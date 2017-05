DHA YURT BÜLTENİ-3

Konya'da baba, anne ve kızı öldürüldü (2) (Yeniden)

KONYA'da Yasemin Atlı, babası Behram Yıldız ve annesi Fatma Yıldız tüfekle öldürüldü. Cinayet şüphelisi olarak Yasemin Atlı'nın eşi E.A. aranıyor.

Olay, bugün saat 09.40'da merkez Selçuklu İlçesi Bosna Hersek Mahallesi Akif Sokak'taki Behram Yıldız'ın evinde meydana geldi. Olcay Kent Sitesi'ndeki evden gelen silah sesleri üzerin olay yerine gidenler Behram Yıldız, eşi Fatma Yıldız ve kızı Yasemin Atlı'yı öldürülmüş olarak buldu. Tüfekle vurulan 3 kişinin cinayet şüphelisi olarak Yasemin Atlı'nın eşi E. A.'nın arandığı bildirildi.





Antalya TOKİ konutlarında patlama: 2 ölü (4)

VALİLİK: TERÖR BOYUTU YOK

Antalya Valiliği, sabah 06.00 sıralarında Döşemealtı İlçesi'ndeki TOKİ konutlarında meydana gelen patlamayla ilgili yazılı açıklama yaptı. İlk belirlemere göre ölenlerden 49 yaşındaki Mustafa Alper'in Konya nüfusuna, 44 yaşındaki Nurcan Demiröz'ün de Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen açıklamada, "İki şahıs arasında geçmişe dayalı duygusal ilişki ve irtibatlarının bulunduğu, aralarında çıkan ve sebebi bilinmeyen bir tartışma sonrasında M.A. isimli şahsın sabah 05.30 sıralarında bayanın ikametinin kapısına geldiği, içeriye girmek için zorladığı, bu esnada sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama neticesinde 2 şahsın da olay yerinde öldüğü anlaşılmıştır" denildi.

Her iki şahsın da bir terör örgütüyle bağlantılarının olmadığı, patlamanın bir terör boyutunun bulunmadığı kaydedilen açıklamada, Mustafa Alper'in 'uyuşturucu madde satmak' ve 'fuhuşa aracılık' suçlarından kaydının olduğu; Nurcan Demiröz'ün ise eğlence mekanlarında çalıştığının belirlendiği ifade edildi.



Hakkari'de 1 PKK'lı öldürüldü

HAKKARİ'nin Akbulut, Ördekli ve Kaymaklı Köyleri kırsal alanında yürütülen operasyonlar sırasında çıkan çatışmada, 1 PKK'lı terörist ölü ele geçirildi.

Hakkari Valiliğ, öldürülen PKK'lı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 17 Mayıs 2017 günü İlimiz Merkez Akbulut, Ördekli ve Kaymaklı Köyleri kırsal alanında İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce yürütülen operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarıyla yaşanan temasta 1 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bununla birlikte 1 M-16 piyade tüfeği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."



PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 14 kişi adliyede

ESKİŞEHİR merkezli 4 ilde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 4'ü kadın 14 kişi adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün Cezaevi / Zindan ve Devrimci Gençlik Hareketi yapılanmaları içinde yer aldıkları; Abdullah Öcalan'ın talimatları ile terör örgütünün amaçları doğrultusunda hareket ettikleri; terör örgütü adına eylemlerde bulunup propagandasını yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik geçen 11 Mayıs'ta operasyon düzenledi. Eskişehir, Ankara, Diyarbakır ve Balıkesir'de eş zamanlı yapılan operasyonda aralarında Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen barış bildirisi imzacısı Anadolu Üniversitesi Çevre Mühendisliği Fakültesi öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Ozan Devrim Yay ile HDP Eskişehir İl yöneticilerini de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Evlerinde yapılan aramalarda PKK/KCK terör örgütünün propagandasının yapıldığı çok sayıda yayın, örgütsel doküman, dijital materyaller ile bir adet ruhsatsız av tüfeği bulunan şüpheliler yapılan sorgulamalarını ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Grizuda ölen 30 işçi için facianın 7'nci yılında anma töreni

ZONGULDAK'ın Kilimli İlçesi'nde, 17 Mayıs 2010 tarihinde meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 30 maden işçisi, kazanın 7'nci yıldönümünde maden ocağı girişinde dualarla anıldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da, yerel mahkemenin 28 sanık hakkında verdiği, Yargıtay tarafından onanan kararına, devlet memuru sanıklar için soruşturma izni alınmadan hüküm verildiği gerekçesiyle itiraz etti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü'ne ait Karadon Yeni Servis Kuyusu'nda yerin 540 metre altında 2010 yılında meydana gelen grizu patlamasında, 2'si mühendis 30 madenci hayatını kaybetti. Facianın 7’ncı yıldönümünde ölen işçiler için saat 07.30’da anma töreni düzenlendi.

