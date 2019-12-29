istanbul escort

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ-4 

Hakkari'de yola çığ düştü, Karayolları operatörü tehlike atlattı Hakkari- Van karayolunun 15'inci kilometresinde 3 ayrı noktaya çığ düştü. Araçların yolda mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi....

GÜNDEM 29.12.2019, 12:10
DHA YURT BÜLTENİ-4 

Hakkari'de yola çığ düştü, Karayolları operatörü tehlike atlattı

Hakkari- Van karayolunun 15'inci kilometresinde 3 ayrı noktaya çığ düştü. Araçların yolda mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Yol çalışması yapan Karayolları'na ait iş makinesinin üzerine de çığ kütlesi düştü. Büyük tehlike atlatan iş makinesi operatörü, kendini son anda dışarı atarak çığ altında kalmaktan kurtuldu.

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Hakkari- Van Karayolu'nun 15'inci kilometresindeki Gündoğdu Mağarası mevkiinin 3 ayrı noktasına bugün sabah saatlerinde çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu birçok araç yolda kaldı. Araçların mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışma yaptığı sırada Karayolları'na ait iş makinesinin üzerine de çığ düştü. Büyük tehlike atlatan iş makinesi operatörü, kendisini son anda dışarı atarak çığ altında kalmaktan kurtulmayı başardı.
Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda çığdan kapanan Hakkari-Van Karayolu 2 saat süren çalışmayla yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
CEP TELEFON KAMERASI
-Çığın düştüğü bölgeye giden Karayolları ekipleri
-Seyir halindeki araçlar
-Karayoluna düşen çığ
-Çığları temizleyen iş makineleri
Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, ()

======================

Yüksekova'da karla mücadele

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.

Yüksekova'da salı günü başlayıp, cuma gününe kadar etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı yarım metreyi, yüksek kesimlerde ve bazı köylerde ise 1 metreyi aştı. Kar nedeniyle 9 köy ve 27 mezra yolu kapandı. İl Özel İdare Müdürlüğü'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, kapanan yolları açmak için hummalı bir çalışma başlattı. 
İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Bataklı köyü yolunda da ekiplerin çalışması sürüyor. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu yolda, iş makineleriyle çalışma yapan ekipler, zaman zaman zor anlar yaşadı. 
Yetkililer, tüm köy ve mezra yollarının açılması için çalışmaların gece gündüz sürdürüldüğünü söyledi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
——————————
-Kar savurma makinasının çalışması 
-Savurma makinasından detaylar
-Vatandaşların kar temizlemesi
-Vatandaşların kardan adam yapması
-Esnafın iş yerlerinin önünü temizlemesi
-Muhabir anonsu
-Köylerde yol açma çalışmalarından detaylar
-Muhabir anonsu
-Vatandaşların tek katlı evlerinin damlarını temizlemesi
-Muhabir anonsu
-Yol açma çalışmalarından detaylar
Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN- Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), ()- 

======================

HDP önündeki eylemde 118'inci gün
 
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 62 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 118'inci günde de sürdürdü. Ağrı'nın Hamur ilçesinde, 2014'te lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken, PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını belirttiği kızı Hayal (21) için eyleme katılan Süheyla Demir, kızına seslenerek, "Onlara başkaldırdık bir kere, siz de başkaldırın. Bu davayı el ele vererek, bitirelim. Artık anneler ağlamasın" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

3 AİLE EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer ile Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye'nin terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 3'ü evladına kavuştu. Hatice Ceylan ile Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerini sürdürürken, HDP önündeki 62 aile, 118'inci günde eyleme devam etti.

'KOKUSUNU ÖZLEDİK'
Ağrı'nın Hamur ilçesinden gelen Süheyla Demir, 2014 yılında lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken, PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını belirttiği kızı Hayal için 3 Ekim'den bu yana HDP önündeki oturma eylemini sürdürüyor. Beraberindeki 1,5 yaşındaki kızı Asmin ile oturma eylemine katılan Demir, kızı Hayal'i çok özlediğini söyledi. Evladına bir an önce kavuşmak istediğini anlatan Demir, şunları söyledi: 

