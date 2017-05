DHA YURT BÜLTENİ-3

1)RUS TURİSTLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ: 18 YARALI

MUĞLA'da, içinde Rus turistlerin bulunduğu midibüsün şarampole devrildiği kazada 2'si Türk 18 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Muğla- Denizli Karayolu Yaylasöğüt Mevkii'nde meydana geldi. Cumartesi günü 24 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı midibüs kazasından sonra bir kaza daha Muğla'da yürekleri hoplattı. Bodrum'dan aldığı Rus turistleri Denizli'nin travertenleriyle ünlü Pamukkale İlçesi'ne götüren Tamer Güngör yönetimindeki, 45 HD 0924 plakalı midibüs, yolun sağ tarafından şarampole devrildi. Kazada 2'si Türk 18 kişi yaralandı. Devrilen aracı ve yaralıları görenler kazayı, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Jandarma, kaza yerinde inceleme yapıyor.

Görüntü Dökümü

- Kaza yerinden görüntü

- İnceleme yapan ekiplerden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

(Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

2)HAKKARİ'DE HAVA OPERASYONU: 6 PKK'LI ÖLÜ

HAKKARİ'nin Kavaklı Köyü kırsal kesiminde düzenlenen hava harekatında en az 6 PKK'lı teröristin öldürüldüğü belirtildi. Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri 17 Mayıs 2017 günü İlimiz Merkez Kavaklı Köyü kırsal alanında bir grup teröristin barındığını tespit etti. Aıklamada, "Bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatı neticesinde en az 6 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

BİLGİ İÇİN

HAKKARİ, ()

3)KÖMÜR OCAĞINDA METAN GAZI PATLAMASINA 2 TUTUKLAMA

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde kömür ocağında metan gazı patlaması sonucu 2 işçinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili şirket ortaklarından M.M.B. ile işletmede görevli müdür E.T. tutuklandı. Kemer'in Ovacık Mahallesi'nde 'Balyak Madencilik' adlı firma tarafından 2015 yılından bu yana işletilen kömür ocağında önceki gün saat 19.43'te metan gazı sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada işçiler 39 yaşındaki Levent Korkmaz ile 36 yaşındaki Esen Çavuş yaşamını yitirdi. Gazdan etkilenen işçilerden 6'sı çeşitli hastanelerde tedaviye alınırken, madende mahsur kalan 2 işçiyi kurtarmak için ocağa giren 8 işçi de gazdan etkilenerek güçlükle dışarı çıktı. İtfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri ile Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan (TTK) 7 kişilik kurtarma ekibi galerinin 830 metresinde mahsur kalan işçilerin cesetlerine ulaştı. 2 madencinin metan gazı patlaması sonucu yaşamlarını yitirdiği belirtildi.

OCAKTA İNCELEME

Kömür madeninde dün Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Kaan Doğan ve Kemer Cumhuriyet Savcısı Semih Altun ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan bilirkişi heyeti incelemelerde bulundu. İşçilerle görüşen Doğan ve Altun, görgü tanıklarının da ifadesie başvurdu. Bilirkişi heyeti ve jandarmanın yaptığı incelemenin ardından madenin tekrar çalışmasına karar verildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 5 şüpheliden şirket ortaklarından R.B. jandarma sorgusu sonrasında serbest bırakılırken, diğer ortak M.M.B., işletmede görevli müdürler S.A. ve E.T. ile mühendis M.D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gece geç saate kadar süren sorgularının ardından M.M.B. ile E.T. tutuklandı. M.D. serbest bırakılırken, S.A. adli kontrolle serbest kaldı.

Görüntü Dökümü

- Şüphelilerin jandarma aracından inişi

- Şüphelilerin adliyeye getirilişi

- Hükümet konağı yazısından görüntü

- Yakınlarının konuşmalarından görüntü

35.9 MB /// 01.07

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()

4)BURSA'DA UYUŞTUCU TACİRLERİNE ŞAFAK OPERASYONU

BURSA'da şafak vaktı yapılan uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı. Özel Harekat Polislerinin koçbaşı ile kapi kırarak baskın yaptığı anlar kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Ekipleri, 16 mahallede, 50 farklı adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Emniyret, Narkotiğin yanı sıra Özel Harekat Ekipleri, Çevik Kuvvet ve Asayiş ekiplerinin bulunduğu bin polis, şafak vakti operasyon için düğmeye bastı..



