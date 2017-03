DHA YURT BÜLTENİ-3

Tartıştığı kocasına kızdı, bebeğiyle araçtan atladı

Yaşananlar çevrede bulunan işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı

KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde araçta eşiyle tartışan 30 yaşındaki Rukiye Karakaya kucağındaki 6 aylık bebeği ile hareket halindeki araçtan atladı. Bebeğin yara almadan kurtulduğu olayda, hastaneye kaldırılan anne Rukiye Karakaya hayatını kaybetti.

Olay, 26 Şubat günü Darıca Karabekir Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İstasyon Caddesi üzerinde bir mağazaya giren Rukiye Karakaya'yı araç içerisinde bekleyen kocası Ahmet Karakaya bir süre sonra eşinin yanına gelmesiyle birlikte tartışmaya başladı. Alışverişin uzun sürmesi nedeniyle kendisine kızan Ahmet Karakaya ile araç içerisinde tartışan 3 çocuk annesi Rukiye Karakaya sinirlerine hakim olamayınca hareket halindeki hafif ticari aracın arka kapısını açarak 6 aylık bebeğiyle birlikte aşağıya atladı. Ahmet Karakaya aracı durdurarak eşinin yanına giderken, yaşanan olayı görenler de yardıma koştu. Sinirlerine hakim olamayan aracını tekmeledi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Rukiye Karakaya'ya müdahalede bulunurken, bebeğin ise annesinin kucağında olması nedeniyle herhangi bir yara almadığını gördü. Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rukiye Karakaya yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Rukiye Karakaya olaydan 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Polis merkezinde ifadesi alınan Ahmet Karakaya serbest bırakıldı. Yaşananlar çevrede bulunan işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Ev sahibi kiracı arasında su sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti

KARAMAN'da su sesi yüzünden çıkan kavgada ev sahibi 78 yaşındaki Mehmet Tekin kiracısı 24 yaşındaki Mustafa Çağlar Bulut’u sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan Bulut ve arbede sırasında bıçakla el ve kollarından yaralanan Tekin hastanede tedavi altına alındı.

Olay gece yarısı Ziya Gökalp Mahallesi Abdullah Erdoğan Caddesi üzerindeki apartmanda meydana geldi. 78 yaşındaki Mehmet Tekin, iddiaya göre kiracısı 24 yaşındaki Mustafa Çağlar Bulut ile evinden gelen su sesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Tekin kiracısı Bulut'u sırtından bıçakladı. Çıkan arbedede Mehmet Tekin de bıçakla el ve kollarından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan Bulut ve Tekin ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan Bulut'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Evinin önünden çalınan akülü aracı polis tarafından bulunarak teslim edildi

KONYA’da doğuştan bedensel engelli 56 yaşındaki Ramazan Tanacı’nın evinin önünden çalınan akülü aracı, devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından sokakta bulunarak teslim edildi. Akülü aracıyla gezip, çakmak, anahtarlık ve kalem satarak harçlığını çıkaran Ramazan Tanacı, aracı teslim edilince büyük sevinç yaşadı.

Olay 6 gün önce merkez Selçuklu İlçesi Nişantaşı Mahallesi Bardakçukuru Sokak’ta meydana geldi. Ailesi ile birlikte yaşayan ve doğuştan bedensel engelli 56 yaşındaki Ramazan Tanacı’nın, cadde ve sokaklarda gezip çakmak, anahtarlık ve kalem sattığı akülü aracı evinin önünden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Durumu fark eden babası Halis Tanacı, polise müracaat ederek oğlunun akülü aracının çalındığını bildirdi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Geçtiğimiz perşembe günü Karatay İlçesi Doğanlar Mahallesi’nde devriye görevi yapan polis ekipleri akülü aracı yol kenarında terk edilmiş olarak buldu. Yapılan araştırma sonrası aracın Ramazan Tanacı’nın evinin önünden çalınan akülü aracı olduğu belirlendi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ramazan Tanacı’nın buldukları akülü aracını evini ziyaret ederek teslim etti. Rahatsızlığından dolayı konuşmakta güçlük çeken Tanacı akülü aracını alırken büyük sevinç yaşadı. Oğlunun akülü aracı çalındığı için 2-3 gün evden çıkamadığını ve aracı çalındığını öğrence gözyaşlarına tutamadığını anlatan babası 77 yaşındaki Halis Tanacı da şunları söyledi: "Oğlumun akülü aracı çalınınca büyük üzüntü yaşadı. Durumu öğrenen Selçuklu Belediyesi ekipleri de hemen devreye girerek oğluma yeni bir akülü araç verdi. Çalınan akülü aracı da polis ekipleri tarafından bulunarak teslim edildi. Şimdi çok mutluyuz. Hem polis ekiplerine hem de belediye ekiplerine teşekkür ediyoruz."

