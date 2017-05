DHA YURT BÜLTENİ-3

Amanoslarda çatışma 1 uzman çavuş şehit oldu (2) - Yeniden

OSMANİYE'de Amanos Dağları Yarpuz Yaylası'nda, terör örgütü PKK üyeleriyle çıkan çatışmada Jandarma Özel Hareket Uzman Çavuş Hasan Sevinç, şehit oldu.

Amanos Dağları Aysekisi Bölgesi'nde bulunan bir taşocağına teröristlerce düzenlenen sabotaj sonrasında başlatılan operasyon kapsamında sabah saatlerinde teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada yaralanan ve askeri helikopterle Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürülen Jandarma Özel Hareket Uzman Çavuş Hasan Sevinç yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu. Çatışmanın yaşandığı yerde teröristlerin yakalanması için operasyonlar devam ederken, şehidin memleketi Malatya ya da Adıyaman'da toprağa verilecek.

İntihar edeceğini söyleyen İngiliz kadın için seferber oldular

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde tatil yaparken, sosyal medyadan intihar edeceğini duyuran, psikolojik sorunları bulunan 39 yaşındaki İngiliz L.J.H. (Lisa Jane Hyland) için arkadaşları, Interpol ve büyükelçiliği ayağa kaldırdı. Polis tarafından bulunan İngiliz turist, işlemlerinin ardından ülkesine gönderildi.

İngiliz L.J.H., geçen hafta perşembe akşamı tatil için Marmaris'e geldi. 5 yıldızlı bir otele yerleşen L.J.H., dün (pazar), sosyal medyadan "Artık dayanamıyorum intihar edeceğim" diye yazıp paylaştı. Yorumu gören L.J.H.'nin İngiltere'deki arkadaşları, konuyu elektronik posta ve telefonla önce Interpol'e ardından İngiliz büyükelçiliğine bildirdi. İngiltere Ankara Büyükelçiliği, Türk polisiyle irtibata geçerek, L.J.H.'nin kaldığı otelin adresini bildirdi; gözlem altına alınmasını istedi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, L.J.H.'nin kaldığı beş yıldızlı otele gitti. Polis, otel görevlileri ile birlikte L.J.H.'nin odasına çıkarak kapısını açtığında yatakta oturduğunu gördü. L.J.H., önce doktor kontrolüne götürüldü, ardından Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'ne getirildi. Kolunda çok sayıa eski kesi izi bulunan L.J.H.'nin, psikolojik sorunları bulunduğu ve sürekli ilaç aldığı öğrenildi. Otel görevlileri kadının sadece yemek saatlerinde restorana indiğini, odasından hiç dışarı çıkmadığını belirtti. Ülkesinde ne iş yaptığı öğrenilemeyen L.J.H., işlemleri sürerken emniyetin önünde çok sayıda sigara içti. İşlemleri tamamlanan L.J.H., İngiliz bir rehber gözetiminde uçakla ülkesine gönderildi.

Çerkes sürgününün 153'üncü yıldönümü Balıkesir'de anıldı

BALIKESİR'de, Çarlık Rusyası'ndan 21 Mayıs 1864'te sürgün edilen Çerkesler için anma etkinliği gerçekleştirdi.

Balıkesir'de yaşayan Çerkesler, ellerinde Türkiye, Adige Cumhuriyeti, Abhazya bayrakları ile büyük sürgünün 153'üncü yıldönümü nedeniyle dün (pazar) saat 16.15'te sessiz yürüyüyüş yaptı. Orhanlı Çerkes Kültür Derneği ile Balıkesir Adige Çerkes Kültür Derneği'nin birlikte organize ettiği yürüyüşe katılanlar, Çerkez, Abhaz ve Dağıstanlılar, Karesi ve Altıeylül belediyelerinin bulunduğu binanın bahçesinde toplandı. Yaklaşık 500 kişilik grup, Adige Cumhuriyeti, Türk bayrağı taşıyan atlılar ile Çerkes milli kıyafetli gençlerin öncülüğünde yürüyüşe başladı. Milli Kuvvetler Caddesi'nden yürüyüp Ali Hikmet Paşa Meydanı'na gelen gruba sürgün ve soykırım anlatıldı.

Orhanlı Çerkes Kültür Derneği Başkanı Mehmet Aydemir, 21 Mayıs 1864'ün dünyadaki tüm Çerkesler için sürgün günü, soykırım günü olduğunu belirterek, "1763'te başlayıp 1864'e kadar süren Rus Kafkas savaşında hiçbir ülkeden yardım almadan 101 yıl savaşan Çerkesler en acı gününü 21 Mayıs 1864'te yaşadı. 1 milyon 500 bin Çerkes gemilere bindirilerek anavatınından koparılıp sürgüne gönderildi. Yüz binlercesi yolda, açlık, susuzluk ve hastalıktan hayatını kaybetti. Bu olaydan sonra 7 yıl boyunca Karadeniz kıyısında insan kemikleri çıktı. Kargalar yuvalarını, karaya vuran adamların sakalları ile kadınların saçlarından yaparlardı. Kadınlar ölen bebeklerini denize atılmasın diye emzirir gibi görünürdü. 21 Mayıs 1864'te sürülen çerkesler dünyanın dört bir yanındaki ülkelere dağıtılmışlardır. Çerkesler gittikleri ülkeleri vatanları bilip, kendi ülkeleri gibi mücadele etmişlerdir. 21 Mayıs 1864'te Rusya dünyanın en büyük soykırımını işlemiştir" dedi.

Aydemir'in konuşmasının ardından sürgünde ölenler anısına, Arapça, Türkçe ve Çerkesçe dua okundu. Duanın ardından Zağnos Paşa Camisi önüne giden gruba ve yüzlerce kişiye pilav ayran dağıtıldı. İkindi namazından sonra da sürgün esnasında, hastalık ve açlıktan ölenler için mevlit okutuldu.

Sivas'ta 'Sanal Gerçeklik Merkezi' ilgi çekti

TÜRKİYE genelinde sadece 16 yerde bulunan 'Sanal Gerçeklik Merkezi' Sivas'ta da açıldı. Hem oyun hem de mimari çalışmalar için kullanılabilen merkez yoğun ilgi gördü.

Mevcut Sanal Gerçeklik 9 boyutlu sinemalardan farklı olan merkez kente bir ilki yaşattı. Sularbaşı Mahallesi İmam Hatip Sokağa kurulan Sanal Gerçeklik Merkezi'nde aksiyon, korku, eğlence ve çocuk oyunlarından oluşan 10 çeşit oyun bulunuyor. 5 oyun alanından oluşan merkezde meraklılar kendilerini sanal gerçekliğin içerisinde buluyor. Merkeze oyun oynamaya gelenler sanal gerçeklik gözlüğü ve iki konsoldan oluşan cihazlarda 3 boyutlu gözlüğü taktıktan sonra ortamdan uzaklaşıp tamamen oyunun içinde yer alıyorlar. Merkezde ayrıca sanal gerçeklik gözlükleriyle 3 boyutlu resim çizerek mimari dizaynlar da yapılıyor.

"HER CİHAZ 18 BİN LİRA"

İşletmenin Teknik Koordinatörü Ramazan Mesut Çaylak Sanal Gerçeklik Merkezi hakkında bilgi verdi. Sanal Gerçeklik Merkezi'nin yeni çıkmış bir teknolojinin, görsel dijitalin en son hali olduğunu belirterek, "Dünyada yeni yayılmaya başladı. Her dijital teknoloji gibi ilk önce evrim ve eğlenceden yaygınlaşıyor. Daha sonra günlük yaşamımıza farklı şekillerde girecek. Sanal Gerçeklik Merkezi oyun ağırlıklı başladık. Bunun haricinde sanal gerçeklik gözlükleriyle 3 boyutlu resim çizebiliyoruz. Mimari dizaynlar yapabiliyoruz. Daha hiç yapılmamış evin içinde gezebiliyoruz. Oyun oynayabiliyoruz, korkabiliyoruz. Bu sizin kişisel meraklarınızla alakalı bir şey. Sanal gerçeklik gün geçtikçe kendini farklı sektörlerde de gösterecektir. Oyunun tamamen içindesiniz. Siz yön veriyorsunuz. Mevcut hali hazırdaki sanal gerçeklik 9D sinemalardan çok daha farklı bir şey. Direk oyunun içindesiniz. İlgi çok yoğun, yeni yaygınlaştığı için, el kumandalarının kullanılması konusunda da eğitim veriyoruz. Tanıtım yapıyoruz. Şu an Türkiye genelinde 16 tane sanal gerçeklik merkezi var. 14'üncü sanal gerçeklik merkezini biz kurduk. Cihazlar oldukça pahalı. Aldığımız gözlükler yaklaşık 7 bin lira civarında. Şu an Türkiye'de üretimi girişi ve distribütör yok. Kendimiz kişisel olarak ABD'den getirtiyoruz gözlükleri. Cihazları ve gözlükleri her bilgisayar çalıştırmıyor. Şu an için her eve girebilecek bir teknoloji değil ama ileriki zamanlarda olacaktır diye düşünüyorum. Yaklaşık her cihaz 18 bin lira civarında. Bu merkezin kurulmasındaki maliyet ise yaklaşık 300 bin lira civarındadır" dedi.

Merkeze oyun oynamaya gelen gençler ise farklı bir deneyim yaşadıklarını, bu yöntem ile oyunun içindeymiş hissi yaşayarak, normal bilgisayar oyunlarından çok farklı bir his yaşadıklarını dile getirdi.

Zara'ya sahnede öğretmen sürprizi

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde konser veren Zara'ya öğretmeni sürpriz yaptı. Şarkı arasında sahneye çıkan müzik öğretmeni Esin Uzkan, Zara'yı şaşırttı. Öğretmenini gören Zara ise duygulandı.

Bu yıl 17'ncisi düzenlenen Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin ikinci gününde Zara konser verdi. Alanya Belediyesi arkasında oluşturulan alana kırmızı renkte siyah desenli elbiseyle çıkan Zara, konserine Neşet Ertaş'ın 'Yalan Dünya' adlı şarkısıyla başladı. Yaklaşık 3 bin kişinin izlediği konserin ilk şarkısını tamamlayan Zara, "Alanya'nın güzel gençleri" diye hitap ettiği hayranlarına "Sevdiklerimiz için beraber söylüyoruz" diyerek Edip Akbayram'ın 'Hasretinle Yandı Gönlüm' şarkısını seslendirdi.

SU KABAĞINDAN PORTRE

Bu şarkının ardından sahneye gelen Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, Zara'ya üzerinde portesi yapılmış sukabağı ve Alanya Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen ve bu yılki festivalin ana teması sevgiyi simgeleyen 'Sevgi Taşı'nın minyatürünü hediye etti.

ÖĞRETMENİ SAHNEYE GELDİ

Hediyelerin takdimi ve konuşmaların ardından Zara, yapılan sürprizle duygulu anlar yaşandı. Zara'nın lisede müzik öğretmeni olan Alanya Gönül Dostları Korosu Şefi Esin Uzkan'ı karşısında görünce şaşkınlığını gizlemeyen Zara, öğretmenine sarılarak hasret giderdi. Öğretmen Esin Uzkan'ın beraberinde getirdiği Zara'nın öğrencilik yıllarına ait İstanbul Üsküdar Cumhuriyet Lisesi'nde çekilen fotoğraf albümünü gören Zara duygulandı. Şarkıcı Zara'nın adının 'Neşe Yılmaz' olduğunu söyleyen öğretmeni, Zara'nın çalışkan bir öğrenci olduğunu da kaydetti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Zara, seslendirdiği türkü ve şarkılarla hayranlarını coşturdu.

Festivalin 3'üncü gününde Mustafa Ceceli hayranlarıyla buluşacak.

