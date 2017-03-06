DHA YURT BÜLTENİ-3

(ÖZEL HABER)



1)ŞAMPİYON YÜZÜCÜ SU YERİNE SÜNGER DOLU HAVUZDA ÇALIŞIYOR

AFYONKARAHİSARLI sporcu lise öğrencisi 16 yaşındaki Yaprak Selin Keskin, çalışacak havuz bulamadığı için antrenmanlarını özel olarak hazırlanan içi sünger dolu havuzda yapıyor. Bugüne kadar çoğunluğu birincilik olmak üzere 62 madalyası bulunan Keskin, havuzlarda ancak yarışmadan yarışmaya çalışabiliyor.

Afyonkarahisar'da oturan milli sporcu Yaprak Selin Keskin, 2 yıllık jimnastik serüveninin ardından 8 yaşındayken (2009 yılında) atlama sporuyla tanıştı. Bugüne kadar bu branşta yurt içi ve yurt dışında birçok müsabakaya katılan Keskin, bunlarda 36 altın, 4 bronz ve 22 gümüş olmak üzere toplam 62 madalya kazandı. 2010 ve 2016 yıllarında katıldığı Türkiye şampiyonalarının tamamında 1, 3, 5, 7.5 ve 10 metre kule ve tramplen atlama branşlarında şampiyon olan Keskin, geçen yıl nisan ayında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 14'üncü Belgrad Diving Trophy/Balkan Şampiyonası'na Afyonkarahisar Keskinler Gençlik ve Spor Kulübü adına ferdi olarak yarıştı ve 2 ikincilik elde etti.

'GERÇEK HAVUZ GİBİ HAYAL EDİYORUM'

Daha önce minder üzerinde çalışarak turnuvalara hazırlanan Yaprak Selin Keskin, 2 yıl önce çalıştığı kulüpte özel olarak oluşturulan içi sünger dolu 1 metre derinliğinde havuzda antrenman yapmaya başladı. Afyonkarahisar'da olimpik havuz olmaması nedeniyle sünger dolu havuzla çalışmalarını sürdüren Keskin, zor şartlarda çalışmalarına devam edebildiğini söyledi. Keskin, "Burada çalışmak benim için kolay olmuyor. Sünger dolu havuzu gerçek bir havuz gibi hayal ederek çalışmalarımı sürdürüyorum. Ancak gerçek bir havuzun yerini hiçbir zaman tutmuyor. Çalışırken yeni bir hareket çıkarmaya çalıştığım zaman çok zorlanıyorum. Bize en yakın Ankara'da havuz var. Ancak oralara gidebiliyorum. Onun dışında havuzlarda ancak yarışmadan yarışmaya çalışabiliyorum" dedi.

'GERÇEK HAVUZUMUZ OLSUN'

Kendi imkanlarıyla yaptıkları havuzun derinliğinin 1 metre olduğunu belirten Keskin, "Derinliğin 3 metre olması gerekir. Havuz eksikliği giderilse faydalanacak olan sadece ben değilim. Birçok kardeşimiz de bundan yararlanacak. İsterim ki 5 metre kulemiz olsun, havuzumuz olsun. Diğer illerden hiçbir eksiğimiz olmamalı diye düşünüyorum. Bence Afyonkarahisar da bu imkanları karşılayabilecek kapasitede bir il" diye konuştu.

Keskin, okulla sporun bir arada yürülemeyeceği iddialarına ise derslerinin iyi olduğunu, ilk dönem takdir belgesi aldığını da kaydetti.

BİRİNCİLİK BEKLİYORUZ

Keskinler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve Yaprak Selin Keskin'in babası Osman Keskin, yurtdışı müsabakalarına ağırlık verdiklerini söyledi. Kulüpte 1'i milli olmak üzere 2 Türkiye ikinciliği ve Türkiye üçüncülüğü derecesi olan sporcular bulunduğunu aktaran Keskin, "Önümüzde hedeflediğimiz yurt dışı müsabakalarımız var. Bu müsabakalarda iyi sonuç elde etmek için çalışmalarımızı sıklaştırdık. Yaprak Selin Keskin'in mayıs ayında milli takım seçmeleri var. Umudumuz odur ki buradan da iyi sonuçlar bekliyoruz. Belli engellerimiz var. Bu engelleri aşmamız gerekiyor. Gerek buradaki teknik yetersizlik gerekse havuzlardaki ufak tefek sorunlarımız var. Ama gün geçtikçe bu sorunlar azalıyor. Federasyonumuzun atlama asbaşkanlığı bütün kulüpleri destekliyor. Desteklerinden dolayı da teşekkür ediyorum" dedi.

'HAVUZLARIN DERİNLİĞİ YETERLİ DEĞİL'

Afyonkarahisar'daki havuzların sporcuların çalışabileceği derinlikte olmadığını belirten Keskin, şunları söyledi:

"Çalışmalarımızda maalesef havuzumuz yok. Afyonkarahisar'da olan havuzların derinlik mesafeleri yeterli değil. Buradaki havuzlar 1 metre 40 santimetre derinliğinde. Atlama havuzlarının derinliğinin en az 3 veya 3.5 metre olması gerekiyor. Bu imkanlar maalesef Afyonkarahisar'da yok. Selin burada hayali bir havuza atlayarak çalışmalarını sürdürüyor. Hayali havuzda çalışıyor, gerçek havuzda yarışıyoruz."

