DHA YURT BÜLTENİ-3

1)KONUŞMA YAPACAKLARI SALON BASILAN ÖZDAĞ VE HALAÇOĞLU HUKUKSAL MÜCADELE BAŞLATTI

Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ile MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Hallaçoğlu, Mersin'in Silifke İlçesi'nde toplantı yaptıkları salonun bir grup ülkücü olduğu ifade edilen kişilerce basılmasıyla ilgili hukuksal mücadele başlattı.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısından 5'nci Noter'e giren Özdağ ve Hallaçoğlu, davayı takip etmek üzere 5'nci Noter'den avukatlara vekâlet verdi. Basın toplantısında konuşan Özdağ, "Bu yapılan saldırılardan Bahçeli sorumludur. Ucunda ölüm de olsa toplantılarımıza devam edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

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2)HASTANEDE OKSİJEN TÜPÜ PATLADI: 3 YARALI

DENİZLİ Servergazi Devlet Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde, bugün saat 10.30 sıralarında oksijen tüpü patladı, anestezi uzmanı Dr. Gökhan Peker, hemşire Ayşen Gök ve hasta bakıcı Gülsen Dalkara yaralandı. Yaralılardan ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Peker'in durumunun ağır olduğu açıklandı.

Görüntü Dökümü



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-Hastaneden dış plan



-Hastane acil servisinden görüntü



-Röportaj

Ramazan ÇETİN-Deniz TOKAT/



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3)DARBECİ ASKERLERE İDAM İPLİ VE YUMURTALI PROTESTO

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, 15 Temmuz'daki darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele saldırı düzenledikleri ileri sürülen 1'i firari 37 darbeci askerin yargılandığı Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 12'inci celsesine bugün devam edildi. Duruşmanın yapılacağı salon önünde toplanan kalabalık, cezaevi araçlar ile getirilen tutuklu sanıklara idam ipi ve yumurta fırlattı. Kalabalıktan bazı kişilerin bariyerleri asıp, sanıklara saldırmasına polis engel oldu.

Muğla'da devam eden FETÖ duruşmaları dün akşam son olarak Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Albay Ali Yazıcı'nın ifadesinin tamamlanmasının ardından bugünkü oturuma saat 10.30'da başlandı. Mahkemeye getirilen darbeci askerleri yaklaşık 300 kişi kişi ellerinde Türk bayrakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan postermleri ile toplandı. Kalabalık, "Vatan bölünmez, ezan susmaz", "Ne olursa olsun dünya karşısında olsa bile arkanda koşmaktan vazgeçmeyeceğiz Başkan Recep Tayyip Erdoğan", "İdam istiyoruz" yazılı dövizler açtı. Kalabalık, cezaevi aracışla getirilen tutuklu 44 sanık indirilirken, 'İdam istiyoruz' diye bağırıp, ellerindeki idam ipi ve yumurtaları fırlattı. Kalabalık arasından bazı kişiler bariyerlerin üzerinden atlayarak sanıklara saldırmak istedi. polis, müdahale ederek öfkeli kalabalığa izin vermedi. Kalabalık, FETÖ'nün lideri Fethullah Gülen'in portresi ve idam ipiyle poz verdi. Ardından kalabalık Gülen'in portresini parçalayıp, ayaklarıyla ezdi. bu arada grup grup indirilerek duruşma salonuna alınan sanıklar, kalabalığın protestolarının artması üzerine kalan tutuklar cezaevi aracıyla mahkeme salonunun altındaki garaja götürülüp, buradan içeri alındı.

Görüntü Dökümü



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-Protestolardan görüntü



-Sanıkların cezaevi aracından indirilerek salona alınmaları



-Polisin sanıklara saldırmak isteyenlere engel olmak istemesi



-Genel ve detay görüntüler

Haber: Yaşar ANTER -Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA ()

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(ÖZEL)

4)ADANA'DA 17 KİŞİLİK SERVİSTEN 48 ÖĞRENCİ ÇIKTI

ADANA'da, 17 yolcu kapasiteli servis minibüsünden 48 ilkokul öğrencisi çıktı. Kapasitesinin 3 katı öğrenciyi servise balık istifi bindiren aracın şoförüne 3 bin lira ceza kesilip, servis yasağı için işlem başlatıldı.

Merkez Seyhan İlçesi Trafik Denetleme Şubesi'nde görevli polisler denetim yaparken, 01 S 1111 plakalı servis minibüsünü durdurdu. Polis, minibüse balık istifi bindirilen çocukların tek tek aşağıya indirilmesini, indirilirken de sayılmasını istedi. En fazla 17 öğrencinin bulunması gereken servis aracından 48 öğrenci çıktı. Trafik memurları da çevrede gelişmeleri izleyenler de gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

İsmi açıklanmayan servisin sürücüsüne 'taşıma sınırı üstünde yolcu almaktan' 3 bin lira ceza yazan polis, araç sahibinin öğrenci taşıma belgesinin iptali için de girişimde bulundu.



