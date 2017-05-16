DHA YURT BÜLTENİ-3

1)(GENİŞ HABERİ) MERSİN'DE TEHLİKELİ GERGİNLİK: 7 YARALI, 11 GÖZALTI

MERSİN'de 24 yaşındaki Hanifi Hisak'ın önceki gece Suriyeliler tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin ardından sosyal medya üzerinden haberleşerek toplanan bir grup, dün gece Suriyelilerin ev ve işyerlerine saldırdı. Çıkan olaylarda 7 kişi yaralandı, 11 kişi de gözaltına alındı. Merkez Akdeniz İlçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde 14 Mayıs gecesi gürültü yüzünden 1 kişinin öldüğü kavgayı bahane eden grup, sosyal medyadan örgütlenerek toplandı. Yenipazar, Hal ve Şevket Sümer Mahallelerinde Suriyeli ailelere ait işyeri ve evlere zarar veren grup, Suriyeli vatandaşlara taş ve sopalarla saldırdı. Toplanan grup içerisinde, olayı bahane ederek provokasyon yapan yasadışı terör örgütü sempatizanlarının olduğunu tespit eden emniyet güçleri olaya müdahale etti. Taş ve sopalarla hafif şekilde yaralanan 7 kişi kaldırıldıkları hastanelerde ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine gidip incelemelerde bulunurken, bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi, uyarılara rağmen dağılmayan ve saldırıda bulunan 11 kişiyi gözaltına aldı.

Hanifi Hisak'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 Suriyelinin ise sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Sokakta bulanan göstericiler

- Polisin göstericilerin dağılması için anons yaparak uyarması

- Sokakta bulunan vatandaşlar evlerine giderken

- Polis vatandaşları evlerine gitmeleri için ikna ederken

- Polis panzerleri

- Akrep aracın sokakta gezerken görüntüsü

- Sokakta bulunan gençler evlerine giderken

- Emniyet Müdürü Mehmet Şahna, vatandaşlar ile götürüşürken

- Esnaflar dükkanlarını kapatırken

- Genel ve detaylar

SÜRE: 08. 00 BOYUT: 745.00

Haber : Ali Ekber ŞEN-Kamera: Mustafa İNSAN/MERSİN ()

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2)ESKİ BAKAN ENİS ÖKSÜZ'ÜN KARDEŞİNİ, KİRACISI ÖLDÜRDÜ



MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde, eski Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz'ün kardeşi 66 yaşındaki Abdulvahip Öksüz, kiracısı 44 yaşındaki Nurettin K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. Kiracı Nurettin K. ile ev sahibi eski bakan Enis Öksüz'ün kardeşi Abdulvahip Öksüz arasında kira uyuşmazlığı konusunda yaşanan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Nurettin K, mutfaktan aldığı bıçakla Abdulvahit Öksüz'ü vücudunun 5 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan 5 çocuk babası emekli işçi Öksüz, ambulansla kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Polis, olaydan sonra kaçan Nurettin K.'nin yakalanması çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Tolunay DUMAN / TARSUS(Mersin),()-

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3)TAZYİKLİ SU BOĞAZINI DELİNCE ÖLDÜ

İZMİR'in Ödemiş İlçesi'ndeki bir akaryakıt istasyonu çalışanı 47 yaşındaki Doğan Bodur, basınçlı oto yıkama makinesinin tabancasından çıkan tazyikli suyun boğazına delmesiyle öldü. O anlar, işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olay, dün (pazartesi) saat 23.30 sıralarında, Yeniceköy Mahallesi yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyona gelen bir vatandaş, 1 lirayla çalışan basınçlı oto yıkama makinesiyle aracını yıkamak istedi. Ancak makine çalışmadı. Bunun üzerine 13 yıldır istasyonda çalışan pompa görevlisi Doğan Bodur, makineyi kontrol etmek istedi. Eline makinenin tabancasını alan, 2'si kız 3 çocuk babası Bodur, birden çalışan aletten çıkan tazyikli su yüzünden boğazından yaralandı. Kanlar içinde yerde kalan Bodur otomobille hastaneye götürülmek istendi, ancak yolda öldü. Bodur'un cesedi otopsi için İzmir adli tıp kurumuna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. O anlar ise işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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- Benzin istasyonunda görüntü

- İstasyonda otomobillerin yıkandığı bölüm

- Basınçlı su oto yıkama makinesinden

- Olay yeri jandarması basınçlı su oto yıkama makinesi kontrol ederken

- Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinden

- Kamera görüntüsü ve boğazını tutan doğan Bodur'un görüntüsü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), ()

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4)FETHULLAH GÜLEN'İN YEĞENİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

SAKARYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan örgütün elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Kara Harp Okulu imamı 36 yaşındaki Şamil Gülen adliyeye sevk edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin askeri ayağına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen'in oğlu olan Şamil Gülen Kocaeli'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü mezunu olan örgütün Kara Harp Okulu imamı olduğu belirtilen Şamil Gülen, Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Ayrıca, Sakarya'da FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişi ve DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 1 kişi de adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Adliyeye sevk edilmeleri

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () -

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(ÖZEL)

5)FETÖ BAĞLANTILI DERNEK KAPATILDI

GAZİANTEP'te, OHAL kapsamında terör örgütü FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle kapatılma kararı alınan Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi Derneği'nin (IMPR Humanitarian) Gaziantep ofisi, polis tarafından düzenlenen operasyonla kapatıldı.OHAL kapsamında 29 Nisan'da çıkarılan 689 sayılı KHK ile terör örgütü FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle Uluslararası Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi Derneği IMPR Humanitarian hakkında da kapatma kararı verildi. Kararın ardından halen kentte faaliyet gösterdiği saptanan derneğin Gaziantep ofisine polis ve maliye ekiplerince operasyon düzenlendi. Derneğin 2 ay önce aylık 5 bin 500 liraya kiraladığı Çukur Mahallesi'ndeki 4 katlı binaya kimse olmadığı için kapı kilitlerini kırarak giren ekipler, içerindeki malzemeleri tutanak altına aldı.

