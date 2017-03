DHA YURT BÜLTENİ-3

1)CUMHURBAŞKANINA SUİKAST TİMİ DAVASINA DEVAM EDİLİYOR

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 47 kişinin yargılanmasına Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne devam ediliyor

Sabah erken saatlerden itibaren duruşmanın yapıldığı Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Salonu önünde toplanan kalabalık, 44'ü tutuklu 47 darbeci askerlere tepki gösterdi. AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Erdoğan Ünal'ın da aralarında bulunduğu grup, "Şizofren Fetoş'un Uşakları", "Vatan bölünmez ezan susmaz", "Ne olursa olsun dünya karşısında olsa bile arkanda koşmaktan vazgeçmeyeceğiz Başkan Recep Tayyip Erdoğan", "İdam istiyoruz", "Seninleyiz Reis", "Allah tuzakları bozandır", "Darbeciler için yaşasın cehennem", "İmanını satmış hainler", "Seni zindandan alıp millete lider yapan Allah'a hamdolsun", "Sahte peygamberin satılık itleri" yazılı dövizler, türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerini taşıdı. Gruba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden konuşmalar dinletildi. Kadınların çoğunlukta olduğu kalabalık zaman zaman tekbir de getirdi.

Duruşmanın yapılacağı salon ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri dikkati çekerken, Alman kurdu cinsi "Boomber" isimli özel eğitimli dedektör köpek ile duruşmanın yapılacağı salon ve çevresinde arama yapıldı. Kalabalık, tutuklu sanıklar duruşmanın yapılacağı salona getirilirken 'FETÖ'nün piçleri halka hesap verecek" diye slogan attı. Bu sırada sanıklardan Binbaşı Şükrü Seymen'in başını sallaması dikkati çekti.



Cumhurbaşkanı'nın da taraf olduğu, sanıkların herbiri için 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen davanın bugünkü duruşması başladı.

Görüntü Dökümü



-----------------------



-Duruşmanın yapılacağı salon önündeki geniş güvenlik önlemlerinden görüntü



-Duruşmanın yapılacağı salonun önünde toplanan kalabalıktan görüntü



-Açılan dövizlerden ve slogan atılmasından görüntü



-Genel ve detay görüntüler



Haber: Yaşar ANTER - Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

=====================================================

2)GAZİANTEP'TE BUHAR KAZANI PATLADI, FABRİKA YIKILDI

GAZİANTEP Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir lastik kaplama fabrikasının buhar kazanı patladı. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamada fabrika yıkılırken, çevredeki işyerlerinde de hasar oluştu.

Patlama sabah erken saatlerde KÜSGET sanayi sitesi D Blok'ta bir lastik kaplama fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre; eski lastiklere kaplama yapmak için kullanılan buhar kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Kentin bir çok noktasından duyulan patlamanın şiddetiyle fabrika tamamen yıkılırken, çevredeki bir çok işyeri de büyük hasar gördü. Patlamayı duyanların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesinde ölen ya da yaralananın bulunmadığı tespit edildi.

Polis ve itfaiye ekiplerinin ilk incelemesinde ise patlamanın buhar kazanından kaynaklandığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Patlamanın meydana geldiği fabrika

- Yıkılan bina ve çevreye saçılan malzemeler

- Vatandaş ile röp.

- Yıkım alanındaki ekiplerin çalışması

- İtfaiye, polis ve ambulanslar

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN -Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 271 MB

=================================================

3)KONYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 20 GÖZALTI

KONYA'da sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşutrucu ile Mücadele Şubesi ekipleri sokaklarda uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenenen şebekeyi takibe aldı. Ekipler teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah operasyon için düğmeye bastı. Daha önce belirlenen 20 adrese yapılan eşzamanlı baskınlarda aralarında kadınlarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda satışa hazır paketler halinde çeşitli uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği belirtildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin sorguları sürüyor.

Görüntü Dökümü

----------------

- Şüphelilerin sağlık kontroluna getirilmesi

- Sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA )

==================================

4)YOZGAT'TA BYLOCK KULLANAN 7 ESKİ EMNİYET MENSUBU TUTUKLANDI

YOZGAT Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sürdürülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen eski emniyet mensubu 17 kişiden 7’si tutuklandı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında daha önce Yozgat’ta görevliyken örgüt bağlantısı nedeniyle KHK ile meslekten ihraç edilen 4'üncü sınıf 2 emniyet müdürü, 3 komiser, 4 komiser yardımcısı ve 9 polis, örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock kullandıklarının tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı. Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde işlemleri tamamlanan 17 eski emniyet mensubu adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 17 kişiden 4'üncü sınıf 1 emniyet müdürü, 1 komiser, 5 polis tutuklanırken, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 1 eski polis memurunun aranmasına devam ediliyor.

