DHA YURT BÜLTENİ-3

1)SAMSUN' DA ERTELEN BAYRAK DEVİR TESLİM TÖRENİ

Samsun' da hava muhafeleti nedeniyle ertelenen bayrak devir teslim töreni bugün Tütün iskelesi kurtuluş yolu üzerinde gerçekleştirildi. Halk oyunlari gösterilerinin ardindan tütün iskelesinde hazir kita bulunan askerler Türk bayrağı ile Kurtulus yoluna yürüdü. Türk bayrağı izcilere denizci yüzbaşı çağlar durmuş tarafından öpülerek teslim edildi. Izcilerin bayrakla kısa yürümesinin ardından tören sona erdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

SAMSUN/

==================================================

2)GAZİPAŞA LİMANI'NDA CESET ALARMI

ANTALYA'nın Gazipaşa İlçesi Limanı'nda denizde ceset olduğu ihbarı hareketli saatler yaşanmasına neden oldu. Yaklaşık 2 saat süren arama sonucunda ceset bulunamadı. Gazipaşa Limanı'nda denizde ceset gördüğünü söyleyen 2 kız çocuğu çevredekilere haber verdi. Çevredekiler de saat 19.30 sıralarında polisi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri geldi. Limanda amatör dalgıç Erol Erkut tarafından arama yapıldı. Olay yerine gelen Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de olayla ilgili bilgi aldıktan sonra soruşturma başlattı. Yaklaşık 2 saat süren aramanın ardından herhangi bir cesede rastlanmadı. Havanın kararmasıyla arama çalışmaları da durduruldu.

Arama yapan Erol Erkut, "2 kız çocuğu ağlayarak, panik içerisinde yanımıza geldi ve birisinin boğulduğunu söyledi. Biz de arkadaşlarımızla hemen olay yerine gelerek, palet ve maske aldık. Daldık, baktık ama bir şey bulamadık. Caretta carettadan bahsediyorlar. Burada yıllardır bir kaplumbağamız var ama çocukların, 'kırmızı tişörtü vardı, saçları siyahtı, ellerini açmış bir şekilde yüzün koyu yatıyordu' demeleri bizi biraz çelişkiye düşürdü. Vicdanen daldık baktık ama bir şey bulamadık. Derinlik 4-5 metre düzeylerinde yer yer 6 metre, taban çamur, kayalar var. Fazla da bulandırmak istemedik ama inşallah yanlış bilgidir" dedi. Zekeriya Çelik ise ihbar yapılan saatlerde limanda bulunduğunu aktarırken, "Bir kaplumbağa 10 metre önümden çıktı. Üstü kahverengi ve kırmızımsıydı. Çocuklar muhtemelen onu adamı boğuluyor sandı. Ama kaplumbağaydı önümüze çıktı zaten. Bir insan boğulmuş olsa en fazla 15 dakika sonra suyun yüzeyine çıkar. Kaplumbağa bacaklarını açtığı zaman insana benzer" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Gazipaşa selinus sahilinde ceset araması yapan amatör dalgıç,

- Balıkçı teknelerinin arama yapması,

- Sahil güvenliğin gelişi ve bilgi alması genel görüntüler

- Dedaylar,

- Röp.1. Dalgıç Erol Erkut

- Röp.2 Zekeriya Çelik

148 MB /// 4.39

Haber-Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), ()

==================================================

3)CAMİ İNŞAATINDA KORKUTAN MANZARA

ADANA'da inşaatı süren Nuri Çomu Camisi'nin kubbesi için demir döşeyen işçilerin hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışması görenleri şaşırttı.

Merkez Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde yapılan caminin metrelerce yükseklikteki kubbesinde hayatlarını hiçe sayan işçilerin rahat hareket etmeleri dikkati çekti. İşçi sağlığını korumak ve kaza anında en az hasar atlatılmasına fayda sağlayan baret, emniyet kemeri, eldiven gibi koruyucu malzemeleri kullanmayan işçiler, bu şekilde gün boyu çalıştı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Camiden genel ve detay görüntüler

- Camide çalışan işçilerin görüntüsü

- Cami tabelası

- Caminin görüntüleri

SÜRE:01'30" BOYUT:92 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK -Kamera:ADANA,()

