DHA YURT BÜLTENİ - 4

Maskeli kundakçı, tamirhaneyi ateşe verdi

Karaman'da kar maskeli bir kişi, motosiklet tamirhanesinin kapısına benzin döküp, ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis kar maskeli kundakçıyı belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 00.10 sıralarında Hamidiye Mahallesi 292 Sokak'taki Abdulkadir Biçer'e ait motosiklet tamirhanesinde meydana geldi. Üzerinde siyah kıyafet bulunan kar maskeli bir kişi, kapısına benzin döktüğü tamirhaneyi ateşe verip, hızla uzaklaştı. Alevleri fark eden çevredekiler polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.

Polis, tamirhaneyi kundaklayan kar maskeli kişinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışmalara başladı.

Görüntü Dökümü

-------------

- Polislerin ara sokaklarda koşarak şüpheli araması

- Polisin yanan dükkanda inceleme yapması

- İtfaiye ve polis ekiplerinden genel detaylar

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN ))

=========================

Eğitimciler kınadı, baba şikâyetçi oldu

Iğdır'da müdür yardımcısı E.A.’nın, 8'inci sınıf öğrencisi olan oğlu Şerif Caf'ın (14) kolunun incinmesine neden olduğunu öne süren Hüseyin Caf’ın, gittiği okulda, okul yönetimi ve öğretmenlere tehdit ettiği öne sürüldü. Eğitim-Bir-Sen Iğdır Şube Başkanı Erkan Çiğdem, yaptığı basın açıklamasıyla olayı kınarken, Hüseyin Caf ise tehdit iddiasının asılsız olduğunu, lösemi hastası olan oğlunun kolunun incinmesini neden olan müdür yardımcısından şikâyetçi olduğunu söyledi.

İnönü İlköğretim Okulu'nda 20 Eylül günü, müdür yardımcısı E.A., öğrencilerden Şerif Caf'ın kolyesini bileğine sarıp koridorda gezdiğini gördü. E.A., yanına gittiği Caf'dan kolyesini çıkarıp kendisine vermesini istedi. Caf, annesinin hacdan getirdiğini belirterek, kolyeyi vermeyi reddetti. E.A. iddiaya göre, kolyeyi almak isteyince Şerif Can'ın kolunun incinip yaralanmasına neden oldu. Eve gelen oğlunun olayı anlatması üzerine yakınlarını yanına alan 7 çocuk babası Hüseyin Caf, okula gitti. Hüseyin Caf, bahçede karşılaştığı E.A.'ya iddiaya göre saldırdı.

HAK ARAMANIN YOLU İDARİ VE ADLİ YETKİLİLERDİR

Yaşanan olay üzerine Eğitim-Bir-Sen Iğdır Şube Başkanı Erkan Çiğdem, okul önünde basın açıklaması yaptı, eğitim çalışanlarına yönelik yapılan saldırı ve tehditleri kınadı. Önceden ihtimamın odağında olan öğretmenlerin artık hakaretin, tehdidin, şiddetin ve itibarsızlaştırma sarmalının içine düşürüldüğünü söyleyen Çiğdem, şunları söyledi:

"Bu bir mesleğin yıpranması değil, bir milletin geleceğinin yok edilmesidir. Eğitimcilere yönelik hakaret, tehdit ve şiddet her geçen gün artmaktadır. Bu tür saldırılar, gerekli tedbirler alınmadığı için devam etmektedir. Yakın zamanda bir velimizin İnönü Ortaokulu'nda yaşanan bir olayla ilgili elini kolunu sallayarak okula, sınıflara ve öğretmenler odasına girerek öğrencilerin gözleri önünde okuldaki tüm öğretmenleri hedef alarak tehdit ve hakaretlerde bulunmasını şiddetle kınıyoruz. Okullarda yaşanan sorunlarla ile ilgili haklarını aramaları her velinin en doğal hakkıdır. Ancak hak aramak adı altında öğretmenleri ve eğitim çalışanlarını tehdit etmeye, eğitimcilere hakaretler savurmaya ve okulda terör estirmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Hak aramanın yolu, idari ve adli olarak yetkililere başvurmaktır. Okulumuzda iddia edilen öğrenci ile okul müdür yardımcısı arasında geçen olay adli ve idari makamlara intikal etmiştir. Gereğini adli ve idari yetkililer yapacaktır. Mesleğimizin manevi karşılığı olan saygının eğitimcilere çok görüldüğü, sözlü taciz, hakaret, saldırı ve darp gibi olayların sıradanlaştığı bir dönemi yaşıyoruz."