Bu arada uygulamanın sık sık yapılmasını isteyen başka bir servis aracının sürücüsü kadın, "Biz yıllardan beri bunun mücadelesini veriyoruz, eşit paylaşılsın, az öğrenci alınsın istiyoruz ama kimse bizi dinlemiyor" dedi.



Geçtiğimiz ocak ayından Sivas'ta 17 kişilik servisten de 42 öğrenci çıkmıştı.

Görüntü Dökümü



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- Servisin gelişi



- Çocukların servisten inmesi



- Bir vatandaşın konuşması



SÜRE:01'33" BOYUT:175 MB

Haber:Fatih KARAÇALI -Kamera:ADANA,()

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5)BARİYERE ÇARPAN OTOMOBİLİN KADIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü 37 yaşındaki Dilek Yenigün yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında, Keşan-Malkara Karayolu'ndaki Dörtyol Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Malkara'dan Keşan yönüne giden Dilek Yenigün yönetimindeki 22 FJ 048 plakalı otomobil, Dörtyol Kavşağı yakınlarındaki yol ayrımında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada yaralanan sürücü Yenigün, ihbar üzerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak, tedavi atına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü



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-Bariyere çarpan araç



-Polisin incelemesi



-Çevreye dağılan araç parçaları

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-

(SÜRE: 02.27 - BOYUT: 78 MB)

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(ÖZEL HABER)



6)BEHÇET HASTALIĞI, İPEK YOLU'NDAN TÜRKİYE'YE GENETİK MİRAS

BEHÇET Hastalığı'nın, İpek Yolu'ndan Türkiye'ye genetik bir miras olduğu belirtildi. Hastalık, Türkiye'de her 100 bin kişiden 100 ile 420 kişi arasında değişen oranla görülüyor.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. İlhan Sezer, 'Behçet Hastalığı'nın İpek Yolu üzerindeki ülkelerde sık görülen bir hastalık olduğunu belirtti. Doç. Dr. Sezer, Japonya'da da rastlanan hastalığın en çok Türkiye ve İran'da görüldüğünü kaydetti. Hastalığın İpek Yolu üzerindeki ülkelerde bir genetik miras olduğunu aktaran Doç. Dr. Sezer, "Ve bu genetik miras üzerine eklenen birtakım çevresel faktörlerle hastalığın ortaya çıktığını biliyoruz" diye konuştu.



TÜRK HEKİM HULUSİ BEHÇET TARAFINDAN TANIMLANDI



Hastalığın ilk olarak 1937 yılında Prof. Dr. Hulusi Behçet tarafından tanımlandığını hatırlatan Dr. Sezer, "3 semptom kompleksiyle ki, bunlar ağızda ve genital bölgede yarayla birlikte göz lezyonlarının tanımlanmasından sonra 'Behçet Hastalığı' olarak adlandırılmıştır" dedi.



TÜRKİYE'DE ÇOK SIK GÖRÜLÜYOR



Hastalığın Türkiye'de oldukça sık görüldüğünü kaydeden Doç. Dr. İlhan Sezer, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye için 100 binde 100 ile 420 arasında bir sayı verebiliriz. Yani 100 bin insanda 100 ile 420 insan arasında görüldüğünü biliyoruz. Bu sayının Japonya'da 100 binde 10'lara düştüğünü biliyoruz. Avrupa ve Amerika'da ise bu sayı çok azalarak 100 binde 1 gibi değerlere düşüyor."

AĞIZ VE GENİTAL BÖLGE YARALARINA DİKKAT

Tüm hastalıklarda olduğu gibi Behçet hastalığında da erken dönemde tanı konulması halinde hastalığın kötü sonuçlarının önüne geçilebildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Sezer, şunları kaydetti:

Hastalık ağız ve genital yara gibi bulgularla ön planda duruyor ama esas sıkıntı göz, beyin, iç organların, damarların tutulumu. Bunlar insanların hayatlarını kaybetmesine ya da sakat kalmalarına neden olabilecek önemli tutulumlar. Hastalık zamanında teşhis edilirse önemli bir kısmını tedavi edebiliyoruz. Ama her şeye rağmen tedavi edemediğimiz, tedaviye cevap alamadıklarımız da oluyor."

BELİRTİLERİ

20-35 yaş arasının hastalığın en sık görüldüğü dönem olduğunu vurgulayan Doç. Dr. İlhan Sezer, yılda 3 defadan fazla ağızda aft çıkması, gözde iltihaplanma (üveit), genital bölgede yara, eklem ağrıları ve iltihaplı sivilce gibi cilt lezyonları ile vaskülit tanısının hastalığın belirtileri olduğunu ifade etti.

