DHA YURT BÜLTENİ - 4

Sınavda hakaret içerikli soru hazırlayan öğretmen hakkında soruşturma

ADANA Valiliği, Çukurova ÇEAŞ Anadolu Lisesi'ndeki ortak sınavda bir öğrenci profiline müfredat dışında hakaret içeren soru ve cevap şıkları hazırladığı iddia edilen ve ismi açıklanmayan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Çukurova ÇEAŞ Anadolu Lisesi'nde görevli, ismi açıklanmayan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin ortak sınavda hazırladığı, " 'Okullarda öğretilen her şey hayatın bir yerinde mutlaka insanın karşısına çıkıyor, bu ne işime yarayacak, şu ne işime yarayacak diyen tipler de hayatla ilgili en ufak bir problemde çözümü düşünecek esneklikte beyin yapıları olmadığından apışıp kalıyorlar. Okul, eğitim elbette her şey değildir ama çok şeydir. Özellikle sosyal bilimler alanında öğrenilenler zamanla yaşamın bizzat içinde ortaya çıkıp hayat kurtarmaktadır.' Kendini, ailesini, toplumunu aşağılayan ama batı hayranlığı tavan yapmış 12'nci sınıf eşit ağırlıkta okuyan 'Melahat kızımız', 'Hocam din dersinde bu kadar şeyi öğrenmek zorunda mıyım?' diye bir cümle kurabiliyor. Bu paragrafa göre Melahat nasıl bir kişilik yapısındadır? (15 Puan)" şeklinde soru ve Melahat hakkında hakaretler içeren şıklar hazırlaması, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Bir öğrenci tarafından görüntülendiği düşünülen sınav kağıdı, sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Adana Valiliği, ortak sınavda müfredat dışında hakaret içeren soru hazırladığı iddia edilen öğretmen hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-ÇEAŞ Anadolu Lisesi'nden genel ve detay görüntüler

-Sınav için hazırlanan test sayfasının fotoğrafı

Haber:Nuri PİR-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

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Soğuktan kurtardıkları kedi, sınıfın maskotu oldu

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, öğrencilerin üşürken bulup, sınıflarına aldıkları ve ‘Karton’ adını verdikleri kedi, okulun maskotu haline geldi. Ders sırasında sıraların üzerinde yatan kediye öğrenciler, okul bahçesinde yuva yapacak.

Ermenek’te bulunan Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu 6/B sınıfı öğrencileri, okul bahçesinde soğuktan üşüyen kedi buldu. Çocuklar, kediyi sınıflarına almak istedi. Türkçe öğretmeni Nuri Gürdal da öğrencilerinin isteğini geri çevirmedi. Sınıfa getirilen kediye ‘Karton’ adı verildi. Ders sırasında öğretmen masası ya da sıraların üzerinde yatan kedi, okulun maskotu haline geldi. Karton’a okul bahçesinde bir yuva yapmaya karar veren öğrencilerinin bu davranışından çok mutlu olduğunu söyleyen öğretmen Nuri Gürdal, “Çocuklar bana gelip bahçede buldukları kediyi içeri almak istediklerin söyledi. Ben de memnuniyetle kabul ettim. Çocukların bu davranışı çok mutlu etti beni. İnşallah hayvan sevgisini tüm öğrencilerimize aşılamak istiyoruz. Karton adını verdiğimiz kediye okul bahçesinde de bir yuva yapmaya karar verdikö dedi.

Görüntü dökümü:

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-Öğrencilerin kediyle birlikte derse dinlemesi

-Kedinin ders sırasında öğrencilerin sıralarında oturması

-Öğretmen Nuri Gürdal'ın kucağında kediyle ders anlatması

-Öğrencilerden röp

-Öğretmen Nurii Gürdal röp

-Detaylar

Haber-Kamera:Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman),())

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Fethiye'de 9 ölümlü göçmen faciasına 10 tutuklama

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, lastik botun batması sonucu 9 kaçağın öldüğü göçmen faciasında 12 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı.

Geçen 3 Ocak'ta Kızılada açıklarından içinde 15 kaçak göçmenin olduğu değerlendirilen lastik botun battığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Sahil Güvenlik botları, uçağı ve helikopteri ile dalış timinin katıldığı arama-kurtarma çalışmaları sonucu, Fethiye'nin 5.5 deniz mili açığında 3'ü kadın 8 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cenazeler, Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kaybolduğu değerlendirilen 7 göçmeni arama çalışmalarında, 1 cesede daha ulaşıldı.