====================================================

4)GECE VAKTİ İŞYERİNİ KURŞUNLADILAR

ADANA'da motosikletli 2 kişi, gece vakti Oto Galericiler Sitesi'ndeki bir işyerine kurşun yağdırdı. İşyerinde kimsenin bulunmaması nedeniyle can kaybı yaşanmazken saldırganlar kaçarak izlerini kaybettirdi. Olay, 18 Mayıs'ta saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Merkez Seyhan İlçesi'ndeki Oto Galericiler Sitesi'nde bulunan bir işyerinin önüne motosikletiyle gelen 2 kişi, önce keşif yaptı. Sonrasında motosikletin arkasındaki eli tabancalı saldırgan, 6 el ateş açıp motosikletle kaçtı. İşyerinde kimsenin bulunmaması nedeniyle can kaybının yaşanmadığı olayda, kurşunların isabet ettiği işyeri ve önündeki araçlarda maddi zarar oluştu. Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili polis soruşturma başlattı. Kimseyle bir husumetlerinin bulunmadığını anlatan işyeri çalışanı Hakan Acar, "Kimseyle ne şimdi ne de daha önce sorunumuz yoktu. Neden böyle bir olay yaşandı bilmiyoruz. İşyerimizde ve araçlarda hasar var. Saldırganların bulunup cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- İşyeri çalışanı Hakan Acar'ın olayı anlatması

- Araca gelen kurşun izlerini göstermesi

- Dükkana ve araca gelen kurşun izlerinin görüntüsü

- İşyeri camındaki kurşun izleri

- Hakan Acar ile röp.

(Güvenlik Kamerası)

- İşyerini kurşunlayanların motorla gelmesi

- Ateş etmeleri

- Bir kişinin motordan inip ateş etmesi

- Motorun gidişi

SÜRE:02'54" BOYUT:177 MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ -Kamera:Sude UÇAROĞLU/ADANA,()

====================================================

5)FESTİVAL TURUNDAKİ BİSİKLETLİLERDEN JANDARMAYA JEST

BALIKESİR'deki 3'üncü Ulusal Burhaniye Bisiklet Festivali kapsamında ülkenin çeşitli bölgelerinden kente gelen bisiklet tutkunları, Madra Dağı ve Kazdağları'nda bisiklet turu düzenliyor. 140 kişilik grup, gittikleri güzergahlar boyunca yol güvenliklerini sağlayan jandarma görevlileri için 'Jandarma 178 Yaşında' yazılı pankart açarak jest yaptı.

Edremit'e de sınırları bulunan Kazdağları ile Burhaniye'den Ayvalık'a kadar uzanan Madra Dağı'nın tanıtımının amaçlandığı 3 günlük '3'üncü Ulusal Burhaniye Bisiklet Festivali', ülkenin farklı illerinden gelen 140 bisikletçinin katılımıyla dün (cuma) başladı. Burhaniye Öğretmenler Mahallesi Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği (BÖMÇED) ve Pegasus Bisiklet Grubu tarafından organize edilen, Burhaniye Kaymakamlığı ve Burhaniye Belediyesi'nin desteklediği festival kapsamında bisiklet tutkunları, dağ yollarından giderek molalarını da yine dağ köylerinde verdi. Burhaniye ilçe merkezinden sabah saatlerinde hareket eden grup, Gömeç ilçe merkezine kadar pedal çevirdi. İlçenin, kırsal Ulubeyler Mahallesi'ne konvoy eşliğinde giden topluluk, mahalle sakinleri tarafından karşılandı. Festivali katılan tüm bisikletçilere, Gömeç Belediyesi tarafından öğlen yemeği ikram edildi. Ülkenin farklı illerinden gruplar halinde gelen 140 bisikletçi, Madra Dağı eteklerinde köy halkıyla da bir süre sohbet etti.

JANDARMAYA JEST

Topluluk, mahalle meydanında çıkış hazırlığı yaparken, festivalin güvenliğini sağlayan İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerine de jest yapıldı. Kendilerinin yol güvenliğini sağlamak amacıyla kavşakları tutan, yol boyunca da eskortluk yapan jandarma ekiplerinin 178'inci yılını, hazırladıkları 'Jandarma 178 Yaşında' yazılı pankartla kutladı. Topluluk ayrıca, jandarma ekipleriyle hatıra fotoğrafı da çektirdi. Jandarma ekipleri, bisiklet topluluğu üyelerine jestleri için teşekkür etti.