Görüntü Dökümü



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- Röp: Doç.Dr. İlhan Sezer



- Detay

Haber: Selma KUNAR- Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

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7)ÜÇÜZ BUZAĞILAR ÇİFTLİĞİN MASKOTU OLDU

AYDIN'ın Germencik İlçesi'ndeki bir çiftlikte dünyaya gelen, ikisi erkek, biri dişi üçüz buzağılar çiftlikte çalışanların maskotu haline geldi. Eşine az rastlanır bir doğum olduğunu belirten Veteriner Ziya Bağcık, yavruların sağlıklı olduğunu söyledi.



Germencik'in Turanlar Mahallesi'nde geçen yıl kurulan hayvan çiftliğinde 3 Mart Cuma günü eşine az rastlanır bir doğum gerçekleşti. Tek buzağı doğurması beklenen gebe inek, üçüz doğurdu. İlk kez böyle bir doğumla karşılaşan çiftlik çalışanları, yavruları elleriyle besliyor. Buzağılar ise hem birbirleriyle hem de çiftlik çalışanlarıyla oynayarak vakit geçiriyor.

ÜÇÜ DE SAĞLIKLI

Üçüz doğumlarda doğumdan sonra kayıpların çok yüksek oranda olduğuna dikkat çeken 26 yıllık veteriner Ziya Bağcık, "Bizim çok yoğun gördüğümüz bir vaka değil, çok ender rastlanan bir durumdur. Üçüz doğumla ilgili canlı olarak hayatta kalma gibi bazı sıkıntılar var. Burada dünyaya gelen üçüz yavrulardan üçü de yaşıyor, bu da bizim için sevindirici haber. Üçü de çok sağlıklı. Zaten doğum çok kolay gerçekleşti. Çok güzel süt emiyorlar ve gelişimleri de gayet güzel. En azından herhangi bir sakatlıkları ve sıkıntıları yok" dedi.

YAŞAMA ORANLARI DÜŞÜK

Üçüz doğumların birden fazla yumurtanın oluşmasıyla ilgili olduğunu hatırlatan Bağcık, "Daha önce bir kez dördüz buzağı doğurttum ama yaşamadılar. Dört veya beş kez de üçüz buzağı doğumuna rastladım ama yaşama oranları çok düşüktü" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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-Çiftlikten ve üçüz buzağılardan görüntü,



-Veteriner Ziya Bağcık'ın konuşması.

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN / GERMENCİK (Aydın), ()

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8)6 İLDE FETÖ OPERASYONU: 11 KADIN GÖZALTINA ALINDI

AKSARAY merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik yapılan operasyonda haklarında yakalama kararı çıkartılan 15 kadından 11'i gözaltına alındı.



Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında örgütün 'Bylock' adlı haberleşme programını kullandığı ileri sürülen 15 kadın hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine bugün polis tarafından Aksaray başta olmak üzere Adana, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 kadın gözaltına alınırken, diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerden öğretmenlikten ihraç edilen Filiz A.'nın, örğütün emniyetteki kadın polislerin 'Ablası' olduğu ileri sürüldü.

Görüntü Dökümü



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- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi



- Sağlık kontrolünden çıkartılması



(Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY ))



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9)MİNİBÜSTE 143 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

OSMANİYE'de polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüsten 143 kilo esrar ele geçirildi, şoför gözaltına alındı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, E-90 otoyolunun Kadirli gişeleri çıkışında şüpheli araç ve şahıslara yönelik çalışma başlattı. 39 yaşındaki Cafer S. yönetimindeki 44 KU 061 plakalı minibüsü durduran polis, sürücünün şüpheli hareketleri üzerine aracı emniyet müdürlüğü otoparkına çekti. Burada yapılan detaylı aramada, arka koltukların arkasına gizlenmiş paketler halinde 143 kilo esrar bulundu. Esrarı Diyarbakır'dan Mersin'e götürdüğü belirlenen Cafer S., ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü



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- Minibüsün Emniyet Müdürlüğü binası önünde park halinde görüntüsü



- Minibüsün içine polislerin girmesi



- Minibüsün arka kapısının açılmaya çalışılması



- Esrar maddesinin bulunduğu paketlerin taşınması



- Minibüsün arka kapısının açılması, esrar paketlerinin görülmesi



- Paketlerin elden ele taşınması



- Paketlerin emniyet merdivenlerine dizilmesi



- Aracın ön kaput kısmının aranması



- Esrar paketleri ve Osmaniye Emniyet Müdürlüğü tabelası genel görüntüsü

SÜRE: 01'26" BOYUT:46.3 MB



Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,()