Botun Fethiye'den çıkışını organize eden şüphelilerin yakalanması için, Fethiye Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği (GİM), Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Muğla GİM Şube Müdürlüğünce çalışma başlattı. Yürütülen teknik takip sonucu İzmir ve Fethiye'de olayla bağlantısı bulunduğu belirlenen 2'si Suriye uyruklu 11 şüpheli, bu hafta başından itibaren çeşitli günlerde yakalanarak gözaltına alındı. Kaçakçılık organizasyonun lideri olduğu öne sürülen Ömer Y.'nin (Yılmaz) de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kosova'ya kaçmak isterken yakalanmasıyla, gözaltı sayısı 12'ye çıktı. Fethiye'ye getirilen şüpheliler, sorgularının ardından geçen geçen perşembe günü adliyede sevk edildi. Şüphelilerden İ.G., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. 11 şüpheli, Fethiye Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Örgüt lideri olduğu öne sürülen Ömer Y. ile birlikte U.S, R.T, A.Ş, S.K, H.A, M.K, A.B. ve Suriye uyruklu Z.A ile M.T. tutuklandı. Şüphelilerden K.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, Suriye uyruklu 1 şüphelinin daha arandığı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adliyeye sevk edilen şüphelilerin görüntüsü

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- Olay gününden ARŞİV görüntüler

Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), ()

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Adıyaman'da kayboldu, Gaziantep'te bulundu

ADIYAMAN'da evinden 10 gün önce ayrılan ve geri dönmediği için ailesi tarafından polise kayıp ihbarında bulunulan zihinsel engelli İlyas Akbaş (28), Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, polisin kimlik kontrolünde bulundu. Akbaş, kente gelen ailesine teslim edildi.

Adıyaman'daki evinden 10 gün önce ayrılan İlyas Akbaş, geri dönmeyince ailesi polise kayıp ihbarında bulundu. Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Nurdağı-Gaziantep karayolu üzerinde yaptığı kontrollerde üzerindeki kimlikten İlyas Akbaş’ı tespit etti. Emniyete götürülen Akbaş'ın burada ihtiyaçları giderilerek ailesine bilgi verildi. Akbaş'ın kente gelen ailesi çocuklarını teslim alarak Adıyaman'a götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Nurdağı polis karakolu

- Polis, İlyas Akbaş ile sohbet ederken

- İlyas Akbaş ile röp

- Polis İlyas Akbaş’a eliyle yemek yedirmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK - GAZİANTEP ()

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HDP önündeki eylemde 131'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 66 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 131'inci günde de sürdürdü. 2014 yılında İstanbul Arnavutköy'deki evinden "Bana iş buldular, işe gidiyorum" diyerek çıkıp, geri dönmeyen oğlu Tuncay Bingöl (19) için oturma eylemi yapan Şevket Bingöl, ailesini ziyaret için gittiği İstanbul'da yolu kesilerek, tehdit edildiğini söyledi. Bingöl, "Beni tehdit edenler HDP'lilerdi. Polise şikayet ettim" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

4 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil Birahim Kadran'nın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü evladına kavuştu. Hatice Ceylan, Hüsniye-Hüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerini sürdürürken, HDP önündeki aile sayısı,131'inci günde 66 aileyle devam etti.

'İSTANBUL'DA HDP'LİLER BENİ TEHDİT ETTİ'

2014 yılında İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki evinden, "Bana iş buldular, işe gidiyorum" diyerek çıkıp geri dönmeyen oğlu Tuncay Bingöl için 13 Eylül'de oturma eylemine başlayan Şevket Bingöl, ailesini ziyaret için gittiği İstanbul'da, HDP'liler tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü. Kendisini tehdit edenleri polise bildirdiği anlatan Bingöl, oturma eyleminden vazgeçmeyeceğini söyledi. Bingöl, "131 gündür burada oturuyoruz. HDP'den bir açıklama yok. Biz buradan kalkmayacağız. Burada oturmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz buradan. Geçen gün İstanbul'a gittim, HDP'liler beni orada tehdit etti. Polise gidip, şikayetçi oldum. Tehditleri üç gün üst üste sürdü. Benim çocuğuma bir çağrım var; eğer sen bizi görüyorsan ve duyuyorsan kaç, nerede asker polis görürsen onlara teslim ol. Ceza yok, korkma kimse sana bir şey yapmaz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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HDP il binasından görüntü

Oturma eylemindeki aileler

Şevket Bingöl'ün konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,()