DHA YURT BÜLTENİ - 3



Hatay'da silah kaçakçılarına yapılan operasyonda 400 kilo esrar da ele geçirildi

HATAY Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği silah kaçakçılığı operasyonunda aralarında 1 M-16 otomatik silahların da tüfeğinin de yer aldığı çok sayıda silah, tabanca ve mermi ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine başlatılan çalışma kapsamında Antakya ve Reyhanlı İlçelerinde tespit edilen 6 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Geniş güvenlik önlemi altında gerçekleştirilen operasyonlarda; ev, iş yeri ve depolarda yapılan aramalarda 400 gram esrar, çok sayıda av tüfeği, pompalı tüfekler, 1 adet M-16 uzun namlulu silah, 2 adet UZİ ve akrep makineli silah, çeşitli markalarda çok sayıda tabanca ile bu silahlara ait şarjörler ve mermiler ele geçirildi. Operasyonlar sırasında 4 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen silahların tek operasyonda Hatay'da yakalanan en büyük miktar olduğu açıklandı.

Görüntü Dökümü

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-Ele geçirilen silahlardan genel görüntü

-Silah, tabanca ve mermiler detay

-Silahları poşet ve çuvallardan çıkaran ekipler

-Silahların kayıt altına alınması

-Ele geçirilen esrardan detay

SÜRE: 02' 28' BOYUT:274 MB

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, ()

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Mayıs ayında kar sürprizi

VAN'da yaklaşık 1 haftadır etkili olan yağmur sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Van-Bahçesaray karayolu geçici süreyle trafiğe kapandı.

Türkiye'nin bir çok yerinde deniz sezonu açılırken, Van'da mayıs ayında kar sürprizi yaşandı. Dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yağmur sabahın erken saatlerinde belli bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı. Van'ın Özalp ve Bahçesaray İlçesi'nde yoğun bir şekilde yağan kar yağışı zaman zaman trafiği aksatırken Van-Bahçesaray karayolu geçici olarak trafiğe kapandı. Yaklaşık 1 saat süren ve vatandaşlar da şaşkınlığa yol açan kar yağışı ilçe merkezi ve yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kar yağışı

-Araçlar ilerlerken

-Aracının üzerinde kar temizleyen vatandaşlar

-Vatandaşlarla röportaj

-Kar ve çevreden detaylar

Haber: Murat ÇAĞLAR / VAN,()

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Yıkım sahası onlar için ekmek kapısı oldu

MANİSA Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binası için eski otogarda gerçekleştirdiği yıkım çalışmaları, bazı dar gelirli vatandaşların ekmek kapısı oldu. Hiçbir güvenlik önlemi almadan canlarını hiçe sayarak enkazdan çıkan demirleri toplayan bu kişiler, para kazanmak için buna mecbur olduklarını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Eski Garaj Yeni Proje' adıyla eski garaj yerine yapılacak olan 'Manisa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kültür ve Yaşam Merkezi' projesi kapsamında, eski garaj alanında yıkım çalışmaları devam ediyor. Bu yıkım, bazı kişiler için ekmek kapısı oldu. Sabah yıkımın yapıldığı alana gelen dar gelirli vatandaşlar iş makinelerinin ardından alana girerek hiçbir güvenlik önlemi almadan enkazdan çıkan demirleri topluyor. Yanlarında getirdikleri balyoz ve levyelerin yardımıyla demirleri duvarlardan söken vatandaşlar, daha sonra yükledikleri el arabalarıyla götürüp, satarak para kazanıyor.

Yıkımdan çıkan demirleri üç çocuğu ve eşi ile toplayan 44 yaşındaki Çakır Demirci, güvenlik önlemi olmamasına rağmen mecburen toplamak zorunda olduğunu söyledi. Ailesiyle birlikte kirada yaşadığını ifade eden Demirci, "Mecburuz, fakiriz, garibanız. Bunları topluyoruz ama bizim geçimimiz için yetmiyor. Bunların yanı sıra hurda toplamaya çıkıyorum. Geri kalan zamanlarda da çöp topluyorum. Geçimimizi bu şekilde sağlıyorum" diye konuştu. Yıkım alanında kuzeni Fatih Diken ile birlikte demir toplayan Muradiye Anadolu Lisesi 2'inci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Uğur Diken de evin geçimini kiraz toplayarak sağlayan babasının ağaçtan düşüp yaralanması nedeniyle çalışmak zorunda olduğunu söyledi. Babasının ayağının kırılması nedeniyle evin geçimini sağlayamadığını belirten Uğur Diken, "Babam kiraz topladığı sırada ağaçtan düştü, ayağı kırıldı. O yüzden benim çalışmam lazım. Eve katkım olsun diye işe çıktım. Önce kiraz toplamaya gittim. Kiraza ara verilince de hurdaya çıktım. Böyle yerlerde çalışıyorum. Allah bereket versin, kimseye muhtaç olmuyoruz. Bazen 50 lira, bazen 60 lira, bazen 20 lira, bazen de 10 lira kazanıyorum, nasip işi" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yıkımdan detay

- Çakır Demirci demir toplarken detay ve röp.