ÖZEL HAREKAT EKİPLERİNDEN NEFES KESEN BASKIN

Ekipler, eş zamanlı olarak 50 farklı adrese operasyon düzenledi. Özel Harekat Ekipleri, uzun namlulu silahlar ile bölgede geniş güvenlik önlemi alarak, koçbaşı ile evlerin kapılarını kırdı. Evlere baskın düzenleyen ekipler, şüpheli şahıslari yere yatirarak kelepçeledi. Narkotik Köpeği Alfa, evde arama yaparak evin çatısına gizlenmiş esrarı buldu. "Şafak 16" operasyonun da toplamda 50 şüpheli gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Aramalarda 550 gram metamfetamin, 150 gram scunk, 51 kilo esrar, 1750 tane extacy hap, 500 gram bonzai, 7 adet ruhsatsız silah geçirildi. Nefes kesen operasyon kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

SOKAKLAR, CADDELER VE METRO ISTASYONLARİ ABLUKAYA ALINDI

Öte yandan, Bursa polisi, 38 farklı sokak ve cadde de uygulama noktası oluştururken 7 metro istasyonun da ise şok baskınlar yaptı. Şüpheli şahısların üstleri ve çantaları arandı Trafiğe açık alanda yapılan uygulamalarda ise ehliyet, ruhsat ve GBT sorgusu yapıldı. 11 otomobil trafikten men edilirken aranması olan 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan süpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.



EMNIYET MUDURU YILDIZ, OPERASYONU YAKINDAN IZLEDI

Il genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonu, Bursa İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'da yakından takip etti. Operasyonun ardından açıklama yapan Yıldız, "Bursa Şafak 16, ismini verdiğimiz operasyonumuzu bu sabah gerçekleştirdik, ailelerimizin huzuru için, annelerimizin rahat uyuması için uyuşturucunun kökünü kazıyana kadar mücadele edeceğiz." dedi.

Görüntü Dökümü

-Özel harekat ekiplerinin kapıları kirıp eve girmesi

Gözaltına alinmalar

Narkotik kopeginin aramasi

Polis ekiplerinden detaylar

Uyusturucu maddelerden goruntu

Otomobillerin aranmasi

Emniye mudurunun konuşması

Süre 6 dakika 7 saniye

Boyut: 398 MB

5)KORE GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ADIYAMAN'ın Kahta İlçesi'nde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Kore gazisi 87 yaşındaki Mahmut Kızıl'ın cenazesi törenle toprağa verildi. Kuzey ve Güney Kore arasındaki savaşa 1951-53 yılları arasında, fiilen katılan gazisi Mahmut Kızıl dün evinde geçirdiği kalp krizi geçirdi. Yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürülen Kızıl, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kızıl için Musa Peygamber Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene; Vali Yardımcısı Nuri Özdemir, Garnizon Komutanı Ali Murat Ayşen, Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, yakınları ve bazı kişiler katıldı. Kızıl'ın cenazesi, burada kılınan cenaze namazı ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kahta Devlet Hastanesi

- Kızıl'ın cenazesi morgdan alınması

- Musa Peygamber Mezarlığı

- Cenaze namazı kılınması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 320 MB

6)18 YILDIR YATAĞA MAHKUM YAŞIYOR

17 AĞUSTOS 1999 depreminde Kocaeli'nin Karamürsel İlçesi'nde yıkılan evlerinin enkazında kalan 44 yaşındaki Şükran Salas, omuriliğinin zedelenmesi nedeniyle 18 yıldır yatağa mahkum yaşıyor. Karamürsel'in Tabakhane Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın zemin katında oturan Salas ailesi 17 Ağustos depreminde enkaz altında kaldı. Şükran Salas'ın kardeşi Fatma Salas enkaz altında yaşamını yitirdi. Şükran Salas ile annesi İslim Salas ile birlikte yaklaşık 18 saat süren çalışma sonrasında enkaz altından yaralı çıkarıldı. Şükran Salas omuriliğinin zedelenmesi nedeniyle yatağa mahkum oldu. 18 yıldır yatağa mahkum yaşayan Şükran Salas'a geçen yıla kadar annesi bakarken, annesinin ölümünün ardından bakıcı tutuldu.