"Bu eyleme katılmak için Ağrı'dan geldim. Kızım Hayal için buradayım. 118 gündür burada oturuyoruz. Evlatlarımızı bekliyoruz. İnşallah evlatlarımızı alıp öyle gideceğiz. Kızım beni izliyorsa ona sesleniyorum. 118 gündür kardeşinle burada seni bekliyoruz. Bizi görüyorsan lütfen gel ve güvenlik güçlerimize teslim ol, evine dön. Hepimiz seni çok seviyoruz. Sesini, kokunu özledik. Lütfen dön gel. Orada hayat yok, boşuna heba olmayın. Bütün gençlere sesleniyorum; gelin teslim olun. Bakın bizim 3 evladımız geldi ve şu anda anneleriyle mutlu bir şekilde evlerinde oturuyorlar. Siz de dönün gelin ve hayatınıza kaldığınız yerden devam edin. Bırakın gelin. Onlara başkaldırdık bir kere, siz de başkaldırın. Bu davayı el ele vererek, bitirelim. Artık anneler ağlamasın."

Görüntü Dökümü
---------
HDP il binasından görüntü
Oturma eylemindeki aileler
Süheyla Demir'in konuşması 
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,()
======================

Yerli otomobil Gemlik'te gayrimenkul piyasasını canlandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yerli otomobilin Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretileceğini açıklamasının ardından, ilçede gayrimenkul piyasası hareketlendi. Emlakçılar ve müteahhitler, telefonlarının şimdiden susmadığını söyledi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) üreteceği yerli otomobil için Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Haralar bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait araziye fabrika kurulacak. 22 milyar liraya mal olacağı belirtilen yerli otomobil üretim tesisinde 4 bin 323 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.

'KİMSE KAÇIRMAMALI'
Yerli otomobil üretim tesisinin Gemlik'te kurulacağının açıklanması, ilçede emlak piyasasını canlandırdı. Gemlik'te emlakçılar ve müteahhitler, taleplerin bir günde arttığını söyledi. Gayrimenkul Danışmanı Gökhan Kurt, "Fabrikanın Askeri Hara bölgesine yapılacağı duyulduktan sonra Gemlik’teki tüm emlakçıların telefonu susmuyor. Gayrimenkul fiyatlarının zaman içinde tavan yapacağından, 2 katına kadar çıkacağından eminiz. Bu durumdan sonra Gemlik’ten taşınmaz mülk alan herkes kazanır diye düşüyorum. Fırsat bu fırsat, bence kimse kaçırmamalıö dedi.

"TELEFONLARIMIZ HİÇ SUSMUYOR"
Gayrimenkul Danışmanı Caner Uzunkaya da, "Yerli ve milli otomobilimizin Gemlik’te yapılacak olmasından dolayı gurur duyduk. Fabrikanın Gemlik’te olması kesinlikle ilçede gayrimenkul sektörünü etkileyecek ve fiyatları 2 katına çıkaracak diye düşünüyorum. İlçemizi pozitif anlamda etkileyecek bu durumdan dolayı çok mutluyuz. Konut faizlerinin daha da indirilmesinin ardından satışların daha hızlı ilerleyeceğini düşünüyorum. Telefonlarımız hiç susmuyor, yatırımcılara buraya gelip Gemlik’i değerlendirmeleri için sesleniyorum" diye konuştu.
Yerli otomobilin Gemlik’te üretilecek olmasından dolayı mutlu olduğunu belirten ilçe sakinlerinden Gürkan Şahin ise, "Fabrikamız hayırlı olsun. Gemlik’teki iş bulamayan insanlar için büyük bir avantaj oldu. Gemlik’teki yapılaşma sorununun da zaman içerisinde çözüleceğine inanıyorum. Araba konusunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum bir Gemlikli olarak" ifadelerini kullandı.
2020 yılında, 4 milyon 300 bin metrekarelik askeri Hara arazinin 1 milyon metrekaresinde temeli atılacak olan fabrikanın, yapımı döneminde de ilçeye önemli katkı sağlaması bekleniyor. 

