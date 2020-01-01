DHA YURT BÜLTENİ - 32

Kato ve Namaz dağlarındaki Mehmetçiğe yeni yıl ziyareti

ŞIRNAK Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentte görev yapan polis ekipleri ile 1950 rakımlı Namaz Dağı'nda bulunan askeri üssü ziyaret ederek Mehmetçik'in yeni yılını kutladı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, beraberindeki Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan ile birlikte kent merkezinde yol kontrol uygulaması yapan polis ekiplerini ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı. Polis ekiplerine yaptığı ziyaretinin ardından Vali Ali Hamza Pehlivan, beraberindekilerle birlikte 1950 rakımlı Namaz Dağı'nda bulanan askeri üs bölgesini ziyaret etti. Üs bölgesinde görev yapan Mehmetçik ile bir araya gelen Vali Pehlivan, yeni yılını kutladı.

Güvenlik güçlerine yeni yıl temennisinde bulanan Vali Pehlivan, "Sizler gurbet hayatı yaşıyorsunuz. Ailelerinizden uzaktasınız. Ama kendinizi kesinlikle yalnız hissetmeyiniz. Biz hep birlikteyiz. Her zaman yanınızdayız. Biz Türkiye olarak bir aileyiz. Şırnaklı vatandaşlar, Kamu görevlileri olarak da bu büyük ailenin fertleriyiz. Coğrafyamızın zorlukları var. Bu coğrafya üzerinde ancak bizim gibi güçlü ve köklü bir millet ve köklü geleneklere sahip bir devlet ayakta durabilirdi. Bin yıldır ecdadımızın biz verdiği bu toprakları korumak için ilelebet mücadele edeceğiz" dedi.

BAKAN SOYLU TELEFONLA MEHMETÇİK'İN YENİ YILINI KUTLADI

Vali Pehlivan askerlere yönelik yaptığı konuşmadan sonra Hakkari’de bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, telefonla bağlanarak, Namaz Dağı'nda görev yapan Mehmetçik'in yeni yılını kutladı. Mehmetçik'e telefonda seslenen Bakan Soylu, "Milletimiz yeni yılı huzur içinde yeni bir yılı kucaklamayı bir anlayış olarak görüyorlarsa benim kahraman kardeşlerimin arkadaşlarımın büyük payı var. Allah’a hamdolsun gözlerini kırpmadan bu memleket üzerinde hesabı olanlara gereğini yaptılar. Ve caydırıcı gücün nasıl bir unsur olduğunu ortaya koydular. Hep beraber güçlü bir yolda yürüyoruz. Onlar bu cesareti ortaya koyuyorlar ki devletimiz bugün Libya açıklarında, devletimiz bir taraftan terör koridoru oluşturmaya çalışanlara gerekli cevabı veriyor. Devletimiz Türkiye’nin sesini dünyanın her yerinde güçlü bir şekilde duyurmaya çalışıyor" diye konuştu.

BEYTÜŞŞEBAP KAYMAKAMI YENİ YILA KATO DAĞI'NDA GİRDİ

Bu arada Şırnak’ın Beytüşşebap İlçe Kaymakamı İsmail Pendik ise Kato Dağı'ndaki askeri üs bölgesini ziyaret etti. Beraberindeki Garnizon Komutanı Albay Tahsin Saruhan ile birlikte Kato Dağı'nda Mehmetçik ile bir araya gelen Kaymakam Pendik, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutlayarak, görevlerinde başarılar diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Vali Pehlivan'ın polis ekipleri ziyaneti

Polisler ile sohbet

Namaz Dağı'nda karşılama

Kato Dağı

Kaymakamın ziyaret

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN / ŞIRNAK,()

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Diyarbakır'da 2020'nin 3 bebeği de erkek doğdu

DİYARBAKIR'da 2020 yılının ilk 3 bebeği de erkek olarak dünyaya geldi. İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, bebeklere birer çeyrek altın taktı.

Yeni yıl coşkusunun yaşandığı gece, saat 00.01'de Diyarbakır'da 3 ailenin erkek bebekleri dünyaya geldi. Yeni yıla 'merhaba' denildiği anda Emine Çiçek (20) 'Umut' ismini verdiği bebeğini dünyaya getirdi. Aynı dakikalarda Canan Göktemiz (34) 'Ömer' ismini verdiği erkek bebeğini dünyaya getirdi. Suriyeli mülteci Ayşe Abdu (34) de 'Mahmut' ismini verdiği erkek bebek dünyaya getirdi. Böylece Diyarbakır'da yeni yılın ilk 3 bebeği erkek olarak dünyaya geldi.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, her 3 anneyi de ziyaret ederek kurumun hediyesi olarak bebeklere birer çeyrek altın taktı. Diyarbakır'da 2020 yılının ilk bebeğini 01.01.2020'de saat 00,01'de doğuran Emine Çiçek, mutlu olduğunu söyledi.

