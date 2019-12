DHA YURT BÜLTENİ - 4

Hakkari'de 24 köy ve 51 mezra yolu ulaşıma kapandı

Hakkari'de, yoğun kar yağışı nedeniyle 24 köy ve 51 mezra yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece ve bu sabah aralıklarla devam etti. Yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkari genelindeki 24 köy ve 51 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Kar kalınlığının kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştığı belirtildi.

Sürücünün trenin geçişini beklememek için bariyeri kırma anı kamerada



Erzurum'da otomobil sürücüsü, trenin geçişi öncesi araç ve yaya trafiğine kapatılan hemzemin geçitteki güvenlik bariyerlerini kırdı. Trenin geçişine 1 dakika kala hemzemin geçitten aracıyla geçen sürücünün hem kendisinin, hem de başkalarının canını tehlikeye attığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

TCDD görevlileri, merkez Yakutiye ilçesindeki Yanıkdere hemzemin geçidini, tren geçişi sırasında araç ve yaya trafiğine kapatan güvenlik bariyerlerinin iki kolunun kırık olduğunu tespit etti. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler, gördükleri karşısında şaşkına döndü.

Görüntülerde, 15 Aralık 2019 günü saat 15.57'yi gösterdiğinde Erzurum'dan Kars'a giden Doğu Ekspresi'nin geçişi öncesi güvenlik bariyerleri kapandı. Bu sırada hemzemin geçide yeşil renkli otomobilin sürücüsü, trenin geçişini beklemek istemedi. Aracından inen sürücü, sağ bariyer kollarının ikisini de kırdı. Ardından koşarak yeniden otomobiline binen sürücü, sinyal lambalarının ikaz vermesine aldırış etmeden trenin geçişine 1 dakika kala hemzemin geçitten geçti. Sürücü, hem kendisinin hem de başkalarının canını tehlikeye attı. Kural tanımayan sürücünün yaptıkları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

TCDD görevlileri, plakası görülen otomobilin sürücüsü hakkında şikayetçi oldu. İhbar üzerine, kamera kayıtlarını alan polis, sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

Aranan şüpheliler sahte kimlikle yakalandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonla 13 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan Y.T. ve 2 ayrı suçtan aranan C.O. sahte kimlikle yakalandı. Şüphelilerin kaldığı villaya yapılan baskında saksıda ekilmiş kenevir bitkisi ele geçirildi.

Alanya'da bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri araştırma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirtilen şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde imalat ve ticareti', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'kasten yaralama', 'hırsızlık' gibi çeşitli 13 ayrı suçtan yakalama kararı olan Y.T. olduğu tespit edildi. Kargıcak Mahallesi'nde lüks villalarda ikamet ettiği belirlenen şüpheli, evden çıkıp sokakta yürürken jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 2 ayrı suçtan aranan C.O. da yakalandı. Her iki şüphelinin üzerinde de sahte kimlik ele geçirildi.

Villada eğitimli köpekle arama yapıldı. Şüphelilerin, villanın bir odasını ve banyoyu özel düzenekle kenevir ekimine uygun hale getirdikleri ve saksıda ekilmiş halde 40 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin yapılması için jandarma karakoluna götürüldü.

Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 20 tutuklama

GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 39 şüpheliden 20'si, tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında son bir hafta içerisinde Vatan, Hacıbaba, Güzelvadi, Mithatpaşa ve Hoşgör mahalleleri ile İslahiye ve Nizip ilçelerinde operasyonlar düzenledi. Baskınlarda 447 kilo esrar, 350 gram bonzai, 1 kilo 150 gram metamfetamin, 400 gram eroin, 16 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 39 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 20'si tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla, 19 kişi ise serbest bırakıldı.

İzmir polisi, sahte alkol üretenlere göz açtırmıyor

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, yılbaşına sayılı günler kala denetimlerini sıklaştırdı. 2019 yılında yaklaşık 70 ton etil alkol, 100 binden fazla da şişelenmiş sahte içki ele geçirdiklerini söyleyen Şube Müdürü Süheyda Tuğbay, "Halkın sağlığını tehdit edenleri tespit edip yakalamaya devam edeceğiz" dedi. Tuğbay ayrıca, telefona indirilen karekod uygulamasıyla da ürünün gerçek veya sahte olduğunun anlaşılacağını söyledi.