Törene, Kilimli Kaymakamı Hakan Özarslan, Kilimli Belediye Başkanı Ali Aslankılıç, TTK Genel Müdür Vekili Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci ile gece vardiyasından çıkan işçiler ve gündüz ocağa girecek işçiler katıldı. Maden facialarında hayatını kaybeden maden şehitleri için Kuran-ı Kerim okundu. Mevlit şekeri dağıtılan madenciler, arkadaşları için dua ettikten sonra maden ocağında işbaşı yaptı.

YEREL MAHKEMENİN KARARINI ONAYAN YARGATAY'A İTİRAZ

Öte yandan, faciaya ilişkin Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 28 sanık hakkında verilen kararın Yargıtay tarafından onanmasına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Ağız Ceza Mahkemesi, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan hepsi de tutuksuz yargılanan 28 sanıktan taşeron firma Yapı-Tek ortağı Halim Köse ile Yapı-Tek Proje Sorumlusu Kadir İpek'e 10'ar yıl, dönemin Karadon Müessese Müdürü, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner'e 6 yıl 3 ay, Karadon Müessese Müdür Yardımcısı Yusuf Ünlütürk ile TTK İnşaat Emlak Daire Başkanı Mustafa Küçük'e de 5'er yıl hapis cezası verirken diğer 23 sanığın ise beraatlerine karar verdi.

Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, Nisan 2016'da 5 sanık için verilen hapis cezası ile 19 sanığın beraat kararını onarken, bilirkişi raporlarında kusurlu bulunan Gaz İzleme İstasyonu'nda görevli maden mühendisi Taşkın Oruç, maden teknikeri Özcan Güneyoğlu, dönemin Havalandırma ve Tozla Mücadele Başmühendisi Vedat Küçükbükücü ve elektrik servisi çalışanı Ali İhsan Tekik hakkında verilen beraat kararını ise bozdu.

SORUŞTURMA İZNİ ALINMADAN MAHKUMİYET YASAYA AYKIRI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 12'nci Ceza Dairesi'nin kararına itiraz etti. Başsavcılığın itiraz dilekçesinde, hapis cezası verilen sanıklardan dönemin müesesse müdürü İsmail Güner, müessese müdür yardımcısı Mustafa Küçük ve daire başkanı Yusuf Ünlütürk'ün memur olduklarına işaret edilerek, şöyle denildi: "Devlet memuru olan sanıklar hakkında 4483 sayılı yasa uyarınca ön inceleme yapılarak soruşturma izni alınması ve müteakip işlemlerin buna göre yapılması gerekirken, soruşturma şartı yerine getirilmeden sanıklar hakkında mahkumiyet hükmü tesisi, usul ve yasaya aykırıdır. Ayrıca sabıkası bulunmayan tali kusurlu ve olayın oluşumunda tek başına etken olmayan sanıklar hakkındaki hapis cezasının paraya çevrilmesi gerekirken, paraya çevirme hükmünün uygulanmamasına dair yerel mahkeme hükmünün bozulması yerine, kararın onanmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bu nedenlerle daire kararının sanıklar lehine itiraz yoluna gidilmesi gerektiği düşünülmüştür."

Başsavcılığın itirazının Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda görüşülerek karara bağlanacağı bildirildi.

Mersin'deki cinayette 5 Suriyeli tutuklandı

Zanlıların kaçarken mobeseye yansıyan görüntüleri

MERSİN'de 24 yaşındaki Hanifi Hisak'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli 5 kişi tutuklanırken 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Merkez Akdeniz İlçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde 14 Mayıs'ta gürültü nedeniyle çıkan kavgada Hanifi İshak, komşusu Suriyeliler tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili Abdurrahman El Casm (21), İbrahim Alsatouf (23), Abdulcabbar El Casm (20), Casm El Casm (18), Omar Khatab (18), Yousuf El C. (14) ve Moustafa El C. (13) gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan Suriyeliler, nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Suriyelilerin, eşlerine baktığını ileri sürdükleri Hanifi İshak ile konuşmak için evine gittikleri bu nedenle aralarında çıkan kavgada İbrahim Alsatouf'un İshak'ı boğazından bıçakladığı ileri sürüldü.

