DHA YURT BÜLTENİ - 4

Çanakkale’de göçmen kaçaklığına 8 tutuklama

Çanakkale merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı şüphelisi 8 kişi tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda ‘organize göçmen kaçakçılığı’ yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Çanakkale merkezli İzmir, Balıkesir ve İstanbul’da 27 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 'suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak' ve 'örgüt faaliyetleri kapsamında göçmen kaçakçılığı yapmak' suçlamasıyla 25 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 17'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Adliyeye getirilen ve adliye çıkışı şüphelilerden görüntüler.

Haber-Kamera: ÇANAKKALE, ()

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İzmir'de 378 göçmen yakalandı

İzmir'in Menderes, Seferihisar, Foça ve Çeşme ilçelerinde Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 378 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Uçağı ekibince geçen cuma günü yapılan devriye görevinde, Menderes ilçesi Ahmetbeyli açıklarında bir lastik bot tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ekibince durdurulan lastik botta tamamı Afganistan uyruklu 10'u erkek, 6'sı kadın ve 9'u çocuk olan toplam 25 göçmen yakalandı. Geçen cumartesi günü ise Sahil Güvenlik Botu ekibi aynı bölgede, bir lastik botu tespit edip durdurdu. Yapılan kontrolde 46'sı Suriye ve 9'u Filistin uyruklu olmak üzere toplam 55 göçmen yakalandı. 12'si erkek, 16 kadın ve 27'si çocuk olan bu grupta kıyıya getirildi. Geçen cumartesi günü Seferihisar'da kaçak geçiş olduğunu öğrenen ekipler, Teke Burnu açıklarında saat 00.45'te tespit ederek durdurduğu lastik botta 22'si Kongo, 11'i Irak, 6'sı Güney Afrika Cumhuriyeti, 4'ü İran, 4'ü Senegal, 2'si Togo, 2'si Mali, 1'i Liberya, 1 Orta Afrika Cumhuriyeti, 1'i Nijerya ve 1'i Etiyopya uyruklu olmak üzere toplam 55 göçmen yakalandı. Yakalananların 24'ünün erkek, 14'ünün kadın ve 17'sinin çocuk olduğu belirtildi. Aynı gün Foça'nın Aslan Burnu açıklarında, saat 02.00'de bir lastik bot durduruldu. Tamamı Afganistan uyruklu 12'si erkek, 11'i kadın ve 15'i çocuk olan toplam 38 göçmen yakalandı. Çeşme'de devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Uçağı ile Sahil Güvenlik Botu ekipleri, 5 ayrı yasa dışı geçiş tespit etti. Durdurulan lastik botlarda 124'ü Afganistan, 45'i Suriye ve 36'sı Filistin uyruklu olmak üzere toplam 205 göçmen yakalandı. 91'i erkek, 48'i kadın ve 66'sı çocuk olan bir grup da kıyıya getirildi. 4 ayrı ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan toplam 378 göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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- Çeşme'de yakalana kaçak grubundan görüntü

Haber- Kamera: Kadir ÖZEN / İZMİR, )

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Ölmek üzereyken bulunan köpeği Kaymakam sahiplendi

Mersin'in Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Adana'da Seyhan Nehri civarında bulunan ve ölmek üzere olan sokak köpeğine ve yanında getirilen bir kediyi sahiplendi. Hükümet Konağı'nda kedi ve köpeğe yer hazırlatan Emiroğlu, "Köpeğimiz hükümet konağı avlusunun yeni güvenlik elemanı. Büyüyünce bizi koruyacak" dedi.

Mersinli seramik sanatçısı Nermin Elmalı, Adana Seyhan Nehri civarında ölmek üzere olan sahipsiz bir köpek buldu. Köpeği aracıyla yanına alan Elmalı, hayvanseverliğiyle bilinen Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu'na getirdi. Kaymakam Emiroğlu, köpek ile birlikte getirilen yavru kediyi de görünce onu da sahiplendi.

Daha önce görev yaptığı İzmit'ten gelirken iki kediyi getirerek evinde besleyen Kaymakam Emiroğlu, 'Hera' ismi konulan sahipsiz köpeğe Hükümet Konağı binasının bahçesinde kulübe yaptırdı. 'Risus' ismi verilen 3 aylık kediyi ise makam dinlenme odasında beslemeye başladı.

'BÜYÜYÜNCE BİZİ KORUYACAK'

Hayvanları herkesin sevmesi gerektiğinin belirten Kaymakam Emiroğlu, "Adana Seyhan Nehri civarında bulunan ve ölmek üzere olan köpeğimiz Hera'yı sahiplenip hükümet konağı bahçemizde bakıma aldık. Gerekli aşıları ve bakımı yapıldı. Şimdi biz onu koruyup besliyoruz daha sonra büyüdüğünde oda bizi koruyacak inşallah. Köpeğimiz Hükümet Konağı avlusunun yeni güvenlik elemanı. Esnaf besliyor, biz besliyoruz. Kedimizi ise büyüyünce evime götürüp besleyeceğim" dedi.

