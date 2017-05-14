DHA YURT BÜLTENİ-3

1)TUR KAZASINDA ÖLENLERİN CENAZELERİ ALINMAYA BAŞLADI



İZMİR'in Buca İlçesi'nden Anneler Günü dolasıyla düzenledikleri gezi turunda Marmaris'te meydana gelen kazada ölenlerin cenazeleri ailelerine teslim edilmeye başladı. Anneler Günü nedeniyle İzmir'in Buca İlçesi'nden gittikleri Marmaris'te tur midibüsünün uçuruma yuvarlaması sonucu hayatını kaybeden 24 kişinin cenazeleri sabaha karşı İzmir'e getirildi. Şoför Armağan Sertbaş'ın cenazesi Marmaris'te kaldı. İzmir'e gelen 23 cenazeden 3'ü memleketleri Çanakkale'ye gönderildi. Kaynaklar Mezarlığı'nda 20 kişinin cenaze işlemleri tamamlandıktan sonra acılı ailelere teslim edilmeye başlandı. Gözü yaşlı aileler cenazeleri alarak gezinin başladığı Yaylacık Mahallesi'ne götürdü. Cenazeler mahalledeki camilerde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

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- Ailelerden görüntü

- Cenazelerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

( Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR; ()

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2)İNGİLİZ AKTÖR ENRİGHT, KOBANİ VE TEL ABYAD'TAN SONRA TABKA'DA ORTAYA ÇIKTI

AMERİKA'lı gazeteci James Foley'in DEAŞ tarafından öldürülmesinden sonra Suriye'ye giderek YPG ile birlikte DEAŞ'a karşı savaşan İngiliz Aktör Micheal Enright, Kobani ve Tel Abday operasyonlarından sonra bu kez Rakka'nın Tabka ilçesinde ortaya çıktı. Tabka barajı ve ilçenin DEAŞ'tan alınması operasyonuna katılan Enright, önce Tabka barajında fotoğraf çektirdi, sonra ilçe merkezinde çocuklarla oyunlar oynadı. "Karayip Korsanları" ve "Gece ile Gündüz" gibi birçok Hollywood filminde rol olan ve Amerika'lı gazeteci James Foley'in DEAŞ tarafnıdan öldürülmesinden sonra 2015 yılında Suriye'ye gelerek YPG ile birlikte DEAŞ'a karşı operasyonlara katılan İngiliz aktör Micheal Enright, geçen hafta 50 günh süren operasyon ile DEAŞ'tan temizlenen Rakka'nın Tabka ilçesinde ortaya çıktı. İngiliz basını ve Kürt internet sitelerinde yer alan habere göre, daha önce DEAŞ'a karşı Kobani ve Tel Abyad'a savaşan İngiliz aktör Enright'in Tabka operasyonuna da katıldığı belirtildi. Tabka ilçesi ve barajının DEAŞ'tan geri alınmasından sonra önce Tabka barajı önünde fotoğraf çektiren İngiliz aktör Micheal Enright daha sonra Tabka ilçe merkezinde çocuklarla oyunlar oynadı. Enright'in çocuklar ile oynadığı video görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.



Görüntü Dökümü:

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-İngiliz Aktör'ün Tabka'da çocuklarla oynaması

Haber-Kamera: Ferit ASLAN/DİYARBAKIR,()-

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3)AKDEV GENEL BAŞKANI KARYALDIZ: KADINLARA KARŞI İTİBARSIZLAŞTIRMA ŞİDDETİ UYGULANIYOR

