DHA YURT BÜLTENİ-4 

İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu (2)



İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre bugün saat 09.00 itibariyle son 24 saat içinde İzmir'de metrekareye 27,9, Manisa'da 27, Aydın'da 20,5 Çanakkale'de 12,8 Balıkesir'de 4,2 kilogram yağmur yağdı. Lodos ve yağmurun bölgede bugün ve yarın etkili olması bekleniyor.

Davut CAN/İZMİR, ()

Düğüne 1 gün kala nişanlısını öldüren sanık için ömür boyu hapis istemi



Bkda, düğünden 1 gün önce nişanlısı Songül Yalçın'ı (25) döverek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Yunus Emre Akar (27) hakkında, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianameyi hazırlayan cumhuriyet savcısı, sanık Akar için ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açtı.

Olay, temmuz ayında, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Hüdavendigar Mahallesi Kanal Caddesi'nde bulunan evde meydana geldi. 1 gün sonra düğün yapacak olan Songül Yalçın, nişanlısı Yunus Emre Akar'ın evine gitti. 3 yıllık nişanlı çift arasında, evde bir süre konuştuktan sonra, takı meselesi yüzünden tartışma çıktı. Bu sırada Akar, nişanlısını banyoya götürüp, dövdü. Yere yığılan Yalçın'ın bayıldığını düşünen Akar, fatura ödemek için evden ayrıldı.

SAĞLIK EKİBİ ÇAĞIRIP, EVDEN KAÇTI

Faturayı ödeyip, evine dönen Yunus Emre Akar, nişanlısını baygın görünce sağlık ekibine haber vererek, evden kaçtı. İhbar üzerine eve, polis ve sağlık ekipleri sevk geldi. Kapısı açık olan eve giren ekipler, banyoda bilinci kapalı olarak buldukları Songül Yalçın'ı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yalçın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olay saatinde eve sadece Yunus Emre Akar'ın girip, çıktığı tespit edildi. Akar, polis ekiplerince arkadaşının evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yunus Emre Akar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

'KIRIK VE MORLUKLARIN NASIL OLUŞTUĞUNU BİLMİYORUM'

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Yunus Emre Akar'ın, "Songül, benim evime geldi. Bir süre oturup, düğünle ilgili konuştuk. Kendisine takılan altınların az olduğunu söylemesiyle tartışmaya başladık daha sonra banyoya girdi. Ben faturaları ödemeye gittim. Geldiğimde hareketsiz yatıyordu. Nabzına bakıp, kalp masajı yaptıktan sonra ambulans çağırdım. Boynundaki kırığın ve vücudundaki morlukların nasıl oluştuğunu bilmiyorum. Ben Songül'e bir şey yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum" savunması yer aldı.

Savcının hazırladığı iddianamenin Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinden sonra sanık Yunus Emre Akar'ın, ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına gelecek ay başlanacak.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, ()

Yılbaşı öncesi 4 bin satan besici: İyi hindi kanatlarının altından anlaşılır

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde hindi üreticiliği yapan Muzaffer Çetin, yılbaşı öncesinde yaklaşık 4 bin hindi sattı. İyi bir hindinin kanatlarının altından anlaşılacağını belirten Çetin, "Eğer sarı ise yağ bağlamışsa iyiliği oradan anlaşılır. Kanatlarının altında sarılık yoksa yağ yapmamıştır. Ne kadar yağlıysa o kadar lezzetlidir, besilidir" dedi.

Hayrabolu'daki çiftliğinde 13 yıldır hindi üreticiliği yapan Muzaffer Çetin, yaklaşık yılbaşı öncesinde satışlarda büyük yoğunluk yaşandığını söyledi. Geçen yıllara oranla bu yıl hindilere talebin çok arttığını ifade eden Çetin, yılbaşına günler kala yetiştirdiği 4 bin hindinin tamamını sattığını belirterek, "Geçen yıla oranla bu yıl daha iyi, fiyatlar da güzel, kilosu 28 ile 30 lira arasında. Elimizde çok mal vardı. Bu kadar kısa sürede satılır diye beklemiyorduk. Yaklaşık 4 bin adet hindi satılmış durumda. İyi talep geldi" dedi.