Görüntü Dökümü:
---------------------------
-Yerli otomobilin yapılacağı Gemlik Haralar bölgesinden arşiv drone görüntüleri
-Gemlikli gayrimenkul danışmanları ve vatandaştan röportaj
Haber-Kamera: Kazım BULUT/GEMLİK(Bursa),()

======================

Adana'da tefeci operasyonu: 28 gözaltı
 
Adana'da, bankalara ait post cihazları ve kredi kartlarıyla tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla 28 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, pos cihazı ve kredi kartıyla tefecilik yaptığı öne sürülen 28 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Kuyumculuk yapan ve bilgisayar malzemeleri satan şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda 200 bin lira para, 1 av tüfeği, 310 kredi kartı, 21 pos cihazı ele geçirildi.
Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü
-------------------------------
-Ele geçirilen para ve malzemeler
-Zanlıların adli tıpa getirilmesi
-Adli tıp kurumu tabelası
Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA, ()
======================

Oto yıkamacıda, 96 şişe kaçak içki ele geçirildi
 
Gaziantep'te, polis ekiplerince oto yıkamacıya düzenlenen operasyonda, 96 şişe kaçak içki ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kentte kaçak içki satışı yapılacağı bilgisi üzerine Düztepe Mahallesi'ndeki oto yıkamacıya operasyon düzenledi. Arama yapılan iş yerinde; 96 şişe kaçak içki, 20 litre dolum yapılmış içki ve 64 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak içki ve sigaralara el koyan polis, iş yerinde bulunan 2 kişiyi gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
---------------------------
- Ele geçirilen içkiler
- Genel ve detay görüntüler
Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP-)
=======================

İzmir'de mezarlığa çirkin saldırı

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Işıkkent Mezarlığı'ndaki yaklaşık yüz kadar mezar taşı, kimliği belirlenemeyen şahıs veya şahıslar tarafından kırıldı. 
Olay, perşembe günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen şahıs veya şahıslar, gece mezarlığa girerek 10'uncu adada bulunan yüze yakın mezar taşını kırıp, mezarlıklara da zarar vererek kayıplara karıştı. Cuma günü mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlar, tahrip edilen mezar taşlarını gördü ve durumu polise bildirdi. Mezarlıkta çalışma yapan ekipler, şüphelileri bulmak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------------------
- Mezarlıktan genel ve detay görüntü
- Kırılan mezar taşlarından görüntü
- Anons 
Haber: Tolga TAHÇI -Kamera: Hande NAYMAN /İZMİR, ()


 

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 29 Aralık 2019
İmsak 06:50
Güneş 08:22
Öğle 13:11
İkindi 15:30
Akşam 17:51
Yatsı 19:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 16 34
2. Başakşehir 17 33
3. Trabzonspor 17 32
4. Beşiktaş 17 30
5. Fenerbahçe 16 28
6. Galatasaray 17 27
7. Alanyaspor 16 26
8. Malatyaspor 16 23
9. Göztepe 16 23
10. Gaziantep FK 16 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 16 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Kasımpaşa 17 15
15. Konyaspor 16 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 17 12
18. Kayserispor 17 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 17 36
2. Erzurum BB 17 30
3. Menemen Belediyespor 17 28
4. Akhisar Bld.Spor 16 27
5. Bursaspor 17 27
6. Keçiörengücü 16 25
7. Ümraniye 17 25
8. Balıkesirspor 17 24
9. Altay 16 23
10. Fatih Karagümrük 17 23
11. Adana Demirspor 16 21
12. Giresunspor 16 20
13. İstanbulspor 16 19
14. Altınordu 17 18
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 16 12
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 16 5
Takımlar O P
1. Liverpool 18 52
2. Leicester City 20 42
3. Man City 19 38
4. Chelsea 19 32
5. M. United 20 31
6. Tottenham 20 30
7. Wolverhampton 19 30
8. Sheffield United 19 29
9. Crystal Palace 20 27
10. Everton 20 25
11. Newcastle 20 25
12. Arsenal 19 24
13. Burnley 20 24
14. Brighton 20 23
15. Southampton 20 22
16. Bournemouth 20 20
17. West Ham 19 19
18. Aston Villa 20 18
19. Watford 20 16
20. Norwich City 20 13
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 18 37
3. Sevilla 18 34
4. Atletico Madrid 18 32
5. Real Sociedad 18 31
6. Getafe 18 30
7. Athletic Bilbao 18 28
8. Valencia 18 28
9. Levante 18 26
10. Villarreal 18 25
11. Granada 18 24
12. Osasuna 18 23
13. Real Betis 18 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 18 14
19. Leganés 18 13
20. Espanyol 18 10
izmir escort