OĞLUM LÖSEMİ HASTASI

Oğlunun 1,5 yıldır lösemi hastası olduğunu, doktorundan aldıkları izinle okula gönderdiklerini belirten Hüseyin Caf ise kimseyi darp ve tehdit etmediğini savundu. Aynı öğretmenin geçen yıl yine bir çocuğuna tokat attığını öne süren Caf, "Oğluma tokat atan müdür yardımcısının yanına gittim ve neden vurduğunu sordum. O da yaramazlık yaptığını söyleyince 'haklısın' deyip gittim. Ama bu çocuğum lösemi hastası ve elinden almak istediği kolyeyi de annesi hacdan hediye getirmiş. Hastalıkla mücadele veren oğlumun okula başlaması hem bizi, hem de kendisini çok sevindirmişti. Ama yaşanan bu olay bizi derinden üzdü. Müdür yardımcısı, oğlum Şerif'in kulunu burkması sonucu yaralamış. Kimseyi tehdit etmedim. Herkes beni kendisinin yerine koysun ve hak versin. Oğlumun psikolojisi bozuldu. Valiliğe, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve polise giderek şikayetçi oldum. Onları Allah'a havale ediyorum" dedi.

DARP OLAYI YAŞANMADI

Görgü tanığı öğretmenler ise Şerif Caf'ın E.A.'yı görünce koridorda kaçmaya çalıştığını, müdür yardımcısının da hasta olan öğrencinin bir yerlere çarpıp yaralanması için tutmak istediğini iddia etti. Darp olayının yaşanmadığını öne süren isminin açıklanmasını istemeyen bir öğretmen, "Okula gelen polisler çocuğu doktora götürdüler. Darp olmadığı yönünde rapor verildi. Öğrenci, müdür yardımcımıza sarılarak özür diledi. Çocuk eve gittikten sonra ne olduysa gelip şikayetçi oldular. Okuldaki kamera kayıtlarıyla darp olayının yaşanmadığı görülecek. Babanın okula gelip saldırdığı da kamera kayıtlarıyla mevcut" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

------------

-Okulun görüntüsü

-Erkan Çiğdem'in açıklaması

-Baba ile röp.

-Şerif Caf'ın fotoğrafları

SÜRE: 06.14 BOYUT: 698 MB

Haber-Kamera: Özkan AYDIN/ IĞDIR, ()

==================

Evinde 49 kilo esrar ele geçirildi, tutuklandı

Adana'da polis ekiplerinin, Hakem Z.'ye (48) ait eve yaptığı baskında 49 kilo 100 gram esrar ele geçirdi. Adliye'ye sevk edilen Hakem Z., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürülüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra eve baskın yapan polis ekipleri, 49 kilo 100 gram esrar ele geçirdi. Şüpheli Hakem Z. gözaltına alındı. Emniyete götürülen Hakem Z., sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü

---------------

-Narkotik köpeğinin ve polislerin evde arama yapması

-Çuvallara doldurulmuş narkotik madde

-Ele geçirilen narkotik maddelerin toplu görüntüsü

-Zanlının adli tıp biriminden çıkarılması

-Polis aracına bindirilmesi

SÜRE:01'39" BOYUT:183 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()

==================

Bartın'da tarihi su değirmeni turizme kazandırılacak

Bartın'ın Ulus ilçesinde, yaklaşık 200 yıl önce bölgede yaşayan Rum aile tarafından yaptırılan su değirmeni, restore edilerek turizme kazandırılacak. Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, "Tarihi mirasımızı kazandırmak için proje çalışmalarına başladıkö dedi.

Ulus Abdipaşa Beldesi Ulupınar köyünde 1818 yılında bölgede yaşayan Rum aile tarafından yaptırılan su değirmeninde vatandaşların getirdiği buğday ve mısırlar öğütülerek una dönüştürülüyor. 7 ocaklı tarihi değirmenin şu anda sadece 1 gözünde buğday ve mısır öğütülüyor. 1949 yılında Karabük'ün Safranbolu İlçe Defterdarlığı'nca ihale yoluyla satışa çıkarılan değirmen, Ulupınar köyünde yaşayan bir aile tarafından satın alındı. Uzun yıllar kullanılan tarihi su değirmeninde teknolojinin gelişmesi, un fabrikaları ve elektrikli değirmenlerin artmasıyla şu anda sadece 1 ocağında un ve mısır öğütülüyor.

2001 yılında Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca üzerini kapatan kubbe şeklindeki taş yapısıyla kültür mirası olarak tescillenen ve koruma altına alınan değirmeni görmeye çok sayıda yerli ve yabancı turist geliyor.