15 yıldır bıyıklarını kesmedi

BURDUR'un Altınyayla İlçesi'nde oturan 63 yaşındaki Özcan Kuzucu, 15 yıldır kesmediği bıyıklarıyla dikkati çekiyor. Uzunluğu 20 santimi bulan bıyıklarını kesmeyi düşünmediğini söyleyen Kuzucu, "Ölünceye kadar bıyıklarımı uzatacağım" dedi.

Altınyayla'ya bağlı Ballık Köyü'nde oturan 1 çocuk babası Özcan Kuzucu, 15 yıldır bıyıklarını kesmedi. Nakliyeci ve besicilikle uğraşan Kuzucu'nun her gün en az 10 dakika bakım yaptığı bıyıklarının uzunluğu 20 santimetreye kadar ulaştı. Kuzucu, berberde yalnızca ufak rötuşlar yaptırıp düzelttirdiği bıyıklarıyla ilgi çekiyor.

Yörük olduğunu ve bu nedenle bıyıklarını kesmediğini anlatan Özcan Kuzucu, "Bıyıklarıma vatandaş ilgi gösteriyor. Görenler fotoğraf çektiriyor. İnternete atıyorlar" dedi.

Bıyıklarını kesmeyi düşünmediğini vurgulayan Kuzucu, "Çevremdeki insanlar bezen 'bıyıklarını kes' diyorlar ama benim kesmeye niyetim yok. Ölünceye kadar bıyıklarımı uzatacağım" diye konuştu.

İtalyanlar'a kına yaktılar

BURSA'da 32-68 yaş grubundaki kadınların oluşturduğu ve sosyal sorumluk projelerine destek vermek için konserler düzenleyen Nilüfer Kadın Korosu, Roma Frosinone Devlet Konservatuvarı'nın konuğu olarak gittiği İtalya'da verdikleri konser ile ayakta alkışlandı. Konser öncesi konuklara Türk kahvesi ve geleneksel lezzetlerinden ikramlarda bulunan, Türk motiflerinden hediyelikler dağıtan koro üyeleri, kına gecesi geleneğini canlandırdı ve İtalyanların ellerine ellerine kına yaktı.

Bursa'da, hiç bir müzik eğitimi almayan 105 kadından oluşan Nilüfer Kadın Korosu, yurt içinde sosyal sorumluluk projelerine masrafları kendi ceplerinden karşılayarak verdikleri konserler ile destek oluyorlar. Yunanistan, Bulgaritsan, Makedonya ve Holanda'da konserler veren Nilüfer Kadın Korosu bu kez Roma Frosinone Devlet Konservatuvarı'nın davetlisi olarak gittiği İtalya'da ilgi çekti. Şef. Dr. Aysel Gürel yönetimindeki 35 kişiden oluşan koro, Frosinone Devlet Konservatuvarı Oditoryumundaki konser öncesi konuklara Türk kahvesi ve Türk geleneksel lezzetlerinden ikramlarda bulunan koro üyeleri, kahve falların ada baktı.

Türk motiflerinden hediyelikler dağıtan koro, kına gecesi geleneğini canlandırdı. Frosinone Devlet Konservatuvarı öğretim üyeleri ve öğrencilerinin büyük ilgi gösterdiği Kına Gecesi'nin geleneksel yapısını ve Türk kültüründeki yerini anlatan Şef Dr. Aysel Gürel'e, Yiğit Şenyüz tercümanlık yaptı. Koro Anadolu'nun dört bir köşesinden türkülerle İtalyanlara Kına Gecesi'ni yaşattı.

İTALYANLAR HALAY ÇEKTI ÇİFTTELLİ OYNADI

Konser finalinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Müziğin ritmine kendini kaptıran İtalyan izleyiciler, kendilerini podyumda buldu. 'Kına Gecesi' bir sahne performansı olmaktan çıktı, gerçeğe dönüştü. Şef Görel, koristlerle birlikte yan yana halay çeken, çifttelli'ye eşlik eden İtalyanlar'a tek tek kına yaktı. Gecede konuşma yapan Frosinone Devlet Konservatuvarı Rektörü Alberto Giraldi, "Çok güzel bir gece oldu, çok teşekkür ediyoruz. İnsanlık için çok güzel bir sunum yaptınız. Müziğin evrensel olup, ruhumuzun farklı yerlerine dokunduğunu bir kez daha hatırlattınız" diye konuştu.