MERKEZİ Adana'da bulunan Atatürk Kültür Dayanışma Eğitim Vakfı (AKDEV) Genel Başkanı Gül Karyaldız, TVNET'te Mustafa Armağan'ın sunduğu 'Derin Tarih'te Süleyman Yeşilyurt'un Atatürk'ün manevi kızı Prof. Dr. Afet İnan'a hareket etmesine, bir başka programda ise Hasan Akar'ın Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı aşağılamasına tepki gösterdi. Yazılı bir açıklama yapan AKDEV Genel Başkanı Gül Karyaldız, Gazi Mustafa Kemal'in annesi ve kız kardeşi ile manevi evlatları ve çevresindeki kadınların özel hayatına dil uzatılarak kadınlara karşı itibarsızlaştırma şiddeti uygulandığını savundu. Karyaldız, "Geleceğimizin mimarı kadınları özellikle anneleri hedef alarak ahlak zabıtası kimlikleriyle cumhuriyetin getirdiği hakları da kadınlarımızı pasifize ederek ellerinden alma gayreti içindeler. Bu mecmua ve tv kuruluşlarında yer alan Latife Hanım'a atfedilen uydurulmuş mektubunda giyim kuşam konuları dolaylı olarak tekrar gündeme getirilerek paçavralar üzerinden kadınları ayrıştırma çabası gözlemlenmektedir. Referandumda istatistiksel olarak öncü, güçlü, lider akılcı, kendine güvenen genç kadınların verdikleri özgür karar bu algı operasyonu yapanları rahatsız etmiştir" dedi. Son yıllarda Osmanlı modeli haremli günler ve geçmişteki fantezili çok eşliliğin dizilerle özendirildiğini anlatan Karyaldız açıklamasında şunları söyledi: "Mustafa Kemal'in çevresindeki her kadın iffetsizleştirmekte en ağır itham ve iftiralarla yine yozlaştırılmış din anlayışıyla kadın faktörü manevi şiddete uğratılmaktadır. Bu algı operasyonu yapanlar analarımızın, kadınlarımızın onuru ve şerefiyle oynanarak Kurtuluş Savaşı'ndaki yiğit Türk kadınlarının kemiklerini sızlattırmaktadırlar. Cahiliye döneminde Hz. Aişe Anamıza iftira atanların zihniyetindedirler bunlar. Bu zihniyet Türk kadınını siyasetten liderlikten iş hayatından sosyal hayattaki aktif konumdan dışlayarak özgürlüğünü prangalamaktadır. Türk kadını istatistiksel olarak dünya literatürde en sonlardaki yerini muhafaza etmektedir. Bu algı operasyonunda inanıyoruz ki kendi analarına, kızlarına, evlatlarına, öğrencilerine aynı paranoyaklıkla güvensizleştirdikleri kadını değersizleştirdikleri bir kapalı dünyanın ve kadına şiddetin odağında durmaktadırlar. Atatürk'ün vadettiği ilimin bilimin çağdaş uygarlığın aydınlık yarınların eşitliğin ışığında boğulmakta ve saldırmaktadırlar. Tüm dünya kadınlarının özellikle iffetli Türk kadınlarının Anneler Günü'nü kutlarken barış içinde anaların güldüğü manevi kızlarımızın ezilmediği kadınlarımızın dik durduğu bir Türkiye diliyoruz."

Görüntü Dökümü

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- AKDEV Genel Başkanı Gül Karyaldız'ın

konuşması

- Gül Karyaldız'dan detay görüntüler

SÜRE:02'15" BOYUT: 138 MB

Haber-Kamera: ADANA, ()

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4)'MİNİK DOSTLARIMIZLA BİRLİKTE YAŞAYALIM PROJESİ'

NİĞDE'nin Bor İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü öncülüğünde 'Minik Dostlarımızla Birlikte Yaşayalım Projesi' hayata geçirildi.Projenin Bireysel Hayvan Koruma Gönüllülerinden Zülal Yamaner, Türkiye'de ilk defa sivil ve kamu kuruluşlarının bu proje kapsamında birlikte hareket ettiğini söyledi. 21 yıldır hayvan hakları için mücadele eden Yamaner, "Projemizin amacı hayvan sevgisinin toplumumuzda daha fazla yaygınlaştırılmasıdır. Bizler hayvanlarla aynı dünyayı paylaşıyoruz. Başka gidecekleri başka yaşam alanları yok. Hayvanların yaşam alanlarını betonlaşmalarla yok ettik. Şimdi biz sizi istemiyoruz, deme hakkımız yok. İnsanlarımızdan istediğimiz sokak hayvanlarından korkuyor olsalar bile onlara zarar vermemeleridir" dedi.