Sayım işlemlerinin tamamlanmasın7ın ardından maliye ekipleri tarafından kapatılarak mühürlenen derneğin KHK ile alınan kararın ardından İçişleri Bakanlığı'na itirazda bulunduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Dernek binasının bulunduğu sokak

- Derneğin kapı kilitinin kırılması

- Ekiplerin binaya girmesi

- Ekiplerin araştırma yapması

- Binaya giren polisler

- Ekiplerin binadan çıkması

- Dernek kapısının mühürlenmesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 135 MB

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6)DENİZLİ'DE MİLLİ MÜCADELE COŞKUSU

DENİZLİ'de, 15 Mayıs 1919'da Yunanlar'ın İzmir'i işgal etmesinden 4 saat sonra Müftü Ahmet Hulusi Efendi önderliğinde başlatılan milli mücadele ateşi, 98 yıl sonra kentte tekrar yaşandı. Düzenlenen kortej yürüyüşünde bir araya gelen yaklaşık 2 bin kişi, ellerindeki Türk bayraklarıyla ve mehter takımı eşliğinde coşkuyla yürüdü.

Denizli Müftüsü Ahmet Hulusi Efendi'nin 15 Mayıs 1919'da İzmir'in Yunanlar tarafından işgal edilmesinden 4 saat sonra vatandaşları bir araya toplaması ve Bayramyeri Meydanı'na kadar yürüyüp, milli mücadelenin ilk ateşini yakmasının 98'inci yıl dönümü, düzenlenen programla kutlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin tarihinin tekrar yaşatılıp gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen 15 Mayıs Denizli Milli Mücadele Günü programında, ilk olarak 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda Atatürk Anıtına çelenk konuldu. Törenin ardından yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla yürüyüşe geçildi. Yürüyüşte Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin yakınları ve torunları da yer aldı. Vatandaşlar 98 yıl önce olduğu gibi Atatürk Caddesi ve Kayalık Caddesi'nden geçerek Bayramyeri Meydanı'na ulaştı. Ellerinde bayraklarla yürüyen vatandaşlara mehteran takımı da eşlik etti. Bayramyeri Meydanı'nda kurulan kutlama alanında ise şiirler okundu, halk oyunları ekibi gösteri yaptı.Kutlama programında vatandaşlara hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, "Bugün Denizli için çok önemli ve özel bir gün. 15 Mayıs Denizli'deki milli mücadelenin başlatıldığı gün. Kentimiz Türk yurdu olduktan sonra buraya düşman postalı değmemiştir. O yüzden Denizli'nin kurtuluş günü yoktur. Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin Denizli Sancağını alarak, Bayramyeri Meydanı'nda toplanan halka 'Elinizde hiçbir silahınız olmasa dahi üçer taş alarak düşman üzerine atmak suretiyle mutlaka fiili mukabelede bulununuz' diyerek milli mücadele ruhunun en büyük ateşleyicisi olmuştur. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Kortej yürüyüşünden detay

- Mehter takımından detay

- Halkoyunları ekibinden detay

- Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın konuşması

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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7)BOTAN ÇAYI'NA GELENE RAFTİNG HEYECANI ÜCRETSİZ

VAN'ın Çatak İlçesi'nde karların erimesiyle birlikte su debisi yükselen Botan Çayı'nda rafting heyacanı başladı. Botan Çayı'nı rafting turizmine kazandırrmayı hedefleyen Çatak Belediyesi, gelen sporcu ve turistlere ücretsiz bot, malzeme ve danışmanlık yardımında bulunuyor. Botan Çayı'nın rafting sporu için en ideal yerlerden biri olduğunu belirten Çatak Belediyesi Rafting Hocası Süleyman Bayat, rafting için gelenlere her türlü desteği verdiklerini söyledi.

Van'a yaklaşık 90 kilometre mesafede bulunan Çatak İlçesi'nde karların erimesi ve havaların ısınmasıyla birlikte Botan Çayı'nda rafting yapılmaya başlandı. Rafting tutkunları buz gibi sularda adranalin dolu zaman geçirirken, Belediyenin vermiş olduğu imkanlardan da yararlanabiliyor.

BARINMA DA ÜCRETSİZ

Botan çayını rafting tutkunlarına tanıtmayı hedeflediklerini belirten Çatak Belediyesi Rafting Hocası Süleyman Bayat şu bilgileri verdi:

"Çatak dereleri ve Botan Çayı rafting için çok ideal bir yer. Biz Botan Çayı'nın, Çatak'ın artık sporla raftingle anılmasını istiyoruz. Türkiye'nin her yerinden raftinge gönül verenleri de ilçemize bekliyoruz. Gelen herkese de kapımız açık. Doğayla iç içe rafting yapmak isteyenlere malzeme ve barınma imkanlarını da ücretsiz sunacağız."

Görüntü Dökümü

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-Botan Çayı'nda yapılan rafting

-Raftingçilerden detaylar

-Botan Çayı veçevresi

-Rafting Hocası Süleyman Bayat ile röp.

Murat ÇAĞLAR- Orhan AŞAN/VAN, () -