Tarihi su değirmeninde incelemelerde bulunan Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, değirmenin Rumlar tarafından yapıldığına ve 2001 yılında tescilli varlıklar arasında girdiğini kaydederek, "Burası 7 ocaklı değirmendir. Girişinde kemerli bir kapı bulunan içerisinde 7 ocağın bulunduğu, ancak birinin çalıştığı bir yer. Değirmen 17 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğinde ve 7 metre yüksekliğindedir. Duvarları taşlarla örülmüştür. 1923 yılında Safranbolu hazinesine devredilmiştir. Biz burada tarihimize ve kültürümüze sahip çıkmak, bu değerlerimizi turizme kazandırmak için yetkili kurumlar olarak rölöve projesine destek olduk. Buranın rölöve projesinin sonrasında restorasyon projesini de yapıp, en kısa zamanda turizme kazandırmak istiyoruzö dedi.

Tarihi değirmenin varislerinden Emin Madenoğlu, 7 ocaklı su değirmenin önemli bir eser olduğunu söyleyerek, "Eskiden buraya un ve mısır öğütmek için çok gelenler vardı. Artık tarımsal faaliyetlerde bitme noktası gelince ocakların tamamı kullanılamaz hale geldi. Şu anda burada sadece 1 göz ocak çalışıyor. Yerli ve yabancı turistlerin buraya ilgisi çok fazla. Safranbolu'dan, Amasra'dan tur şirketleri ya da şahsi olarak özel aracıyla gelen misafirlerimiz oluyor. Ben bir an önce buranın turizme kazandırılması istiyorum. Bu önemli tarihimiz yok olmasın, eğer biz bu değirmenin üst katında oturmasaydık, burası defineciler tarafından çoktan yok edilirdiö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------

-Değirmenin bulunduğu ev

-Değirmenden detay

-7 ocağın detay görüntüleri

-Suyun geldiği bölge

-Değirmenin içindeki taşlardan detay görüntü

-Müdür Fuat Dursun ile röp.

-Değirmenin mirasçısı Emin Madenoğlu ile röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, ()

==================

İtfaiyeciler kamera karşısına geçti, şarkı seslendirip klip çekti

Edirne'nin Keşan ilçesi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, itfaiyenin kuruluşunun 305'inci yıldönümü ve İtfaiye Haftası nedeniyle kamera karşısına geçerek, 'Yangın olur biz yangına gideriz' şarkısını seslendirdi ve klip çekti.

Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli itfaiyeciler, İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun 305'inci kuruluş yıldönümü ve İtfaiye Haftası nedeniyle kamera karşısına geçerek, çekilen klipte 'Yangın olur biz yangına gideriz' şarkısı seslendirildi. Klipte, Keşan İtfaiye Müdürü Savaş Yiğit ve 8 itfaiyeci yer aldı. Klip, paylaşıldığı belediyenin sosyal medya hesaplarında da büyük beğeni topladı.

Keşan İtfaiye Müdürü Savaş Yiğit, 7 gün, 24 saat halkın can ve mal güvenliği için görev başında olduklarını belirterek, "İtfaiye Müdürlüğü olarak 2 merdivenli araç, 1 arazöz, 1 su tankeri, 1 kaza kırım aracı, 1 arazi aracı ve 33 personelle sayın halkımıza hizmet vermekteyiz. Amacımız İtfaiye Haftası'na dikkat çekmek ve farkındalık yaratmaktı. Bizim için hoş ve unutulmaz bir an oldu. Biz şarkıcılık işinde amatörüz, bizim ustalık işimiz can ve mal kurtarmaktır" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------

-İtfaiyecilerin seslendirip, oynadığı klip

-İtfaiyecilerin şarkı söylemesi

-İtfaiye müdürlüğü drone ile havadan gör.

-İtfaiyecilerin yangına hazırlanması

-İtfaiye aracı içinden gör.

-İtfaiyecilerin toplu halde şarkı söylemesi

-İtfaiye Müdürü Savaş Yiğit röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-

==========

Sivas'taki otomobil kazasında ölü sayısı 5'e yükseldi

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu baba ve 3 oğlunun yaşamını yitirdiği kazada, yaralı olarak tedavisi süren Hicran Dalga(33) da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada ölü sayısı 5'e yükseldi.

Kaza 23 Eylül'da sabah saat 05.00 sıralarında yşandı. Fatih Umuç (23) yönetimindeki 16 BLA 93 plakalı otomobil, Pınarbaşı-Şarkışla karayolu, Şarkışla ilçesi yakınlarında dere yatağına devrildi. Kazada araçta bulunanlardan Hakan (35) ve 6 aylık oğlu Yunus Emre Umuç olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan çocuklardan Yusuf Kenan (7) ve Yavuz Selim Umuç (9), sevk edildikleri Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kurtarılamadı. Baba Hakan Umuç ve 3 oğlu memleketleri Kars'ın Sarıkamış ilçesinde toprağa verildi. Kazada yaralananlardan Hicran Dalga da tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu sabah hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Sibel Erva Dalga (3) ile Aysun Umuç (32) ve sürücü Fatih Umuç'un tedavileri ise aynı hastanede devam ediyor.

Haber: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS () -