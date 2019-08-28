DHA YURT BÜLTENİ - 4

O kayınbirader tutuklandı

Zonguldak'ta, yengesi Leyla Köse'yi(50) baltayla saldırırarak ağır yaralayan, ifadesi alındıktan sonra da serbest bırakılan Savaş Orhan Köse, yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

Geçen 18 Ağustos'ta Çaycuma ilçesine bağlı Gökçetabaklar köyünde meydana gelen olayda, Leyla Köse'nin evine doğru yürüdüğü sırada yolu, kayıbiraderi Savaş Orhan Köse, tarafından kesildi. Aracıyla yolunu kestiği yengesine tekme ve baltayla saldıran kayınbirader, yakında bulunan ağabeyi Turgut Köse'nin gelmesiyle kaçtı. 3 çocuk annesi, hastaneye kaldırılırken, Savaş Orhan Köse şikayet üzerine gözaltına alındı. Ancak ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Balta darbeleriyle yaralanan kolundan Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde ameliyat edilen ve vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Leyla Köse, tedavisinin ardından önceki gün taburcu edildi. Ancak kayınbiraderi Savaş Orhan Köse'nin aynı köyde yaşıyor olması nedeniyle kent merkezindeki kızının evine sığındı. Leyla Köse, kayınbiraderinin serbest bırakılmasına tepki göstererek, "Evimiz yan yana. Bir süredir görüşmüyorduk. Bizi rahatsız ediyordu. İşi yok, çalışmıyor. Eşimle ben, şikayetçi olduk. Bana fiziksel ve cinsel tacizde bulunuyordu. Şikayet ettiğim de 'kanıtın var mı?' diyorlar. Bana bunu yapan kayınbiraderim elini kolu sallayarak geziyor. Sonum Emine Bulut gibi olacak. Psikolojim ve ruhsal durumum bozuldu. Bana bunu yapma yetkisini ona kim verdi? Savcı bırakıyor. Kadınların artık sesi duyulsun. Evime gidemiyorum. Kızımın evine sığındımö dedi.

HABERİN ARDINDAN TUTUKLANDI

'nın Leyla Köse'nin dramını dile getiren dünkü haberinin ardından harekete geçen Çaycuma Başsavcılığı, Savaş Orhan Köse hakkında yakalama kararı çıkarttı. Jandarma tarafından tekrar gözaltına alınan Savaş Orhan Köse, sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Saldırganın tutuklanmasına sevindiğini söyleyen Leyla Köse, "Ben tutuklanmasına sevindim. Ama sevindiğim kadar korkularım ve endişelerim daha da arttı. Çünkü geride kalan, birlikte yaşadığı kadın, bana karşı çok öfkelendi. Bana bir şey yaptırmasından korkuyorum. Aileden bazı kişileri arayıp, davayı geri çekmemi, şikayetimden vazgeçmem için baskı yapıyorlar. Ben şikayetimden asla vazgeçmiyorum. Bu konuda da destek bekliyorumö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Dün geçilen görüntüler (Arşiv)

Haber: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()-

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1 ayda 14 evi soyan çete, ayak izinden yakalandı

Konya'da, son 1 ayda, 14 evden elektronik eşya ve ziynet eşyası çalan şebeke üyeleri, evde bıraktıkları ayak izlerinden yola çıkılarak, yakalandı. 1'i kadın 4 kişilik çete, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde son 1 ayda meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Polis, bir evde şüphelilerden kalan ayak izi üzerinden çalışmalarını yürüttü. Yapılan çalışma sonucu ayak izinin, poliste daha önce 'hırsızlık'tan suç kaydı bulunan Cemil S.'nin (22) ayak iziyle örtüştüğü belirlendi. Cemil S.'yi gözaltına alınan polis, ayak izi çıkan ayakkabıyı da evinde buldu. Araştırmasını derinleştiren polis, Cemil S.'nin hırsızlık olaylarını Aleyna Ç. (17), Yakup Ö. (24) ve Ramazan Ç. (22) ile birlikte gerçekleştirdiğini saptadı. Ardından 3 kişi de dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Üstlerinden bir miktar uyuşturucu da çıkan 4 kişi, 14 evden televizyon, tablet ve bilgisayar gibi çeşitli elektronik eşya ve ziynet eşyası çaldıklarını kabul etti. Aleyna Ç., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, diğer 3 kişi de emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA ))

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Otobüsün altında kalan 3 yaşındaki Muhammed ağır yaralı

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde, yakınıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Tezecan (3), halk otobüsünün çarpması sonucu altında kalıp, ağır yaralandı. Kaza anı, otobüs kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, dün Diyarbakır- Elazığ yolunda meydana geldi. Muhammed Tezecan, ismi öğrenilemeyen yakınıyla birlikte park halindeki otobüslerin arasından çıkıp, yolun karşısına geçmeye çalışırken, Aziz Ateşal'ın kullandığı 21 H 0053 plakalı halk otobüsünün çarpmasıyla altında kaldı. Kazada, Muhammed ağır yalanırken, yakını yara almadan kurtuldu.

Muhammed, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Muhammed'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otobüs sürücüsü Aziz Ateşal ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anı, halk otobüsünün kamerasınca anbean kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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Otobüs kamerasına yansıyan kaza anı

Hastane acil servisten detay

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 120 MB

Haber: Elif FİLİZ-Kamera: DİYARBAKIR,()

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Köyün nüfusu, incir hasadında 3 katına çıkıyor

Dünyanın en kaliteli inciri olarak kabul edilen ve İngiliz Kraliyet ailesinin mutfağına kadar giren 'Bursa siyahı'nda hasada başlayan üreticiler, hava şartlarının iyi olmasının da etkisiyle yüksek rekolte bekliyor. Kentteki siyah incirin yaklaşık yüzde 50'sinin üretiminin sağlandığı Çağlayan köyü, hasat zamanı doğu illerinden fazla göç alıyor. 1400 nüfuslu köyde nüfus, hasat zamanı gelen mevsimlik işçilerle 3 katına çıkıyor.

Uzun raf ömrü, iri dış görüntüsü ve tadıyla dünyanın en kaliteli inciri kabul edilen, İngiliz Kraliyet ailesinin mutfağına kadar giren, 'Bursa siyahı' olarak bilinen siyah incir; bu yıl kalitesi, yüksek verimi ve 13 liraya kadar çıkan satış fiyatıyla çiftçilerin yüzünü güldürdü. Her yıl Ağustos ayında başlanan ve 2 ay süren incir hasadında bu sene verimli dönem oldu. Bursa'daki siyah incir üretiminin yaklaşık yüzde 50'sinin sağlandığı Çağlayan köyü, 2 ay süren hasat zamanında, başta doğu illeri olmak üzere birçok şehirden mevsimlik göç alıyor. Köy nüfusu 1300'ken, incir hasadı zamanında Siirt, Batman, Şırnak başta olmak üzere diğer illerden köye gelen mevsimlik işçiler ile yaklaşık 4 bin kişiye ulaşıyor.

'ONLARIN BİZE, BİZİM ONLARA İHTİYACIMIZ VAR'

Çağlayan köyü olarak siyah incir üretiminde en kaliteli ve verimli yılı yaşadıklarını belirten muhtar Mustafa Cebeci, "İncir sadece ülke ekonomisine katkı sağlamakla kalmayıp, doğudan ve kırsal kesimden çalışmak için köyümüze gelen arkadaşların burada hasat zamanı 2 ay boyunca çalışıp 1 sene boyunca ailesini geçindirebildiği bir ürün. İncirin bu sene kalitesi de sattığımız fiyatı da çok güzel. Çiftçi bu durumdan memnun. Umarım böyle devam eder. Köyümüzün nüfusu ortalama 1300 kişi. İncir ağustos ayında toplamaya hazır hale gelir. İncir hasadının başladığı zamanda köyümüzün nüfusu ortalama 3 bin 500 ile 4 bin kişi arasında oluyor. Köyümüzün dışından gelen işçiler ile birlikte köyümüz oldukça kalabalık oluyor. Onların bizlere, bizim de onlara ihtiyacımız var. İncirin hasadını başka türlü yapamayız. İncir hasadı yaklaşık 2 ay sürüyor. Batman, Siirt, Şırnak, Suriye, Balıkesir gibi birçok yerden gelen işçiler köyümüzde incir hasadına katılıyor" diye konuştu.

'ÇALIŞMAK İÇİN SİİRT'TEN GELİYORUZ'

İncir hasadında çalışmak için 25 işçi olarak Siirt'ten geldiklerini söyleyen Hasan Gezer ise "4 senedir Bursa'ya gelerek aynı kişinin bahçesinde çalışıyoruz. İşimiz sezonda 2 ay devam ediyor. Köy halkı bize çok iyi davranıyor. Onlardan memnunuz. Sabahın erken saatlerinde incir bahçesine gelip akşama kadar burada çalışıyoruz. Yemeğimizden sıcak suyumuza her şeyimiz var ve biz de köylü halkıyla iyi geçiniyoruz. Siirt'te iş sıkıntısı olduğu için geçimimizi orada sağlayamıyoruz. Çalışmak zorundayız ve bu yüzden de buraya geliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-İncir toplayan işçilerden görüntüler

-İncir ağaçlarından görüntüler

-Köyün drone görüntüleri

-İncirlerin paketlenmesinden görüntüler

-Detaylar

-Köy muhtarı ile röportaj

-Siirt'ten gelen mevsimlik işçi ile röportaj

Süre: 6.33 Boyut: 732 MB

Haber: Muammer İRTEM - Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,()

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Duvardan uyuşturucu çıktı

Denizli'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4'ü yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı, bir duvardaki gizli bölmeden 367 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen pazartesi sabahı, uyuşturucu madde satıcılarının yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Bağbaşı Mahallesi'ndeki bir apart daireye baskın yapan ekipler, çatı katında bulunan duvarın gizli bölmesinde 367 gram metamfetamin ele geçirdi. Mehmetçik Mahallesi'ndeki adreste yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi, 8 gram esrar, 3 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası dün (salı) adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Operasyondan görüntü

-Uyuşturucunun duvarın içinden çıkartılması

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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Mavi Işık' hastası Poyraz bebek sağlığına kavuştu, sünnet oldu

'Mavi ışık' diye tabir edilen 'Crigler Najjar' hastalığı nedeniyle günde 10-12 saat arasında ışık tedavisi gören, babasından yapılan karaciğer nakliyle sağlığına kavuşan 5 yaşındaki Poyraz Ergün (Poyraz bebek), sünnet oldu. Ergün ailesi, zor günlerin ardından Poyraz'ın bu günlerini gördükleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Antalya'da Servet- Zeliha Ergün çiftinin 4 Kasım 2014 tarihinde dünyaya gelen bebekleri Poyraz'a, doğumundan 3 gün sonra dünyada yaklaşık 200 bebekte görülen 'mavi ışık' hastalığı olarak bilinen 'Crigler-Najjar teşhisi konuldu. Her gün mavi ışık alabilmesi için babası Servet Ergün tarafından sanayide yaptırılan mavi ışık düzeneğiyle evde tedavi edilmeye çalışılan Poyraz bebek, olayın basına yansımasının ardından hastaneye yatırıldı. Birçok gönüllü verici, hastalığı nedeniyle ten rengi sarı olan Poyraz bebeğe karaciğerinin bir kısmını vermek istedi. Ancak vericilerin hiçbirinin karaciğerinin uygun olmadığı ortaya çıktı.

105 kilo olması nedeniyle verici olamayan, kilo vermek amacıyla spor ve diyet sonucu 95 kiloya düşen Servet Ergün'ün karaciğerinden 1 Eylük 2015 tarihinde alınan parça, İstanbul Memorial Hastanesi'nde Poyraz Ergün'e başarıyla nakledildi.

Karaciğerin uyum sağlamasıyla sağlığına kavuşan Poyraz Ergün, bugün Antalya'da özel bir hastanede sünnet oldu. Erkekliğe adım atan Poyraz Ergün, operasyonun ardından taburcu oldu ve evinin yolunu tuttu.

MAVİ IŞIKLA HAYATA TUTUNDU

Oğlunun erkekliğe ilk adımını attığı günleri görünce çok mutlu olduklarını belirten malulen emekli baba Servet Ergün, "Poyraz doğduktan 3 gün sonra rahatsızlandı. Bunun üzerine hemen hastaneye gittik. Maalesef Poyraz'ın dünyada 202 kişide bir görülen bir hastalığı olduğunu öğrendik. Bununla ilgili oğlumu hayata tutmak için mavi ışık yaptım. Bir müddet mavi ışıkta kaldı. Daha sonra benden alınan karaciğer nakliyle hayata tutundu şimdi çok şükür güzel günler gördük. Poyraz bugün sünnet oldu. Sağlık durumu gayet iyi" diye konuştu.

'ŞÜKÜR BUGÜNLERİ DE GÖRDÜK'

Poyraz'ın sağlık takibinin Akdeniz Üniversitesi'ndeki doktorlar tarafından yapıldığını belirten baba Servet Ergün, oğlunun hayata tutunabilmesi için birçok kişinin nakil için seferber olduğunu anlattı. Baba Ergün, "Bir gün bir hayal kurarsın hiçbiri gerçek olmaz ama bir gerçek yaşarsın hiçbir hayale sığmaz. Şükürler olsun ki bu günleri gördük. Ne mutlu bize" dedi.

CANIM ACIDI AĞLADIM

Poyraz Ergün ise "Hastaneye gittik. Orada sünnet oldum. Canım acıdı, ağladım" dedi.

'HİÇ HAYAL EDEMEZDİM'

Ev kadın olan anne Zeliha Ergün da "Poyraz'ın bugünlerini gördük çok şükür. Poyraz'ın bugünlere geleceğini hiç hayal edemezdim. Çok zorluklar atlattık. Ne mutlu bize" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Küçük Poyraz sünnet olduktan sonra görüntüsü

RÖP 1: Servet Ergün ( Baba )

RÖP 2: Poyraz Ergün

RÖP 3: Zeliha Ergün ( Anne )

Ailenin sağlık merkezinden çıkışı

Küçük Poyraz babasının kucağında görüntüsü

Detaylar

259 MB -- 02.20 // HD

Haber: Aslı DURAN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ( )

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