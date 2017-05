DHA YURT BÜLTENİ-3

1)ŞIRNAK' TA ŞEHİT POLİS MESUT YILMAZ'A UĞURLAMA TÖRENİ

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi Kato Dağı bölgesinde PKK'lılarla çıkan çatışmada şehit olan 25 yaşındaki polis özel harekat memuru Mesut Yılmaz'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere ailesinin yaşadığı Samsun'a uğurlandı. Beytüşşebap İlçesi yakınlarındaki Kato Dağı'nda dün çıkan çatışmada yaralanan ve hastaneye kaldırılırken şehit olan 25 yaşındaki polis özel harekat memuru Mesut Yılmaz için 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve silah arkadaşları ile Mesut Yılmaz'ın şehit olduğu atışmada yaralanan silah arkadaşları da katıldı. Aynı çatışmada yaralanan Yusuf Şeker ile Zekeriya Yunus Cilasın tekerlekli sandalye ile katıldıkları uğurlama töreninde gözyaşlarına hakim olamadılar. Şehidin Türk Bayrağı'na sarılı cenazesinin alana getirilmesinin ardından başlayan tören, şehit Polis Mesut Yılmaz'ın özgeçmişi ve duaların okunmasıyla devam etti. Şehit polis özel harekat memuru Mesut Yılmaz'ın cenazesi, silah arkadaşlarının omuzlarında helikoptere konularak ailesinin yaşadığı Samsun'a gönderilmek üzere Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü. Aynı çatışmada yaralanan Yusuf Şeker ile Zekeriya Yunus Cilasın da şehit Mesut Yılmaz'ı yalnız bırakmayarak, helikopter ile şehidin memleketine gitti.

2)OTOMOBİL, EMNİYET ŞERİDİNDE DURAN TIR'A ÇARPTI: 4 ÖLÜ, 1 YARALI

DÜZCE'de, otomobilin TEM'de emniyet şeridinde duran TIR'ın arkasında bulunan sürücüsüne ve dorsesine çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Tem Otoyolu'nun Gümüşova Rampaları mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Hasan Bilen yönetimindeki 67 LY 898 plakalı TIR'ı lastiği patladı. Hasan Bilen, TIR'ı emniyet şeridinde durdurup araçtan inerek dorsenin arka kısmına geçti. Bu sırada arkadan gelen Okan Yılmaz Şentürk'ün kullandığı 33 CVA 85 otomobil, önce TIR sürücüsü Hasan Bilen, sonra da dorseye ve bariyerlere çarpıp yol kenarına savruldu.TIR sürücüsü Hasan Bilen ile hurdaya dönen, tavan kısmı tamamen yırtılan otomobilin sürücüsü Okan Yılmaz Şentürk, yanında bulunan Bidar Duman olay yerinde hayatlarını kaybetti. Otomobilde bulunan Behsat Doğan ile Fatih Yıldız ise ağır yaralandı. Behsat Duman, kaldırıldığı Hendek Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Fatih Yıldız'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3))ADIYAMAN'DA FUHUŞ OPERASYONU: 1 GÖZALTI

ADIYAMAN’da, polisin düzenlediği operasyonda fuhuş yaptığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte para karşılığı fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. İnternet ve telefon aracılığıyla anlaştığı kişilerle para karşılığı fuhuş yaptığı öne sürülen R.İ., adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulaması tamamlanan R.İ., daha sonra adliyeye sevk edildi.

4)UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA BİR KİŞİ GÖZALTINDA

İZMİR’in Aliağa İlçesi’nde, uyuşturucu imalatı ve satışı yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 205 gram kubar esrar ve 41 kök hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aliağa’nın Çakmalı Mahallesi’nde uyuşturucu imalatı ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan teknik takip sunucunda belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 205 gram kubar esrar, 41 kök hint keneviri ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alınırken, 1 kişinin de aranmasının devam ettiği bildirildi.