Geçen yıla kadar kendisine annesinin baktığını söyleyen Şükran Salas, "3 aylık maaşın dışında anneme de bana baktığı için 800 lira bakım maaşı veriliyordu. Annem geçen sene yaşamını yitirince o para kesildi. Şimdi sadece 3 aylık engelli maaşı olan bin 400 lira para alıyorum. Aldığım maaşın tamamı bakıcıya gidiyor" dedi.

Şükran Salas yakınlarının kendisine yardımcı olduğunu, ancak ihtiyaçları için yardım isteyerek, "Benim ilaç ihtiyaçlarım, sonda ihtiyaçlarım var. Bu para bana yetmiyor. Diyorlar ki bakım evine gitsin. Ben kardeş acısını yaşayan biriyim, anne acısını da içime gömdüm hele bir de bakımevine gidersem hiç yaşama şansım yok. Yetkililerin sesimi duyarak bana sahip çıkmalarını istiyorum. Ne yapacağımı şaşırdım" diye konuştu.



Görüntü Dökümü

-Şükran Salas ile röp

-Bakıcısı Şükran Salas ile ilgilenirken

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Orhan UZUN-KARAMÜRSEL(Kocaeli), () -

7)MOTOSİKLETİN KİLİDİNİ KIRMAK İÇİN DAKİKALARCA TEKMELEDİLER

SAKARYA'nın Pamukova İlçesi'nde 2 kişi çalmaya çalıştıkları motosikletin kilidini kırmak için dakikalarca tekme attı. 2 kişinin kilidi kırarak motosikleti çalması güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Pamukova Elperek Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Şuayip K. motosikletini durağın yanına park ederek Adapazarı'na gitti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir kişi park halindeki motosikletin yanına gelerek motosiklete bindi. Motosikletin kilitli olduğunu fark eden kişi bir süre direksiyon kilidini açmak için uğraştı. Açamayınca tekme atarak kilidi kırarak açmaya çalıştı. Dakikalarca tekme atan kişi başarılı olamadı. Bir süre sonra yanına bir kişi daha gelirken, motosikletin kilidini kırmak için beraberce tekme attılar. 2 kişi kilidi kırdıktan sonra motosiklete binerek kayıplara karıştı. Tüm bunlar olup biterken çevreden geçenler motosikletle uğraşan 2 kişiyi meraklı gözlerle seyretti. Şuayip K. motosikletini yerinde bulamayınca polise haber verdi. Polis motosikleti çalanları bulmak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamerası görüntüleri

PAMUKOVA(Sakarya), ()

8)KAPATILAN MEVLANA ÜNİVERSİTESİ'NE FETÖ OPERASYONU: 20 GÖZALTI

KONYA'da Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Mevlana Üniversitesi ile üniversiteye bağlı hastaneye yönelik Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması operasyonunda aralarında kadınlarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girşiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında KHK ile kapatılan Mevlana Üniversitesi ve üniversiteye bağlı hastaneye yönelik yürütülen soruşturmada 27 kişi hakkında FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan yakama kararı alındı. Bunun üzerine bugün polis tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında kadınlarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

(Görüntü Dökümü

-Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Sağlık kontrolünden çıkartılması

(Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA )

9)KOÇARLI, ÇAM FISTIĞIYLA YÜZ GÜLDÜRÜYOR

AYDIN'ın Koçarlı İlçesi'nde üretimi yapılan 800 ton çam fıstığı, ihracatla ülke ekonomisine yıllık 80 milyon TL'lik katkı sağlıyor.

Aydın'ın Koçarlı İlçesi, ülkede yetişen çam fıstığının yüzde 50'den fazlasını işleyerek, dünya ülkelerine ihraç ediyor. En kaliteli çam fıstığı sıralamasında ise dünyada ilk sırada yer alıyor. 24 bin nüfusuna rağmen ihraç ettiği çam fıstığıyla dünyada ilk sırada yer alan Koçarlı, Aydın ve Türkiye ekonomisine de büyük katkı sağlıyor.

"TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYAMIYORLAR"

Koçarlı Ziraat Odası Başkanı Mutlu Öztürk, kendisinin de çam fıstığı üreticisi olduğunu söyledi. Bazı mahallelerde üretim yapılabildiğini, üretimin olmadığı yerleşimlerin ise dışarıya göç verdiğini belirten Öztürk, başka bir sıkıntıya da dikkati çekti. Aynı zamanda ilçenin Belediye Başkanı da olan CHP'li Mutlu Öztürk, "14 mahallenin tamamında tapu olmadığı için ev yapılamıyor. Bu insanlar bu mahallerde nasıl kalacak ve bu ürünleri nasıl işleyecekler? Taş üstüne taş koyamıyorlar. Vatandaşa devlette yardımcı olursa, biz bu sorunu aşarız. Buradaki vatandaş üretimini yapıyor parası da var, ama ev yapamıyor. Yeni bir işletme kuracak kuramıyor. En büyük sıkıntımız tapuların olmayışıdır" dedi.

Koçarlı'da babadan kalan mesleklerini sürdüren ve devlet desteğiyle kurdukları modern fabrikayla adından söz ettiren 39 yaşındaki Serkan Karatosun ise "1980'den beri bu işi yapıyoruz. Baba mesleği olarak işimizi büyüterek devam ediyoruz. Dağ köyünde bir dönüm kapalı toplam 5 dönüm bir işletmemiz var. İlçe merkezine de 2.5 dönüm kapalı toplam 6 dönüm üzerine devlet desteği ile yaptık. Koçarlı dahil olmak üzere Türkiye'nin her ilinden çam fıstığı alıyoruz. Çam fıstığı Koçarlı için Türkiye için çok büyük önem taşıyor" dedi.

YÜZDE 50'Sİ KOÇARLI'DAN

Türkiye'de yıllık 1450 ton çam fıstığı içi üretimi yapıldığını belirten Karatosun, "Koçarlı'ya bağlı 14 dağ ve ova mahallerinde 10 bin ton ham madde üretiliyor. Bu hammaddeden ise 270 ton çam fıstığı içi (küner) çıkıyor. Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgesi'nden gelenlerle Koçarlı'daki diğer işletmelerle birlikte 800 ton fıstık üretimi yaparak yurt dışına ihracat ediyoruz. Aydın'ın ilçesi olan Koçarlı çam fıstığında üretimin yüzde 50 ile yüzde 70'i arasında yapıyor. Yurt içinden gelenlerle birlikte ilçemize ihrcattan yaklaşık 80 milyon TL gibi bir kazanç oluyor. Kalite olarak da Türkiye dolayısıyla Koçarlı dünyada ilk sırada yer alıyor. Bizden sonra ikinci sırayı Portekiz, İtalya ve İspanya var. Ancak biz bunu daha iyi yerlere taşımamız gerekiyor " dedi.

Görüntü Dökümü

- Çam fıstığı işletme fabrikasından görüntü

- Mutlu Öztürk ve Serkan Karatosun'un konuşması

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ KOÇARLI(Aydın), ()

10)EFSANE GÜREŞÇİ AHMET AYIK' TAN ÖNEMLİ UYARI: GÜREŞ EĞİTİM MERKEZLERİ MUTLAKA DEVAM ETMELİ

MUĞLA'nın Datça İlçesi'ne gelen Türk güreşinin efsane ismi Ahmet Ayık, ülke genelinde 27 ayrı yerde faaliyetini sürdüren güreş eğitim merkezlerinin, eğitimlerine mutlaka devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu efsane güreşçi Ahmet Ayık, Datça İlçe Mili Eğitim Müdürü ve eski milli güreşçi Fedai Akın'ı ziyaret etti. 2016 Rio de Janerio'da kazanılan başarıların, Türk güreşi için umut verici olduğunu söyledi. Rio de Janerio Olimpiyatlarında, serbest güreşte, 125 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül'ün, güreşe Sivas Güreş Eğitim Merkezi'nde başladığını hatırlatan Ayık, "Güreş eğitim merkezleri, Türk güreşinin alt yapısıdır. Mutlaka devam etmelidir. Güreş Eğitim Merkezleri, Türk güreşine gelecekte çok daha büyük sporcular kazandıracaktır" dedi.

