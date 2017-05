DHA YURT BÜLTENİ-3

1)MANİSA'DA DEPREMLER KORKUTUYOR

MANİSA'nın Gölmarmara ve Saruhanlı ilçelerinde yaşanan depremler nedeniyle, evleri hasar görenler ve devam eden sarsıntılar nedeniyle korkanlar geceyi Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurulan çadırlar ve yakınlarının yanında geçirdi. Deprem fırtınasının devam etmesi nedeniyle her iki ilçede korkanlar evlerine girmeyerek açık alanlarda beklemeyi tercih ediyor. Manisa'da, dün (Cumartesi) saat 18.53'te merkez üssü Gölmarmara ilçesi olan 5.1 aletsel büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle büyük bölümü kerpiç 16 evde çatlaklar olup, hasar oluştu. Büyük paniğe neden olan bu ilk depremin ardından bugün saat 11.40'a kadar Gölmarmara'da 1.2 ile 4.8 arasında değişen 63 ayrı sarsıntı daha yaşandı. Depremde evleri zarar görenler yakınlarının yanında kalmayı tercih etti. Depremden korkanların kimisi de evlerinin bahçelerine çadır kurdu. Depremin ardından AFAD tarafından bölgeye yardım geldi, çadırlar kuruldu. Saruhanlı ilçesinde de aletsel büyüklüğü 1.4. ile 4.4 olan onlarca deprem oldu. Gölmarmara Kaymakamı Zeyit Şener, şu ana kadar Tiyenli Mahallesi'nde 32 çadır kurulduğunu belirtip, "Saruhanlı ve Gölmarmara İlçesi'nde dünden beri bir deprem fırtınası devam ediyor. Yaralımız veya bir can kaybımız yok. Fakat köy tipi 16 evimizde hasar oluştu. Biz onlara ivedi olarak çadırlar kurduk. Akabetinde 16 çadır talebinde bulunan vatandaşlarımız daha oldu. Şu an kaymakamlığımızda görevli personelimiz ve mühendisler mahallemize geldi. Hasarlı olan evleri tek tek kontrol edip rapor tutacaklar. Evler kontrol edildikten sonra çadır talepleri de karşılanacak. Vatandaşlarımızın korkmamalarını ve hasarlı olan evlerine girmemelerini istiyoruz" dedi.

Tiyenli Mahallesi sakinlerinden 86 yaşındaki Necla Avcı, geceyi dışarıda geçirdiklerini belirtip, "İlk deprem olduğu anda evde uyuyordum. Sonra beni evden çıkardılar. Çok korktum. Altan bir ses geldi. Hala depremin şokunu yaşıyorum. Dün (Cumartesi) akşamdan beri dışarıda çadırda kalıyoruz" dedi. Mahalle sakinlerinden Hafine Şahin de, "Depremde korkudan bayılmışım. Beni torunumla birlikte dışarı çıkarmışlar. Evimde önemli hasar oldu. Gece geç vakitlere kadar dışarıdaydım. Evimin önüne çadır kurdular. Fakat çadırda kalmadım. Akhisar'daki akrabamın yanına gittim. Sabah tekrar döndüm" dedi.

Deprem anında inek sağdığını belirten mahalle sakinlerinden Hatice Kocakiraz da "Sansıntı sırasında sanki üzerime doğru gelip, gidiyorodu. Hemen kendimi dışarı attım. Ardından evimde hasar oluştuğu için çadır kuruldu. Geceyi dışarıda geçirdik. Sonra sabaha karşı tekrar deprem oldu. Artık eve girmeye korkuyoruz" diye konuştu.

Son olarak bugün saat Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre 11.49'da merkez üssü Saruhanlı ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Gölmarmara ve İzmir'den de hissedilen deprem korkuyu daha da artırdı.

2)YURT DIŞINDAN DA İSTENİYOR

BURDUR'da 5 yıl önce coğrafi işaret alan Burdur şiş köftesi, kente gelenlerin aradığı lezzetlerin başında yer alıyor. Şiş köfte ustası Mücahit Özcakka, Burdur şiş köftenin şehir dışı ve yurt dışından da sipariş edildiğini söyledi.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan başvuru sonrası 2012 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret alarak tescillenen Burdur şiş köftesi, kendine has damak tadı ile Burdur'a gelenlerin aradığı lezzet haline geldi. Burdur'da 28 yıldır lokantacılık yapan Mücahit Özcakka, bölgeye has olan Burdur şiş köftenin başka şehirlerde de yapıldığını ancak Burdur'daki lezzeti vermediğini söyledi. Köftenin doğum yapmamış düvenin kaburga etinden yapıldığını ve lezzetinin de buradan geldiğini aktaran Özcakka, "Herhangi bir katkı maddesi yok. Kıymaya tuz ve su dışında başka bir şey katmıyoruz. Kıymayı tuz ve su ile yoğurduktan sonra şişlere takıyoruz" dedi.