- Uğur Diken demir toplarken detay ve röp.

Haber- Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA, ()



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Halime ninenin yamaç paraşütü keyfi izlenme rekoru kırdı

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde yöresel kıyafetiyle yamaç paraşütü yapan 87 yaşındaki Halime Akcan'ın gökyüzünde çekilen görüntüleri, sosyal medyada yarım milyon kişi tarafından izlendi.

Denizli'de yaşayan işçi emeklisi Halime Akcan, geçen yıl mayıs ayında Ölüdeniz Mahallesi'ndeki yamaç paraşütü pilotu torunu 43 yaşındaki Günay Tutgun'a bir haftalık ziyarete geldi. Akcan torununa, yamaç paraşütüyle uçmak istediğini söyledi. Tutgun, günlerce devam eden ısrarı üzerine büyükannesini, dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi 1965 rakımlı Babadağ'ın 1700 metre pistine çıkardı. Akcan ve Tutgun yamaç paraşütüyle tandem (ikili) atlayış yaptı.

YÖRESEL KIYAFETLERİYLE İLGİ GÖRDÜ

Yöresel kıyafetleriyle Ölüdeniz semalarında süzülen Akcan'ın paraşüt kamerasına yansıyan görüntüleri, torunu Tutgun tarafından 15 gün önce sosyal medya hesaplarından tekrar yayımlandı. Kısa sürede 500 bin izlenme rakamına ulaşan görüntüler, yüzlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı. Kullanıcıların geneli Akcan'ın görüntülerini 'Helal olsun' diyerek yorumlandı.

"UÇMAYI NİNEMDEM ÖĞRENDİM"

Görüntülerde sakin tavırlarıyla dikkat çeken Akcan, bir süre paraşütün kontrolünü de eline alıyor. Akcan'ın 1500 metre yükseklikte yaptığı manevralar sırasında Tutgun'un "Ninem çok iyi pilottur. Uçmayı da ninemden öğrendim." sözleri tebessüm yaratıyor. Akcan uçuşu sırasında, Denizli'deki yakınlarına bol bol selam gönderiyor.

"YÜRÜME GÜÇLÜĞÜ ÇEKİYOR"

Görüntülerin ilgi görmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirten yamaç paraşütü pilotu Günay Tutgun, anneannesinin şu anda Denizli'nin merkez Kayıhan Mahallesi'ndeki evinde olduğunu söyledi. Akcan'ın yamaç paraşütüyle uçma isteğini yürüme güçlüğü çektiği için başta kabul etmediğini anlatan Tutgun, "Asa yardımıyla yürüdüğü için, 'Kalkış sırasında yürüyemez, koşamaz' diye başta tedirgin oldum. Sonunda ısrarına dayanamadım ve güzel bir havada, rüzgarın da yardımıyla, hiç yürütmeden kalkışımızı yaptık" dedi. Anneannesinin günlük kıyafetleriyle uçtuğunu aktaran Tutgun, "Dedem yıllar önce vefat etti. Biz de uçuş sırasında Denizli'deki akrabalarımıza bol bol selam gönderdik. Bir süre paraşütün kontrolünü anneanneme verdim. Gökyüzünde onunla güzel bir sohbet şansı yakalamış oldum" diye konuştu.Yamaç paraşütüyle uçmanın yaşı olmadığını sözlerine ekleyen Tutgun, yaş sınırı olmaksızın herkesin yamaç paraşütü yapabileceğini belirterek şunları söyledi: "En yaşlı uçurduğum yolcu 93 yaşındaydı. 101 yaşında tatilci uçuran arkadaşım oldu. Yani 3'den 103 yaşına kadar herkes yamaç paraşütüyle uçabilir. Son derece güvenli ve keyifli bir spordur. Herkesi Ölüdeniz'e yamaç paraşütüyle uçmaya davet ediyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Halime Akcan ve torunu Günay Tutgun'un paraşütteki görüntüleri

- Akcan'ın paraşütü kontrol etmesinden görüntü

- Tutgun'un gökyüzündeki konuşmaları

- Nine ve torunun gökyüzünden yakınlarına selam göndermesi

- Günay Tutgun ile röportaj

Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), ()

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Polislerin sahiplendiği 2 kedi, tatilcilerin ilgisini çekti

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'ndeki Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi memurlarının yavruyken besleyip büyüttüğü iki sokak kedisi, sevimlilikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kordon Caddesi'ndeki Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi, iki sokak kedisine ev sahipliği yapıyor. Ocak ayında soğuktan üşüyerek sığınan iki yavru kediye, görevli polis memurları sahip çıktı. Polisler, mesai sonrası kendi imkanlarıyla kedileri veteriner kontrolünden geçirerek mama ve ihtiyaçlarını karşılayarak beş ay boyunca baktı. Tekir cinsi sarı renkli dişi kediye 'Anastasya' ve erkek olan karma cins kediye ise 'Çakır' adını verdi. İyi bakılan biri sarı ve beyaz, diğeri gri ve beyaz renkli iki kedi, beş ayda 4 kiloya ulaşarak 1 yaşında gibi görünmeye başladı. Sürekli Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi içinde ve önündeki bekleme alanında dolaşan kediler, ilgi görmeye başladı. Polis merkezinin bir köşesine kediler için karton kutudan barınak yapıldı. Müracaat için gelenler, tatilci ve yabancı turistler, kedilerin sıcak ilgisi karşısında onları sevmeye başladı. Özellikle yabancı turistler, polislerin kedilere sahip çıkıp baktığını öğrenince şaşırarak daha çok ilgi gösterdi. Polis merkezine gelen her tatilci ve yabancı turist kedileri sevmeden ve fotoğrafını çekmeden ayrılmıyor.