'Hera' Hükümet Konağı binasına gelenler vatandaşların da ilgisiyle karşılanıyor.

Görüntü Dökümü

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-Bir kadının Kaymakam Emiroğlu'na teşekkür etmesi

-Kaymakam Emiroğlu odasında yürürken

-Kaymakam Emiroğlu kedi ile ilgilenirken

-Kediden genel ve detay

-Kaymakam Emiroğlu ve makamındaki kediden genel ve detay

-Emiroğlu bahçede yürürken

-Kulübedeki köpekle ilgilenirken

-Emiroğlu konuşurken

-Genel ve detay

(BOYUT: 565 MB) (SÜRE:5 dk)

Haber-Kamera: Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE(Mersin), ()

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Tarihi su değirmeni 100 yıldır dönüyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan su değirmeni, gelişen teknolojiye geçen zamana rağmen bir asırdır dönmeye devam ediyor.

Yüksekova ilçesine bağlı Bağdaş Köyü'ndeki su değirmeni babadan oğula, nesilden nesile bir asırdır çalışıyor. 3 kuşaktır değirmeni işleten Cengiz Aslan, günde 30 teneke buğdayın öğütüldüğü değirmenin çevre köylere de hizmet verdiğini söyledi. Değirmenin dedesinden babasına, ondan da kendisine kaldığını anlatan Aslan, "Çok fazla değişiklik yapmadan, derme çatma su kanallarıyla değirmeni yaşatmaya çalışıyoruz. Dedemden kalma bir değirmen. Dedem vefat edince, babam devam etmiş. Ben de bu mesleği küçük yaşta babamdan öğrendim. Günde yaklaşık 20 ile 30 teneke un çıkarıyoruz. Bu bölgede vatandaş su unu çok tercih ediyor. Özellikle çevre köylerden gelenler buğdaylarını burada öğüterek un elde ediliyor" dedi.

Köy Muhtarı Abdulcelil Çelik ise, bir asırdır değirmenin döndüğünü belirterek, "Köyümüz ile Yüksekova'daki birçok köy biçtikleri buğdaylarını bu değirmene getiriyorlar. Çünkü su değirmenindeki unun tadı farklıdır. Eskiden çok buğday ekiyorduk. Bu yıl 29 teneke buğday hasadı yaptım. Bugün de 4 tenekesini eşek sırtında değirmene getirdim. 100 yıldan fazladır bu değirmen çalışıyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Su değirmeninden detay

-Değirmene gelen su

-Eşek sırtında buğday getiren vatandaş

-Değirmenin içinden detay

-Değirmene bırakılan buğday

-Değirmenin çalışması

-Değirmenden elde edilen un

-Un dan detay

-Değirmen sahibi Cengiz Arslan ile röportaj

-Değirmende unu almaya gelen vatandaşlar

-Köy muhtarı Abdulcelil Çelik ile röportaj

-Genel detaylar

-Vatandaşların değirmen önünde yemek yemesi

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), () -

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'Bodrum'da Doğa Kazanacak' sloganıyla temizlik seferberliği

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, seferberlik başlatarak mahalleleri gezen belediye temizlik birimleri, 1 günde 85 ton atık topladı.

Bodrum Belediyesi'nin 'Bodrum'da Doğa Kazanacak' sloganıyla başlattığı temizlik seferberliği sürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde yer alan temizlik işleri birimi ekipleri, bahçe ve evsel atıkların toplanması amacıyla Bodrum'un tüm mahallelerini dolaşmaya başladı. Bu kapsamda Ortakent Mahallesi'ne gelen ekipler; 1 iş makinesi, 2 kamyon, 2 kamyonet ve 25 personelden oluşan temizlik timiyle çalışma yaptı. Çöp konteynerleri dışına, kaldırımlara, yol üzerlerindeki duvar diplerine bırakılan bahçe atıkları, eski ev eşyaları, çuvallar dolusu inşaat molozu, karton ve plastiklerden oluşan ve görüntü kirliliğine yol açan çöpler toplandı. Yapılan temizlik çalışmasında 85 ton çöp toplandı.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte artan bahçe atıklarının ve eski ev eşyalarının çevre kirliliği yarattığını belirten ekipler, vatandaşların Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne haber vermeleri durumunda bu atıkların ücretsiz alınacağını vurguladı. Bodrum'un her mahallesi için çöp toplama günlerinin belirlendiğini hatırlatan ekipler, bahçe atıkları için yapılan mıntıka temizliğinin de düzenli olarak her mahallede devam edeceğini bildirdi.

