DHA YURT BÜLTENİ-4

1)KIRKLARELİ'DE DEREDEKİ BALIK ÖLÜMLERİNE İNCELEME



KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinden geçen ve halk arasında Kuleli olarak adlandırılan Yuvalı Deresi'nde toplu balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin sudan ve balıklardan aldığı numunelerin incelemesi sürürken, bölge sakinleri, balık ölümlerine fabrika atıklarının neden olduğunu iddia etti.

Lüleburgaz'a bağlı Büyükkarıştıran beldesinden geçerek, kirliliği ile Trakya'nın gündeminden düşmeyen Ergene Nehri'ne akan ve halk arasında Kuleli alarak adlandırılan Yuvalı Deresi'nde toplu balık ölümleri görüldü. Bölgede çiftçilik ve hayvancılık yapan vatandaşların hayvanlarının su ihtiyacını karşılayıp, tarlalarını suladığı Yıldız Dağları'ndan doğan deredeki balık ölümleri endişe yarattı. Derede yüzlerce ölü balıkları görenlerin ihbarı ile jandarma ekipleri, incelemede bulunup, konuyu ilettiği Kırklareli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri su ve ölü balıklardan numuneler alarak inceleme başlattı.

Kırklareli Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Lüleburgaz ilçemize bağlı Büyükkarıştıran beldesinde bulunan Yuvalı Deresi'nde yaşanan balık ölümleri nedeniyle ekiplerimizce balık ölümlerinin yaşandığı dereden numuneler alınarak ilgili tüm kurumlarımız tarafından gerekli incelemeler başlatılmıştır" denildi.

'BALIK ÖLÜMLERİNE FABRİKA ATIKLARI NEDEN OLDU İDDİASI'

Yıldırım Mahallesi Muhtarı Sedat Nazır, derede daha önce balık ölümlerine rastlamadıklarını belirterek, "Balıkların toplu halde ölmesi bizi korkuttu. Biz de gerekli yerlere müracaat edip sonuçlanmasını bekliyor ve bir daha böyle bir şeyin yaşanmamasını umuyoruz. Malum bölgemiz sanayi bölgesi" dedi.

Büyükkarıştıran beldesinde çiftçilik yapan İsmail Tunç, balık ölümlerinin fabrika atıklarının neden olduğunu öne sürdü. Derede daha önce hiç balık ölümü görmediklerini belirten Tunç, "Bu fabrikanın zehirli atıkları yüzünden bu balıklar öldü. Bu fabrikalar kurulmadan önce, burada hastalıkta yoktu, hastalıklar çoğaldı. Biz daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık. Fabrika atıklarını salmasından sonra balıkların öldüğünü düşünüyoruz. Derenin hemen yukarısında bir fabrika açıldı ve bu fabrika zehir akıtıyor. Buna izin verenler bu ölümlerin sorumlusudur" dedi.

Daha önce derede balık tuttuklarını söyleyen İbrahim Çakır ise "Her zaman balık tutuyoruz biz burada arkadaşlarla. Şimdiye kadar bir sorun yoktu. Eskiden fabrikalardan atık falan akmıyordu. İki gün önce geldik büyük büyük turnalar tuttuk, hiçbir şey yoktu. Bugün baktım kıyıya vurmuş hepsi. Fabrika atıklarından olmuştur" diye konuştu.

Diğer belde sakinleri de balık ölümlerinin derenin hemen yukarısında bulunan bir tesisin atıklarından kaynaklandığını iddia etti.

Dereden drona ile havadan detaylar

Dereden detay

Suda ölü balıklardan detay

Muhabir Ali Can Zeray'ın anonsları

Farklı açılardan detay

Vatandaş röportajı

Bölgeden genel

Mahalle muhtarı ile röp

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/LÜLEBURGAZ,(Kırklareli)()

KAZA ANI KAMERADA

2)7 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

BURDUR'da 8 gün Önce iki otomobilin kavşakta çarpışarak takla attığı ve 7 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Burdur- Tefenni karayolunun Yeşilova kavşağında 24 Ağustos'ta meydana gelen kazada, Ezgi Ceylan (26) yönetimindeki 35 AG 2593 plakalı otomobille Osman Türel'in kullandığı 15 DC 195 plakalı otomobil çarpıştı. İki aracın da takla attığı kazada, sürücüler Ezgi Ceylan ve Osman Türel ile otomobillerdeki Şule Ceylan (32), İbrahim Çelik (62), İsmail Özekinci (73), Süleyman Özekinci (74) ve Süleyman Bilgin (60) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

KAZA ANI KAMERADA

7 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde iki otomobilin kavşakta çarpışarak, takla attıkları anlar yer aldı. Kazayı görenlerin yardım için olay yerine koşmaları da görüntülere yansıdı.

