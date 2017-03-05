DHA YURT BÜLTENİ-3

1)KANSERDEN ÖLEN KAYMAKAMIN TABUTUN, VALİDEN KIRMIZI KARANFİL



BALIKESİR'in Gömeç Kaymakamı Cumhur Duran, kanser hastalığına yenik düşerek 41 yaşında vefat etti. Duran için memleketi Eskişehir'de düzenlenen törende Vali Azmi Çelik, kaymakamın Türk Bayrağı'na sarılı tabutuna kırmızı karanfiller bıraktı.Evli 2 çocuk babası Gömeç Kaymakamı Cumhur Duran, bir süredir tedavi gördüğü Acıbadem Eskişehir Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. Kaymakam Duran'ın cenazesi bu sabah memleketi Eskişehir'deki Reşadiye Camisi'ne getirildi. Buradaki törene Kaymakam Duran'ın ailesi, yakınları, Vali Azmi Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Muharip Hava Kuvveti Komutan Yardımcısı Korgeneral İsmail Güneykaya ile çok sayıda kişi katıldı.



İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Törende bir dakikalık saygı duruşunun ardından Vali Yardımcısı Şahin Tütüncü Kaymakam Cumhur Duran'ın özgeçmişini okudu. Eskişehir Valisi Azmi Çelik de kaymakamın tabutunun üzerine kırmızı karanfiller bıraktı. İl Müftüsü Bekir Gerek'in kıldırdığı cenaze namazını ardından kaymakam Duran'ın cenazesi toprağa verilmek üzere ailesinin isteği üzere İstanbul'a götürüldü. Duran'ın, Eyüp Sultan Camisi'nde ikindi vakti kılacak cenaze namazından sonra Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR, ()

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2)AYVACIK'TA ORMANDA 44 MÜLTECİ YAKALANDI

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 44 mülteci ormanlık alanda saklanırken jandarma tarafından yakalandı. Bir ihbarı değerlendiren Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık'ın Koyunevi Köyü, Sokakağzı Koyu'nda yer alan ormanlık alanda kaçış hazırlığında mülteciler olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma dün (Cumartesi) saat 23.30 sıralarında bölgeye operasyon düzenledi.



Ormanlık alanda saklandıkları belirlenen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Gana, Suriye, Kongo ve Eritre uyruklu 44 mülteci yakaladı. Mülteciler, minibüslere bindirilerek Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeyi planladıkları öğrenilen mülteciler, jandarmadaki işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Yakalanan mültecilerin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İpek GÜNEY / AYVACIK (Çanakkale), ()

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3)AKSARAY'DA HALI HIRSIZI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

AKSARAY'da halı satan bir işyerinin yan tarafında duran halıyı çalan 32 yaşındaki Ali Doğanay, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olay anı ise işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Olay, geçen Cuma günü Hamidiye Mahallesi Kale Altı'nda bulunan Vakkas Yavuz'a ait işyerinde meydana geldi. Ali Doğanay, halı satan işyerinin önüne gelip, bir süre çevresine baraka keşif yaptı. Daha sonra işyerinin önünden uzaklaşan Doğanay, yaklaşık 15 dakika sonra tekrar geldi. Ardından işyerinin yan tarafında duran halılar arasında bir adet halıyı alıp bir süre inceledi. Daha sonra da omzuna alıp, hızla uzaklaştı. Bu anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Durumu fark eden işyeri çalışanları polise haber verdi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Bu sırada işyeri sahibide güvenlik kamera kayıtlarını çevredeki esnaf arkadaşlarına dağıttı. Çevredeki esnaflarda biri, hırsızlığı gerçekleştiren Doğanay'ı, o bölgede gezerken görünce, polis haber verdi. Gözaltına alınan Doğanay, daha öncede aynı caddedeki 4 ayrı işyerinden ütü, ütü masası ve sehpa çaldığını itiraf etti. Doğanay, çaldığı bin 500 lira değerindeki halıyı da ikinci el eşya satan bir işyerine 100 liraya sattığını söyledi. Bunun üzerine polis, ikinci el eşya satan işyerine gidip halıyı alıp, sahibine teslim etti.