Görüntü Dökümü

--------------------

Adliye girişi

Zanlıların polis aracından indirilmesi

Adliyeye girişleri

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, ()-

==================================================

5)İŞYERİ AÇMA HAZIRLIĞI YAPARKEN AKIMA KAPILIP ÖLDÜ

ADANA'nın Pozantı İlçesi'nde, çatıda kaynak yaparken üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas eden 31 yaşındaki Ahmet Duru, akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Evli 1 çocuk babası Ahmet Duru, D-750 Karayolu kenarında oto aksesuarıyla ilgili bir işyeri açmak istedi. Bu kapsamda işyerinde hazırlık yapan Ahmet Duru, dün saat 17.00 sıralarında çatıda kaynak işiyle uğraşmaya başladı. Bu sırada işyerinin üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas eden Duru, akıma kapılıp yaklaşık 4 metreden zemine düştü.

Ağır yaralı halde vatandaşlar tarafından Pozantı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Duru, buradan ambulans helikopterle Adana'daki Seyhan Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi, ancak yapılan tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, Duru'nun bugün memleketi Niğde'de toprağa verilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Ambulans helikopterin gelişi

- Ambulans helikopterin görüntüsü

- Akıma kapılan Ahmet Duru'nun sedye ile helikoptere taşınması



SÜRE: 40" BOYUT: 90 MB

Haber-Kamera: Onur Can BULAT/ POZANTI (Adana), ()

===================================================

6)PROF. DR. DEMİRTAŞ: KALP HASTALIĞINDA DÜNYADA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde, dünyada ilk kez uygulanan bir yöntemle kalp hastası ameliyatsız olarak sağlığına kavuşturuldu. Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Mustafa Demirtaş, 65 yaşındaki hastanın doğuştan kalınlaşan kalp duvarını alkolle incelttiklerini, bir daha daralmaması için ilaçlı stent kullanarak tıkalı damarını açtıklarını, aynı anda yaptıkları bu işlemlerin dünyada bir ilk olduğunu söyledi.

DOĞUŞTAN KALP HASTASI

Muş'ta yaşayan 8 çocuk babası emekli 65 yaşındaki Mehmet Aydın, 4 yıl önce yürümekte zorlanıp nefes almakta güçlük çekmeye başladı. Son 6 ayda şikayetleri daha da artan Mehmet Aydın, ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'na başvurdu. Prof. Dr. Mustafa Demirtaş'ın muayene ettiği hastada doğuştan kalp hastalıkları saptandı. 10 gün önce Mehmet Aydın, Prof. Dr. Mustafa Demirtaş ile Yrd. Doç. Dr. Onur Sinan Deveci ve Yrd. Doç. Dr. Rabia Eker Akıllı tarafından ameliyat edildi. Sağlığına kavuşan Mehmet Aydın, "Merdiven çıkamıyordum, yürüyemiyordum, nefesim kesiliyordu. Ameliyat oldum ve kendimi çok iyi, delikanlı gibi hissediyorum. Ayağa kalktığım zaman eski günlerimdeki gibi yürüyüp bol bol dua edeceğim. Doktorlara çok teşekkür ederim" dedi.

'İLKE İMZA ATTIK'

Aynı anda yaptıkları operasyonun dünyada bir ilk olduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Demirtaş operasyonu şöyle anlattı:

"Hastamızda göğsünde sıkışma, yorulma gibi şikayetler vardı. Yapılan incelemelerde kalbin çıkışını daraltan kalp kası kalınlaşmasıyla karakterize doğuştan olan bir hastalığı saptandı. İncelemede kalbin yüzde 80'ini sulayan damarın yüzde 90 civarında dar olduğu gözlendi. İlk etapta kalp duvarı doğuştan kalınlaşan bu hastaya önce alkolle inceltme işlemi yapıldı. Arkasından hasta bir daha da daralma olayını yaşamasın diye ilaçlı stentle o tıkalı damar açıldı. Yani kalbin çıkışını daraltan bölgenin damarı alkolle yıkanarak yol açıldı, inceltildi ve kalbin yüzde 80'ini sulayan ve performansını sağlayan önemli damar da ilaçlı stentle açılmış oldu. Bu şekilde hastamız için iki büyük cerrahi işlemin önüne geçilmiş oldu. Normalde bu stent işlemi çok rutin uygulanan bir şey. Ama alkolle inceltme işlemini başarıyla yaptıktan sonra ilaçlı stendi uygulayarak dünyada bir ilke imza atmış olduk klinik olarak. Ekibime onun için çok teşekkür ediyorum. Hasta şu anda beklediğimizden daha iyi. Hemen taburcu edeceğiz."