Büyük bir sabırsızlıkla beklediği bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Çiçek, "Bu benim ikinci doğumum. Bebeğimi ilk kez şimdi kucağıma aldım. Bu tarifi olmayan bir sevinç İsmini Ömer koyacağız" dedi.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ise yeni yılın bütün dünyaya sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ettiklerini kaydederek, "Annelerimizin mutluluklarına ortak olma fırsatı bulduk. Yeni yılın ilk bebeklerini karşıladık. İnşallah bu annelerimizin mutluluğu gibi bebeklerimizin sağlık sıhhat içerisinde doğmaları, bundan sonraki süreçte inşallah devletine milletine faydalı birer fert olarak yetişmeleri için bu mutluluğu ailelerimizle birlikte paylaştık. Bundan sonraki süreçte inşallah rabbim memleketimizi her türlü afetten, kazadan beladan korur. İl Sağlık Müdürlüğü olarak da vatandaşımızın sağlık hizmetini en iyi şekilde almasını sağlaması için tüm ekibimizle birlikte en iyi sağlık hizmetini vermek üzere gayret sarf edeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Doğum bölümünden detay

Yeni doğan bebeklerin listesi

İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin'in aileleri ziyareti

Altın takması

Cihan Tekin'in konuşması

Emine Çiçek'in konuşması

Diğer aileleri ziyaret

Genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL - Selim KAYA / DİYARBAKIR,()

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Şırnak'ta 2019'un son doğan bebeğine çeyrek altın

ŞIRNAK'ta, 2019'un son bebeği olarak dünyaya gelen Şehriban- Sekvan Çiçek çiftinin bebeği Ezmira'ya, Vali Ali Hamza Pehlivan çeyrek altın taktı.

Saatler 23.56’yı gösterirken Şırnak Devlet Hastanesi'nde Şehriban Çiçek doğum yaptı. 2 kilo 840 gram olarak dünyaya gelen Sekvan ve Şehriban Çiçek çiftinin kız çocuğuna 'Ezmira' adı verildi. Vali Ali Hamza Pehlivan, beraberinde İl Sağlık Müdürü Vekili Dr. Naci Uğur, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan ile birlikte Şırnak Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Vali Pehlivan hastane acil servisine gelen vatandaşların ve görevli sağlık personellerin yeni yıllarını kutladı. Vali Pehlivan hastaneye gelen çocuklara hediyeler dağıttı. Doğumhane bölümüne geçen Vali Pehlivan, 2019'un son bebeği olan Şehriban- Sekvan Çiçek çiftinin yeni doğan kızı Ezmira'ya çeyrek altın taktı. Vali Pehlivan, minik Ezmira'ya sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu nice seneler dileğinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Vali Pehlivan'nın bebeğe altın takması

-Aile ile sohbet

-Hastane personeli ve vatandaşlarla sohbet

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN / ŞIRNAK,()

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Batman'da yeni yılın 3 bebeği de erkek



BATMAN'da yeni yılın ilk dakikalarında 3 erkek bebek dünyaya gelirken, kutlamalar renkli geçti.

Batman'da yeni yılı dışarıda kutlamak isteyenler eğlence merkezlerine akın etti. Kent genelinde güvenlik önlemlerinin alındığı Batman'da vatandaşlar, yeni yılı coşkuyla karşıladı. Yeni yılın ilk dakikalarında kentte 3 erkek bebek dünyaya gözlerini açtı. Filiz-Şerif Oral çifti ile Selma Soğuksu oğullarına henüz isim vermezken, 8 yıldır Türkiye'de yaşayan Suriyeli Nur Kasım- Vahap Vahmeddin çifti ise ilk bebeklerine 'Halil' ismini verdi.

Selma Soğuksu, üçüncü çocuğunun da erkek doğurduğunu belirterek, "İki erkek çocuk vardı. Şimdi de üçüncü erkek çocuğumu dünyaya getirdiğim için çok mutluyum. 2020 yılına girerken çocuğuma sağlıklı ve mutlu bir yıl diliyorum" dedi.

İlk çocuğunu dünya getirmenin mutluluğunu yaşayan Nur Kasım ise "Kamışlı'dan buraya geldik. İlk çocuğum oldu. 2,5 kilo ağırlığında oldukça sağlıklı olan erkek çocuğuma 'Halil' adını verdik" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Batman'da yeni doğan çoçukların görüntüsü

-Kadın trafik polisleri görev başında çalışırken

-Batman'da yıl başı eğlencesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/ BATMAN, ()