- Güvenlik kamerası görüntüsü

- Hastane önünde ambulans detayı

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

3)DEVRİLEN KAMYONDAKİ KUMLAR, PİKNİKÇİLERİN ÜZERİNE SIÇRADI

TEKİRDAG'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen kamyonda bulunan kumlar, o sırada çeşme başında piknik yapmak için duran içinde 2 kişinin bulunduğu otomobilin üzerine saçıldı.

Kaza, Malkara -Şarköy karayolunun Sağlamtaş Köprüsü Mevkii'nde meydana geldi. Şarköy ilçesinden yüklediği kumu Malkara'ya getiren Mensur Özdemir (35) yönetimindeki 06 FV 3404 plakalı kamyon yokuş aşağıya inerken virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkıp devrildi. Kamyon kasasındaki kumlar ise o sırada çeşme başında piknik yapan ve içinde 2 kişinin bulunduğu otomobilin üzerine sıçradı. Kazada kamyon sürücüsü Mensur Özdemir yaralanırken, kumların üzerine sıçradığı otomobilde bulunan Bünyamin Kılıç ile arkadaşı yara almadan kurtuldu. Yaralı Özdemir, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Piknik yapmak için çeşme başında bulunduklarını söyleyen otomobil sürücüsü Bünyamin Kılıç, "Otomobilin içinde bulunduğumuz sırada karşıdan kamyon hızla geldi. Bir anda damperi kalktı ve devrildi. Devrilmeyle kamyonun kasasındaki kumlarda dökülünce bizi sürükledi. Daha sonra kasadaki kum otomobilin içerisine ve üzerimize saçıldı. Bizi Allah korudu. Çok şükür iyiyiz" dedi.

Sağlık ve polis, jandarma ekiplerinin gelişi

Yaralının hastaneye sevki

Devrilen kamyondan detay

Otomobil sahibi Bünyamin Kılıç'ın konuşması

Olay yerinden detay

Ekiplerin çalışması

Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),() -

4)GECE KULÜBÜ ÖNÜNDE SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI

Bursa'da, gece kulübü önünde çıkan kavgada 1 kişi, silahla vurularak, yaralandı. Saldırganlar ve yaralı, olay yerinden kaçarken, polis yakalanmaları için çalışma başlattı. Silahlı kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 03.30 sıralarında, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Gece kulübünden çıkıp, plakası henüz belirlenemeyen otomobile binen kişiler, 2 kişiyle kız arkadaşlarına baktıklarını iddia ederek, tartışmaya başladı. Tartışma, büyüyüp, kavgaya dönüşürken, araçtan 2 kişi, silahlarıyla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği, ismi öğrenilemeyen kişi, yaralanırken, saldırganlar da otomobille kaçtı. Yaralı ise arkadaşları tarafından otomobile bindirilerek, olay yerinden götürüldü. İhbarla gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, saldırganlar ile yaralının kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

KAVGA ANI KAMERADA

Öte yandan silahlı kavganın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; otomobilin arka koltuğundan inen kişi ile sürücünün 2 kişiye ateş ettiği, 1 kişinin vurularak, yaralandığı ardından saldırganların araçla kaçtıkları anlar yer aldı.

-Olay anı güvenlik kamerası

-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekipleri inceleme yaparken

-Detaylar

Süre: 01.36 Boyut: 180 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, ()

5)UĞUR ÖĞRETMEN, HAYATINI, EVİNDE BESLEDİĞİ 500 KUŞA ADADI

Bursa'da, kuşlara olan tutkusuyla tanınan beden eğitimi öğretmeni Uğur Uzun (49), 500'e yakın kuşu için evini dahi değiştirdi. Uzun, evinin balkonunda beslediği renkli tüyleriyle dikkat çeken gökkuşağı ispinoz kuşları ile güzellik yarışmalarından sayısız ödül kazandı.

Bursa’da yaşayan Uğur Uzun, çocukluk yıllarında kuşlara ilgi duymaya başladı. 9 yaşından itibaren evinde kuş beslemeye başlayan Uzun, yıllar geçtikçe bu sayıyı arttırdı. Aynı zamanda bir lisede beden eğitimi öğretmenliği yapan Uzun, öğrencileri tarafından 'kuş hayranı öğretmen' olarak biliniyor. Evindeki kuşlarının daha rahat yaşaması için eski evini satarak yeni bir ev alan Uzun, bu evin üst katını gökkuşağı ispinozlarına ayırdı. Yaklaşık 500 gökkuşağı ispinozunu evinde besleyen Uzun, bu kuşlarla güzellik yarışmalarından sayısız ödül aldı.