Hindinin çok uysal ve sakin bir hayvan olduğunu söyleyen Muzaffer Çetin, "Hindi çok uysal bir hayvan. Bakımı çok itina isteyen bir şey. Bir annenin çocuğuna bakması gibi çok özen isteyen bir şey. Onlar size alıştılar mı arkanızdan gelirler. Islık çaldığınız da onlar hemen ötmeye başlarlar. Ancak giderlerimiz yükseldi. Geçen yıl 90 liraya aldığımız yemi 160 liraya alıyoruz. İlaç da aynı fiyatları ikiyi katlandı. Hindi pahalı gibi gözükse de giderleri bir hayli yüksek" diye konuştu.

İyi bir hindinin kanatlarının altına bakılarak anlaşılacağını ifade eden Çetin, "İyi bir hindiyi anlamak için kanatlarının altına bakılması yeterlidir. Eğer sarı ise yağ bağlamışsa iyiliği oradan anlaşılır. Kanatlarının altında sarılık yoksa yağ yapmamıştır. Ne kadar yağlıysa o kadar lezzetlidir, besilidir. Hindinin eti sarı olacak, tüy olmayacak. Kazık tüyü olmayacak" dedi.

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN-Tuna KARABEY/HAYRABOLU (Tekirdağ),()-

Antalya'da servis aracı kayalıklara çarptı: 17 yaralı - (GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYLE YENİDEN)

Antalya'da, otel personelini taşıyan servis midibüsünün yağışın etkisiyle yoldan çıkarak kayalıklara çarpmasıyla meydana gelen kazada 17 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Topçam mevkiinde meydana geldi. Adem Şahan'ın kullandığı 07 KR 931 plakalı servis midibüsü, yağışın etkisiyle yoldan çıkarak, yamaçtaki kayalıklara çarptı. Kazada, ilk belirlemelere göre sürücü dahil 17 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlı, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.

Midibüsün, bir otelin personelini taşıdığı kaydedildi.

Modifiye araç tutkunundan sürpriz evlilik teklifi

Uşak'ta, modifiye otomobil tutkunu 25 yaşındaki Mehmet Güngör, yan yana getirdiği arkadaşlarına ait aynı marka 10 otomobilin motor kaputlarının her birine birer hece gelecek şekilde yazdığı 'Havva, benimle evlenir misin?' dövizleriyle gönlüğün kaptırdığı Havva Dilek Türkmen'e (24), sürpriz evlenme teklifi yaptı. Türkmen'in 'Evet' diye yanıt vermesi üzerine Güngör, cebinden çıkardığı tek taş yüzüğü kız arkadaşının parmağına takıp, bu sırada otomobillerden biriden çalınan müzik eşliğinde, arkadaşlarının alkışları arasında birlikte dans etti.

Uşak'ta bir oto tamir servisinde işçi olarak çalışan Mehmet Güngör, bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Havva Dilek Türkmen'e (24) arkadaşlarının da yardımıyla sürpriz evlenme teklifi yaptı. Güngör, ilk olarak arkadaşlarına ait modifiyeli aynı marka 10 ayrı otomobili bir araya getirdi. Ardından bu otomobillerin her birine birer hece denk gelecek şekilde kartonlara, 'Havva, benimle evlenir misin?" yazılı döviz hazırladı. Ardından bu kartonlar yan yana dizilen otomobillerin motor kaputları üzerine tek tek yerleştirildi. Güngör, ardından sevdiği kız arkadaşı Havva Dilek Türkmen'i yanına çağırıp, sürpriz evlenme teklifi yaptı. Otomobillerin üzerindeki soruyu görünce önce büyük şaşkınlık yaşayan Türkmen, Güngör'ün diz çöküp, "Benimle evlenir misin?" diyerek teklifini bir kez daha yinelemesi üzerine 'evet' diyerek, teklifini kabul etti. Güngör, cebinden çıkardığı tek taş yüzüğü Türkmen'in parmağına takıp, otomobillerden birinden açılan müzik eşliğinde dans etti. İkiliye arkadaşları alkışlarla destek verdi. Evlilik teklifi yapmanın kendisi için hiç de kolay olmadığını belirten Mehmet Güngör, "Geceleri, sevgilime, 'Uyudum' diyordum. Ancak, hiç uyuyamıyordum. Çünkü ondan habersiz sürpriz hazırlıyordum. Masum bir yalan söylüyordum ama onun için uğraşıyordum. Onu çok seviyorum. Şu an çok mutluyum" dedi.

Türkmen ise sürpriz evlenme teklifi karşısında önce şaşırdığını sonra ise mutlu olduğunu söyledi.