Burdur'da büyümüş ancak daha sonra şehir dışına gitmişlerin kendilerini arayıp şiş köfte istediğini anlatan Mücahit Özcakka, "Çocukluğunda Burdur şiş lezzetiyle büyümüş şimdi şehir dışında olup da bu lezzeti özleyen hemşehrilerimize de talepleri halinde kargo ile gönderiyoruz. Yurt dışına da gönderdiğimiz oluyor" diye konuştu.

Konya'dan gelen 47 yaşındaki Rıfat Sezer, ilk defa yediği Burdur şiş köfteyi çok lezzetli ve hafif bulduğunu belirtti.

Aydın'dan gelen 35 yaşındaki Hasan Ali Akgündüz de Burdur şişin damak lezzetinin çok güzel olduğunu aktardı.

3)FETÖ YURTLARINDA PKK PROPAGANDASI YAPILIYORMUŞ

ERZURUM'da FETÖ/PDY'ye ait yurtta yönetim memuru Üzeyir Kazan hakkında hazırlanan iddianamede ilginç bilgilere yer verildi. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu yargılanan Üzeyir Kazan'ın çalıştığı yurttaki öğrencilerden alınan imzalı borç senetlerin hiç birinin iade edilmediği belirtildi. İfadesine başvurulan öğrencilerden Y.C.K., "Yurtta muhasebe işlerinden sorumlu Mikail isimli kişi PKK terör örgütü lehine konuşmalar yapıyordu. Bu nedenle birkaç kere bu şahısla bazı öğrenciler tartıştı. Yurt müdürüne şikayet edilmesine rağmen bu kişiye söz söyletilmedi" sözleri iddianamede delil olarak yer aldı. 15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüte ait yurtta 2011-13 yıllarında yönetim memuru olarak görev yapan Üzeyir Kazan, geçen 29 Aralık'ta tutuklanarak cezaevine kondu. Örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen Üzeyir Kazan hakkında hazırlanan iddianame 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5-15 yıl hapis cezası istenen Üzeyir Kazan hakkında hazırlanan iddianamede ilginç bilgilere yer verildi. İddianamede, 13 Ağustos 2015'de Erzurum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nü arayan kimlik ve telefon bilgilerinin gizli kalmasını isteyen erkek bir kişinin, "Örgütün okullarına ve dersanelerine son zamanda yaptığınız operasyondan dolayı bu okullarda bulunan laptop ve hard disklerin M.H.Y.'ın evine sakladılar. Bu hard disklerde tüm para transferleri kaçırılan vergiler ile ilgili kayıtlar mevcut" diye ihbarda bulunduğuna yer verildi.

İhbar üzerine M.H.Y.'nin evinde yapılan aramada bir çok bilgi ve belge ele geçirildi. Ele geçirilen hard disklerden yaklaşık 500 GB'lık veri çıkarımı yapıldı. 'Dershane net' isimli kripto şifreli dosya ise çözümlenmesi için Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına gönderildi. M.H.Y.'nin evinde yurtta kalan öğrencilere ait senetler de bulundu. Senetlerde ıslak imzaları bulunan öğrenciler soruşturma kapsamında tek tek dinlendi. Öğrencilerin ifadelerine de yer verilen iddianamede, örgütle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Erzurum'daki Atatürk Üniversitesinde 2012 yılında okurken Fecir Erkek Öğrenci Yurdu'nda kaldığını anlatan Y.C.K. yurtta kaldığı süre içerisinde kendisinden ve arkadaşlarından 'Himmet' adı altında kurban parası istendiğini, kayıt yaptıran herkesi ve kendisini de istememesine rağmen Zaman Gazetesi'ne abone ettiklerini belirtti.

Her hafta Cuma namazından sonra Fetullah Gülen'e ait CD'lerin izlettirildiğini, propaganda amaçlı sohbetler yapıldığını söyleyen Y.C.K. "Hatta Fetullah Gülen'in Erzurum'da yaşamış olduğu eve ziyaretler düzenlenirdi. Uğur olarak bildiği kişi öğrencilere 'Ben sizin gibi öğrencilere Allah yolunda yol göstericilik yapıyorum' diyordu. Yurtta muhasebe işlerinden sorumlu Mikail isimli kişi PKK terör örgütü lehine konuşmalar yapıyordu. Bu nedenle bir kaç kere bu şahısla bazı öğrenciler tartıştı. Yurt müdürüne şikayet edilmesine rağmen bu kişiye söz söyletilmedi" diye konuştu.