Görüntü Dökümü



--------------



- Prof. Dr. Mustafa Demirtaş ile Röp.



- Hasta 65 yaşındaki Mehmet Aydın ile Röp.



- Ameliyatı gerçekleştiren ekibin görüntüsü



- Hasta ve doktorların koridorda yürümesi



SÜRE:05'20" BOYUT:598 MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

===============================================



7)POLİSE TESLİM OLUP, YAPTIĞI HIRSIZLIKLARI ANLATTI

ADANA'da vicdan azabı çekip polise teslim olan 26 yaşındaki İmam B., yaptığı hırsızlıkları tek tek itiraf etti.



Hırsızlık Büro Amirliği'ni telefonla arayan İmam B., "Karıştığım bütün olayları anlatacağım" diyerek teslim olmak istediğini söyledi. Merkez Yüreğir İlçesi Levent Mahallesi'ne giden ekipler, İmam B.'yi ekip otomobiline aldı. Şüpheli, polislere 3 ay içinde soyduğu ev ve işyerlerini tek tek gösterdi. Birlikte hırsızlık yaptığı arkadaşlarının ismini de veren İmam B, "Bu güne kadar çok hırsızlık yaptım. Ama artık kendime yeni bir yol çizeceğim, cezamı çekip bu işleri bırakacağım" dedi.



Şüphelinin verdiği bilgiler doğrultusunda 12 ayrı hırsızlık olayı aydınlatıldı. İmam B., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü



--------------



- Hırsızın sağlık kontrolüne getirilmesi

SÜRE:49 SANİYE BOYUT:92.5 MB



Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()

================================================

8)"ANALI KIZLI" GİRİŞİMCİLİK DERSİ

İZMİR'de anne ile kızının azmi ile genç girişimcilere umut oldu. Ev kadını Birgül Acar (60) ve kızı Nilgün Toktaş ile bugüne kadar komşularına ikram olarak yaptıkları ev böreği, mantı, katmer, erişte, köy yufkası, sütlü ekmek, turşu, sarma ve reçel tadlarıyla bankadan kredi çekerek dükkan açtı. "Analı kızlı" adlı dükkan yedi ayda AVM'lerden, 5 yıldızı otellerden, okul kantinlerinden bile sipariş alır oldu. Mahalledeki işsiz kadınlara istihdam sağlandı.

Bugüne kadar evlerine gelen misafire ikram ettikleri birbirinden lezzetli ev yapımı ürünleri dükkan açıp satmak için yola çıkan Evkadını Birgül Acar ve kızı Nilgün Toktaş önce KOSGEB kredisine başvurdu, sıra gelmesini beklemeden bankadan kredi çekti ve Buca Koop. Mahallesi'nde dükkan açtı. "Analı kızlı" adlı dükkanda ev böreği, mantı, katmer, erişte, köy yufkası, sütlü ekmek, turşu, sarma, reçel imal etti. Genç girişimcileri cesaret veren anne ve kızın ürünlerinin lezzeti yedi ayda dilden dile yayıldı. AVM'lerden, 5 yıldızı otellerden, okul kantinlerinden bile sipariş alan anne ve kızı, mahalledeki işsiz kadınları istihdam ederek kadınların ev ekonomisine katkı koymalarını sağladı. Nilgün Toktaş, ürünleri 'analı kızlı' markasıyla satışa sunduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Amacımız anne eli lezzetini yaymak. Annemin mutfak lezzetini mahallemizde bilmeyen yoktur. Ben de evde onun yanında çırak gibi işi öğrendim. Hamur dışında hiçbir imalatımızda makina kullanmadan sadece el emeği ile yaptığımız börekleri, eriştereleri, mantıları, köy yufkamızı, sütlü ekmek, haşhaşlı katmer turşu, reçel, yaprak sarmasını kendi markamız adı altında piyasaya sürdük. Hiçbir aranda mevsimi dışında ürün kullanmıyoruz. Siparişlerimizi evlere, işyerlerine araçlarımızla teslim ediyoruz. Siparişler artınca mahallemizdeki işsiz ev kadınlarını işe aldik. İşler arttıkça istihdamı da artıracağız. hem geleneksel lezzetlerimizi koruyoruz, yayıyoruz hem de kadınlara cesaret veriyoruz.