Görüntü Dökümü

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- Isınma çalışmaları yapan küçük sporculardan detaylar

- Milli sporcu Selin Keskin'in ısınma hareketlerinden detaylar

- Salonu ısıtan elektrikli ısıtıcı detayları

- Selin Keskin'in süngerlerle yaptıkları (hayali havuz) havuzdaki çalışma detayları

- Baba Osman Keskin'in kızına yardım detayları

- RÖP 1: Osman Keskin (baba)

- RÖP 2: Yaprak Selin Keskin (sporcu)

- Madalyaları ile detaylar

- Havuzda yarışmalardaki atlama detayları

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HABER-KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, ()

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(ÖZEL HABER)



2)BOŞALTILAN KÖYÜNE DÖNDÜ; TEK BAŞINA VE HUZURLU

15 YIL SONRA DÖNDÜĞÜ KÖYÜNDE ELEKTRİK YOK TEK BAĞLANTISI PİLLİ RADYO

VAN'da terör olayları nedeniyle 22 yıl önce boşaltılan köyüne 7 yıl önce dönen 7 çocuk babası 52 yaşındaki Derviş Muhan, tek başına yaşıyor. Daha önce köy statüsünde olan, Van'ın büyükşehir olmasıyla Çatak İlçesi'ne bağlı mahalleye dönüştürülen Övecek'te 7 yıldır koyunları, keçileri ve atlarıyla karlı dağların ardında bir yaşam kuran Muhan, eski okul binasını eve çevirdi. Elektrik olmadığı için gaz lambası kullanan Muhan, pilli el radyosu ile de dünyadan haber alıyor. Derviş Muhan'a en büyük desteği de zaman zaman yanına gelen eşi veriyor.

Çatak İlçesi'ne 42 kilometre uzaklıkta Van, Siirt ve Hakkari illerinin sınırını belirleyen Kato Dağı eteklerindeki Övecek Mahallesi'nde tek bir kişi yaşıyor. Kışın yolları kardan kapanan, yazın da ulaşımın oldukça zor olduğu mahallenin tek sakini 52 yaşındaki Derviş Muhan. 50 hanelik mahallenin 1995 yılında güvenlik nedeniyle boşaltılmasının ardından Muhan ve ailesi Van'a göç etti. Burada iş imkanı bulamayan Derviş Muhan, Türkiye'nin farklı illerine giderek ailesinin geçimini sağlamak için çalıştı. Ancak daha fazla gurbette kalamayan Muhan, tekrar Van'a döndü.

15 YIL SONRA KÖYÜNE DÖNDÜ

Bir süre Van'da kalan Muhan, yıllar önce boşaltmak zoruda kaldığı mahallesine geri dönme kararı aldı. 15 yıl sonra geri geldiği ve evlerin harabeye döndüğü mahallede, bir kısmı sağlam kalan okulu düzenleyerek eve dönüştüren Muhan, buraya yerleşerek eski yaşamını kurmaya çalıştı. 7 yıldır tek başına yaşayan Muhan'ın yanına, Van'da çocukları ile birlikte kalan eşi Ayşe Muhan zaman zaman gelerek yardımcı oluyor.

'BURADA MUTLU VE HUZURLUYUM'

Asıl mutluluğu geçmişte birçok hatırası olan köyünde bulduğunu belirten Derviş Muhan koyun, keçi, at ve köpekleriyle kedisine yeni bir hayat kurdu. 7 çocuğu olduğunu anlatan Muhan şöyle dedi:

"Burada çok mutlu ve huzurluyum. Yalnızlık beni bazen sıkıyor. Buranın yeniden yerleşime açılmasını umut ediyorum. Kışın yollar aylarca kapalı kalıyor. Ben kışlık erzakımı yollar açıkken atla taşıyıp depoluyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Hayvanlarımı besliyorum. Doğayla iç içeyim. Eşim yollar açık olduğunda ve imkanlar el verdiğinde yanıma gelip bana destek oluyor."

ELEKTRİK YOK,TEK BAĞLANTISI PİLLİ RADYO

Mahallede elektrik olmadığı için gaz lambasıyla evi aydınlatan Muhan, pille çalışan bir el radyosuyla dünyadan haber alıyor. Evin içine kurduğu sobanın üzerinde yemeklerini pişiren Muhan, ömrü yettiği sürece mahallesini terk etmeyeceğini ve yaşadığı alanı da ağaçlarla, bahçelerle cennete çevireceğini söyledi.

Görüntü Dökümü



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-Köyden görüntü



-Köydeki atlar ve hayvanlar



-Atıyla yürüyen Derviş Muhan



-Muhan'dan ve çevreden detaylar



-Muhan ile röp.