Burhaniye Öğretmenler Mahallesi Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı İsmail Küçükkahraman, "Her yıl festivalimiz kapsamında Edremit Körfezi'nin farklı yerlerini tanıtıyoruz. Bu yıl festivalimizde, Madra Dağı'nın köylerini, Gömeç ilçemizi ve köylerini, Edremit ilçemizi ve efsanevi Kazdağları'nı tanıtıyoruz. Türkiye'nin farklı illerinden katılan bisikletçilerimiz, bölgemizde 3 gün boyunca konaklıyor ve Edremit Körfezi'nin tanıtımı yapılıyor. Bölgemizdeki turizm hareketliliğine katkı sağlanıyor. Festivalimizin hazırlanmasında emeği olanlara, destekçilerimize ve katılımcılara teşekkür ediyoruz" dedi.

Organizasyon yöneticisi Cemal Taşkın ise, "Festivalimize kesin kayıt yapan şu anda 140 kişi var. Yöremizi tanıtma amaçlı rotalarımız var. Buralarda, bisikletsever dostlarımızla, yarışmaksızın geziler yapıyoruz. Bu festivalimiz yarışma amaçlı değildir. Bu festivalimiz, Burhaniye Belediyemizin destekleriyle yapılmaktadır. Burhaniye Ayaklı mevkiinde kamp alanımızı oluşturduk. Sabit olan bu kamp alanımıza, yaptığımız her turdan sonra geri dönüyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Köydeki toplanma alanından detaylar

- Küçükkahraman röp

- Taşkın röp

- Katılımcılar ile röp

- Bisiklet detay

- Jandarmaya pankart

- Yol detay

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / BALIKESİR, ()

================================================

6)GOLDWİNG TUTKUNLARI BODRUM'DA BULUŞTU

DÜNYA genelinde önemli bir hayran kitlesine sahip Honda 'Goldwing' model motosiklet tutkunları Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne geldi. Türk bayraklarıyla tur atan grup ilgi çekerken, vatandaşlar motosikletlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Goldwing Riders Clup ve TR Extreme Bodrum Organizasyon işbirliğiyle 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Bodrum gezisi, Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan Goldwing tutkunlarını Bodrum'da buluşturdu. Dün (cuma) akşamüstü Bodrum'da şehir turu atan yaklaşık 54 motosikletteki yaklaşık 110 Goldwing tutkunu, Belediye Meydanı'nda toplandı. TR Ekstreme sorumlusu Atilla Serttaş, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, ekibi karşıladı. Motosikletlerinde dev Türk bayrakları asılı olan Goldwing kullanıcıları, renkli görüntüler oluşturdu. Club üyeleri meydanda çalan İzmir Marşı ve 10. Yıl Marşı'na da eşlik etti. Meydanda toplu halde duran motorlar çevredeki vatandaşlarında dikkatini çekti. Yerli ve yabancı turistler motorların ününde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Goldwing Riders Clup Başkanı Sina Afyoneri, her yıl bu tür geziler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu yıl TR Ekstreme'nin etkinliğiyle Bodruma geldik. Bu geziyi geleneksel hale getirmek istiyoruz. Çok keyif aldık ve her 19 Mayıs'ta Bodrum gezisi yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Başkan Kocadon ise "Böyle bir ekibi Bodrum'da ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Bu festival havasını Bodrum'a bizlere yaşatmanızdan dolayı teşekkür ederiz. Sizleri her yıl burada ağırlamaktan memnuniyet duyarız" dedi.

Afyoneri, Başkan Kocadon'a teşekkür ederek, plaket ve kulübün tişörtünü hediye etti. Grup, Bodrum merkezindeki etkinliğin ardından Gümüşlük'e gitti.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Etkinlikten görüntü

- Başkan Kocadon ve kulüp Başkanı Afyoneri'nin açıklamaları

- Plaket töreni

- Marşlarla eğlenenlerden görüntü

- Grubun merkezden ayrılması

Haber: Nilüfer DEMİR- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), ()

======================================================

7)GÜREŞ ÖNCESİ MEHTERLİ KORTEJ

ANTALYA'nın Gazipaşa İlçesinde 5'incisi düzenlenecek Lamos Karakucak Başpehlivanlık Güreşleri öncesi mehteran takımıyla kortej yürüyüşü yapıldı.

