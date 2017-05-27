DHA YURT BÜLTENİ-3

Siirt şehidi son yolculuğuna uğurlandı

SİİRT'in Eruh İlçesi kırsalında PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ferhat Gözen'in naaşı, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Gaziantep'e uğurlandı.

Sabah erken saatlerde Siirt 3'üncü Tugay Komutanlığı'nda, şehit Piyade Uzman Onbaşı Ferhat Gözen için uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad, 3'üncü Komando Tugay Komutanı Piyade Albay Selçuk Yavuz, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, bazı sivil topum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ambulansla tören alanına getirilen şehit cenazesinin katafalka konulmasının ardından başlayan tören, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla devam etti. Burada bir konuşma yapan Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanı Piyade Albay Selçuk Yavuz, şehit Piyade Uzman Onbaşı Ferhat Gözen'in, vatanın bölünmez bütünlüğü için görevini yürüttüğü sırada hain terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda açılan ilk ateş sonucu şehit olduğunu söyledi.

Albay Yavuz'un konuşmasından sonra Müftü Faruk Arvas tarafından okunan duanın ardından şehit Piyade Uzman Onbaşı Ferhat Gözen'in naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Gaziantep'e uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Şehit cenazesinin tören alanına getirilmesi,

Şehit cenazesinin tören mangası tarafından alınması,

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,

3. Tugay Komutanın konuşması,

İl Müftüsünün duası

Şehit'in memleketine gönderilmek üzere uğurlanması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, ()-

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Batmanlı Müfütülüğü ve gök bilimcilerin hilal nöbeti

BATMAN Müftülüğü ve Mezopotamya Astronomi Derneği'nden oluşan bir grup, orucun ilk gününde çıktığına inanılan ayın hilal şeklini görmek için 2 günden beri Batman'ın en yüksek dağı olan Kira Dağı'ndaki nöbet sonuçsuz kaldı. Bulutlar yüzünden ayın hilal şeklini izleyemediklerini belirten Batman Müftüsü Erhan Turgut, "Çıplak gözle izlemek istediğimiz hilali, bulutlar yüzünden göremedik" dedi

İslam inancına göre, ayın hilal şekli görüldüğü gün sahura kalkıldığı ve ertesi gün oruç tutulduğu için Batman Müftülüğü ve Batman Müftülüğü ve Mezopotamya Astronomi Derneği üyelerinden oluşan bir grup, Beşiri İlçesi yakınlarındaki Kira dağı'nda 2 günden beri nöbet tutmasına rağmen ayın hilal şeklini göremedi.

Batman İl Müftüsü Erhan Turgut, şöyle konuştu; "Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayında hilal gözetlemek üzere bazı illerde birer komisyonlar kurarak, hilalin çıplak gözle de görülmesi veya görüldüğü yerleri tespit hususunda azami hassasiyet gösteriyor. Bugün teknolojinin de çok ilerlemişliğini göz önünde bulunduğumuz zaman astronomik bilginlerin bu konunun uzmanları gerekli incelemeyi yapıyorlar. Ama biz her harülkarda, zihinde bir şüphe kalmaması için Batman'ın en yüksek dağı olan Kıra dağında, çıplak gözle hilali gözetlemek üzere arkadaşlarımızla bir araya geldik. Batman Astronomi Derneği üyeleriyle birlikte hilali gözetlemeye çalışıyoruz. İki gündür hilal gözetlemek için buradayız. Bulutlar nedeniyle çıplak gözle maalesef göremedik" dedi.

Mezopotamya Astronomi Derneği Başkanı ve Gök Bilimci Mahmut Tekeş, 2 gün süreyle takip ettikleri hilali göremediklerini belirterek, "Görüş alanımız tamamen bulutlarla kaplı olduğu için göremedik. Hilal var ama bulutlar nedeniyle çıplak gözle izyeleyemedik" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hilali izlemek için teleskoplarla gün batımı izlenirken

Çalışmalardan görüntü

Müftü Erhan Turgut görüşü

Gök bilimcisi Mahmut Tekeş görüşü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, ()-

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Türkiye’nin lisanslı ilk 36 kadın seyisten 20’si hemen iş buldu

TÜRKİYE Jokey Kulübü’nün (TJK) öncülüğünde Elazığ’da başlatılan ‘Kırsalda Kadın Seyisler Yetişiyor Projesi’ kapsamında Türkiye’nin ilk lisanslı kadın seyisleri hafta içerisinde eğitimlerini tamamladı. Aralarında mühendis ve öğretmenlerin de bulunduğu 36 kadın seyisten 20’si hemen işe başlatıldı.

