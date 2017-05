DHA YURT BÜLTENİ-3

1)TSK'NIN MAHREM ABİLERİNE YÖNELİK FETÖ OPERASYONU: 115 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

KONYA'da polis tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi. Örgütün, Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nde çalışan örgüt üyesi rütbeli askerleri yönlendiren 'mahrem asker abileri' olarak nitelendirilen haklarında yakalama kararı çıkan 115 kişiden 30'u gözaltına alındı. İkinci operasyon ise Vergi Dairesi'nde ve kent merkezindeki belediyelerde çalışan örgüt üyelerine yönelik yapıldı ve hakkında yakalama kararı çıkan 14 kişiden 7'si yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince daha önceden 5 etapta gözaltına alınan 328 şüphelinin 'etkin pişmanlık' yasasından faydalanmak için verdikleri ifadeler doğrultusunda örgütün, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalışan örgüt üyelerini yönlendirdiği ileri sürülen ve 'mahrem asker abisi' olarak nitelendirilen 115 kişi belirlendi. 115 kişi hakkında, 'Anayasayı ihlal, Yasama organını engellemeye teşebbüs, Hükümete karşı isyan ve Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından haklarında yakalama kararı çıkartıldı.

27 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bunun üzerine polis tarafından bugün sabah saatlerinde 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Daha önceden belirlenen adreslere yapılan baskında çoğunluğu öğretmen 30 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün 'Mahrem asker abisi' sisteminde müdür, müdür yardımcısı görevini üstlenenlerinde olduğu belirtildi. Hakkında yakalama kararı çıkartılanlar arasında 22 kişinde de daha önceki operasyonlarda tutuklandığı bildirildi.

AYNI GÜNDE İKİNCİ OPERASYON

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik ikinci bir operasyon düzenlendi. Vergi Dairesi'nde ve kent merkezindeki belediyelerde çalışan örgüt üyelerine yönelik yapılan operasyonda hakkında yakalama kararı çıkan 14 kişiden 7'si gözaltına alındı. Operasyonların devam ettiği ve gözaltı sayısını artabileceği belirtildi.

2)DEAŞ ÜYESİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN 6 IRAKLI GÖZALTINA ALINDI

SAMSUN'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 6 Irak vatandaşını gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah merkez Canik İlçesi'nde operasyon gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinde 6 ayrı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen Irak vatandaşları F.A.J.A.H., H.K.F.A.H., B.M.B.A.H., T.A.S.A.H., L.A.H.H. ve J.A.J.A.H. adlı şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçen djital verilere el kondu. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.

3)MANZARAYI İZLEMEK İSTERKEN CANINDAN OLDU

ANTALYA'da sabaha karşı deniz manzarasını izlemek için falezlere gelen 43 yaşındaki Barış Yöndem, dengesini kaybedip 30 metreden düşünce yaşamını yitirdi.

Olay, Muratpaşa İlçesi Gençlik Mahallesi Işıklar Caddesi'nin sonundaki falezlerde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İki kadın arkadaşıyla birlikte falezlerden denizi izlemeye giden Barış Yöndem, bir anda dengesini kaybetti. 30 metrelik falezlerden düşen Yöndem, kayalar arasına sıkıştı.

Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalesini yaptıkları Yöndem'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin sıkıştığı kayalıklardan çıkarılması için itfaiye ve deniz polisinden destek istendi. İtfaiye ve deniz polisinin 1.5 saatlik çalışmasının ardından ceset sıkıştığı yerden çıkarılarak botla Kaleiçi Yat Limanı'na götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin buradaki çalışmasının ardından Yöndem'in cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

4)ANTALYA'DA KORKU ŞEKİL DEĞİŞTİRDİ

ANTALYA'da üç yıl önce üç girişimci tarafından kurulan İskelet Anahtar Evden Kaçış Oyunu, korku unsurları başta olmak üzere kurgusu tamamen yenilendi.

Beyazperdeye 'Hostel' adı ile yansıyan korku filminden uyarlanan İskelet Anahtar 'Hostel' oyunu, korku ve adrenalin meraklılarını bekliyor. 3 aylık hazırlık aşamasının ardından oyunların oynandığı stüdyonun tamamen değiştirildiğini söyleyen işletme ortağı Ahmet Çakıreli, yenilikleri anlattı. Oyunun 3 katlı bir binada oynandığını belirten Çakıreli, "Oyunumuzun adı Hostel. Burayı bir otel olarak tasarladık. Bir tarafı içinde barı, odaları olan iyi tarafı. Bir de içinde kan, korku, ölüm olan ikinci taraf. Gruplar halinde gelen oyuncular, görsel ve işitsel öğelerin korku unsurlarıyla gizlendiği evde anahtarları bularak özgürlüğe ulaşmaya çalışıyor. Buraya gelen insanları korkutmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hatta daha fazlası var" dedi.

Çakıreli, şöyle devam etti:

"Dört bir yanı kameralarla izlenen, minumum 2, maksimum 5 kişilik ekiple oynanan evden kaçış oyununun ana teması bulmaca ve ipuçlarını çözüp kilitli kapıları açarak evden dışarı çıkabilmek. Binanın giriş kapısında başlayıp çatısında biten serüven, korku limitlerini zorlayarak ilerliyor. Ürkütücü fon müziğe eşliğinde binadan içeri giren yarışmacılar, zifiri karanlık evin içinde yavaş yavaş ilerleyerek hedeflerine ulaşıyor. Evin içindeki herhangi bir eşyanın içine veya altına gizlenen ipuçlarını bulup kapı anahtarlarına ulaşan yarışmacıların evden çıkması için 1 saat zamanları var. Bu süre zarfında dışarı çıkamamaları durumunda etabı bitirememiş sayılıyorlar. Aşırı korku durumunda ise kameralara el sallamaları oyunun son bulması için yeterli oluyor" diye konuştu.

Oyunu oynamak için minumum yaş sınırının 15 olduğunu, çocukların ise yanlarında ebebeynleriyle eve girebileceğini sözlerine ekleyen Çakıreli, “Evden çıkmak için zeka kullanmak çok önemli. Her şey verilecek kararlara bağlı. Bir odadan diğerine geçmek için ekip çalışması şart. Biz yarışmacıların evden çıkmaması için her şeyi yaptık. Onlar bize ve korkularına karşı yarışıyorlar. Evin her köşesini izleyen kameralarda yaptığımız kayıtları ise isteyen oyunculara veriyoruz. Nasıl korktuklarını daha sonra izleyebiliyorlar"

5)TEMİZ HAVUZ SERTİFİKALARI DAĞITILDI

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde Temiz Havuz Sertifikası almaya hak kazanan işletmeler belgelerini aldı.

Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Kemer merkezdeki Grand Haber Otel'de bu yıl 5'incisi düzenlenen Temiz Havuz Sertifikası etkinliğinde, 1152 işletmeden 755'sine belgeleri Kaymakam Mustafa Cihad Feslihan, Antalya Halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Murat Özdemir ve Halk Sağlığı Müdür Yardımcıları tarafından dağıtıldı.

Kaymakam Mustafa Cihad Feslihan, "İlçemizde yüzlerce turistik tesis var. Bu tesislerin yaklaşık 70'i 5 yıldızlı oteller ve tatil köylerinden oluşuyor. Hem ilçemizin, hem bölgemizin hatta ülkemizin lokomotif sektörü turizm. Böyle olunca bazı hassasiyetleri daha ön planda tutmak gerekiyor. Tabi turistik tesislerde hizmet anlayışını hijyen ve temizlikle desteklemediğimiz müddetçe turizmde başarılı olmamız mümkün gözükmüyor. Şimdi artık sadece seyahat acenteleriyle değil, bildiğiniz gibi gelen turistler otel tercihlerini yaparken, daha önce otellerde konaklama yapanların yazdıkları yorumları da okuyor. Hangi tesisin daha temiz ve hijyenik, hangi tesisin yeterli hizmet sunmadığını temiz olmadığını net görüyor ve tercihlerini de bu yönde kullanıyorlar" dedi.

Halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Murat Özdemir, Antalya'da 1152 işletmede kayıtlı 4221 havuz olduğunu belirterek, 2016 yılında 1478 denetim yapılarak, yüzme havuzlarından 22 bin 499 numune alınarak analiz yapıldığını anlattı. Bu denetlemeler sonucunda da 755 işletmenin Temiz Havuz Sertifikası almayı hak ettiğini vurgulayan Özdemir, "Antalya'nın denizi kadar havuzu var. Turizm açısından çok önemli. Antalya'nın mavi bayrakları dünya birincisi. Dünyada en fazla mavi bayrağa sahip şehiriz. Cennet gibi koylarımız var ama unutmamamız gereken şey var turizmin can damarları da havuzlar. Neden havuzlardır? Çünkü çocuklar havuzları çok seviyor. Çok güvenli, korunaklı ve belki de çok daha eğlenceli. Bu havuzların bir standartta olmasını istiyoruz. Öncelikle hastalıklar olmasın, güvenlik olsun ve aileler huzur içerisinde, tatilleri zehir olmadan büyük bir keyif içerisinde evlerine dönsünler" diye konuştu.