Görüntü Dökümü



--------------



- Birgül Acar'la röportaj.



- Nilgün Toktaş'la röportaj.



- Hamur işlerinin yapılmasından görüntü.



- Anonslar

Haber: Taylan Oğuz - Kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR ()



======================================================

9)KEMER'E TATİLE GELEN YULİA AT BİNEREK EĞLENİYOR

UKRAYNA'da yaşayan 27 yaşındaki Yulia Pudchenko, 3 yıldır tatile geldiği Antalya'nın Kemer İlçesi'nde at biniyor. Pudchenko, "Kemer'de dağ, deniz var ve ata biniyorum daha başka ne isteyebilirim ki" dedi.



Ukrayna'da çocuk yaşta başladığı at biniciliğini, daha sonra çalıştığı at çiftliklerinde geliştiren Yulia Pudchenko, tatil için geldiği Kemer'de de atlardan ayrılamıyor. Son 3 yıldır tatil için Kemer'e gelen Yulia Pudchenko, özel bir at çiftliğinde zaman geçiriyor. Çiftlikteki 'Dilşen' adlı ata binen Pudchenko, atla yapılan turlara katılıyor.



'KEMER'İ ÇOK SEVİYORUM'



At binmenin sağlık ve vücut yapısı için çok önemli olduğunu söyleyen Yulia Puchenko, "Uzun yıllardır binicilikle uğraşıyorum ve 10 yıldır profesyonel olarak yapıyorum. Bu yılla birlikte 3 yıldır Kemer'e geliyorum. İlk geldiğim yıl bu at çiftliğine geldim. Kemer'de dağ, deniz var ve ata biniyorum daha başka ne isteyebilirim ki. Benim çok sevdiğim ve sürekli bindiğim bir at var burada adı Dilşen. Ukrayna'da birçok at çiftliği var ama Kemer'deki gibi böyle güzel doğası olan bir yer yok. Türkiye'yi ve özellikle Kemer'i çok seviyorum ve iyi ki burada atlar var" dedi.



'HAFTADA 3 DEFA AT BİNMEYE GELİYORUM'



At binmenin eğitimini aldıktan sonra en iyi spor dalı olduğunu kaydeden Puchenko, "Özellikle fitness için yapılabilecek en iyi spor dalı at binmek. At binmek kesinlikle bütün organizmaları çalıştırıyor. Fizik için çok yararlı. Ben de haftada 3 defa at binmeye geliyorum zaten" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



------------------------------



- Yulia atlarla konuşurken



- Engel atlama ve ata biniş



- Başka bir atı şaha kaldırması



- Atlara şeker vermesi



- RÖP: Yulia Pudchenko (Rusça-Türkçe çeviri Levent Yenigün)



152 MB /// 04.46"

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()

===============================================



10)AİLE HEKİMLERİ ULUDAĞ'DA BULUŞTU

AİLE Hekimleri Federasyonu, Bursa Aile Hekimliği Derneği ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Bölümü’nün ortaklaşa düzenlediği 2'inci Bursa Aile Hekimliği Kongresi Uludağ’da başladı.

Aile Hekimlerinin çatı örgütü Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonunun da desteklediği 2. Bursa Aile Hekimliği Kongresi ve 13'üncü İç Hastalıklar Kongresine 450 hekim katıldı. Kongreyi kapalı devre yapılan canlı yayın ile yaklaşık bin 500 aile hekimi ise Türkiye’nin her bölgesinden izledi.



Bursa Aile Hekimliği Derneği Başkanı Dr. Ali Torun, kongrenin aile hekimlerine büyük katkılar sağlayacağını belirterek “hekimlerimiz iç hastalıkları uzmanlarının bilgi ve deneyimleriyle yararlanma fırsatı buldu, aile hekimleri birinci basamakta halkımıza kaliteli ulaşılabilir, adil, güler yüzlü ve ekonomik sağlık hizmetlerini sunmak konusunda üstlerine düşeni bundan sonra da geliştirerek sürdürecektirö dedi.



