istiyoruz. Daha çok arkadaş ediniyor, daha çok sosyalleşiyor. Bizim açımızdan çok memnuniyet verici bir durum." diye konuştu.