Şef Dr. Aysel Gürel de yaptığı değerlendirmede "Ülkeler arasında bir kültür birliği bir kardeşlik gerçekleşti bu akşam. Bu sahnede, geleneksel Türk kına gecesini canlandırdık. Hep birlikte oynamamız, halay çekmemiz, daha da önemlisi İtalyanlara kına yakmamız onlara çok ilginç geldi, çok mutlu oldular. Bursa Nilüfer Kadın Korosu olarak ülkemizi tanıtma adına böyle bir kültür hizmeti verdiğimiz için çok mutluyuz. Bundan sonra dünyanın çeşitli ülkelerinden aldığımız dvetleri değerlendirerek Türk kültürünü, Türk kadınını tanıtma gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.

ATTDER'den öğrencilere kitap ve ayakkabı

ACİL Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (ATTDER) Burdur Şubesi tarafından 25 öğrenciye ayakkabı ve kitap hediye edildi.

Daha önce merkeze bağlı Aziziye Köyü'ndeki 60 öğrenciye ayakkabı ve kitap yardımında bulunan ATTDER Burdur Şubesi, bu defa da Tefenni İlçesi'ne bağlı Yaylaköy'de ve Hasanpaşa'da 25 öğrenciyi mutlu etti. Dernek Başkanı Esengül Aladağ ve beraberindeki MAKÜ Paramedik Bölümü öğrencileri Tefenni Kaymakamı İlker Eker'i ziyaret etti.

Burdur Tefennililer Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile işbirliği içerisinde Yaylaköylü çocuklara ayakkabı ve kitap götürdüklerini belirten ATTDER Şube Başkanı Esengül Aladağ, "Yürüyerek gidemedikleri yerlere okuyarak giden nesiller istiyoruz. Kırsalda yaşayan çocukların merkezde yaşayanlara göre daha zorlu şartları var. Bu yüzden bu projeyi başlattık ve çocuklarımıza mutluluk katmak için çalışıyoruz. Her şey çocuklar için" dedi.

Köy Muhtarı Ahmet Erbil, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yaylaköylü çocuklar ayakkabı ve kitap tesliminin ardından sandalye kapma, balon patlatma gibi oyunlar oynadı. Tiyatrocu Tevfik İnceoğlu ile Ali Kaplan tarafından Hacivat ve Karagöz oyunu ise öğrencileri kahkahaya boğdu.

Özgentürk filmleri Adanalılar'la buluştu

ADANALI yönetmen Ali Özgentürk'ün 50'nci sanat yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Hazal ve Bekçi filmlerinin gösterimi yapıldı.

Ali Özgentürk'ün önemli yapımlarından 'Hazal' ve 'Bekçi' filmleri Sinematek Salonu'nda izleyicilerle buluştu. Filmleri Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar da eşi Nuray Karalar ile birlikte izledi. Film gösterimleri ardından Ali Özgentürk, Halil Ergün ve Türkan Şoray, Adanalı sinemaseverler ile sohbet etti. Teknolojinin gelişmesiyle sinemanın kalitesinin düştüğünü belirten Ali Özgentürk şöyle konuştu:"Türkan hanım insanda sinema aşkı yaratıyor. O zaman hissetmiştim onu. Sinema alanımızda 50 yıl önce daha ilerdeydik. Teknoloji değişiyor ama onun plastik sanatlarla alakası, dünyası geriye gidiyor. Bir şeyi ezberlemişseniz kopyadır. Biz de genelde sanat filmi çekenler kopyacıdır. Bizim dönemizde 'Tarkovskyciler' vardı ya da 'Antonioniciler.' Hiç kimse bir daha 'Tarkovskyci', 'Antonioni' olamaz. Hiç kimse bir daha Yılmaz Güney olamaz. Herkesin kendisi olma gayreti kendi sinemasını ortaya koyar."