Doğanay, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



İçeride müşteriyle ilgilendikleri için halının çalındığını sonradan fark ettiklerini belirten işyeri sahibi Vakkus Yavuz, "Olay öğle saatlerinde yaşandı. Bizim arkadaşlar sevkiyattaydı. Bizde içeride müşterilerle ilgileniyorduk ve durumu fark etmedik. Sevkiyattan gelen çalışanlarımızdan biri, ağabey dışarıda duran halılardan bir tanesini sattınız mı, dedi. Bizde satmadığımızı söyledik. Baktığımızda o halıda ağır bir halıydı. Güvenlik kamera görüntülerini incelediğimizde bir kişinin önce keşif yapıp, sonra müşteri gibi halıyı inceleyip, omzuna alıp götürdüğünü gördük.Ben güvenlik kamera kayıtlarını çevredeki esnaf arkadaşlarıma da dağıttım. Bir arkadaşımız halıyı çalın kişiyi bu bölgede gezerken görmüş ve hemen polise haber verdik. "dedi.

Görüntü Dökümü



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-Güvenlik kameralarından halının çalınma anı



- İşyerinın dışından detay ve işyeri sahibi röp.

(Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY ))



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4)OTOMOBİLİN ÇARPIP KAÇTIĞI KEDİ TELEF OLDU

AYDIN'ın İncirliova İlçesi'nde bir otomobilin çarptığı kedi, telef oldu. Kediye çarpan otomobil sürücüsü durmayıp, yoluna devam ederken o anlar bir işlyerini güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Geçen 3 Mart'ta Zafer Mahallesi, Hacıaliobası Caddesi'nde, yoldan karşısına geçmeye çalışan kediye hızla gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savuralan kedi, bir süre can çekiştikten sonra telef oldu. Otomobil sürücüsü kediye çarptıktan sonra durmayıp, uzaklaşırken, çevredeki iki kişi de can çekişen kediye çaresiz gözlerle baktıktan sonra hiçbir müdahalede bulunmayıp uzaklaştı. O anların bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Hayvanseverler, kediye çarptıktan sonra kaçan otomobil sürücüsüne tepki gösterdi.

Aydın Hayvan Dostları Derneği eski Başkanı Fırat Sert, "Sokakta baktığım can dostlarım birbir otomobilin altında kalarak yaşamını yitiriyor. Bugün bir kedi, köpek için fren basmayan, yarın bir gün bizler için çoluk çocuk için de fren basmaz, durmaz. Otomobil sürücü hakkında suç duyurunda bulunup, hak ettiği cezayı alması için konunu takipçisi olacağız" dedi.

Görüntü Dökümü



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-Otomobilin kediye çarpma anı güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / İNCİRLİOVA (Aydın), ()

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5)KADINLAR ŞİDDETE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN FUTBOL OYNADI

DENİZLİ'de yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Şubesi tarafından düzenlenen 8'inci Annem Futbol Oynuyor etkinliğinde kadınlar, hemcinslerine uygulanan şiddete dikkat çekmek amacıyla sosyal sorumluluk gereği futbol oynadı. Olea Futbol Sahası'nda Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Denizli Şubesi'nin düzenlediği, Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu ile Final Okulları'nın desteklediği, '8'inci Annem Futbol Oynuyor etkinliğine çok sayıda kadın katıldı. TÜFAD Denizli Şube Başkanı Bülent Fil, kadına uygulanan şiddete dikkat çekmek amacıyla sosyal sorumluluk kabul ettikleri bu etkinliği, 8 yıldır aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Bu organizasyonla kadınlarımızın, sosyal ve kültürel faaliyetlerde yer alması hedeflenmiştir. Kadınlarımız ne kadar hayatın içinde olursa, ülkemizin ve kentimizin de o kadar kalkınacağına inanıyoruz. Ailelerimizin ve ülkemizin teminatı olan bütün kadınlarımızı saygıyla selamlıyorum. Futbolda şiddette dahil, şiddetin her türlüsüne son vereceğimiz günlerin yakın olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.

Futbol oynayan kadınlardan Ayşe Nur Doğan, kadınlar için güzel bir etkinlik yapıldığını belirterek, "Futbol sadece erkeklerin oyunu olarak adlandırılır ama kadınlarında oynayabildiği gösteriyoruz. Herkesin Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Sahaya makyajlı çıktım. Gün içinde makyaj yapmıştım, sahada top oynarken de silme gereği duymadım" dedi.