Kaçaklık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşında eğlence mekanlarına satılmak üzere merdiven altında üretilen sahte içkilere karşı denetimlerini sıklaştırdı. Geçmiş yıllarda sahte alkol tüketen vatandaşlar hayatlarını kaybederken, ekipler bu tarz durumların tekrar yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Ele geçirilen sahte içkiler, depoya getirildikten sonra imha ediliyor. 2019 yılında 104 kaçak içki operasyonu yaptıklarını belirten Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü Süheyda Tuğbay, "Halkımızın sağlığını tehdit eden sahte içki üreticileriyle mücadele etmeye hız kesmeden devam ediyoruz. Geçen yıl yaptığımız operasyonlarda, 70 ton etil alkolden üretilmiş içki ile 100 bin şişeden fazla içki ele geçirdik. Ele geçirdiğimiz sahte içkilerin yaklaşık 60 tonunu imha ederken, ilerleyen günlerde de imha etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. İzmir'de son 2 yılda sahte içki sebebiyle herhangi bir ölüm veya adli vakanın yaşanmadığına dikkat çeken Tuğbay, "Geçtiğimiz yıllarda sahte içki sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımız olmuştu. Bunun üzerine valimiz ve emniyet müdürümüzün talimatlarıyla denetimlerimizi sıklaştırdık. Bu noktada vatandaşlarımızın desteği de bizim için çok değerli. Şüphelendikleri durumlarda hemen polisi arasınlar" dedi.

'KAREKOD UYGULAMASIYLA AYIRT EDİLEBİLİR'

Sahte alkol ile gerçeğinin ayırt edilebilir olduğunun altını çizen Tuğbay, tüketicilerin bunu telefonlarıyla da yapabileceğini şöyle açıkladı:

"Sahte alkol üreticileri, şişeleri genellikle hurdacılardan toplarken, kapakları ise yurtdışından getiriyorlar. Yani bir şişe defalarca kullanılabiliyor. Sahte ve gerçek alkolün birbirinden ayırt edilmesi için oluşturulmuş bir karekod (BUİS) uygulaması da bulunuyor. Vatandaşlarımız, bu uygulamayı telefonlarına indirdikten sonra, şişelerin üzerinde bulunan karekodu okutup sonucuna bakabilirler."

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü memurlarından Barış Gündoğarken, sahte alkol konusunda vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Orijinal şişe ile sahtesi arasında önemli farklar olduğunun altını çizen Gündoğarken, "Birden fazla yöntem ile sahte ve gerçek içki birbirinden ayrılabilir. Merdiven altı üretimlerde, kapaklar ve bilyeler şişelere elle oturtulduğu için tam oturmayabiliyor. Vatandaşlar, kapak ve bilyelere bakarak bu testi yapabilirler. Bunun yanı sıra şişelerin üzerindeki bandrollere de bakılabilir. Sahte alkollerde, fotokopiyle çoğaltılmış bandroller, genellikle kapağın yırtılacağı yere kadar yapıştırılmaz. En önemli kıstas budur. Şişelere elle dolum yapıldığı için, dolum oranlarında bariz bir fark bulunmaktadır. Vatandaşlar, şişenin dibine bakarak da ayrım yapabilirler. Sahte içki şişelerinin sonlarında genellikle tortular bulunur" ifadelerini kullandı.

Reyhanlı 11 Mayıs Şehitler Derneği adına Pakistan’da su kuyusu açıldı

HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013’te iki bombalı aracın patlatıldığı terör saldırısında şehit olan 53 kişi adına Pakistan’da su kuyusu açıldı.