"ÖZGENTÜRK'LE ÇALIŞTIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Oynadığı 220 filmin arasında 'Hazal' filminin kendi için çok ayrı yeri olduğunu anlatan Türkan Şoray ise şunları söyledi: "Ben de Ali Özgentürk ile çalıştığım için kendimi çok mutlu hissediyorum. Birlikte çektiğimiz 'Hazal', gerçekten çok insanın yüreğini acıtan, yüreğini sızlatan, benim 220 filmim içinde ayrı bir yeri olan filmimdir. Her sinemanın sahibi yönetmendir. İlk önce senaryo ile başlıyor ama kötü bir senaryodan da iyi bir film çıkarır, onun dünyasıdır. Diğer oyuncular yönetmenin yardımcısıdır. Işıkçı, görüntü yönetmeni tamamen onun yardımcısı. Yönetmen kendi estetik duyguları ile bir filmi meydana getirir. Bu filmde bizler oyuncular, karakterleri canlandırma olarak elimizden geleni yaptık. Benim için Hazal çok önemli bir film onun için ben bütün yüreğimle Ali Özgentürk'ü kutluyorum."

"TÜRKAN ŞORAY'A HAYRANIZ"

Sinema dünyasında yönetmen ve oyuncu ilişkisinin oldukça önemli olduğuna vurgu yapan Halil Ergün, Türkan Şoray'a hayran olduğunu söyledi. Dünyayı yönetmenin kurduğunu belirten Ergün, "Onun sancı, izlenim, iddialarının başkaldırıların ruhu yönetmenin içinden çıkmıyor. Ama bir oyuncu yönetmene çok şey katabilir. Bir oyuncunun kurmaya çalıştığı karakter çok şeyler getirebiliyor yönetmenin dünyasına. Oyuncular çok edilgin unsurlar değildir. Hele bir de Türkan Şoray olursa duruyorsunuz ve anlatıyorsunuz. Ondan etkilenmemek mümkün değil" diye konuştu.

Üniversiteliler Lisinia'da gül topladı

ISPARTA Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencileri Burdur'daki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda gül topladı.

SDÜ Toplum Gönüllüleri Topluluğu öğrencileri Burdur merkeze bağlı Karakent Köyü'ndeki Lisinia Doğa Proje Alanı'na gelerek gül topladı. Toplum Gönüllüleri Topluluğu Genç Hafta Koordinatörü SDÜ Sosyoloji Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Ömer Kazancı, "16 arkadaşımızla birlikte Genç Hafta kutlamaları kapsamında çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yaptık. Isparta'da engelli parkuru kurarak engellilerin nasıl bir hayat yaşadığını insanlara denettirdik. Şimdi de Burdur Gölü'nün kurumasına dikkati çekmek için Burdur'dayız. Gül toplama deneyimi yaşıyoruz" dedi.

Lisinia Doğa Proje Sorumlusu Öztürk Sarıca'nın Burdur Gölü'nün kurumasının önüne geçmek için yaptığı çalışmaları takip ettiklerini ve desteklediklerini anlatan Kazancı, "Onunla birlikte farkındalık yaratmak için buradayız. Göllerimiz kuruyor. Göllerimizi korumamız lazım. Çok su tüketen bitkilerden kaçınıp aromatik bitkilere yönelmemiz lazım. Öztürk Sarıca'ya yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum ve her zaman desteğimizin devam edeceğini belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Andız Dibi'nde Ezgü rüzgarı

ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde düzenlenen Demirciler 3'üncü Andız Dibi Şenlikleri'nde sanatçı Sümer Ezgü, konser verdi.

Serik'te faaliyet gösteren Demiciler Köyü ve Çevre Köyleri Kalkınma Dayanışma Yayla Turizmi Geliştirme Derneği'nin (DEKAD) ev sahipliğinde düzenlenen Andız Dibi Şenlikleri, 4 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Şenlikte Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçısı Sümer Ezgü ve yöresel sanatçı Gülhan Öz sahne aldı. Şenlik alanında konuklara yöresel yemekler ve geleneksel şerbet ikram edildi.