ÇATI KATINDA POLİSLİK MÜLAKATINA HAZIRLIK

Zaman Gazetesi ve Sızıntı Dergisi'ne aboneliğini kabul etmediği için psikolojik baskı gördüğünü bildiren S.Y. ise, şöyle konuştu:

"Haberim olmadan abone yapıldım. Bunun üzerine yurt müdürünün yanına giderek zorla aboneliği iptal ettirdim. Zaman gazetesinin abone sayısının 1 milyonu aşması halinde ABD'de Beyaz Saray'a girdiği söylendi. Cuma günleri toplantı yapılıyordu. Zorlasalarda ben katılmıyordum. Kendi fikirlerine yakın bazı öğrenciler seçildi ve bu öğrenciler polislik mülakatlarının yapıldığı dönemde yurdun kullanılmayan çatı katına çıkarıldı. Diğer öğrencilerden bazıları 'bizde gelelim belki polis oluruz' diye talepte bulunmalarına rağmen, 'sizin çatı katına çıkmanız yasak denilerek' izin verilmedi. Senedin borcunun ödenmesine rağmen imha etmeyen kişi ya da kişilerden şikayetçiyim."

YURTTAN AYRILMAK İSTEYEN TEHDİT EDİLDİ

Yurtta Fetullah Gülen dışında başka kitap okumaya izin verilmediğini aktaram M.Ç. ifadesinde şunları söyledi: "Yarıyıl tatilinde bulunduğum kattaki öğrenciler ve beni yurttan atmakla tehdit edilerek 1 hafta zorunlu Fetullah Gülen kitabı okutturuldu ve videoları seyrettirildi. Kendisine KYK (Kredi Yurtlar Kurumu) çıkan bir arkadaşım yurttan ayrılmak istediğinde ellerindeki senedi öne sürerek paranın tamamını ödemekle tehdit edildi ve kendisine esnaf abi tabir edilen abilerden bir miktar burs bağlanarak yurttan ayrılmasına mani oldular. Dini öne sürerek öğrencilerden para koparmaya çalıştıklarından dolayı ben bunlardan rahatsız oluyordum. Kat abisi olmam için çok büyük baskılara maruz kaldım fakat ben reddettim. Bana 'yapma şakirt yurttan gitme dışarıda bekar evinde yapamazsın' demelerine rağmen üzerimde ki baskılardan dolayı dayanamayarak yurttan ayrıldım ve bekar evine çıktım.

"AMAÇLARI SADECE PARAYDI"

Yurtta kalan öğrencilerden G.T. de cemaat yurdunda kaldığını ifade etti. G.T. iddianamede de yer alan ifadesinde şunları anlattı:

"Bu insanların amacının vatana hizmet etmek değil sadece para olduğunu anladım. Hatta cemaat evlerinde kalan bir arkadaşım evlerinde doğudan gelen öğrencilerin bulunduğunu ve bu öğrencilerin alenen terör örgütü PKK'nın sempatizanlığını yaptığını, ev abilerinin de buna alenen göz yumduğunu ve sesini çıkarmadığını söylemişti. Amaçları sadece evlerin ve yurtların kapanmaması, gelen öğrencilerle birlikte bu para musluğunun kesilmemesiydi. Evlerde ve yurtlarda gerek PKK'lı, gerek komünist, kimin görüşü ne olursa olsun para için herkesi bir araya topluyorlar sorunca da 'Allah rızası' için diyorlardı."

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, () -

4(PATARA'DA AT SAFARİ

ANTALYA'nın Kaş İlçesi'nde kum, deniz ve güneş turizmine alternatif olarak düzenlenen at safari, turistlerin ilgisini çekiyor. Antik Patara Plajı'na yapılan at turlarında tarih ve doğanın içinde yaklaşık 14 kilometrelik tur yapılıyor.

Kaş'a bağlı Patara Mahallesi'nde alternatif turizm seçeneklerinin başında yer alan at safari, at çiftliklerinde başlıyor. Yerli ve yabancı turistler önce atlarla tanıştırılıyor. Ardından kasklarını takan turistler, yardımcılar eşliğinde atlara biniyor. En önde at üstünde usta bir binici gruba öncülük ediyor. Önce Patara Mahallesi'nin kenarından ve denizde yaklaşık 300 metre yükseklikten doğanın içinden geçiliyor. At üstünde deniz, Antik Patara Kenti ve doğa seyrediliyor. Ardından doğanın içinden papatya çiçeklerinin arasından geçilerek Patara Antik Kenti'ne iniliyor.

PLAJDA GÜN BATIMI

Antik kentin kenarından geçilerek antik kent yakından at üstünde görülüyor. Tekrar doğanın ve kumsalın içinden geçilerek, dünyaca ünlü Patara Plajı'na iniliyor. Plajda at üstünde dalgaların kıyısında geziliyor ve gün batımı izleniyor. Kendine güvenenler at sürüyor ve hızla yol alan atla heyecan yaşıyor. Ardından, gelinen yoldan geri dönüş başlıyor. İsteyen akşam karanlığında at üstünde başlangıç noktasına kadar geliyor. İsteyenleri de bir araç alarak otele bırakıyor.

