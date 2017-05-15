DHA YURT BÜLTENİ-3

1)VAN'DA PKK'DAN BOMBALI TUZAK; 3 KORUCU YARALI



VAN'ın Gürpınar İlçesi'ne bağlı Kırkgeçit Mahallesi'nde PKK'lı teröristlerin menfeze döşediği el yapımı patlayacı inflak etmesi sonucu 3 güvenlik korucusu yaralandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Van'a 60 kilometre uzaklıktaki Kırkgeçit Mahallesi Norduz bölgesinde meydana geldi. Teröristler, daha önce menfeze döşedikleri el yapımı patlayıcıyı bölgede devriye görevi yapan güvenlik korucularının geçişi sırasında patlattı. Patlamada 3 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, bölgeye takviye birlikler gönderilerek operasyon başlatıldı.

VAN,()-

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2)ÇARMELİK KERVAN SARAYI CAZİBE MERKEZİ OLACAK

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın ardından Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyon çalışmaları ile destek verdiği Çarmelik Kervansarayı, cazibe merkezi oluyor.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Büyük Han köyünde yer alan ve kitabesi bulunamadığı için kesin yapım tarihi bilinmeyen Çarmelik Kervansarayı, turizmde hak ettiği yeri almaya hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ardından Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyon çalışmaları ile yeniden hayat bulan Çarmelik Kervansarayı'na son yıllarda ziyaretçi akını yaşanmaya başladı. Evliya Çelebi'nin de 'Seyahatname'sinde bahsettiği tarihi Çarmelik Kervansarayı için yaşanan gelişmeler köy halkını da umutlandırırken, köylüler kervansarayı görmek için çok sayıda ziyaretçinin bölgeye geldiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin de kervansarayın adını taşıdığı camiyi restore etmesi ile bir bütünlük sağlayan bölge, şimdiden Şanlıurfa turizmi için gelecek vaat eden adresler arasında yerini aldı. Büyükşehir Belediyesinin kervansaray yapısına uygun olarak restore çalışmalarını tamamladığı cami ibadete açılırken, bölgenin turizmde hak ettiği yere gelebilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Başkan Çiftçi, şunları söyledi.

“Değerlerimizi özüne uygun yaşatmalı ve bunları tüm dünyaya duyurmalıyız. Ecdadımızın yapmış olduğu eserleri bizlerin yaşatması lazım. Büyükşehir Belediyesi Koruma Kontrol Şube Müdürlüğümüz birçok ilçemizde olduğu gibi Bozova'da da Çarmelik Kervansarayı'nın yapısına uygun bir şekilde yine kervansarayın adını taşıyan camiyi restore etti. Şimdi sıra bölgeyi en güzel bir şekilde turizme kazandırma sırasıdır. Bu anlamda da bu tarihi güzelliği yerinde görmek isteyen herkesi Bozova'daki Büyük Han köyüne davet ediyorum.ö

Görüntü Dökümü

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- Restorasyonu tamamlanan Kervansaray

- Cami ve yollar

- Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 170 MB

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3)BALIK HAVUZUNDA ÖLÜ BULUNDU (EK)

" BEN YORULDUM HAYAT " ŞARKISINI SÖYLERKEN ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜ KALDI

BURSA’da dün gece saat 03.30 sıralarında babası Saffet Kahraman tarafından beslediği balıkların bulunduğu havuz içerisinde ölü olarak bulunan 22 yaşındaki Emre Kahraman'ın görüntüleri yürek dağladı. Emre Kahraman'ın Mümin Sarıkaya'nın seslendirdiği "ben yoruldum hayat" parçasını söylerken çektiği kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü

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Emre Kahraman'ın şarkı söylerken görüntüsü

Emre Kahraman'ın köpeğiyle görüntüsü

SÜRE: 1 dakika 28 saniye BOYUT: 59.9 MB

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4)BELARUSLU MODEL BİRİNCİ OLDU

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde bu yıl altıncısı düzenlenen '7 Kıtanın Güzeli 2017' (Miss 7 Continents) yarışması, kamp döneminin ardından gala gecesiyle sona erdi. 22 ülkenin güzellerinin katıldığı yarışmada birinciliği Belaruslu model Veranika Karobka kazandı. Karobka, Malezya'da Kasım ayında yapılacak Turizm Kainat Kraliçesi Yarışması'na katılmaya hak kazandı.Ermeni organizatör Ashot Khachartryan ve Jolly Tur'un destekleriyle Bodrum'da düzenlenen '7 Kıtanın Güzeli 2017' yarışmasına katılan güzeller, gala gecesinde birinci olabilmek için boy gösterdi. Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen yarışmada, 22 ülkeden gelen güzeller ilk olarak abiye kıyafetleri ile boy gösterdi. Yarışmada Türkiye'yi 19 yaşındaki Ayşe Kübra Selvitop temsil etti. Sahneye bikinileri ile çıkan güzeller, ardından da Karadağ'lı modacı Aleksandar Dudado'nun gece kıyafetleri ile podyumda boy gösterdi. Bodrumluların ilgi gösterdiği yarışmayı yaklaşık 500 kişi izledi. 10 jüri üyesinin güzelleri seçme konusunda zorlandığı yarışmada, birinciliği 23 yaşındaki Belaruslu model Veranika Karobka kazandı. İspanya'dan katılan 24 yaşındaki Zulema Vazoquez ikinci, Rusya'dan katılan 21 yaşındaki Maria Ponomareva üçüncü, Bulgaristan'dan 18 yaşındaki Tyulin Gadanfer dördüncü, Ukrayna'dan 22 yaşındaki Vlada Verbytska beşinci oldu. Yarışmanın sonuçlarının açıklanmasıyla dereceye giren modeller, tüm yarışmacılar ve organizasyon komitesi birlikte kutlama pastasını kesti.