Sare Sözata da kadınların toplumdaki önemini vurgulamak için sahada olduklarını ifade ederek, "Kadınların diğer alanlarda olduğu gibi futbolda olduğunu göstermek istiyoruz. Burada amacımız farkındalık yaratmak, etkinlikle amacımıza ulaşmak istiyoruz" dedi.

Futbol maçı öncesi Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu ile Bülent Fil, kadınlara karanfil dağıttı. Annem Futbol oynuyor etkinliğinde, Futbolun Sultanları, Cimbom'un Melekleri, Futbolun Yıldızları, Gizli Kahramanlar ve Finalin Çiçekleri takımlarının kadın futbolcuları, maç öncesi ısınma hareketleri yaptı, ardından halı sahada kıyasıya mücadale verdi. Saha kenarında bekleyen çocukları ise anneleri için tezahürat yaptı.



Görüntü Dökümü



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-Futbol oynayan kadınlardan görüntü



-Ayşe Nur Doğan ve Sare Sözata ile röp.



-Kadınlara karanfil dağıtılması



-Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği denizli Şube Başkanı Bülent Fil ile röp.



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, )

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6)ÇOCUKLAR, BEZ BEBEK YAPMAYI ÖĞRENİYOR

SAMSUN'da bulunan Alin Sanat Tasarım Atölyesi'nde Karadeniz Bölgesi'nde ilk kez bez bebek atölyesi kursu açıldı. Atölyede 4-13 yaş arası çocuklara bezden bebek yapma kursu veriliyor. Atölye kurucusu Özlem Başoğlu, kursun amacının çocukların sağlıksız plastik bebekler yerine kendi yaptıkları bebeklerle oynamalarını sağlamak olduğunu söyledi.



Samsun'un Atakum İlçesi'nde hizmet veren Alin Sanat Tasarım Atölyesi'nde Karadeniz Bölgesi'nde ilk kez bez bebek kursu açıldı. Yaşları 4-13 arasında değişen ve büyük bölümünü kız çocuklarının oluşturduğu kursta, çocuklara bezden bebek yapmak öğretiliyor. Kurs amacının plastikten yapılan oyuncak bebekler yerine, çocuklara tamamen organik malzemelerle bez bebek yapmalarını öğretmek ve onlarla oynamalarını sağlamak olduğu belirtildi. Çocuklar yaptıkları bez bebeklerin yüzlerini de hayal güçleri kullanarak kendileri boyuyor. Alin Sanat Tasarım Atölyesi kurucusu, Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde Çocuk Korosu Balesi ve Okestra Koordinatörü olan Özlem Başoğlu, şöyle dedi:



"Bez bebek atölyesinin amacı daha önceki yıllarda annelerimizin, babalarımızın, dedelerimizin bize bıraktığı mirası değerlendirmek. Son yıllarda plastik bebekler o kadar ön plana çıktı ki organik olmayan malzemelerden olan bebekler dış görüntüsünün tamamen mükemmel olmasıyla bizi rahatsız etti. Eskilerden bize geçmiş olan bez bebek kültürünü yaşatıp yansıtmak istedik."



Kurs öğretmeni Sonseray Çetinoğlu ise, "Kursumuzu yaklaşık 4 ay önce açtık ve şuan 50'nin üzerinde minik kursiyerimiz var. Amacımız çocukların konsept mağazalardan alışveriş yapmalarını engellemek ve yüzde yüz doğal ve organik ürünlerle kendi bebeklerini kendileri tasarlayıp daha mutlu olmalarını sağlamak. Bebeklerin içini gerçek yünle dolduruyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:



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-Çocukların bez bebek yapmaları



-Röportajlar



-Detaylar



(SÜRE:6.19 Dk) (BOYUT:201.05 MB)

Haber-Kamera:Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, ()

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7)ANTALYA'DA MARATON HEYECANI

ANTALYA'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu Fetih Koşusu'nda 11 bin 200 kişi yarıştı.



