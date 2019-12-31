DHA YURT BÜLTENİ - 4

Erzurum'a şehit ateşi düştü



Suriye'nin Tel Abyad kentinde meydana gelen patlamada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Rahmi Kaya'nın (27) Erzurum'da yaşayan ailesine acı haber verildi.

'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinde görevli Uzman Onbaşı Rahmi Kaya, Tel Abyad'da 29 Aralık'ta meydana gelen patlamada yaralandı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine ambulansla getirilen Kaya, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Rahmi Kaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabaha karşı kurtarılamayarak, şehit oldu.

Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesine bağlı Rabia Ana Mahallesi'nde yaşayan Güllü- Abdurrahman Kaya çiftinin 3 çocuğundan ortancası Rahmi Kaya'nın şehit olduğu haberi, ailesine verildi. Acı haberi alan Kaya çifti, Şanlıurfa'ya gitti. Şehidin ailesinin oturduğu Palandöken Caddesi'ndeki Çağrı Apartmanı, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Türk bayraklarıyla donatıldı. Acı haberin duyulmasından sonra ailenin yakınları ve komşuları, eve taziye ziyaretine geldi.

Şehidin amcasının oğlu Taner Kaya, Rahmi Kaya'nın, ailelerinin ilk şehidi olmadığını ve dedelerinin kardeşinin 1969'da Van'da şehit olduğunu söyledi. Taner Kaya, "Bu evin ikinci şehididir. Bu ilk şehidimiz değil ki son şehidimiz olsun. Şehidimizin ailesi, Şanlıurfa'ya gitti. Vatan sağ olsun" dedi.

Uzman onbaşı olarak 2 yıldır görev yaptığı öğrenilen Rahmi Kaya'nın cenazesi, bugün saat 15.00'te askeri uçakla Erzurum'a getirilecek. Şehit Kaya, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kars Kapı Şehitliği'nde son yolculuğa uğurlanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehit evinin bayraklarla donatılması

-Şehit askerin fotoğraf

-Şehit yakını Taner Kaya ile röp

-Şehit evi önünde bekleyen ambulans

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM, ()

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Durdurmaya çalıştığı otomobilinin altında kalıp, yaralandı



Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde el frenini çekmeyi unutunca geriye hareket eden otomobilini durdurmak isteyen Veli A. (55), düşüp aracın altında kaldı. Veli A. ağır yaralanırken, olay anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, 27 Aralık'ta Savrun Mahallesi'ndeki otoparkta meydana geldi. Veli A., park ettiği otomatik vites otomobilinin vitesini 'park' konumuna getirmek yerine boşa aldı. İnip, birkaç adım atan Veli A., el frenini de çekmeyi unuttuğu otomobilinin geriye doğru hareket ettiğini gördü. Çevredeki diğer araçlara zarar vereceğini düşünen Veli A., otomobilini durdurmaya çalıştı.

ALTINDA KALDI

Ancak Veli A., bir süre sonra dengesini kaybedip düştü. Aracın iki arka tekerinin üzerinden geçtiği Veli A.'nın yardımına çevredekiler koştu. Veli A., el freni çekilerek durdurulan otomobilin altından çıkarıldı. Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Veli A., ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Veli A.'nın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Bu arada kaza anı, saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Aracın hareket etmesi

- Veli A'nın araca doğru koşması

- Aracı durdurmaya çalışması

- Veli A'nın aracın altında kalması

- Çevredekilerin bağırması

- Aracı iterek altında kalan Veli A'yı kurtarmaları

Haber:Efendi ERKAYIRAN-Kamera: KADİRLİ (Osmaniye), ()

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Gaziantep'te kaçak sigara ve akaryakıta 6 gözaltı



Gaziantep'te, polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 30 bin 110 paket kaçak sigara ile 3 bin litre akaryakıt ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Kaçak sigara ve akaryakıt satışının önlenmesine yönelik çalışma yürüten Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Alaybey, Karagöz, Kolejtepe, Tekstilkent ve Aydınbaba mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Depo ve ikametlerde yapılan aramalarda 30 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ile 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Akaryakıt ve sigaraya el koyan polisler, gözaltına aldığı 6 şüpheliyi sorgulamak üzere emniyete götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis ekipleri

- Polisin deponun kapısını çalması

- Gözaltına alınan şüpheli

- Adreslerde yapılan aramalar

- Ele geçirilen kaçak sigaralar

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP-()

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Diyarbakır'da 2,5 milyon acil çağrıdan 130 bini gerçek çıktı



Diyarbakır 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 2019 yılında yapılan 2,5 milyon çağrıdan 130 bini gerçek çıktı. Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Karakaş, 1 milyon 730 bin nüfuslu Diyarbakır'da günde ortalama 8 bin çağrı aldıklarını belirterek, bunlardan sadece 400'ünün vaka olarak belirlendiğini söyledi.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'na bağlı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2019 yılında 2,5 milyon çağrı geldi. Acil sağlık hizmetlerinin karadan ve havadan verildiği 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların 130 bini gerçek çıktı.