Merkezi İstanbul’da bulunan Hayrat İnsani Yardım Derneği’nin Reyhanlı’daki gönüllüleri tarafından oluşturulan fonla Pakistan'ın Sindh eyaletinin Tharparkar kentinde açılan kuyudan bölgede yaşayan ve içme suları bulunmayan yaklaşık 300 kişi yararlanacak. Derneğin Reyhanlı temsilcisi Mehmet Üçler, Türkiye’de ve dünyanın çeşitli bölgelerinde insani yardım çalışmaları yaptıklarını söyledi. Üçler, dernek gönüllüleri olarak Pakistan’da su kuyusu açtıklarını ve adını da Reyhanlı 11 Mayıs Şehitleri kuyusu olarak tescil ettirdiklerini belirterek, "Biz, 11 Mayıs şehitlerini unutmamak ve unutturmamak için kuyunun adını Reyhanlı 11 Mayıs şehitleri olarak verdik. Şehitlerimiz adına açtık. Vakıf olarak dünyada bugüne kadar 1600'den fazla su kuyusu açtık" dedi.

11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna ise, Hayrat Vakfı ve Dernek üyelerine teşekkür ederek, "Şehitlerimizi unutturmamak ve adlarını yaşatmak için açılan su kuyusu için teşekkür ediyoruz. Şehit ailelerinin acılarını bir nebze olsun azaltıyor. Bu tür çalışmaların devamını bekliyoruz" diye konuştu.

‘EVLATLARIMIZIN ADI YAŞAYACAK’

11 Mayıs günü Reyhanlı’daki saldırıda oğlu Halil Erdemci’yi kaybeden anne Medine Erdemci, açılan suyu kuyusu nedeniyle Hayrat İnsani yardım Derneği’ne teşekkür etti. Erdemci, "Pakistan’da açılan su kuyusu ile evlatlarımızın adı yaşayacak" dedi.

Yılbaşında Antalya'ya yoğun ilgi - (ÖZEL)



Turizmin başkenti Antalya'da, yılbaşı tatili nedeniyle 5 yıldızlı otellerde yer kalmadı. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "Sanatçı konseri olan otellerimiz tamamen doldu. Butik oteller ise yüzde 90 doluluğa ulaştı. Birkaç güne onlar da dolacak" dedi. Kentte, şehir içi otellerinde yer bulmak ise mümkün.

Dünyanın en önemli turizm merkezleri arasında yer alan ve tarihinde ilk kez 15 milyonu aşkın turist ağırlayan Antalya, yeni yılı karşılamak isteyen yerli ve yabancı turistlerle doldu taştı. İyi bir sezon geçiren Antalyalı turizmcilerin yüzü yılbaşında bir kez daha güldü.

POYD Başkanı ve Innvista Hotel Genel Müdürü Ülkay Atmaca, 2019'un beklentilerin üzerinde geçtiğini söyledi. 2019'da Türkiye için 50, Antalya için 16 milyon turist hedefleri olduğunu belirten Atmaca, kötü bir Nevruz bayramı ve Thomas Cook'un iflasına rağmen Türkiye için 52 milyonu Antalya için de 16 milyonu yakaladıklarını söyledi.

2020 İÇİN HEDEF YÜZDE 10-15 ARASI BÜYÜME

Gelen turistlerin geceleme sayısının düştüğünü ifade eden Atmaca, bunu da 'Z' kuşağının farklı ihtiyaçlar içinde olmasına ve insanların tercihlerinin değişmesine bağladı. Son zamanlarda alınan rezervasyonlarla gelecek yıl için yüzde 10 artış yakalayacakları öngörüsünde bulunduğunu belirten Atmaca, "2020'de Türkiye ve Antalya için yüzde 10'luk büyüme bekliyoruz. Bu çok rahat yakalanacak gibi görünüyor. Son zamanlarda alınan rezervasyonlara bakacak olursak iyi gidiyor. 2020'de Antalya için 17.5 milyon, Türkiye için 57 milyonları buluruz diyoruz" dedi.