5)30 YILLIK ÇINAR AĞACI İÇİN 2,5 MİLYON LİRALIK PROJE DEĞİŞTİRİLDİ

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Erbaa Belediyesi tarafından başlatılan 2,5 milyon liraya mal olacak Çamlık Koru Park projesi, 30 yıllık çınar ağacının kesilmemesi için değiştirildi. Erbaa Belediyesi 2016 yılında Fevzi Paşa Mahallesi, Yavuz Selim Caddesinde yer alan Çamlık Koru Park için proje hazırladı. İhalesi geçtiğimiz yıl Aralık ayında yapılan projenin inşası için Nisan ayında çalışma başlatıldı. Bu sırada restoran inşaatının yapılacağı noktada bulunan 30 yıllık çınar ağacının kesilmesi gündeme geldi. Durumdan haberdar olan Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım'ın talimatıyla çınar ağacının kesilmeden inşaatın yapılmasına karar verildi. Ağacının kurtarılması için çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında 2,5 Milyon liralık proje değiştirilerek 3 metre batıya, 1 metre yukarı kaydırıldı. Ağaç daha sonra devrilmemesi için çam ağacı iplerle diğer ağaçlara bağlanarak sabitlendi. Çınar ağacının çalışmalar tamamlanana kadar iplerle sabit tutulacağı belirtildi.Projeyi yaparken hiçbir ağaca zarar vermeyeceklerini ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, "Burayı hazırlarken bir proje yarışması yaptık. Yarışmadan sonra tabi ki düzeltmeler yaptık. En son uygulama aşamasına geldiğimizde gördük ki arkadaşlar burada 30 yıllık çınar ağacını unutmuşlar. Çınar ağacının olduğu alana inşaat tekabül ediyordu. Bununla ilgili hemen talimatları verdik ve projenin revizesini istedik. Arkadaşlarımız proje üzerinde gerekli düzeltmeyi yaptı. Projemizi 3 metre sola kaydırılarak ve bir metre yükselterek 30 yıllık çınar ağacımızı kurtarmış olduk. Ağacı halatlarla güçlendirerek de korumaya aldık. Çamlık Projesi doğaya saygılı, doğanın içinde bir proje. Burada hiçbir ağaca zarar vermiyoruz ve hiçbir ağaca zarar vermeyeceğiz" dedi.

6)SAHTE ALTINLA DOLANDIRICILIĞA 3 TUTUKLAMA

ADIYAMAN'da, sahte altın satarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde tuzaklarına düşürdükleri kişilere sahte altınları gerçek gibi satarak dolandırıcılık yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlattı. Ekipler, mağdurların ifadeleri ve güvenlik kamerası kayıtlarından dolandırıcılık yapan kişilerin kimliklerini saptadı. Savcılık kararıyla operasyon düzenleyen polis şüpheliler; M.K., Y.C. ve O.K.'yi Gaziantep, Adana ve Adıyaman'da gözaltına aldı. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

7)ADRENALİNİN ZİRVEYE ÇIKTIĞI GÖSTERİ

AVRUPA'nın en büyük çadır gösteri merkezi Chapito'nun nefes kesen gösterileri, Antalya'nın Serik İlçesi'ndeki The Land Of Legends Theme Park'ta başladı.Türk turizminin başkenti Antalya'da sektörel çeşitliliğin yakalanması ve farklı cazibe alanlarının yaratılması amacıyla Avrupa'nın en büyük çadır gösteri merkezi Belek'e getirildi. Kurulumunun tamamlanmasından sonra gösterilerine başlanan eğlence çadırında müzik, dans, akrobasi ve adrenalin birarada sunuluyor. Dünyaca ünlü İtalyan sanat yönetmeni Alberto Sperduto'nun direktörlüğünü yaptığı şov 45 dakika sürüyor. İki perde planlanan gösteride, her biri birbirinden heyecanlı akrobasi ve adrenalin şovları yapılıyor.