'BU KUŞLARDA DÜNYADAKİ HER RENK VAR'

Gökkuşağı İspinozunun özelliğinin çok renkli olması olduğunu belirten Uğur Uzun, "Renkler beni her zaman büyülemiştir. Bu kuşlarda da dünyadaki bütün renkler var. Bu benim çok ilgimi çektiği için 7 yıldır bu kuşları besliyorum. Daha önceden de bu sevdan vardı. Önceden güvercinlerim vardı. Daha sonra muhabbet kuşu beslemeye başladım. 2012 yılında ilk bu kuşları gördüğümde bu kuşu muhakkak beslemem gerekiyor diye düşündüm. O zamanlar 2 kuş aldım. Daha sonra kuşlarıma böyle bir yer yaptım" dedi.

KUŞLAR İÇİN HER SABAH SAAT 5’TE UYANIYOR

Kuş sevgisinin tarif edilemez olduğunu söyleyen Uzun, "Annem çocukken 'Kuşları seven bir eş nasip et' diyerek dua edermiş. Benim eşim de kuşları çok seviyor. Her sabah kalkıp kuşlarla ilgilenir. Sabah çok erken saatlerde kalkmayan kişi kuş bakamaz. Ben sabah 5'te kalkıyorum. Vücut alışkanlık yaptı. Zevkle mutlu bir şekilde 5'te kalkıyorum. Saat 8'e kadar yemini ve suyunu veriyorum. Daha sonra eşim ve oğlumla evden çıkıp işe gidiyorum" dedi.

KUŞLARLA KONUŞUP ONLARI EVLENDİRİYOR

Sabah kalktığımda ilk olarak kuşlarıyla konuştuğunu dile getiren Uzun, "Bu yıl 450 üzerinde yavru aldım. Bunların içerisinden çok beğendim renk ve vasıf olarak çok beğendim kuşlar oluyor. Onlara da belli isimler takıyorum. Örneğin Cabbar diyorum. Ali, Ayşe ismini takıyorum. O kuşları devamlı takip ediyorum. Salma ortamında renklendikten sonra birbirlerine kur yapmaya başlıyorlar. Birbirlerine yakışan dişi erkek olduğu zaman onları evlendiriyorum" dedi.

'YARIŞMALARDA KENDİMLE YARIŞIYORUM'

Birkaç yıldır yarışmalara katıldığını belirten Uzun, "Bursa Muhabbet ve Egzotik Kafes Kuşları Yardımlaşma Derneği'ne üye oldum. Dernek üyeleri yarışmalara katılmamı söylediler. Kuşlarıma federasyon bileziğini takıyorum. Geçtiğimiz yıl 6 yarışma vardı. Bu yıl 5 yarışma var. Geçen yıl bu kuşlarla Türkiye ikincisi oldum. Toplam 6 bin 600 kuş yarışıyordu. Her biri kendi arasında yarıştı. Bende geçen yılki 6 yarışmaya 99 kuşla katıldım. Bunun sonucunda ikincilik geldi. Ben kendimle yarışıyorum. Bu sene çitayı biraz daha yükseğe çıkarmaya çalışacağım" dedi.

-Kuşlardan detaylar

-Sahibinin kuşlarla ilgilenmesinden detaylar

-Genel detaylar

-Dosya adı: 0109kus

-Süre: 06.13 Boyut: 696 MB

-Haber: Muammer İRTEM

-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA, ()

6)HOBİ OLARAK BAŞLADI, KAKTÜS YETİŞTİREREK EV EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde seracılık yapan Sedef Demiroğlu (30), 8 yıl önce hobi olarak başladığı kaktüs yetiştiriciliğiyle ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Bayramiç ilçesinde yaşayan, 1 çocuk annesi Sedef Demiroğlu, eşi Mehmet Demiroğlu (32) ile birlikte 10 yıldır seracılık yapıyor. Seracılık işinin yanı sıra 8 yıl önce hobi olarak kaktüs yetiştiriciliğine başlayan Sedef Demiroğlu, pazar yerinde 10 ile 50 TL arasında sattığı kaktüsler ile ev ekonomisine destek oluyor.

Seralarında marul, salatalık, domates ve marulun yanı sıra kaktüs de yetiştiren Sedef Demiroğlu, "Hobi olarak kaktüs yetiştiriciliğine başlamıştım. Şuanda ise satışını yaparak evime ek gelir sağlıyorum" dedi.

-Kaktüslerden genel ve detay görüntü

-Sedef Demiroğlu ile röp.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), ()