Runatolia Maratonu, kentin fethinin 810'uncu yılı etkinlikleri kapsamında 'Fetih Koşusu' temasıyla yapıldı. 12. Runatolua Uluslararası Antalya Maratonu Fetih Koşusu'na katılanlar erken saatte Antalya Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Isınma hareketleriyle koşuya hazırlananlar, müzik dinletisiyle eğlenceli vakit geçirdi. Başlangıç noktasında Vali Münir Karaloğlu'nun startıyla başlayan yarışa, 11 bin 200 kişi katıldı. Yarış, engelli, maraton, yarı maraton ve 10 kilometre kategorilerinde yapıldı.



Yarışa yoğun ilgi gösteren sivil toplum örgütleri koşuda kadına şiddet, engelliler, eğitim, ağaçlandırma ve farklı hastalıklara dikkati çekmek amacıyla pankart açtı. Yarışta bazı vatandaşlar bebek arabasındaki çocuklarıyla koştu.

Görüntü Dökümü



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- Yarış için ısınanlardan görüntü



- Bazı grupların toplu fotoğraf çekiminden görüntü



- Vali start vermeye hazır beklerken



- Engellilerin startının verilmesi



- Yarışı beklerken dans edenlerden görüntü



- Yarışçıları izleyen vatandaşlardan görüntü



- Yarış öncesinde özçekim yapan AKUT grubunun görüntüsü



- 90 yaşındaki yarışmacı Safder Kartoğlu ile röp



- ‘Hepimiz tek yürek’ yazan pankarttan görüntü



- Yarı maraton koşulurken görüntü



- Yarışmacıları izleyen vatandaşlardan yarışçılara PAN



- Gökyüzüne bırakılan balonlardan görüntü



- Engelli bir koşucu ile röp



- Yarışı beklerken dans edenlerden görüntü



- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Md Burhanettin Hacıcaferoğlu ile röp



- Toplum Gönüllüleri Vakfı için koşan bir kadınla röp



- Omurilik felçlisi Semra Çetinkaya ile röp



- Omurilik felçlisi çocuk Kaan Koçdemir ile röp



- Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkanı Ramazan Baştürk röp



- Minik bebeğin yürürken görüntüsü



- Tam maratonu bekleyenlerden görüntü



- Tam maratonun startından görüntü



- Koşanlardan detay görüntüler



- Koşanların fotoğraflarını çekenlerden görüntü



- Koşan bir köpekten görüntü



- Bebek arabaları ile koşanlardan görüntü



- Tahta bisiklet ile giden bir çocuktan görüntü



- Scoter giden çocuklardan görüntü



- Detay görüntüler



816 MB /// 07.17

HABER: Tolga YILDIRIM- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

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8)KEMER'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde öğrencilere uyuşturucu madde temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçen cuma günü ihbar üzerine Kemer Turizm Eğitim Merkezi'ne operasyon düzenledi. Burada yapılan aramada yoğurt kabı içinde ekili 18 kök hint keneviri, 2 adet 'bong' tabir edilen uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Olayla ilgili 11 öğrenci gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada sorgulanan öğrencilerin ifadesi doğrultusunda uyuşturucu maddeyi temin ettiği iddia edilen Ali Rıza K., Furkan A., Fahrettin A., İbrahim Halil S., Mustafa S., Arif Can B., Aydın S. ve M.A.'nın ikametlerine polis eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde içiminde kullanılan kova tabir edilen 2 pet şişeyle saksı içerisinde dikilmiş toplam 14 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli işlemleri için polis merkezine getirilirken, M.A. ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Diğer 7 şüpheliden Ali Rıza K., Furkan A., Fahrettin A. ve Aydın S. savcılıktaki sorguları sonrası adli kontrolle serbest bırakıldı. İbrahim Halil S., Mustafa S. ve Arif Can B. ise Kemer Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. 11 öğrenci ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Tutuklanan şüphelilerin yakınları adliye çıkışında görüntü almaya çalışan gazetecilere sözlü ve fiziki saldırıda bulunmaya çalışırken, duruma polis müdahale etti.

Görüntü Dökümü



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- Adliye önündeki şüpheli yakınları detay

- Şüpheli yakınlarının çekim yapılmaması yönündeki sözleri

- Şahısların araca bindirilmesinin ardından yakınlarının gazetecilere

- Emniyet personelinin şahısların yakınlarını uzaklaştırması

- İlk aracın çıkışı

- Denetimli serbest olanların araca bindirilmesi ve aracın çıkışı

90.1 MB /// 02.49"

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER, ()

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