Torun, aile hekimlerinin en önemli başarısının aşılama alanında olduğunu da belirterek, "Aile hekimliğine geçilmesiyle birlikte, aşılamada ivme kazanılmış, Verem aşısının yapılma hızı yüzde 77’lerden yüzde 97’lere; Difteri, Boğmaca, Tetanoz, Çocuk Felci ve Menenjit aşılarının uygulanması yüzde 78’lerden yüzde 98’lere çıkmıştır. Kızamıktan ölüm oranları sıfırlanmıştır. Anne çocuk sağlığı verilerine baktığımızda, Sağlık Bakanlığı istatistikleri, 2010 yılında, 100.000'de 16,4 olan anne ölümlerinin gebe takiplerimiz sonucu, 15,2 ye düştüğünü gösteriyor. 2010'da bebek ölüm hızı 1000 canlı doğumda 10.1 iken aile hekimliğinin uygulanmaya başlamasıyla 2014 yılında bu oranın, 7.6’lara gerilediği görülmektedir. 5 yaş altı çocuklarda 1000 doğumda gerçekleşen ölüm hızı 2010 yılında 16,4 iken 2014 yılında 9,7’ye gerilemiştir. Örneğin Bursa’da 2009 yılında 1125 olan mamografi sayısı, aile hekimliği uygulamasıyla birlikte 14 bin 448’e yükseldi. Smear sayı, 10 kattan fazla artış gösterdi, 1359’dan 15 bin 938’e çıktı diye konuştu. Aile Hekimleri Dernekleri Fedarasyonu Başkanı (AHEF) Dr. Gürsel Özer, aile hekimliğinin birinci döneminde aşılamada yüzde 98 oranında başarı sağlanarak, Avrupa birinciliğinin elde edildiğini vurgulayarak şöyle devam etti:



"Aynı başarıyı aile hekimliğinin ikinci döneminde kronik hastalık takipleri, taramalar ve yaşam boyu bağışıklamada da göstereceğimiz inancındayız. Ancak burada önemli bir nokta var. Bu konuda hastalara da sorumluluk verilmesi gerekir. Hastalar takip zamanları geldiğinde mutlaka aile hekimine danışmalıdır. Randevu sisteminin getirilmesi de vatandaşlarımızın ve bizlerin hayatını kolaylaştıracak, hizmet kalitemizi arttıracaktır. Bununla ilgili olarak Sağlık Bakanımız Recep Akdağ ile 28 Şubat’ta bir görüşme yaparak sorunları ve yapılması gerekenleri kendilerine ilettik. bizim kendisinden talebimiz herhangi bir ücret düşüşü olmadan kayıtlı kişinin azalmasıy dı Avrupa standartlarına çekmek Şu an için olanaksız ama kayıtlı kişi sayısının üç bin 500 lere çekilmesiyle birlikte herhangi bir hak kaybı olmaksızın biz kronik hastalıkların takibine başlayabileceğimizi ilettik. Ayrıca yine bu süreçte aile hekimlerinin daha rahat çalışma koşullarının sağlanması için sağlıkta şiddet yasası, emeklilik hakları ile ilgili çalışmaları ile ilgili birlikte yapmamız gerektiğini kendilerine ilettik. Taleplerimizi olumlu buldular sayın Bakan bizlere söylediğine kayıtlı kişi sayısının azalacağını, aile hekimlerinin her hangi bir ücret kaybı yaşamayacağını söyledi. Bununla birlikte kayıtlı kronik hastalıklarla ilgili kişilerin tedavi ve takiplerini yapacağımızı ilan ediyoruz"



Bursa Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr Mehtap Gürbüz Aslan ise konuşmasında Türkiye’de görev yapan 23 bin aile hekimi olarak bilgilerimizin üzerine yeni bilgiler ekledik, bizler aile hekimleri olarak koruyucu hekimliği önemsiyoruz, hasta olunca tedaviyi değil hasta olmadan önce iyi kalmayı hedefliyoruz. Bu şekilde hedeflerimize aşılamada gösterdiğimiz başarıyı hipertansiyonda ve şeker hastalığında aile hekimleri olarak göstereceğizö dedi.

Görüntü Dökümü



---------------------



Kongre’den görüntü



Dr. Ali Torun’un konuşması



Dr. Dr. Mehtap Gürbüz Aslan’ın konuşması



Dr.Gürsel Özer’in konuşması



Detaylar

SÜRE: 6 dakika 7 saniye 382 MB



Hüseyin TÜCCAR/BURSA, ()-