Nöbetçi mahkemece Abdurrahman El Casm, İbrahim Alsatouf, Abdulcabbar El Casm, Casm El Casm ve Omar Khatab tutuklanırken yaşları küçük olan Yousuf El C. ile Moustafa El C. ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, olaya karışan 36 Suriyeli ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi. Olayın ardından mahallede Suriyelilere ait ev ve iş yerlerine saldırılar olmuş, 7 kişi yaralanıp 11 kişi gözaltına alınmıştı.

İntikam cinayetinin şüphelisi yakalandı

SİVAS'ta dün akşam 26 yaşındaki Engin Soylu'yu tabancayla öldüren şüpheli 22 yaşındaki Erhan A. polis tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Alibaba Mahallesi 46'ncı Sokak'ta meydana geldi. Engin Soylu, sokak üzerindeki boş bir arsada, silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Soylu, ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Soylu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Soylu'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaydan sonra bir otomobille kaçtığı belirlenen şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, şüpheli Erhan A.'yı, Pirkinik Mahallesi çevresinde yakaladı.

İNTİKAM MESAJI

Cinayet şüphelisi Erhan A.'nın babası Oktay A.'nın, geçen şubat ayında bir kavga sırasında Ümit Ağdere'nin açtığı ateşle yaralandığı, yaklaşık 2 ay hastanede tedavi gördükten sonra öldüğü belirlendi. Olay sırasında Ümit Ağdere'nin yanında Engin Soylu'nun da bulunduğu ve şüpheli Erhan A.'nın babasının intikamı almak için Soylu'yu öldürdüğü belirtildi.

Şüpheli Erhan A.'nın dün akşam olayın ardından sosyal medya hesabından 'Babamın kanını aldım, sen rahat uyu babam. Sıra size de gelecek. İntikam yaşlanmaz' paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.

'Eşin geldi' denilince, intihardan vazgeçti

ANTALYA'da boşandığı eski eşi Ayşegül ile tekrar barışmak isteyen 30 yaşındaki Sefa Acar, olumsuz yanıt alınca, falezlerden intihara kalkıştı. Polisler Acar'ı ikna etmek için uzun süre uğraştıktan sonra, “Eşin geldi arabada seni bekliyor" diyerek ikna etti.

Olay, Muratpaşa İlçesi Fener Mahallesi'ndeki falezlerde akşam saatlerinde meydana geldi. 30 metrelik falezlerin kenarından sarkan alüminyum doğrama işiyle uğraşan 2 çocuk babası Sefa Acar'ı gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Acar'ın belden yukarısının çıplak olduğunu ve kayalıklardan atlamak üzere olduğunu gördü. Acar'ı yakalamak için yaklaşan polis ekipleri, falezlerin uç kısmında durması nedeniyle ikna yoluna gitti.

BARIŞMAK İSTİYOR

Acar ile bir süre konuşan polis ekipleri, derdinin ne olduğunu söylemesi halinde kendisine yardım edecekleri sözünü verdi. Boşandığı eşi Ayşegül'ü unutamadığını ve yeniden birleşmek istediğini belirten Sefa Acar, polislerden onu falezlere getirmesini istedi. Eski eş Ayşegül'e ulaşan polisler, genç kadını falezlere gelmesi konusunda ikna etmeye çalıştı.

'EŞİN GELDİ' YALANI

Eski eşi ikna çabaları sürerken birkaç kere falezlerden atlamak üzere girişimde bulunan Acar, bir ara üşüyüp çıkardığı kıyafetini polislerden istedi. Polis eski eş Ayşegül'ü ikna edemeyince, Sefa Acar'a yalan söyleyerek ikna yoluna gitti. Acar'a eşinin geldiğini ve arabada beklediğini söyleyen polisler uzun süre inandıramadı. Bir polisin “Bak çocukların da gelmiş ekip aracındalar, banyo yaptıkları için hasta olmasınlar diye çıkarmadık. Gel bak inanmazsan" diyerek ikna çabası, başarılı oldu.

