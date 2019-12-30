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DHA YURT BÜLTENİ - 4

Kar nedeniyle 30 kişi mahsur kaldı, 2 kişi yaralandı   Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Ağla Yaylası'na araçlarıyla gezmeye giden ve dönüş yolunda aniden bastıran kar nedeniyle mahsur kalan yaklaşık 30 kişi, belediye ekipleri tarafından...

GÜNDEM 30.12.2019, 10:13
DHA YURT BÜLTENİ - 4

Kar nedeniyle 30 kişi mahsur kaldı, 2 kişi yaralandı
 
Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Ağla Yaylası'na araçlarıyla gezmeye giden ve dönüş yolunda aniden bastıran kar nedeniyle mahsur kalan yaklaşık 30 kişi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Aynı bölgede otomobilin kayganlaşan yolda takla atması sonucu ise 2 kişi yaralandı.
Köyceğiz ilçe merkezine 11 kilometre mesafede bulunan 800 rakımlı Ağla Yaylası'na günübirlik gezmeye gidenler, saat 18.30'da dönüş yolunda araçları kara saplanınca mahsur kaldı. İhbar üzerine Köyceğiz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri harekete geçti. Ekipler, yayla yoluna ulaşıp, araçları kara saplanan yaklaşık 30 kişiyi, 5 saatlik çalışmanın ardından  kurtardı. Kurtarılan kişiler araçlarıyla ilçeye döndü. Aynı bölgede otomobilin kayganlaşan yolda takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Köyceğiz Belediye Başkanı AK Parti'li Kamil Ceylan, "Kaza yapan araç çekiciye alınarak yol ulaşıma açıldı. Mahsur kalan diğer araçlardaki yaklaşık 30 kişi de kurtarıldı" dedi.

Görüntü Dökümü
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-Yolda mansur kalan araçlardan görüntü

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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3 kişinin bıçakla saldırdığı genç, bacaklarından yaralandı
 
Karaman'da Tolga Kozan (20), aralarında husumet olduğu öne sürülen Cengiz A., İbrahim K. ve Lütfi A.'nın bıçaklı saldırısında bacaklarından yaralandı. Kozan, hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. 
Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Başakşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Tolga Kozan, iddiaya göre, husumetli olduğu Cengiz A., İbrahim K. ve Lütfi A. ile yolda karşılaştı. Aralarında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüşürken Kozan, 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Bacaklarından yaralanıp, kanlar içinde yere yığılan Kozan, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, Tolga Kozan'ı bıçakla yaralayıp, kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü
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- Yaralının hastaneye getirilişi
- Ambulans ve hastaneden detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN-()

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Erzincan’da 49 köy yolu kardan kapandı

Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan 49 köy yolunu açmak için gece-gündüz çalışıyor.
Erzincan'da 2 gündür etkili olan kar yağışı köy yollarını ulaşıma kapattı. İl Özel İdaresi kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için 4 ekiple karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kemah’ta 4, Refahiye ilçesinde 45 olmak üzere 49 köy yolu karan kapandı. Ekipler, 3 greyder, 1dozer, 1 kepçe ve 2 bıçaklı kamyon olmak üzere 4 ekiple köy yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü
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-Ekiplerin kapalı köy yolundaki çalışmaları

Haber-Kamera: ERZİNCAN, ()

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Ordu'da usulsüz engelli raporu şüphelisi 21 kişi adliyede
 
Ordu'da polisin usulsüz engelli raporu verenlere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheliden 21'i adliyeye sevk edildi. 
Ordu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte sağlıklı veya engel oranı düşük kişilere usulsüz şekilde engelli raporu düzenlendiği iddiasıyla 27 Aralık'ta operasyon düzenlendi. Operasyonda Ordu Devlet Hastanesi'nde görev yapan 1 doktor ile olayla bağlantılı 33 kişi, gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 13 kişi serbest bırakılırken, 21 şüpheli ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 

Görüntü Dökümü
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-Şüpheliler adliyeye sevk edilirken görüntü
-Emniyet'ten detay görüntü
-Adliye'den detay görüntü