Selinus Sahili'nde yapılacak 5'inci Lamos Karakucak Başpehlivanlık Güreşleri öncesi Cumhuriyet Meydanı'nda mehteran eşliğinde yapılan kortej yürüyüşüne, Kaymakam Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Adil Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Ilgaz, kamu kurumlarının temsilcileri ve vatandaş eşlik etti. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan kortej yürüyüşü İnönü Caddesi, Şehit Süleyman Gür Caddesi, Mehmet Oğuz Bulvarı ve Deniz Kızı Kavşağı'ndan devam ederek tekrar Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Türk bayraklarının taşındığı kortej renkli görüntülere sahne oldu. Şehir içinde güreş komitesince esnafa da davetiye dağıtıldı.

Güreş Komitesi Başkanı Mustafa Gazioğlu, "Bu yıl güreşlere hayli ilgi var. Yağlı pehlivanlardan çok tanıdık simalar aramızda olacak. Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil, Sermest Bulut, Salih Dorun, Faik Sezgin, Onur Balcı gibi başpehlivanlar olacak. Bunun yanı sıra karakucak güreşçilerinden Fırat Binici, İsa Göçen, Baki Taşdemir gibi isimler arasından minderden Avrupa, dünya şampiyonları aramızda olacak. Gazipaşa'da bütün pehlivanları buluşturacağız. Hoş görüntüler, müsabakalar olacak. Farklı kulvarlardan sporcular bizlerle olacaklar. Pehlivanlarımız ilçemize gelmeye başladı. Tüm halkımızı pazar günü güreş izlemeye davet ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------------------------

- Gazipaşa Cumhuriyet meydanında başlayan mehter takımlı kortej yürüyüşü,

- Şehrin içinden yürüyüş,

- İlçede davulla tellal eşliğinde davetiye verilişi genel görüntü

- Detaylar,

- Röp 1. Güreş komitesi başkanı Mustafa Gazioğlu

Haber-Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), ()

========================================================

8)GÜL SAYESİNDE 4 YILDA 5 MİLYON TON SU TASARRUFU SAĞLANDI

BURDUR'daki Lisinia Doğa Projesi kapsamında 4 yıl önce oluşturulan gül bahçeleri sayesinde yaklaşık 5 milyon ton su tasarrufu sağlandı. Lisinia Doğa Proje Sorumlusu Öztürk Sarıca, "Mısır ve yonca üretmiş olsaydık fazladan 5 milyon ton suyu kullanmış olacaktık. Tabi ki bunun sonucunda Burdur Gölü daha fazla çekilmiş olacaktı" dedi.

Burdur merkeze bağlı Karakent Köyü'ndeki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda oluşturulan gül bahçelerinde hasat başladı. 2013 yılında oluşturulan 190 dekar bahçeden bu yıl 30 ton gül hasadı bekleniyor. Lisinia Doğa Proje Sorumlusu Öztürk Sarıca, "Geçen süreçte 5 milyon tona yakın su tasarrufu yaptık. Mısır ve yonca üretmiş olsaydık fazladan 5 milyon ton suyu kullanmış olacaktık. Tabi ki bunun sonucunda Burdur Gölü daha fazla çekilmiş olacaktı. Son yıllarda hızlı bir şekilde çekilen Burdur Gölü'ne dikkati çekmek için büyükbaş hayvancılık yerine, mısır ve yonca yetiştirmek yerine Lisinia olarak gül projesini gerçekleştirdik" dedi.

30 TON HASAT BEKLENİYOR

Gül projesiyle ciddi gelir sağladıklarını aktaran Öztürk Sarıca, bu yıl gülün kilosunu 10 TL'den satacaklarını anlattı. Bu yıl 30 tona yakın gül hasadı beklediklerini vurgulayan Sarıca, damlama sulama sistemleri kullandıkları için mısır ve yoncaya göre yüzde 75 oranında su, 80 bin TL'lik de elektrik tasarrufu sağladıklarına dikkati çekti.