Yaklaşık 2,5 saatlik çabanın ardından ikna olan Acar, bulunduğu yerden çıkıp polis eşliğinde ekip aracına bindirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Acar, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü

Kargoya verilen su pompasından uyuşturucu hap çıktı

MERSİN'de polisin yaptığı operasyonda, su pompası ve dalgıç motoru içinde 60 bin 168 captagon uyuşturucu hap ele geçirilirken olayla ilgili 2'si Suriyeli 4 kişi gözaltına alındı.

Bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriyeli 2 kişinin bir kargo şirketi aracılığıyla yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapacağını belirledi. Harekete geçen ekipler, Çamişerif Mahallesi Uray Caddesi'ndeki bir kargo firmasına operasyon düzenledi. Ekipler, 2 Suriyelinin Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere 2 metre boyunda silindir şeklinde su pompası ve bir metre uzunluğunda 2 dalgıç motoru teslim ettiğini belirledi. Su pompası ve dalgıç motorlarının içinde da arama yapan ekipler, 60 bin 168 captagon uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olayla ilgili 2'si Suriyeli 4 kişi gözaltına alındı.

Datça'da esrar satıcısı 'çaycı dayı'ya tutuklama

MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde, uyuşturucu ticaretine yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda 100 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 64 yaşındaki Yüksel C. tutuklandı.

Datça Oto Tamirciler Sitesi'nde çay ocağı işleten, çevresinde 'Dayı' ve 'Dede' lakaplarıyla tanınan Yüksel C.'nin, ilçeye uyuşturucu madde getirip sattığını öğrenen polis çalışma başlattı. İzlemeye alınan Yüksel C.'nin, D.D. (49) adındaki kişiye 400 TL karşılığı bir miktar esrar sattığını tespit eden polis, geçen pazartesi günü operasyon için düğmeye bastı. Yüksel C. ve D.D. gözaltına alındı. Yüksel C.'nin otomobilinde, işyerinde ve evinde arama yapıldı. Otomobilde gizlenmiş ve satışa hazır paketlenmiş 100 gram esrar bulundu. Şüphelinin işyeri ve evinde ise esrar maddesi ile saksıda yetiştirilmiş hintkeneviri ele geçirildi. D.D. polis tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Dün uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeyi sevk edilen Yüksel C. tutuklandı.

'Ramazan ve Kurban bayramlarında Antalya'da ciddi doluluklar oluşacak'

AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, resmi ve dini bayramlarda ciddi bir yoğunluk beklediklerini belirterek, "19 Mayıs bunun güzel bir örneği. 19 Mayıs'ta Antalya'da gerçekten doluluk oranlarımız artmaya başladı. Şunu da öngörebiliriz Ramazan Bayramı'nda, Kurban Bayramı'nda Antalya bölgesinde ciddi doluluklar oluşacaktır" dedi.

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, iç pazarla ilgili değerlendirmede bulundu. 19 Mayıs ve dini bayramlarda yoğun talep gelmesini beklediklerini belirten Yağcı, "Burada iki konu var. Önceden tatil sürelerinin belirlenmesi çok büyük bir destek. Tüketici için de önemli bir destek çünkü onlara önceden erken rezervasyon alışkanlığını geliştirmek için de önemli bir fırsat. Yani insanlar resmi tatilin hangi günde, ne zaman olacağını, ne kadar erkenden bilirse tatil yapmaları o kadar kolaylaşacaktır ve bu bizim için gerçekten çok önemli. Özellikle 2016 sonrası gibi turizmin düşüp ondan sonra büyümeye başladığı yıllarda biz gerçekten hem resmi tatillerde hem dini tatillerde çok ciddi bir yoğunluk bekliyoruz. 19 Mayıs bunun güzel bir örneği. 19 Mayıs'ta Antalya'da gerçekten doluluk oranlarımız artmaya başladı ama şunu da öngörebiliriz Ramazan Bayramı'nda, Kurban Bayramı'nda Antalya bölgesinde ciddi doluluklar oluşacaktır. Dolayısıyla erkenden yerli tüketicilerimiz tatillerini rezerve ederlerse hem fiyat anlamında hem de yer bulma anlamında çok daha rahat edeceklerdir. Erken rezervasyon yapmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

'TATİL LÜKSTÜ ALIŞKANLIK OLDU'

İnsanlar için daha önce lüks olan tatilin günümüzde alışkanlık haline gelmeye başladığını aktaran Erkan Yağcı, "Kişilerin seyahat özgürlüklerine karışamayız. Yani insanlar isterse Türkiye'de tatil yapar, isterse de yurtdışında tatil yapar. Ama tüketicilerde şöyle bir alışkanlık oluştu; insanlar için tatil yapmak bir lükstü şimdi ise bir alışkanlık haline geliyor. İnsanlar bir kere tatil yapıyordu şimdi ise 4 kere tatil yapmaya başladı. Mutlaka biz tatillerinin bir tanesini ya da 2 tanesini Türkiye'de geçirmelerini isteriz. Ama artık dünya da küçülen bir köy ve insanlar yeni yerler görmek ister, ona da saygı duymak zorundayız" diye konuştu.

