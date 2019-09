DHA YURT BÜLTENİ - 4

Kırkağaç'ta bir evde çıkan yangın bitişikteki iki evi de yaktı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki bir evde çıkan yangın, bitişikteki iki eve de sıçradı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından 4 saatte güçlükle söndürülebilirken, evler kullanılmaz hale geldi. Yaralanan 1 kişi hastanede ayakta tedavi edildi.

Kırkağaç'ın Bakır Mahallesi'ndeki Mehmet Yıldırım'a ait müstakil evde, bugün saat 04.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, bitişikteki Adnan Balaban ve Mustafa Hasırcı'ya ait evlere de sıçradı. Alevleri son anda fark eden her 3 evde kalanlar, dışarı çıkarak canlarını kurtardı. Ev sahiplerinden Adnan Balaban, alevler nedeniyle bacaklarından yaralandı. Ambulansla Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Balaban, ayakta tedavi edildi. Kırkağaç ve Soma İtfaiye Grupları ile Kırkağaç 6. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'ndan 6 itfaiye aracı ile müdahale edilen yangın, 4 saatte güçlükle söndürüldü. Birinin altında boş deponun da bulunduğu 3 ev, kullanılamaz hale geldi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Yaralanan Adnan Balaban, yangının onlar uyurken çıktığını belirtip, "Seslere uyanıp alevleri fark edince, kendimi dışarı attım. Ancak bu sırada alevlerin üzerime doğru gelmesiyle bacaklarımda yanıklar oluştu. Hastanede tedavim yapıldı" dedi.

Görüntü Dökümü

-Yanan evlerden alevli görüntü

-Söndürme çalışmalarından görüntü

-Meraklı kalabalıktan görüntü

-Alevler nedeniyle bacağından yaralanan ev sahiplerinden Adlan Palaban ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: : Erdinç ALKAN / KIRKAĞAÇ (Manisa), ()

Limana gelen carettalara yoğun ilgi

Antalya'nın Demre ilçesi Çayağzı Limanı'nda gelen turistlerin ve tekne sahiplerinin 'Şakir' ve 'Rıfkı' adını verdiği iki caretta caretta kaplumbağası, ilgi odağı oldu.

Çayağzı Limanı'ndan her gün yüzlerce turist, düzenlenen yat turlarıyla koyları geziyor. Limana tur için gelenler bu kez caretta caretta kaplumbağalarıyla karşılaştı. Teknelerin yanına kadar yaklaşan iki kaplumbağa, tatilcilerin ilgi odağı oldu. Yat sahiplerinin karpuz ve kavun kabuğuyla beslediği, belli aralıklarla limana gelen kaplumbağalar uzun süre teknelerin arasında dolaşıyor. Tatilciler, atılan karpuz ve kavun kabuklarıyla beslenen kaplumbağaları izliyor, cep telefonu kameralarıyla fotoğraf çekip görüntülüyor.

Carettaları her gün besleyen yat kaptanlarından Yusuf İbrikçi, Çayağzı Limanı'na her gün farklı zamanlarda onlarca caretta carettanın beslenmek için geldiğini söyledi. Carettaların limanda yoğun ilgi gördüğünü belirten İbrikçi, "Turizme önemli derecede renk katıyorlar. Karpuz ve kavun kabuğuyla besliyoruz. Mavi yengeç kabuklarını da veriyoruz" dedi.

Yat kaptanı Ertuğrul Çil ise, "Demre Çayağzı Limanı'nda deniz kaplumbağaları ile dost olduk. Onlara her gün yiyecekler veriyoruz. İkisine 'Şakir' ve 'Rıfkı' isimlerini verdik. Gelen turistler onları ilgiyle izliyor" dedi.

Görüntü Dökümü

- Carettaların farklı biçimde denizde kabuk yiyişleri,

- Gezmeleri, turdan gelen yatlar,

- Carettaları kıyıda izleyen turistler,

- Röp: Yusuf İbrikçi

- Röp: Ertuğrul Çil

Haber- Kamera: Ahmet ACAR/DEMRE(Antalya), ()

Ermenek'te görülen beyaz sincap kameralara yansıdı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde ağaçlar arasında görülen ve ender rastlanan beyaz sincap, kameralara yansıdı.

Ermenek'te oturan amatör balıkçı Ali Tuna, bir bahçede ağaçlar arasında beyaz sincap gördü. Beyaz renkli olması nedeniyle ender rastlanan türden olduğu içinde cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntü Dökümü

- Ağaçtaki sincaptan detay

Haber: Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN ))

Pozantı’da bal ve çilek festivali coşkusu yaşandı

Adana’nın Pozantı ilçesi Karakışlakçı mahallesinde ‘10. Geleneksel Bal ve Çilek Festivali düzenlendi.

Adana’nın Pozantı ilçesinde Bal ve çilek diyarı Karakışlakçı’da düzenlenen festivale Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Deniz, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ile çok sayıda yöre halkı katıldı. Okul bahçesinde düzenlenen bal ve çilek festivali, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı protokol konuşmalarıyla devam etti. Konuşmaların ardından Adana Büyükşehir Belediyesi bandosu ve halk oyunları ekibi bir gösteri sundu, Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri ekibi de söylediği birbirinden güzel şarkı ve türkülerle festivale renk kattı. Festivale katılan protokol ve davetlilere bal, çilek, böğürtlen yayık ayran ve sıkma ikramları yapıldı. Ayrıca bal ve çilek üreticilerine çeşitli hediyeler verildi. Festivalin son etkinliğinde çilek ve bal hasadı yapıldı. Arıcı maskeleri giyen protokol üyeleri, kovanlardan bal çıkardı, çeşitli aşamalarla süzme bal üretti.

Görüntü Dökümü

- Festivale katılan vatandaşlar

- Folklor ekibi

- Pozantı Belediye başkanı Mustafa Çay açıklaması

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Malik GÖDELİNER/POZANTI,(Adana),()