Görüntü Dökümü

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- Yarışmada dereceye giren modellerden görüntü

- Defileden görüntü

- Güzellerin tacının takılması

- Pasta kesiminden görüntü

Haber: Nilüfer DEMİR- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), ()

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5)KAYSERİ'DE 300 POLİSLE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 15 GÖZALTI

KAYSERİ'de bu sabah yapılan ve 300 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda, 27 adreste arama yapıldı. Bir işadamına ait rezidansta, 19 adet saksı içinde esrar yapımında kullanılan hint keneviri, bonzai ağacı ve büyük boy bonzai tablosu bulundu. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından günün erken saatlerinde 300 polisle 27 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, merkez Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Ihlamur Sitesi'ndeki lüks bir rezidansta da arama yapıldı. Çilingir yardımıyla kapısı açılan rezidansta polisin yaptığı aramada, 19 adet büyük boy saksıda yetiştirilen ve çimlenmeye bırakılan toplam 64 hint keneviri, 1 bonzai ağacı, 5 çuval hint keneviri yetiştirmek için kum, uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan kimyasal maddenin bulunduğu enjektör, evin oturma odasında büyük boy bonzai tablosu bulundu. Rezidansta bulunan uyuşturucu maddelerin ve düzeneğinin değerinin 500 bin TL olduğu bildirildi. Rezidansın sahibinin hakkında birçok suçtan arama kararı bulunan Halit G (40) olduğu ortaya çıktı. Uyuşturucu madde yapımında kullanılan bitkilerin yetiştirildiği saksılar, Kocasinan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden gelen ziraat mühendislerinin yaptığı inceleme sonrası polis aracına götürüldü.

Öte yandan, diğer adreslerde yapılan aramalarda da çok sayıda bıçak ve toz esrar ele geçirildi. Operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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- Polislerin eve baskın düzenlemesi

- Mutfakta yakalanan saksılar içerisindeki hint kenevirleri

- Çimlenmeye bırakılmış hint kenevirleri

- Bonzai ağacı

- Hint keneviri üretiminde kullanılan kum torbaları

- Ev içerisinde bulunan bonzai tablosu

- Detay

Haber- Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,

1 Dosya 4 dakika 53 saniye- 156 MB

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6)DALAMAN'DA GECE GÜNDÜZ FESTİVAL COŞKUSU

MUĞLA'nın Dalaman İlçesi'ndeki 10'uncu Dalaman Kültür, Turizm, Sığla ve Kaplıca Festivali'nde gündüz stantları gezerek alışveriş yapan ziyaretçiler, akşam saatlerinde Aleyna Tilki konseriyle keyifli saatler yaşadı.

10'uncu Dalaman Kültür, Turizm, Sığla ve Kaplıca Festivali, Cumhuriyet Meydanı'nda dün (pazar) belediye halkoyunları ekibinin gösterisi ve konuşmalar ile başladı. Festival açılışına Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, CHP'li Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, Garnizon Komutanı Hava Pilot Yarbay Savaş Cenik, Ortaca Belediye Başkanvekili Mehmet Ali Avcı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Develer ve Midilli atlarının yer aldığı kortej, Atatürk Caddesi'nden geçerek festival alanına ulaştı. Vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve Atatürk resimleriyle renkli görüntüler oluşturdu. Açılış kurdelesinin kesilmesi sonrasında protokol stantları gezerek esnafa hayırlı kazançlar diledi. Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, bu yıl festivale kültür, turizm ve sığla ağaçlarının yanında kaplıcaları da eklediklerini belirterek, "Kaplıcayı turizme kazandırdık. Festivalimiz kapsamında ünlü sanatçılar sahne alacak, çeşitli müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri verilecek. Hem 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na hem de ilçeye yakışır bir festival düzenledik" dedi. Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan festivallerin düzenlendikleri şehirlerin tanıtımına, kalkınmasına ve ekonomisine katkı sağladığını söyleyerek, "Festivaller aynı zamanda sevginin ve hoşgörünün paylaşıldığı etkinliklerdir. Türkiye'nin cennet köşesi Dalaman, uluslararası havalimanı ile de dünyanın her köşesinden misafirlerin giriş noktası konumunda. Sahip olduğu imkanlarla Dalaman gelecekte Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak" dedi.

ALEYNA TİLKİ COŞTURDU

Dalaman ve çevre ilçelerden çok sayıda hayranı saat 22.00'de sahne alan Aleyna Tilki'ye iki saat boyunca eşlik etti. Konser alanının tamamen dolması nedeniyle Aleyna Tilki'yi görmek için gelen pekçok hayranı hayal kırıklığı yaşadı. Bazı hayranları ise, araç üstlerine ve bina çatılarına çıktı. Konser alanının hemen kenarındaki evin çatısına çıkan yaklaşık 20 kişi yürekleri ağza getirdi.10. Dalaman Kültür, Turizm, Sığla ve Kaplıca Festivali 19 Mayıs Cuma günü sona erecek. Melda Şalepçiler, Umut Açıkgöz, Efe Güngör, Songül Güner gibi sanatçıların sahne alacağı festivalin finalini ünlü sanatçı Mabel Matiz yapacak.

Görüntü Dökümü

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-Cumhuriyet Meydanı ve folklor gösterisinden görüntü,

-Kortej yürüyüşünden görüntü,

-Stanttların gezilmesinden görüntü,

-Aleyna Tilki konserinden görüntü.

Haber - Kamera: Cihan KAYA / DALAMAN (Muğla), ()

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