'BURDUR GÖLÜ HIZLI ŞEKİLDE SU KAYBETTİ'

Göller Bölgesi'nde bir an evvel aromatik bitki üretimine geçilerek su tasarrufu sağlanması gerektiğine işaret eden Sarıca, "Yoksa gölün çekildiği kısımlardaki kimyasal maddeler hızlı bir şekilde insanların üzerine savrulmakta ve o yöredeki insanlarda solunum sistemi hastalıkları ve kanserler artmakta. Özellikle Burdur önümüzdeki 10 yıl içinde çok ciddi anlamda aynı tehlikeyi yaşamaya başlayacak. Çünkü Burdur Gölü sığ yerlerinde çok hızlı bir şekilde suyunu kaybetti. Dolayısıyla rüzgarlarla birlikte savrulan tozlar insanların hızlı bir şekilde hasta olmasına sebep olacak" diye konuştu.

Öztürk Sarıca, göle akan dereler ve sondajların özellikle büyükbaş hayvancılık için kullanıldığını, devlet tarafından alternatif olarak küçükbaş hayvancılık ve aromatik bitki ve gül üretiminin desteklenmesi gerektiğini de kaydetti.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Gül hasadı yapanlar,

- Gül bahçesi ve göl

- RÖP: Öztürk Sarıca

- Detay

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçildi.

(HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

==================================================

9)MURAT BOZ 19 MAYIS KONSERİ

ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde şarkıcı Murat Boz, 19 Mayıs dolayısıyla konser verdi.

Serik'teki eğlence merkezi The Land of Legends'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla şarkıcı Murat Boz konseri düzenlendi. Konseri izlemeye yaklaşık 5 bin kişi gelirken, The Land of Legends Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince'nin yanı sıra iş ve sanat dünyasından davetliler de konseri izledi. Murat Boz yaklaşık 2 saatlik konserinde sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konser öncesinde Franco Dragone ve ekibi tarafından sahnelenen Müzikal Bot Şöleni ve Avrupa'nın en büyük çadır gösteri merkezi Chapito da ilgiyle izlendi.

Görüntü Dökümü

--------------

- Konserden detay

- Murat Boz'dan detay

- İzleyenlerden detay

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), ()

======================================================

10)FATİH ÜREK, PASHA'YI SALLADI

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ndeki Pasha Clup'ta sahne alan ünlü şarkıcı Fatih Ürek, hayranlarına hareketli ve eğlenceli bir gece yaşattı.

Gümbet Mahallesi'ndeki Barlar Sokağı'nda yer alan Pasha Clup'ta sahneye çıkan Fatih Ürek'i, yakın arkadaşı Seda Sayan'ın da aralarında olduğu yaklaşık 2 bin kişi izledi. Ürek, yaptığı danslarla geceye renk kattı. Sallaya sallaya parçasıyla sahneye çıkan Ürek, "Bismillah dedik yazı açtık. Yazlar gelsin hayatımız yazlar gibi olsun inşallah. Hep böyle coşkulu olsun. Bir arada herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Bu kadar güzel yürekli insan varken Türkiye'mize bir şey olmaz" diyerek, eğlenenler ile birlikte 10. Yıl Marşı'nı söyledi. Hareketli parçalarıyla hayranlarını eğlendiren Ürek, keyifli bir gece yaşattı.

Sahneye çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Ürek, "Bodrum'da olduğum için çok mutluyum, bodrum benim için çok özel. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen festival için buradayım. Yeni bir şarkı yapıyorum ve önümüzdeki günlerde bir sürprizim olabilir. Çok şaşırtıcı bir şey olabilir" dedi. Yakın zamanda mide küçültme operasyonu geçiren Ürek, "Eğer insanların vücutların buna müsait ise ve doktorları bunu onaylıyor ise yaptırsınlar derim. Ben çok mutluyum. İnsanların kendilerine iyi bakmaları gerekiyor. Durmalarına gerek yok. Çünkü bütün gün sistem çalışıyor. Hayatın değişmesi ve bakış açısının değişmesi gerekiyor. Ondan sonra mutlu oluyorsunuz" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------

- Fatih Ürek ile röp

- Fatih Ürek'in sahne performansından ve izleyicilerden genel detay görüntü

- Seda Sayan'ın görüntüsü vardır.

Haber: Hülya ELTEŞ -Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), ()

====================================================