-Muhan'ın evinde radyo dinlemesi ve soba yakması



-Hayvanlara ot vermesi



-Detaylar



Osman BEKLEYEN- Murat ÇAĞLAR / VAN, ()

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3)DENİZLERDE 1 YILDA 56 FARKLI ÜLKEDEN 37 BİN KAÇAK YAKALANDI

SAHİL Güvenlik Komutanlığı ekipleri, insan kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışmalarda 2016 yılında Türk karasularında 56 farklı ülkeye mensup 37 bin 130 kaçak yakaladı. Denizlerde 192 kaçağın da cesedi bulundu.

Kimisi ülkesindeki iç savaş, kimisi de yoksulluk nedeniyle ülkelerini terk ederek umut yolculuğuna çıkan göçmenlerin ağırlıklı olarak kullandıkları yol Türkiye. Asya ile Avrupa kıtalarını birleştiren, 3 tarafı denizlerle çevirili olan Türkiye, Avrupa'ya gitmek isteyenler için adeta bir köprü oluyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı 'Düzensiz göç' istatistikleri de bunu doğrular nitelikte. Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre 2016'da 18'i Türk, geri kalanı 56 farklı ülkeden olan 37 bin 130 göçmen Avrupa'ya gitmek isterken Türk karasularında yakalandı.



AVRUPA HAYALİNDE DÜŞÜŞ VAR



Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın verilerine göre denizlerde yakalanan göçmenlerin sayısında önceki yıllara göre düştü. 2015'te denizlerde 91 bin 611 göçmen yakalanırken, 2016'da bu rakam 37 bin 130'a geriledi. Bu yılın ilk iki ayında ise karasularında sadece bin 475 göçmen yakalandı. Bu rakam geçmiş yılların çok gerisinde olması Avrupa hayali kuran göçmenlerin sayısında düşüş olarak yorumlandı.



SAHİL GÜVENLİK HAYAT KURTARIYOR



Birçok göçmen üzerinde bulundukları lastik bot, tekne gibi deniz taşıtları alabora olduğu için sığındıkları ıssız adalardan ya da denizde boğulmak üzereyken Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Bot ve gemilerle kurtarma çalışması yürüten ekipler, acil durumlarda kurtarma çalışmalarına helikopterleri de kullandı. Bu da daha çok kaçak göçmenin ölümünü engelledi.



YÜZDE 62'Sİ SURİYELİ



Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın verilerin e göre, denizlerde yakalanan göçmenlerin yüzde 62'sini Suriyeli'ler oluşturuyor. 22 bin 988 Suriyelinin yakalandığı 2016'da, yakalanan diğer göçmenlerin uyrukları ve sayıları ise şöyle:

"Irak 779, Kongo 435, Eritre 401, Myanmar 370, Bangladeş 160, İran 152, Mali 121, Filistin 92, Kamerun 90, Güney Afrika 66, Dominik Cumhuriyeti 62, Sri Lanka 60, Somali 47, Gana 45, Nijerya 39, Gine 36, Sierra Leone 32, Libya 29, Fas 28, Gabon 23, Lübnan 20, Fildişi Sahilleri 20, Orta Afrika 20, Cezayir 19, Türkiye 18, Gambiya 16, Hindistan 15, Haiti 15, Senegal 12, Angola 6, Nepal 6, Sudan 5, Kenya 5, Çad 4, Ruanda 3, Yemen 3, Brundi 2, Güney Sudan 2, Liberya 2, Tacikistan 2, Uganda 2, Benin 2, Zambiya 2, Burkina Faso 2, Bolivya 1, Küba 1, Mısır 1, ABD 1, Suudi Arabistan 1, Tunus 1, Türkmenistan 1, Etiyopya 1, Moritanya 1, Gürcistan 1."

118 DE KAÇAKÇI YAKALANDI

7 gün 24 saat esasına göre denizlerde görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yasa dışı göçmenlikle mücadelenin yanında, insan kaçakçılarıyla da mücadele ediyor. Ekipler, 2016'da 118 insan kaçakçısı yakaladı. Suriyeli, Rus, Türk, Gürcü ve Ukraynalı gibi birçok uyruktan oluşan insan kaçakçılarıyla ilgili olarak da Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda adli işlem yapıldı.

Görüntü Dökümü



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**SAHİL GÜVENLİK KAMERASI



- Ekiplerin göçmenlerin botuna yaklaşması



- Göçmenlerin durdurulması



- Botun gemiye çekilmesi



- Bir göçmenin denizin ortasında yardım istemesi



- Göçmenin helikopterle kurtarılması



- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 219 MB

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4)YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİLİN ALTINDA KALDI

AKSARAY'da yolun karşısına geçmek isteyen İran uyruklu 39 yaşındaki Seyde Arajseyed Mousavi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Cumali A. (37) yönetimindeki 01 CAN 88 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Seyde Arajseyed Mousavi'ye çarptı. Çarpmanın şiddediyle ağır yaralanan Mousavi, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Cumali A. da gözaltına alındı.

Görüntü dökümü

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- Cesetten ve araçtan detay

- Sağlık görvlileri ve jandarmadan detay



(Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY )



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