Yolcu otobüsünde 91 kilo eroin ele geçirildi



Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van- Erciş Karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurarak, arama yaptı. Narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan detaylı aramada bagaj tabanına zulalanmış 91 kilo 915 gram eroin ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğümü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van- Erciş Karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri yolcu otobüsünü durdurarak narkotik köpeği 'Şila' ile birlikte detaylı arama yaptı. Aramalarda otobüsün bagaj tabanına zulalanmış 182 paket halinde 91 kilo 915 gram eroin ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Karadeniz'in son körüklü çizme ustası, teknolojiye direniyor



Karadeniz'de bir zamanlar zengin ağaların giydiği körüklü çizmenin son ustası Türkay Yavaş (57), mesleğini gelişen teknolojiye rağmen 44 yıldır yaşatmaya çalışıyor. Körüklü çizmelerin unutulmaya yüz tuttuğunu belirten Yavaş, mesleğin son temsilcilerini yetiştirecek çırak bulamamaktan yakınıyor.

Yörük kültürüyle özdeşleşmiş değerlerden ve geleneksel Efe giyiminin vazgeçilmezi körüklü çizmeler, günümüzde folklor, tiyatro, sinema gibi görsel sanatların yanı sıra, kostüm ve geleneksel deve güreşlerinde aksesuar olarak tercih ediliyor. Efelerin giysilerini tamamlayan körüklü çizme mesleği, onları yapan maharetli ellerin son zamanlarda giderek azalması ve teknolojinin de gelişmesiyle unutulmaya yüz tutuyor. Ordu'nun Altınordu ilçesinde, tek körüklü çizme ustası Türkay Yavaş da, mesleğini, gelişen teknolojiye direnip, 44 yıldır yaşatmaya çalışıyor. Yavaş, maharetli elleriyle, yaklaşık 20 metrekarelik dükkânında, tek başına çalışarak, bir zamanlar zengin ağaların giydiği körüklü çizmeleri imal ediyor.

'BU MESLEĞE AŞIĞIM'

Kuşadası'nda öğrendiği, mesleğine âşık olduğunu anlatan Türkay Yavaş, "Çizmecilik mesleğini Kuşadası'nda öğrendim. Ordu'da en son bu meslek 1960 yılında yapılmış. Ben de 'Karadeniz'de neden olmasın' diye kafama koydum ve çizmecilik mesleğini Ordu'ya yeniden getirdim. 44 yıldır da aralıksız olarak bu mesleği sürdürmekteyim. Mesleğimden memnunum. Bu mesleğe aşığım. Emekliyim ama maddi yönden değil, manevi yönden kendimizi eğlendiriyoruzö dedi.

'MESLEK ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR'

Körüklü çizmelerin unutulmaya yüz tuttuğunu belirten Yavaş, mesleğin son temsilcilerini yetiştirecek çırak bulamamaktan yakınıyor. Yavaş, "Son zamanlarda mesleğe rağbet gösteren yok. Meslek ölmek üzere, aslında meslek altın çağını yaşıyor. Zanaat bitmiş. Zanaat öğrenmek isteyen yok. Berberlikte, terzilikte olduğu gibi kunduracılıkta da artık çırak bulunmuyor. Ben diyorum ki; gelsin bu mesleği öğrensinler. Bir şekilde yardımcı olalım. Karadeniz'de bu işi benden başka yapan birisi yok. Gelsinler ben burada onlara bu işi öğreteyim. Bu gibi zanaatlara belediyeler başta olmak üzere ilgili kurumların sahip çıkması gerekiyor. Bu meslek elden gitmesin. Körüklü çizmeyi yapmak sabır işidir. Ayrıca zevkli bir meslektir. Bu mesleği yapabilmek için bu mesleğe aşık olman lazım" diye konuştu.

YURT DIŞINA DA GÖNDERİYOR

Sipariş üzerine yurt dışına da gönderdiği çizmelerin fiyatının 600 liradan başladığını kaydeden Yavaş, "Çizmeyi isteyen arkadaşlarımız var. Çeşitli illerden çizmeleri sipariş üzerine yaparız. Yurtdışına sattığım da oldu. Fransa'ya, Almanya'ya çeşitli ülkelere körüklü çizme yaparak gönderdik. Bazı bakanlara yaptık. Çizme genelde kostüm olarak kullanılıyor. Ben körüklü çizmenin her evde bulunması gereken ürün olduğunu düşünüyorum. Dededen toruna geçen bir çizme. Şu an bir çift çizmenin fiyatı 600 ila 700 lira arasında değişiyorö ifadelerinde bulundu.