Görüntü Dökümü

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- Ekiplerin toplanması

- Temizlik çalışması

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamara: BODRUM (Muğla), ()

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Otomobilin çaptığı çocuk yaralandı

Adıyaman'da, yolun karşına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı Hatem Azer (13) yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Hatem Azer'e, İdris Gülbağlar yönetimindeki 02 HY 007 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Azer, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ambulansla Azer'i Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Hatem Azer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Sağlık ekiplerin gelişi

- Yerdeki yaralıya müdahalesi

- Yaralının ambulansla taşınması

- Ambulansın gidişi

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 40 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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Erzurum'un ehramı dünyaya açılıyor

Doğu kültüründe önemli bir yere sahip, kadınların mahreme karşı örtündüğü dış giysi olan ehram, modern hale getirilerek, dünyaya tanıtılıyor. Erzurum'un tescilli ürünü olan ehram; erkek- kadın kıyafetleri ile ayakkabı, çanta, kravat, kitap ayracı ve anahtarlık yapımında da kullanılmaya başlandı. Ehramı farklı kullanım alanlarına taşıyan Erzurum Aktif İş Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği (ERAKDAY) Başkanı Hülya Saltuklu, "Bu yöresel dokumayı dünyaya tanıtacağız" dedi.

TÜYAP Anadolu Fuarları Anonim Şirketi, Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumların desteğiyle coğrafi işaret belgeli 52 yöresel ürün, Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nda tanıtıldı. Aziziye Belediyesi'nin standındaki ehram, fuarı gezenlerin ilgi odağı oldu. Koyun yününden dokunan ve çeşitli nakış teknikleriyle süslenen ehramdan yapılan ayakkabı, cüzdan, kravat, ceket, masa örtüsü ve anahtarlık gibi birçok ürünün sergilendiği stant için mini defileler de düzenlendi.

'TESCİLLENEN 9'UNCU ÜRÜN OLDU'

Ehramın, giysi olarak bugün daha çok yaşlılar tarafından kullanıldığını anlatan Erzurum Aktif İş Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği (ERAKDAY) Başkanı Hülya Saltuklu, şunları söyledi:

"Erzurum'da kadınlar dış giyimlerinde daha çok yenilikçi olmayı tercih ediyor. Bunun sonucu olarak da ehram kullanımı azalıyor. Bu kayboluşu ve etkileşimi engellemek toplumsal bir güç gerektirdiği için geleneksel giysilerimiz içine giren ehramı halkın benimsediği şekilde farklı kullanım alanlarına taşıyarak, yaşatmaya çalışıyoruz. Yöre halkının 'ihram' kelimesinden kendi şivesine uyarladığı 'ehram'; haram, haramlar, mahrem gibi Arapça kelimelerden türetilmiştir. 'Üzeri örten', 'setreden', 'kendini sakınan' manalarına gelmektedir. Kadınların doğal şartlara göre ve mahreme karşı örtündüğü dış giysi olan ehram; kadayıf dolması, Oltu cağ kebabı, İspir kuru fasulyesi, Erzurum civil peyniri, Hınıs fasulyesi, Karnavas dut pekmezi, Oltu Taşı, Erzurum küflü civil peynirinden sonra kent adına tescillenen 9'uncu ürün oldu. Coğrafik ürünü almakta Erzurum merkez Aziziye Belediyesi'nin büyük katkıları olmuştur."

'FİYATLAR, VERİLEN EMEĞE GÖRE ÇOK UCUZ'

Ehramın, tamamen koyun yönünden olan ve kimyasal madde kullanılmadan, doğal renkleriyle tezgahlarda dokunan el dokuması olduğunu hatırlatan Saltuklu şöyle konuştu:

"Ehram, malzeme ve işçilik olarak çeşitlilik arz etmektedir. Bu tür giysiler günümüzde özellikle Doğu'da kadınlar tarafından dış giysi olarak kullanılmaktadır. Ehram, özellikle Erzurum'da halkın geleneksel giysileri arasına girmiştir. Ehramın Erzurum'da ne zamandan beri kullanıldığı hakkında kesin bir tarih olmamakla birlikte ehram dokuyucuları ve yaşlılar, çarşaftan önce kullanılmaya başlandığını söylemektedirler. Bu da 18'inci yüzyıl sonlarını göstermektedir. Biz ehramı son zamanlarda kadınlarımız kullanmadığı için bu yöresel dokumayı değerlendirmek istedik. Tamamen üzerindeki desenlerle orijinal haliyle yeni tasarımlar yaparak ev aksesuarları, kadın erkek giyimleri, hediyelik eşyalar ve sağlık ürünlerinde de değerlendirip hediyelik eşya sektörüne girmeye çalıştık. Fiyatlar, verilen emeğe göre çok ucuz. İŞKUR ve Aziziye Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa açılan kurslar sayesinde 300'e yakın genç kızımıza bunun dokunuşunu ve ürün tasarımlarını öğrettik ve meslek sahibi yaptık. Şu anda 20'ya yakın öğrenciyle de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ehramın bu ürünlerle tanınmasından dolayı coğrafi işaretimizi aldık."

Görüntü Dökümü

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-Fuar alanında Ehram standdan detay

-Standa bulunan ehram çalışmalarından detay

-Öğrencilerin mini defilesi

-Hülya Saltuklu ile röp

-Defileden detay görüntü

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

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