YILBAŞINDA BOŞ YER YOK

Yılbaşında tatil yapmak isteyenlerin adresi yine Antalya oldu. Aralık ayında dahi hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Antalya'ya gelen yerli ve yabancı tatilciler, hem denize girilebilme hem de kent içinde aktivitelere katılabilme imkanı yakalıyor. Bu yılki yılbaşı rezervasyonlarının günler öncesinden yapıldığını ve yılbaşı programında konser olan otellerin tamamının dolduğunu aktaran Ülkay Atmaca, "Kendi halinde daha butik hizmet veren oteller ise yüzde 90 doldu. Bir haftaya kadar butiklerin de tamamen dolacağını, yılbaşında yer olmayacağını söyleyeyim. En büyük talep de iç pazardan geldi. Yüzde 70'ini iç pazar doldurdu diyebilirim" diye konuştu.

Calista Luxury Resort Genel Müdürü Ali Kızıldağ, 2019'da 2018'in rekorlarını kıran bir yıl geçirdiklerini söyledi. Türkiye ve Antalya'nın turizm sayılarında yüzde 15'leri geçen rakamlar olduğunu belirten Kızıldağ, "2023 hedeflerine çok yaklaştık. Türkiye turizm sektörü önceki yıllara oranla çok dinamizm kazandı. 2020 yılında tahmin ediyorum yine çift rakamlı bir büyüme yakalayacağız. Yine yüzde 15 büyürüz diye düşünüyorum" dedi.

Otelin yılbaşı için dolduğunu da kaydeden Kızıldağ, Işın Karaca konseriyle yeni yıla giriş yapacaklarını, gece yarısına 10 dakika kala havuz başında kar yağdırıp yeni yılı misafirleriyle karlı hava eşliğinde karşılayacaklarını sözlerine ekledi.

TURİSTİ KENT MERKEZİNE GETİRECEK ETKİNLİK YOK

ATSO meclis üyesi ve 36'ncı Grup Oteller ve Benzer Konaklama Yerleri Meslek Komitesi Üyesi Alp Özel ise Antalya'ya gelecek misafirlere şehir içi otellerde her zaman kalacak yer olduğunu söyledi. Özel, "Turiste gelmeyin yer yok demek yanlış. Yer var ancak turisti kente getirecek, dışarı çıkmasını sağlayacak etkinlik ve süsleme yok" diye konuştu.

Finike'de portakal sezonu hareketsiz

ANTALYA'nın Finike ilçesinde portakal hasat sezonu devam ederken, Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, sezonun hareketsiz geçtiğini ve başta 2 lira olan portakal kilo fiyatının 1.30- 1.70 seviyesine gerilediğini söyledi.

Türkiye'nin en önemli portakal üretim merkezlerinden Finike'de hasat sezonu sürüyor. Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, hasadın 15 Kasım'da başladığını hatırlatarak, mevcut rekoltenin yaklaşık 4'te 1'inin hasat edildiğini söyledi. Piyasanın ise hareketsiz olduğunu aktaran Halil Sarıçobanoğlu, bu durumu havanın mevsim normalleri üzerinde seyretmesine bağladı. Sezonun ilk günlerinde yaklaşık 2 lira olan fiyatların şu günlerde kalitesine göre 1.30 kuruş ile 1.70 arasında seyrettiğini kaydeden Sarıçobanoğlu, "Narenciye sezonu devam ediyor. Sezon ilk açıldığı günlerde piyasa hareketli başladı ancak sonrasında duraklama başladı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklar nedeniyle sürüm azaldı. Şu anda Finike genelindeki 200 bin rekoltenin yaklaşık 4'te 1'i hasat edildi. Önümüzdeki günlerde havaların serinlemesiyle sürüm artar ve fiyatlar biraz yükselirse çiftçilerimiz ürünü gerçek değerinde satma imkanı bulur" dedi.

Nisan ayının sonuna kadar hasadın devam edeceğini vurgulayan Halil Sarıçobanoğlu, önceki yıllarda yaşanan doğal afetlerin yaşanmaması dileğinde bulunarak, "Geçen yıllarda üst üste yaşadığımız doğal afetten dolayı çiftçilerimiz zarar görmüştü. Afetlerin yanı sıra gübre, ilaç, mazot fiyatları çok artmasına rağmen portakal fiyatları aynı devam ediyor. Afet olmadan mevsim iyi geçerse ve fiyatlar 2 lira civarında olursa narenciye sezonu, üreticimizi rahatlatır" diye konuştu.