Yamaner, proje kapsamında hem sivil hem kurumlarla işbirliği ile ekmek ve mama dağıtımına başlandığını da açıklayarak şöyle konuştu:

"Ekmek ve mama odaklarımız belli yerlere dağıtılmaya başlandı. Mama odaklarımıza da belirli gönüllülerimiz mama koymaya başladılar. Bor barınağımızın düzeltilmesi, sokak hayvanlarımızın yaşam alanlarının düzeltilmesi, tedavilerinin yapılması ve en önemlisi de bizim için toplum bilincinin uyandırılması bizim için çok önemli. Toplum bilinci konusunda iç Anadolu Bölgesi'nde en büyük sıkıntılar yaşadığımız bölgeler bizim için. Köpekler saldırgan oldukları iddiasıyla barınaklara kapatılıyor. Sonrasında kısırlaştırma olmayan bölgelerde popülasyonun fazla olması sorunlarımızdan bir tanesi. Hayvanlara gönül vermiş insanlara karşı halk ön yargılı davranabiliyor. Mesela, 'sokaklarda aç insanlar varken siz neden hayvanlara barınak yapıp, battaniye topluyorsunuz. İnsanlarla uğraşmak varken neden hayvanlarla uğraşıyorsunuz' gibi tepkiler alıyoruz. Ama insan kendini ifade edebilen bir varlıktır. Ama hayvanların böyle bir şansı da yok. Bizde bu faaliyetleri sessizlerin sesi olmak olarak adına yapıyoruz."

Görüntü Dökümü

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- Yavru köpeklerden görüntü

- Yavru köpekler sevilirken

- Barınakta bulunan köpeklerden görüntü

- Köpeklerden detay görüntüler

- Barınakta bulunan kedilerden görüntü

- Bireysel Hayvan Koruma Gönüllülerinden

Zülal Yamaner'in konuşması

- Zülal Yamaner’in yavru kediyi biberon ile

beslemesi

- Zülal Yamaner'in konuşması

Süre: 5'47" Boyut: 374 MB

Haber-Kamera: ALİ KADI/NİĞDE,()

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5)TURİZM CENNETİ ADRASAN YENİDEN YEŞİLE DÖNDÜ

Antalya'nın Kumluca İlçesi'ndeki turizm cenneti Adrasan'da 2014 yılında çıkan yangınla sahildeki Bayraklı Tepe'deki ormanlık alan kül olmuş ve yemyeşil orman manzarası simsiyah bir görüntüye dönüşmüştü. Yaklaşık 150 hektar ormanlık alanın küle dönüşmesi sonrasında sahille bütünleşen tepe simsiyah bir renge bürünürken, uzun süre yerli ve yabancı turistlerin sahilden ve tekne turlarıyla denizden yanmış bir tepe görüntüsü paylaştığı fotoğraflar artık geride kaldı. Yangın sonrası otel, villa gibi yapıların yapılacağı iddialarının da tartışıldığı alana 15 bin ağaç dikildi. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tepenin yola yakın kısımlarına ateşe dayanıklı çam türleri ve andız ağacı dikimi yaptı. Üst bölgelere ise bodur çam ve ulaşım imkanı olmayan tepe noktalara da helikopterle tohum saçıldı. Toprağın düzenlemesi ve fidan dikimlerinin ardından doğa yeniden canlandı ve 2014'deki yangından bu yana simsiyah bir görüntüye sahip Bayraklı Tepe yeniden yeşil rengine kavuştu.

Görüntü Dökümü

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- Adrasan'dan görüntü

- Yanan alandan görüntü

- Bayraklı Tepe'den görüntü

- Alanın denizden görüntüsü

- Röp: İşletmeci Kudret Acar

- Detay

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, ()

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6)ÇOCUKLARINI KAZANA KOYUP TAŞIDILAR



KARS'ın Selim İlçesi'nden alışveriş için kente gelen çiftin, satın aldıkları kazanın içerisine 2 çocuklarını da koyarak kent merkezinde gezmeleri ilginç görüntüler oluşturdu.