46 GÜNDE SEYİS OLDULAR

Türkiye’de artan seyis ihtiyacını karşılayabilmek için ‘Kırsalda Kadın Seyisler Yetişiyor Projesi’ başlatıldı. TJK, Elazığ Hipodrom Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve İş-Kur’un işbirliğiyle

verilen eğitime katılan 42 kadından 36’sı Türkiye'nin ilk lisanslı kadın seyisleri sertifikasına sahip oldu. TJK Başkanı Yasin Kadri Ekinci, dünyada hipodromlarda kadın hakimiyeti oldukça gelişmiş durumda. İngiltere, Fransa, Hollanda ve Amerika gibi ülkelerde seyislerin yüzde 80 ila 95 arasındaki oranı kadınlardan oluştuğunu söyledi. Ekinci, “Atlar, hisleri üst düzeyde olan canlılardır. Kadınlarımız atlara huzur veriyor. Bu sebeple dünyada Dünyadaki hipodromlarda kadın hakimiyeti oldukça gelişmiş durumda. Erkek egemen bir sektörde lisanslı ilk kadın seyis olmanın zorluğu kadınlarımızı yıldırmadı. Aksine cesaretlendirdi" dedi.

Türkiye’nin ilk lisanslı kadın seyislerine 46 gün içerisinde 360 saatte 45 pratik ve teori ders verildi. Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Yasin Kadri Ekinci, törenden bir gün sonra İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampusu’ndeki Veterinerlik Fakültesi’nde yaptığı açıklamada bu kadınların 20’sine hemen iş verdiklerini belirterek, bu kadınların eğitim düzeyinin oldukça yüksek olduğunu söyledi. Ekinci, seyisliğin küçümsenmemesi gerektiğini oldukça iyi para kazanabileceklerini ifade ederek şöyle dedi:

“ÜCRETLERİ CAZİPö

“Çok ilginçtir. 45 günlük bu kursu bitirenlerden 2’si iktisat, 2’si işletme fakültesi mezunu. İlk lisanslı kadın seyislerimizden 2’si gıda müdendisi, 2’si beden eğitimi öğretmeni, 1’i maden mühendisi, 1’i çocuk gelişimi mezunu, 1’i edebiyat öğretmeni. Tarım Bakanlığı ile yaptığımız protokol ile hipodromlarımızın olduğu diğer 8 ilde de bu kursları açıyoruz. Yarın seyislik yapmak isteyen herkese iş var. 406 milyon TL gibi bir atçılara verilen bir ikramiye var. Bunun yüzde 5’i yani 20 milyon TL alınan maaşın dışında bu para seyislere prim olarak veriliyor. Yani 2 bin TL net maaşı artı bir sürü yardımları var. Bunların dışında atınız başarılı olursa aldığı kazancın yüzde 5’ini prim olarak alıyorsunuz.ö

Görüntü Dökümü:

TJK'nin çeşitli kuruluşların desteği ile açtığı kursa katılan kadın seyislerden görüntüler ve röportajlar

Belge töreni

Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Yasin Kadri Ekinci'nin kadın seyislerle ilgili açıklamaları

Haber-kamera:İhsan DÖRTKARDEŞ- Şahismail GEZİCİ/)

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Bodrum'da dans coşkusu

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Dans Festivali'nde kortej yürüyüşü yapıldı. Ardından festivale konuk olan ülkelerden gelenler ve yerli dans okulları çeşitli gösteriler sundu.

Bodrum Dans Kulübü tarafından ve Bodrum Belediyesi'nin desteğiyle yürütülen Uluslararası Bodrum Dans Festivali'nin 18'incisi, 30'u gönüllü toplam 17 ülkeden gelen 2 bin dansçının katılımıyla karnaval havasında geçiyor. Festival için dün (cuma) kortej yürüyüşü yapıldı. Kumbahçe sahilinde bir araya gelen dansçılar, Cumhuriyet Caddesi'nden Bodrum Kalesi Kuzey Hendeğine yürüdü. Kortejde yürüyen ekipler, dans gösterileriyle kısa şovlar sahneledi. Topluluğu yaklaşık 2 bin kişi izledi.

Festivale katılan genç ekiplerin sahne aldığı gösterilerde, dans okulları ve dans kulüpleri seyir zevki yaşatan sunumlar sergiledi. Gönüllü dansçıların birlikte hazırladıkları gösteriler ilgiyle izlendi. Dans okulundaki yaramaz bir sınıfı canlandıran dansçılar, öğretmenin çıkmasıyla izleyenlere seyri keyifli bir gösteri sundu. Koreografiye göre öğretmen tekrar sınıfa girince, Rus dansçı 20 yaşındaki Arina Ovchinnikova, İzmir Marşı'nı seslendirdi; seyircilerden büyük alkış aldı.