Rio de Janerio'da, Londra olimpiyatlarına göre daha iyi sonuçlar alındığını ifade eden Ayık, "2012 Londra olimpiyatlarında güreşte sadece bir bronz madalyamız vardı. Türkiye, 2106 Rio olimpiyatlarında 8 madalya kazanırken, bu madalyaların 5'i güreşten geldi. Altın, gümüş ve bronz madalyalar kazandık. 2012 Londra Olimpiyatlarına göre, Rio bizim yüreğimize su serpti. Ancak yeterli mi derseniz, elbette değil. Roma olimpiyatlarında 7 altın madalya alan Türk güreşi, bir altınla yetinemez. Çok çalışmak zorundayız. İşi ehline vermeliyiz. Örneğin Datça çok bakir bir yer. İlçe Milli Eğitim müdürü Fedai Akın, güreşin içinden gelen mili bir güreşçi. Burada bu işi organize edebilir" diye konuştu.

Datça'ya ilk kez geldiğini belirten Ayık, "Burayı çok beğendim. Çok güzel, denizi harika. Doğa, manzara her şey mükemmel. Çok güzel bir havası var. Sporcular için kamp merkezine elverişli" dedi. Datça İlçe Mili Eğitim Müdürü Fedai Akın ise, Türk güreşini büyük ismi Ahmet Ayık'ı Datça'da görmekten mutlu olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

- Efsane güreşçi Ahmet Ayık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın ile birlikte Datça sahilinde dolaşırken…

- Milli güreşçi Ahmet Ayık, muhabirinin sorularını yanıtlarken..

- İlçe milli eğitim müdürü Fedai Akın ile röp.

- Şampiyon güreşçi Ahmet Ayık, yürüyüş sırasında vatandaşlarla sohbet ederken..

Not: görüntü boyutu: 73.9 MB - Süre: 00.03.29 Dk.

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), ()

11)TURİSTLER HALK OYUNLARI GÖSTERİLERİYLE EĞMENDİ

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'ndeki yerli ve yabancı turistler, kentte gösteri sunan halk oyunları ekiplerinin oyunlarıyla keyifli vakit geçirdi, müzikler eşliğinde dans etti.

Bursa Gala Kültür ve Sanat Organizasyonu tarafından Marmaris Belediyesi desteğiyle Amfi Tiyatro'da, İstanbul, Silivri, Bursa, Çanakkale ve Denizli'nin yanı sıra KKTC, Ukrayna, Makedonya'dan katılan, yaşları 18 ile 65 yaş arasında değişen 7 halk oyunları grubu yöresel oyunlarını oynadı. Tatilci ve yabancı turistlerden oluşan yaklaşık 1000 kişi, grupların hareketli müziklerine dans ederek eşlik etti. Bazı tatilciler, sahnenin önünde oynadı. Katılımcılar, saat 20.00'de başlayarak 3 saat süren etkinlikte keyifli vakit geçirdi.

Gala Kültür ve Sanat Organizatörlüğü Koordinatörü Selçuk Yıldız, "Bizler, ülkemizin çeşitli şehirlerinde uluslararası festivaller düzenliyoruz. Marmaris'te 7 grup 300 dansçımız sahne aldı. İstanbul, Bursa, Çanakkale, Silivri ve Denizli gibi şehirlerden yanı sıra KKTC, Ukrayna ve Makedonya'dan halk oyunları ekibi katıldı. Tatilci ve yabancı turistlerimizi mutlu edebilmek güzel bir duygu" dedi.

Görüntü Dökümü

- Amfi Tiyatro'da sahnede halk oyunları ekiplerinin genel-ayrıntılı görüntüsü

- Müzikler eşliğinde alkış tutan ve dans eden tatilci ile turistlerin genel görüntüsü

- Gala Kültür ve Sanat Organizatörü Koordinatörü Selçuk Yıldız ile röportaj

(Toplam: 4 dakika 10 saniye-301 MB görüntü)

(Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()