Kayıp eşya için müracaata gelen Fatma Solakoğlu, "Polislerin sahiplenerek büyüttüğünü öğrenince sevindim. Bu güzel ve anlamlı ilgi için, çektiğim fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak, 'Marmaris polisi bir tane' diyeceğim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi önünden genel görüntü

- İki kedinin genel görüntüsü

- Polis Merkezi'ne gelen turist ve tatilcilerin kedileri sevgi gösterirken genel-ayrıntılı görüntüsü

2 dakika 13 saniye-160 MB

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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Alanya'da Candan Erçetin rüzgarı

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin ilk gününde sanatçı Candan Erçetin hayranlarıyla buluştu.

Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali kapsamında belediye binasının arkasına kurulan sahneye ilk olarak DJ Emrah Karaduman çıktı. Yaklaşık 1 saatlik performansın ardından sahneden 10'uncu Yıl Marşı'yla inen Karaduman'ın ardından Candan Erçetin sahneye çıktı. Beyaz dantel işlemeli şık elbisesiyle dikkati çeken Erçetin, konsere 1997 yılında seslendirdiği unutulmaz şarkısı 'Yalan' ile başladı. Şarkıyı söylediği sırada fişek gösterisi nedeniyle kirlenen sahne için şarkısına ara veren Candan Erçetin görevlilerden sahneyi temizlemesini rica etti.

SU KABAĞINDAN PORTRESİ HEDİYE EDİLDİ

Sahne performansına 'Olmaz' şarkısıyla devam eden Candan Erçetin'e şarkı arasında sahneye gelen Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, üzerinde portresi çizilmiş olan sukabağı, aynı zamanda Alanya Turizm Sanat Festivali'nin de simgesi olan ve Alanya Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen 'Sevgi Taşı'nın minyatürünü hediye etti. Kendisinin de arkeoloji eğitimi aldığını belirten Candan Erçetin, öğrencilik yıllarında arkeoloji çalışmaları için Antalya, Kemer ve Alanya'ya birçok kez geldiğini anlattı. Öğrencilik yıllarının ardından uzun süre gelmediği Alanya'yı bugün gördüğünde hayran kaldığını vurgulayan Erçetin, Alanya'daki ilk konserini verdiğini kaydetti.

İŞARET DİLİYLE ŞARKI SÖYLEDİ

Hediyelerin ardından sahneye gelen Radyo D'nin sunucusu Sema Eryiğit Emek, sosyal bir proje kapsamında Candan Erçetin ile tanışmak isteyen kız ve engelli erkek çocuğunu sahneye getirerek sanatçıyla tanıştırdı. Konseri engellilerin de seyrettiğini öğrenen Candan Erçetin, 1997 yılında seslendirdiği ve klibinde işaret diliyle söylediği 'Onlar Yanlış Biliyor' adlı parçasını işaret dili eğitmenleri eşliğinde söyledi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Candan Erçetin hayranlarından bolca alkış aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Konser alanından genel görüntü

- Seyircilerden görüntü

- Emrah Karaduman performansından görüntü

- Candan Erçetin konserinden görüntüler

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA(Antalya), ()

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Afyonkarahisar Caz Festivali başladı



ANADOLU'nun ilk ve tek caz festivali olma özelliğini taşıyan 17'nci Afyonkarahisar Caz Festivali, açılış konseriyle başladı.

Afyonkarahisar Caz Festivali'nin bu yılki başlangıç adresi NG Afyon Termal Otel oldu. Dünyanın birçok ülkesinden 50'ye yakın yabancı sanatçı ve müzisyenin katıldığı festivalin açılışı Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın konseriyle yapıldı. Festivalin Sanat Yönetmeni Hüseyin Başkadem, Afyonkarahisar'da bir kez daha caz sesini duyurmanın heyecanını yaşadığını kaydederek, festivalin Anadolu'daki tek caz festivali olması açısından da önemli olduğunu söyledi. 20-26 Mayıs tarihleri arasında 50'ye yakın yabancı sanatçı ve müzisyenin katıldığı festivalde Türk sanatçılar da sahne alacak. Sadece konserlerle sınırlı kalmayacak olan festival kapsamında birçok söyleşi gerçekleştirilecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Açılış konserinden detaylar

- Dinleyici detayları



108 MB /// 03.25"

Haber- Kamera: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, ()