Yurtdışı Tanıtımı Ekibi, Zeynep Okçu Bale Okulu, Seferihisar Belediyesi Dans Topluluğu, Gana akrobasi ekibi, Moğolistan Devlet Sirki gösteri ekibi yaptıkları gösterilerle uzun süre alkış aldı. Festivale destek veren kurum ve kuruluşlara, Bodrum Dans Kulübü tarafından teşekkür plaketleri verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kortej yürüyüşünden

- Festival gönüllülerinin gösterilerinden ve İzmir Marşı'nı söylemesinden görüntü

- İzleyenlerden görüntü

- Dans eden ülkelerden görüntü

Haber: Nilüfer DEMİR , Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), )

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Umurbey güreşlerinin başpehlivanı Orhan Okulu oldu

ÇANAKKALE'nin Lapseki İlçesi'ne bağlı Umurbey Beldesi'nde düzenlenen 'Geleneksel Umurbey Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı.

Umurbey Belde Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncü kez düzenlenen Geleneksel Umurbey Yağlı Güreşleri, çekişmeli geçti. Birçok başpehlivanın er meydanında çıktığı güreşleri, ülkenin çeşitli yerlerinden gelen çok sayıda güreşsever ilgiyle takip etti. Kıran kırana süren güreşlerin sonunda Orhan Okulu ve Ekrem Yavuz finalde karşılaştı. Puanlamaya giden güreşlerde rakibini mağlup etmeyi başaran Orhan Okulu başpehlivan oldu. Birincilik kürsüsüne çıkan Okulu'ya madalya ve kupasını, Lapseki kaymakamı Tahir Şahin, İkinci Ekrem Yavuz'a ise madalya ve kupasını Umurbey Belediye Başkanı AK Partili Sami Yavaş verdi. Üçüncü olanlara ise Umurbey Güreş Ağası Cengizhan Örs tarafından madalyaları takdim edildi.

Güreşlerin oldukça zorlu müsabakalara sahne olduğunu söyleyen Başkan Yavaş, "Güreşlerimiz her sene ivme kazanarak yükseliyor. Böyle ivme kazanmamızın sebebi, hem ağalarımızın hem ticaret erbaplarımızın maddi manevi katkılarından kaynaklanıyor. Umurbey halkımızın ilgisinin de yüksek olması çevre yörelerden gelen ağaların katkı sunması, güreşlerimizi daha değerli hale getiriyor. Bu da çok hoşumuza gidiyor. Yağmur biraz daha az yağsaydı daha güzel olacaktı ama hiç sıkıntısız bitirmiş durumdayız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Güreşlerdeki müsabakalardan görüntü

- Sami Yavaş açıklama görüntü

- Başpehlivanlık güreşinden görüntü

- Ödül töreninden görüntü

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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El arabası ekmek teknesi oldu

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde işçi emeklisi 66 yaşındaki Abdullah Vuruş, 16 yıldır el arabası ile ürettiği ürünleri satarak geçimini sağlıyor.

Sandıklı'da oturan 3 çocuk, 7 torun sahibi Abdullah Vuruş, 2001 yılında inşaat işçiliğinden emekli oldu. Emekli maaşını yetiremeyen Abdullah Vuruş, kendi ürettiği soğan, gül fidesi, badem ve karanfil gibi ürünleri el arabasına koyarak sokak ve pazarlarda satmaya başladı. Bu şekilde evini geçindirmeye çalışan Vuruş, el arabasıyla sattıklarından kazandığı parayla 2 oğlu ve kızını büyütüp evlendirdi.

'3 EVLAT YETİŞTİRDİM'

Ömrü elverdiği müddetçe el arabasıyla ürettiği ürünlerin satışını yapacağını söyleyen Abdullah Vuruş, "El emeğiyle ürettiğim soğan, badem, gül, gül fidanı gibi ürünleri el arabası ile çok satışını yaptım. Çok ağaç diktim. Binin üzerinde badem ağacım var. Ürettiğim bu gibi ürünleri el arabası ile pazar pazar dolaştırarak satıyorum. Bu şekilde 3 evlat yetiştirdim ve evlendirdim" dedi.