AT SAFARİ 120 TL

At safari sabah ve akşam saatlerinde yapılıyor. Yaklaşık 2- 2.5 saat süren tura çoğunluğu yabancı Patara, Kalkan ve Fethiye yöresinde tatil yapan turistler katılıyor. Tur gidiş- dönüş toplam 14 kilometre. Tarih, doğa ve deniz kıyısındaki bu tur için kişi başı 120 lira ödemek gerekiyor.

TURİSTLER ÇOK MEMNUN

Alman Lisa Rüth, "İlk kez at turuna katıldım. Çok ilginç ve eğlenceli. Doğanın, tarihin ve denizin içinde yolculuk yapmak çok keyifliydi. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Rus Alexsandra Karaman, "Muhteşem bir yolculuk. At üstünde kısa bir sürede doğanın, tarihin ve kumsalın içinde yolculuk yapıyorsunuz. Tarihi at üstünde görmek benim için çok farklı bir duygu oldu. Gün batımını, bu harika plajda izlemek az bulunur bir anı. Çok mutluyum. Rüzgar bile keyfimi bozamadı" diye konuştu.

Azeri Arzu Ebrahimi, "Patara'yı bu şekilde at üstünde gezmek, antik kenti görmek, doğayı at üstünde geçmek gerçekten çok güzel. Doğayla bu şekilde iç içe olmak gerçekten çok güzeldi. Herkes böyle bir deneyimi mutlaka yaşamalı" dedi.

Turizmci Mehmet Otlu ise "Patara'da sadece güneş, kum, deniz turizminin dışında, at safari düzenliyoruz. Orman ve yeşilliklerin içinden geçerek tarihi antik kentin kıyısından plaja ulaşıyoruz. Burada insanlara doğa ile baş başa at sürüşü yaptırıyoruz. Herkesi Patara'ya bekliyoruz" diye konuştu.

5)TALES BULUŞMASI, SEMPOZYUM VE KORSERLE SONA ERDİ

AYDIN'ın Didim ilçesinde, düzenlenen 2. Tales Buluşması ve Felsefe Etkinliği, "İlk Aydınlanma Çağında Tales ve Çağdaşları" konulu sempozyum ve Lübnanlı dünyacü ünlü sanatçı Rime Khcheich'in konseri ile sona erdi.

Didim Belediyesi, Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği, Turizm Araştırmaları Derneği ve Didim Derneği tarafından düzenlenen 2. Tales Buluşması ve Felsefe Etkinliği, "İlk Aydınlanma Çağında Tales ve Çağdaşları" konulu sempozyum düzenlendi. Sempozyumda Zeka Vakfı tarafından bir ay önce düzenlene ve 230 öğrencinin katıldığı zeka yarışmasında dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı.Yarışmada dört sorudan üçünü doğru bilen Manisa Özel Ülkem Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Sıla Akkaya (14) ile Didim Efeler Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Göktürk Cansız (12) ödüle layık görüldü. Öğrencilere ödüllerini Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı verdi. Halıcı, "Gelişen dünyamızda zekanın bilimin matematiğin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor, farklı düşünmez farklılıklar yaratmaz ve değişikliğe yönelik çalışmalar yapmazsak başarılı olmamız mümkün değil" dedi. Öğrencilere ödül olarak, İzmir Uzay Kampı ve Nesin Vakfı Matematik Kampı'nda kurslara ücretsiz katılma hakkı veridi.

ANTİK TİYATRODA ARAP EZGİLERİ ŞÖLENİ

Tales Buluşması, sempozlumun ardından Ortadoğu'nun müzik dehası olarak nitelenen Lübnanlı dünyacü ünlü sanatçı Rime Khcheich'in konseri ile devam etti. Khcheich konserinde 10 ve 20. yüzyılın Arap repertuvarından örnekler verdiği konserinde büyük alkış aldı. Hollandalı, Alman ve Lübnanlı sanatçıların orkestrada eşlik ettiği Khceich'in Lübnan'ın halk ezgilerinede yer verdiği konseri yaklaşık 90 dakika sürdü. Konser sonunda CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Khcecih'e çiçek verip, teşekkür etti. Atabay, "Yöremizin tarihini, kültürünü, tarihi değerlerini tüm dünyaya duyurmaya devam edeceğiz.

Didim turizmde yakaladığı çıkış ivmesini Tales ve benzeri uluslararası kültür sanat ve yarışma etkinlikleri ile dahada yukarıya taşıyacak" dedi.