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-Mustafa KIRLAK-ORDU-

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40 odalı mağara ev, 2 milyon 750 bin TL'ye sahibini bekliyor

Nevşehir'de 40 odalı, 800 metrekarelik mağara ev, 2 milyon 750 bin TL'den satışa çıkarıldı. Tamamen doğal olan eve 2 milyon TL teklif verildi, ancak satılmadı.
Nevşehir'in kaya ev ve mağaralarıyla ünlü Ürgüp ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde satışa çıkarılan mağara ev, ilgi gördü. Popüler bir emlak sitesinden '2 milyon 750 bin TL'ye satılık kaya ev' başlığıyla yayımlanan ilanda 5 katlı olduğu belirtilen kaya evin, 800 metrekare alana kurulu olduğu kaydedildi. Tamamen doğal evin 40 odası bulunduğu aktarıldı. Evin geçmişte Rumlar ve Ermeniler tarafından kullanıldığı belirtilen ilanda, odaların kapısının ise oyma yuvarlak taşlardan yapıldığı kaydedildi. Dev taşların itilerek girişin kapatıldığı, odaların dışarıdan gelecek tehditlere karşı korunduğu da vurgulandı.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde faaliyet gösteren Elit Gayrimenkul Yatırım Danışmanı Enver Öz, tüf kayalara oyulu  kaya evin imar planının bulunduğunu söyledi. Mağara evde bundan sonraki süreçte de bir dizi tadilat işlemlerinin de yapılabilmesinin mümkün olduğunu söyleyen Öz, bu amaçlı olarak doğal dokuya zarar vermeyecek şekilde hazırlanacak projenin Kapadokya Alan Yönetimi Başkanlığı'na sunulabileceğini ve projenin kabul görmesinin ardından da istenilen şekilde mağara evin dizayn edilebileceğini kaydetti. Öz, bölgeye has tüf kayalara oyulu mağara evin içerisinde pekmez kaynatma alanı, yemek salonu, özel olarak oyulu saklanma yerleri ile ahır ve mahzenlerin de yer aldığını ifade etti.
Mağara evin satışa çıkarılmasının ardından, satın alınması için çok sayıda alıcı tarafından aranmasına karşın en son fiyat olarak 2 milyon TL fiyat verildiğini ancak 2 milyon 750 bin TL olarak belirlenen satış fiyatında ise herhangi bir indirime gitmeyi düşünmediklerini söyleyen gayrimenkul yatırım danışmanı Öz, " Bu alanın satışı için bizi telefonla arayıp 2 milyon TL teklifi yapanlar oldu, araç takası yapanlar oldu. Ancak bu alan mirasçı olduğu için bu rakamın altına kesinlikle inmeyeceğiz. Çünkü bu alan değerine değer katacak bir konuma sahip. Rumlar tarafından kullanılan devasa tüf kayalara oyulu ve kemer sistemli odalara da sahip bu yerleşim alanının yaklaşık bin yıllık olduğunu da söyleyebilirim" dedi.

Görüntü Dökümü
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-Emlakcı Enver Öz ile röportaj
-Mağra evlerin odalarından genel ve detay görüntü
-Enver Öz koruma amaçlı taş kapı hakkında ve eskiden ahır olarak kullanılan odada açıklamaları
-Ahmet Korkmazer'in anonsu
-40 odalı mağara evinden dış cepe genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER-Barış TERZİOĞLU

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Isı yalıtım atölyesinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu  

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir ısı yalıtım atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, büyük oranda maddi hasar meydana geldi.
Taşyaka Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki Mehmet Babaoğlu'na ait ısı yalıtım atölyesinde, dün saat 19.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, binanın bir kısmını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına su sıkarak müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın, iş yerinde maddi hasara neden oldu. İtfaiye ekipleri, binada bir süre soğutma çalışması yaptı. Polis, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

Görüntü Dökümü
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-Yangından görüntü
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesinden görüntü 

Haber-Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), ()

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