Diyarbakır Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Karakaş, günde ortalama 8 bin çağrı aldıklarını, bunlardan sadece 400'ünün vaka olarak tespit edildiğini söyledi. Karakaş, şunları kaydetti:

"Nüfusu 2018 yılı verilerine göre 1 milyon 732 bin olan Diyarbakır'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2019 yılında gelen yaklaşık 2,5 milyon çağrının 130 bini vaka olarak değerlendirildi. 63 istasyonda 800 personelle hizmet veriyoruz. Komuta kontrol merkezimize günde ortalama 8 bin civarında çağrı geliyor. Ortalama 400 civarında vaka yapıyoruz. Yıllar içerisinde vaka sayımız artıyor. 112 bünyesinde 96 tane acil yardım ambulansı faaliyet gösteriyor. Onun dışında hizmet yürüten diğer kurum ve kuruşlara ait 19 ambulans mevcut. Tabi özel donanımlı ambulanslarımız da var. Zırhlı ambulanslar, yoğum bakım ambulansları, dört sedyeli ambulanslar, çok lastikli taşımaya uygun ambulanslar ve paletli ambulanslarımız var. Özelikle kırsal bölgelerde yoğun kar yağışlı olan ya da fiziksel coğrafi koşulları uygun olmayan yerlerde çalışan ambulanslarımız da var. Helikopterli ambulans ilimizde konuşlu olarak faaliyet gösteriyor. Bunlarla halkımıza en iyi ve hızlı bir şekilde sağlık hizmeti sunmaya çalışıyoruz."

'AMBULANSLARA YOL VERME DUYARLILIĞI ARTIYOR'

Karataş, Diyarbakır’da ambulanslara yol verme konusunda geçmişe göre çok daha iyi durumda olduklarını belirterek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan asılsız ihbarla konusunda uyarılarda bulundu. Karataş, "Ambulanslara yol verme konusunda daha duyarlı hale geliyoruz. Bununla ilgili zaten ‘Yaşama yol ver’ diye bir kampanyamız var. Bu kampanya kapsamında da vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye ve ambulansa yol verme konusunda onların desteklerini almaya çalışıyoruz. Ambulansın içerisinde kendileri olabileceği bir yakınlarının da olabileceğini hiçbir zaman unutmamalarını istiyoruz. Çağrı merkezlerimizi aradıkların da özelikle meşgul etmemelerini ve o anda gerçekten acil durumu olan bir vatandaşımızın olabileceğini, onun bu hizmete muhtaç olduğunu unutmamaları gerekiyor. Onun için 112’yi gereksiz aramamalarını istiyoruz ve bu konuda da desteklerini bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İl Sağlık Müdürlüğünün drone ile çekilen detayı

-Acil servis önlerinden detay

-Çağrı merkezi çalışanlarından detay

-Hüseyin Hakan Karakaş'ın konuşması

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,()

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Okuduğu haberlerden etkilenip kaz çiftliği kurdu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde harita ve kadastro mühendisi olan Murat Tepeciklioğlu (42), okuduğu haberlerden etkilenerek 50 dönümlük arazisine kaz çiftliği kurdu. Satın aldığı linda ırkı, yaklaşık bin damızlık kaz ile sektörde büyümeyi hedeflediğini ifade eden Tepeciklioğlu, "Bir haberden etkilenerek marka değerimizi koruyarak ülkemize ve kendimize katma değer oluşturacak bir iş olarak görmüş olduğum kaz yetiştiriciliği sektörüne girdim" dedi.

Tavşanlı ilçesinde harita ve kadastro mühendisi olan evli ve 2 çocuk babası Murat Tepeciklioğlu, internette okuduğu haberlerden etkilenerek kaz çiftliği kurmaya karar verdi. Yaklaşık 9 ay önce 50 dönümlük arazisine bin kadar damızlık kaz satın alan Tepeciklioğlu, ilk yılda 15 bin civciv üretmeyi hedeflediğini söyledi.

Kazın tüyünün bile ayrıca gelir kaynağı olduğunu ifade eden Tepeciklioğlu, "Bir haberden etkilenerek marka değerimizi koruyarak ülkemize ve kendimize katma değer oluşturacak bir iş olarak görmüş olduğum kaz yetiştiriciliği sektörüne girdim. Kaz üreticiliğine ilginin son yıllarda özellikle Doğu Ekspresi ile Kars bölgesine giden yerli turistlerin kaz eti ve yumurtasını tadıp, memleketlerinde de bu lezzetleri aramaya başlaması dikkatimizi çekti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2018 yılı verilerine göre, Kars, Muş, Ardahan ve Çankırı'dan sonra Türkiye'de en çok kaz yetiştirilen 5'nci ilin Kütahya. Bu veriler bizi oldukça heyecanlandırdı. Kütahya merkez ve ilçelerinde geleneksel yöntemlerle yerli kaz yetiştiriciliği yapılıyor. Bu durum bize bu işi Kütahya'da yapabileceğimizi gösterdi. Tesisleşmeyi bu sektörde büyümeyi hedefleyerek linda ırkından yaklaşık bin damızlık kaz aldık. Bu linda ırkını almamızdaki ve yetiştirmemizdeki sebep ise hem daha fazla yumurta ve döllülük oranının fazla olması hem de etinin daha lezzetli olmasıdır. 50 dönümlük araziye çiftlik kurduk ve burada yetiştiriciliğe başladık. Kazın pazarı bulunduktan sonra, gübresi, ciğeri, ayağı, başı, tüyü de ekstra gelir kaynağı" dedi.

YURT DIŞINA AÇILMAK İSTİYOR

Kaz civcivi üretiminin Şubat ve Mart aylarında daha sağlıklı bir şekilde yapıldığını belirten Tepeciklioğlu, yerel işletme olarak kurduğu çiftliği geliştirerek profesyonel anlamda tesisleşmek istediğini ve yurt dışına açılmak istediğini sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaz çiftliği ve sıralı yürümeleri

-Kaz çobanı ve sürü görüntüsü

-Kazlardan ve yemleri detay

-çiftliği kuran Murat Tepeciklioğlu ile röp.

-Kaz çadırları

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),()

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