Yörük Türkmen kültürünü sevdiğini söyleyen Sümer Ezgü, "Yörükler yeri burası. Böyle sırtını da dağlara dayamış kuş yuvası gibi yere konmuş insanların yeri. Burayı bilmeyenlerin de 'insanlar burada ne yapıyorlarmış acaba' diye böyle söyleyebileceği ama gerçek bir yaşamın olduğu köy burası. Bizim insanlarımız, doğa insanı bunlar. İmece usulü birbiriyle paylaşan insanlar. Bizim kökümüzün kültürümüzün mayası bunlar. Benim okuduğum Türkülerin kökü buralarda zaten. Dolayısıyla benim buralarda olmam çok doğal. Ben zaten bu toprakların çocuğuyum. Kültürümüzü yaşatıyoruz. Sadece buralarda değil, kültürü alıp başka yerlere de götürüyoruz. Bu sanatçılar bizim değerlerimiz. Iklığ çalabilen kaç kişi kaldı? Devlet onlara sahip çıkılmalı" dedi.

Iklığ sanatçısı Emin Kök ile düet yapan Sümer Ezgü, üç telli bağlaması ile Emin Kök'e eşlik etti. Sümer Ezgü, birbirinden hareketli Yörük ezgileriyle konukları eğlendirirken şenlik, mahalli sanatçı Gülhan Öz konseriyle devam etti.

Yörük kültürünü yansıtan çeşitli oyunların ve gösterilerin de yapıldığı, renkli görüntülere sahne olan şenliğin ağalığını yurt dışında olduğu için festivale katılamayan İlyas Can, 7 bin 250 lirayla aldı.

DEKAD Başkanı Nurettin Taş, program sonunda Sümer Ezgü'ye üzerinde DEKAD yazılı Türk bayrağı hediye etti.

Aleyna Tilki: "Hedefim dünya starı olmak"

DENİZLİ'nin Sarayköy İlçesi'nde düzenlenen 13'üncü Sarayköy Tarım ve Kültür Festivali'nde, Aleyna Tilki ve Emre Aydın fırtınası esti. Aleyna Tilki'ye hayranları tarafından sahnede oyuncak hediye edilirken, genç popçu, "Hedefim dünya starı olmak" dedi.

Sarayköy'de 19 Mayıs'ta başlayan 13'üncü Sarayköy Tarım ve Kültür Festivali üç gün boyunca sürdü. Dün (pazar) festival kapsamında Sığma Ada Yolu Azmak Mevkii'nde, Off-Road yarışları düzenlendi. Ülke genelinde 40'ın üzerinde off-road'cu katılırken, yarışlar nefes kesti.

Festivalin son gününde Aleyna Tilki ve Emre Aydın sahne aldı. Saat 21.00'de başlayan konserde sahneye ilk önce genç şarkıcı Aleyna Tilki çıktı. Fileli ten rengi çorabı, mini şortu ve isminin baş harfinin yazılı olduğu badiyle sahneye çıkan Aleyna Tilki, şarkıları ve hareketli danslarıyla izleyenleri coşturdu. Yaklaşık 3 bin kişinin izlediği konserde Aleyna Tilki'ye, hayranları tarafından oyuncak ayıcık hediye edildi. Hediyeler için teşekkür eden Tilki, "Hedefim dünya starı olmak" dedi.

Aleyna Tilki'nin ardından, sahneye alkışlar arasında Emre Aydın çıktı. Sevilen şarkılarını hayranları için seslendiren Emre Aydın, slov şarkılarıyla unutulmaz anlar yaşattı. Hayranları Emre Aydın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Emre Aydın yaklaşık 2 saatlik sahne performansının ardından konseri tamamladı.

Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, sarkıcılara konserlerinin ardından çiçek ve horoz biblosu hediye etti.