'İÇ PAZARDA ERKEN REZERVASYON ÖNEMLİ'

Yerli turistin kendileri için her zaman çok önemli olduğuna dikkati çeken Yağcı, şöyle dedi:

"Yani bu sadece kötü yıllarda düşünülecek ya da hatırlanacak bir pazar değil. Mesela İspanya turizmine bakarsanız yerli turizm hareketi o sektörü ayakta tutan dinamiklerden biri. Biz yerli turisti her zaman desteledik. İç pazarı çok çok önemsiyoruz çünkü kötü yıllarda, özellikle imaj sorunu yaşadığımız yıllarda 2016 buna güzel bir örnektir, bizim kendi insanımıza, kendi bölgemizi anlatmak derdimiz yok sonuçta. Bazen insanlar bölgenizde yaşanan sıkıntıyı anlamayabilir ya da bölgeyi tanımadığı için farklı kuşkuları olabilir ama iç pazardaki hareketlilik her zaman işlerin sürdürülebilirliği açısından çok önemli. Dolayısıyla biz önemsiyoruz iç pazarı. Bu yıl da önemsiyoruz. Dolayısıyla bu yıl Rus pazarın ya da diğer pazarların büyümesiyle iç pazara yer ayırmama sorunu olmaması için de mutlaka erken rezervasyon koşullarından faydalanmalarını istiyoruz. Bir an önce özellikle resmi tatil ve dini bayramlardaki tatillerde rezervasyonları erkenden yapmalarını istiyoruz ki herhangi bir mağduriyet yaşanmasın."

Yeşil sahada sürpriz evlilik teklifi

MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde Tarsus Gençlerbirliği kaptanı 25 yaşındaki Sezer Eskiaba, amatör küme maçı öncesi kız arkadaşı 24 yaşındaki Seren Özşimşek'e sürpriz evlilik teklifi yaptı.

Kırlarsırtı Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesinde Sezer Eskiaba ile takım arkadaşları, 'Benimle evlenir misin Serenim?' yazılı pankartı sahanın ortasında açtı. Futbolcu ve türbinlerdeki taraftarların 'Seren buraya' diye tempo tutması üzerine Seren Özşimşek sahaya indi. Sezer Eskiaba, yanına kadar gelen aşkı Seren'in önünde diz çökerek, 'Benimle evlenir misin?' diye sordu. Evet yanıtını alan genç futbolcu, tek taş yüzüğü kız arkadaşının parmağına takıp alnından öptü. Çift, futbolcular ve arkadaşları tarafından alkışlandı.

Bodrum'da köpük sezonu açıldı

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, gündüz düzenlenen yılın ilk köpük partisinde, yerli ve yabancı 400 turist çılgınlar gibi dans etti, eğlendi.

Turizm sezonun başında Bodrum plajları yerli ve yabancı turistlerle hareketlenmeye başladı. İngiliz, Danimarka ve Hollandalı turistlerin yoğunlukta olduğu Gümbet Plajı'ndaki Alora Beach Club'ta düzenlenen çeşitli parti ve aktivitelerin yanı sıra köpük partisi de ilgi çekiyor. Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 21 derece olduğu Bodrum'daki bir işletmede, denizden çıkan tatilciler, köpüğün altına girerek dakikalarca çılgınca dans edip eğlendi.

İşletmeci Erol İlhan, tavandan püskürtülen köpüğün, turistlerin son yıllarda en çok tercih ettiği eğlence türü haline geldiğini belirtti. İlhan, "Sezonun ilk köpük partisini yaptık. İlgi büyük oldu, yüzlerce kişi köpüğün altına girerek hem serinliyor hem dans edip eğleniyor. Denizden çıkan köpüğün altına koşuyor diyebilirim. Son yıllarda denizden sonra köpük partisi turistlerin tutkusu haline geldi. Köpük partisi bir saat sürüyor" dedi.