Salı, perşembe ve cuma günleri gerçekleştirilecek şovun en dikkat edici bölümlerini Çılgın Küre (Globe Of Speed) ve Mad Flying Bikes (Delice Uçanlar) şovu oluşturdu. 7 akrobatın birlikte 5 metre yükseklikte yaptıkları ölüm yürüyüşü gösterisi, trambolin ve Russian Bar şovları, izleyenlerin nefesini kesiyor. Dev bir metal kürenin içine sırayla giren 5 motosikletli dar alanda birbirlerine temas etmeden son hızla motor kullanıyor. Nefeslerin tutulduğu heyecanlı dakikaların yaşandığı çadırda, müzik ve akrobasi izleyenleri rahatlatıp nabız atışlarını yavaşlatıyor. Gösterinin finali ise Mad Flying Bikes adlı motosiklet gösterisinden oluşuyor. Motosikletleriyle metrelerce yükseğe sıçrayan motorcular, izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşatıyor.

6 AYDA 200 BİN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

The Land Of Legends Theme Park'ta 4 bin metrekarelik alana kurulan Chapito gösteri merkezi, 6 ayda 200 bine yakın yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapmayı hedefliyor. Türk girişimci Seans Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Halis Altay'ın Almanya'dan satın aldıkları dev gösteri çadırı Chapito, Avrupa'nın en büyüğü unvanını elinde bulunduruyor. 27 metrelik 8 taşıyıcı kuleye sahip Chapito, 500'ü VIP bölüm olmak üzere 2 bin 500 kişi kapasitesinde. En son teknoloji ses, ışık ve görüntü sistemleri ile donatılan Chapito, yaz sezonu boyunca Adrenalina Circus, Shaman Dance Theatre ve Wonderland On Ice grupları gösterilerine ev sahipliği yapacak.

8)İSLAHİYE'DE MERKEZİ SİSTEME SON

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, 19 yıldır uygulanan merkezi ezan okuma ve vaaz verme sistemi sona erdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle birlikte artık merkezi ezan okuma sistemi İlçe Müftülüğünün tebliğinin ardından İslahiye'deki 82 camide ayrı ayrı ezan okunmasıyla başladı. Ezanın, merkezi sistem yerine müezzinler tarafından okunması cami cemaati tarafından da memnuniyetle karşılandı.

İslahiye İlçe Müftüsü Ramazan Dolu, 1998 yılında merkezi ezan ve vaaz sistemine geçildiğini ifade etti. Cemaatin azalmasına ve din görevlilerinde rehavete yol açan uygulamanın kaldırılmasının sevindirici olduğunu anlatan Dolu, "Bu uygulama halkımız tarafından da benimsenmeyen bir uygulamaydı. İlçemizde 19 yıl sonra merkezi sistemi tamamen kapattık. Bundan sonra tüm camilerimizde ezanları müezzinler kendi sesiyle okunacak. Dolayısıyla cami çevresindeki insanlar camide canlı birinin ezan okuduğu duyma psikolojisiyle gelecek ve namazını kılacak "dedi.

9)GAZİANTEP BELEDİYESİ'NDE; 'İŞARET DİLİ' DÖNEMİ

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığı, belediyeye gelen işitme engellilere daha iyi hizmet verebilmek için personellerine yönelik işaret dili kursu düzenliyor.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığı, 3 aylık sürelerle 15'er kişilik gruplardan oluşan belediye çalışanlarına işaret dili kursu veriyor. Belediyedeki değişik birimlerde çalışan kursiyerler, işaret dili eğitimi alarak belediyeye gelen işitme engellilere yardımcı olacak. Kurs ile belediye çalışanlarının işaret dili öğrenmesi ve işitme engellilere yardımcı olmasının amaçlandığını dile getiren Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, "Belediye olarak olmazsa olmazımız bireylerin iletişim kurmasıdır. Bir işitme engelli arkadaşımız geldiğinde karşısında onu anlayan birilerinin olması gerekiyor. Her daire başkanlığımızda 3-4 personel talep ederek kursa aldık" dedi. Kursa katılan belediye görevlilerinden Sevgi Şaf ise kursun çok faydalı olduğunu söyledi. 2 aydır aldıkları kurs sayesinde işitme engellilere yardımcı olacak kadar bilgi sahibi olduğunu anlatan Şaf, tüm kurumlarda bu tür kursların verilmesi gerektiğini kaydetti.