HEM SATIŞ YAPTI HEM MANİ SÖYLEDİ

Pazarda satış yaparken maniler de söyleyen Vuruş, bunlardan birini şöyle seslendirdi:

"Burası Sandıklı. İnsanları akıllı. Her evde var bir nazarlık. Ufacık alışverişte çok pazarlık. Gafil olma sen de göster bir eser. Sen ölünce yerinde yeller eser. Cici aylar tez geçer. Güz gelince vız geçer. Dünya ahretin tarlası, insan ektiğini biçer. Aldanma sağa sola, gel gidelim hak yola."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Abdullah Vuruş pazar yerinde el arabasıyla dolaşırken

- Abdullah Vuruş ve satış yaptığı ürünler

- RÖP: Abdullah Vuruş

HABER-KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), ()

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Çiçeği burnunda evli şampiyonlar

MERSİN'de oturan çiçeği burnundaki 6 aylık evli İsmail Cem Büyükdemir ile Şükran Teba Büyükdemir, 4'ncü Avrupa Kungfu Şampiyonası'nda Wushu Qinda kategorisinde Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.

Avrupa Wushu-Kungfu Federasyonu (EWUF) tarafından düzenlenen 4'ncü Avrupa Kungfu Şampiyonası, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'de yapıldı. 29 Avrupa ülkesinden 1000'den fazla sporcunun katıldığı karşılaşmalarda Türkiye'den de 120 sporcu çeşitli branşlarda mücadele etti. Mersin'de şampiyonaya katılan İsmail Cem Büyükdemir Wushu Qinda kategorisinde karşılaştığı rakiplerini yenerek 90+ kiloda Avrupa birincisi oldu.

Eşi Şükran Teba Büyükdemir'de 47 kiloda yarışma için gittiği karşılaşmalarda kendine rakip bulamayınca 52 kiloda ringe çıktı. Karşılaştığı rakipleri ile kıyasıya mücadele eden Şükran Teba Büyükdemir de, 52 kiloda Avrupa üçüncüsü olarak kürsüye çıkıp hem madalya aldı, hem de Türk bayrağını göndere çektirip İstiklal Marşı okuttu. Dövüş sporlarında farklı dereceleri bulunan İsmail Cem Büyükdemir, şöyle dedi:

"Wushu branşında şampiyonaya giderek, Qinda branşında yarıştık. Ben kendi sıkletimde 90+ kiloda Avrupa Şampiyonu oldum. Şampiyonaya giderken zor olacağını biliyordum fakat kıyasıya süren mücadelenin sonunda Avrupa Şampiyonu oldum" dedi. Halen Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulu'nda eğitim aldığını ifade eden İsmail Cem Büyükdemir, "Hem uygulama hem de teori olduğu için zaman zaman zorluklar oluyor. Basketbol, futbol, atletizm gibi farklı derslere de giriyorum. Bu da bizi yoruyor. Bu nedenle de beslenmemize ve dinlenmemize dikkat ediyoruz. Bu konuda bizlere destek olan federasyon yetkilileri ve herkese çok teşekkür ederim."

Geçen yıllarda Kick-bosk'ta dünya 2'nciliği, May -Thai'de dünya 3'ncülüğü bulunan Şükran Teba Büyükdemir ise, 47 kiloda gittiği yarışmada kendi kilosunda yarışmacı bulamayınca 52 kiloda ringe çıkarak, Avrupa 3'ncüsü olduğu kaydederek şunları söyledi:

"Spora 5 yaşında, dövüş sporuna da 14 yaşında başladım. Daha önce de çeşitli yarışmalara katıldım, ödüllerim ve şampiyonluklarım vardı ancak hiç Avrupa derecem yoktu. Bu şampiyonaya da Avrupa şampiyonu olmak için gittim. Fakat kendi sıkletimde hiç yarışmacı olmadığı için bir üst sıklette yarışmak zorunda kaldım. Kilo vermiş ve çok güçsüz durumdaydım. Buna rağmen maçlara çıkarak derece elde ettim. Bunun için mutluyum ama şampiyon da olabilirdim."

Hedefleri dünya şampiyonluğu olan Büyükdemir çifti, Mersin'e döner dönmez yeni dereceler için antrenmanlara yeniden başladı.

Görüntü Dökümü

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- İsmail Cem Büyükdemir ile Şükran Teba Büyükdemir, spor salonuna gelirken

- Büyükdemir çifti salona girerken

- Büyükdemir çifti hazırlık yaparken

- Büyükdemir çifti antrenman yaparken

- Çift madalyalarını gösterirken

- İsmail Cem Büyükdemir ile röp

- Şükran Teba Büyükdemir ile röp

- İsmail Cem Büyükdemir ödül töreninde diğer sporcularla kürsüye çıkarken

- İsmail Cem Büyükdemir madalyası verilirken

- İsmail Cem Büyükdemir asker selamı verip Türk bayrağı açarken, İstiklal Marşının okunması

- Şükran Teba Büyükdemir'i karşılaşmasından görüntü

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, ()

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