Selim'de yaşayan demir ailesi alışveriş ve gemek amacıyla Kars merkezine geldi. Bir süre gezen Demir ailesi akşam üzeri evlerine gidecekleri sırada ihtiyaçları olan büyük bir kazan satın aldı. Baba Ahmet Demir, çocukları 2.5 yaşındaki Melisa ile 1 yaşındaki Umutcan kazanın içine koyup, eşi ile birlikte kulplarından tutarak ilçe minibüsünün kalktığı yere kadar vatandaşların ilginç bakışları arasında taşıdı.

Çocuklarını oyun amaçlı kazana koyduklarını söyleyen Baba Demir, "Böylelikle hem biz rahat bir yolculuk yaptık hem de çocuklar büyük zevk aldılar" dedi.



Görüntü Dökümü

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-Kazanda yolculuk

-Kazandan inen çocukların yeniden kazana binmek istemesi

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

(60 MB - 1 DK)

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7)OTOMOBİLDE 14.5 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

BOLU'da polis ekipleri tarafından kontrol noktasında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 14 kilo 500 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine D-100 Karayolu üzerindeki kontrol noktasında İstanbul yönüne giden lüks bir aracı durdurdu. Araçtan indirilen 2 kişinin üzeri arandıktan sonra, polis ekipleri narkotik köpeği 'Sezar'ı da kullanarak araçta arama yaptı. Aracın bagajındaki yedek lastiğin bulunduğu bölüme saklanmış paketler halinde 14 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Araçtaki V.S. ile Y.A., gözaltına alınırken, V.S.'nin üzerinde kardeşi adına düzenlenmiş sahte kimlik bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Polis kamerasından

-Narkotik köpeği 'Sezar'ın araçta arama yapması

-Sezar'ın bagajdaki uyuşturucuyu bulduğu anlar

-Paketler halindeki eroinlerden görüntü

-Polislerin sevinç anları

SÜRE: (1.31 DK) BOYUT: (171 MB)

HABER-KAMERA: Mutlu YUCA/BOLU()

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8)SEREBRO'DAN KEMER'DE KONSER

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde Rus ünlü grup Serebro, konser verdi.

Rusların ünlü grubu Serebro, Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki Rixos Sungate Otel'de sahneye çıktı. Üç kadından oluşan grubun konserini yaklaşık 1300 kişi izledi. Grup konserde hem kıyafetleri hem de danslarıyla büyük ilgi çekti. Özellikle Rus ve Ukraynalı turistler konsere yoğun katılım gösterdi.

Görüntü Dökümü

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- Konserden genel ve detay görüntüler (Otel kamerası)

38.2 MB /// 01.12ö



HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER, ()

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9)ENGELLİLER YEMEKTE BULUŞTU

BURDUR'daki engelliler ve yakınları Burdur Belediyesi'nin düzenlediği yemekte bir araya geldi.

Burdur Belediyesi tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla engelliler ve aileleri için yemek verildi. Serenler Otel'deki yemeğe Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 58'nci Piyade Alay Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nurdan Kamal ile kentteki engelliler ve aileleri katıldı.

Yemeğe katılımlarından dolayı engelliler ve ailelerine teşekkür eden Başkan Ercengiz, "Engellilerimiz bizleri hiç yalnız bırakmadı. Engelsiz yaşamı engel haline getiren asıl engellerin beyinde olduğunu düşünüyorum. Engelleri ortadan kaldırmak zorundayız. Engel sadece bedensel ve zihinsel değil. Yaşla ilgili engelleri de düşünerek ilerleyen yaşlardaki engellerle ilgili bir takım önlemler almak zorundayız" dedi.

Burdur Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin gösterisinin ardından engelliler ve aileleri çalan müzik eşliğinde eğlendi.

Görüntü Dökümü

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- Protokol masası

- Yemeğe katılan engelliler ve aileleri

- Gösteri

- Pistte oynayan engelliler ve aileleri

106 MB /// 03.27"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()