Diğer taraftan polis akülü aracı çalan kişi ya da kişileri tespit edip yakalamak için çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Lösemiyi yenen Mustafa hayaline kavuştu

SURİYELİ 6 yaşındaki Mustafa Sincar, 2.5 yıl süren tedavi sonrasında lösemi hastalığından kurtulup, en büyük arzusu olan polis aracına binerek evine gitti.

Suriye'de yaşayan 4 çocukluk İbrahim ve Türkiye Sincar çifti, ülkelerini terk edip Adana'ya geldi. Merkez Yüreğir İlçesi 19 Mayıs Mahallesi'ne yerleşen çiftin en küçük çocukları Mustafa rahatsızlandı. Yüksek ateş ve halsizlik görülen küçük çocuğun yapılan tahliller sonrasında lösemi olduğu ortaya çıktı. Mustafa Sincar, özel bir hastanede tedaviye alındı ve 2.5 yıllık sürecin ardırdan sağlığına kavuştu.

Mustafa Sincar'ın en büyük hayali ise polislerle tanışıp, ekip aracına binmekti. Sincar'ın arzusunu öğrenen Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, talimat verdi. Ak, küçük çocuğun taburcu olduğu gün hastaneden alınıp, evine kadar eskort eşliğinde götürülmesini istedi. Organizasyonu yapan Emniyet Müdür Yardımcısı Bayram Kadir Tüylü, Toplum Destekli Polislik Şubesi ile Motosikletle Yunus Timleri ile birlikte hastaneye geldi. Kapının önünde sıralanan Yunus Timleri, küçük Mustafa'yı kapıda karşıladı. Polisleri karşısında görün Mustafa Sincar, "Dualarım kabul oldu. Polis ekiplerini görmek istiyordum, ekip aracına binmek istiyordum. Teşekkür ederim" dedi.

Polislerle tek tek tokalaşan Mustafa Sincar'ın annesi Türkiye Sincar, "Mustafa polisleri çok seviyor, sürekli onlara selam verip, el sallıyordu. Hastanede tedavi gördü, iyi olunca polisler karşıladı. Hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Toplum Destekli Polislik Şubesi'nde görevli kadın polisin kucağında ekip minibüsüne binen Mustafa Sincar, ikinci büyük hayalinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak olduğunu söyledi.

Otomobilin çarptığı köpeğe 3 yıldır bakıyorlar

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde 13 yaşındaki Elif Eren ile kardeşi 10 yaşındaki Alparslan Eren, 3 yıl önce otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve arkadaşlarıyla tedavi ettirdikleri köpeğe sahip çıktı. 'Tarçın' adını verdikleri köpeğe evlerinin bahçesinde kulübe yapan Eren kardeşler, köpekle oynayıp eğleniyor.

Sandıklı'da yaklaşık 2014 yılında otomobil çarpan köpek sol ön ayağından yaralandı. Yaralı köpek Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri tarafından bulundu. O dönem okulda yürütülen 'Yardımseverlik Projesi' kapsamında oluşturulan Hayvanları Koruma Grubu'nun üyesi öğrenciler o dönem 4'üncü sınıftaki Elif Eren, Yusuf Can Öztürk, Ayşe Nur Yaman ve Aylin Yaman ile 1'inci sınıf öğrencisi Alparslan Eren harçlıklarından topladıkları paralarla köpeği veterinere götürdü. Çocukların davranışından etkilenen veteriner kliniği yetkilileri ise köpeğin tedavisini, aşı ve kısırlaştırma işlemlerini ücretsiz yaptı. Tedavisi tamamlanan ve çocukların 'Tarçın' adını verdiği köpeği Elif ve Alparslan Eren kardeşler sahiplendi. Evlerinin arka bahçesinde harçlıklarından Tarçın için kulübe yaptıran Elif ve Alparslan Eren, 3 yıldır köpeğin bakımını üstleniyor.

'UĞURLU GELDİ'

Elif Eren, Tarçın'a tedavisi sürecinde de bahçede baktıklarını belirterek, "Bu sürede çok alıştığımız için sokağa salmak içimden gelmedi. Ailemin izniyle de köpeğe sahip çıktık. Yaklaşık 3 yıldır kardeşimle beraber bakıyoruz. Ayrıca bana da uğurlu geldi. Derslerimde de oldukça başarılı oldum. Şu an 6'ncı sınıf öğrencisiyim. Sınıf birincisiyim ve okul başkanı seçildim. Bu süreçte de Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'ndan, Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu'na geçtim. Her gün okul çıkışı bahçeye gelerek bir yarım saat oynayıp stresimi ve yorgunluğumu atıyorum" diye konuştu.

'ONUNLA ÇOK EĞLENİYORUZ'

Köpeği çok sevdiğini kaydeden Alpaslan Eren, "Köpeğe artık iyice alıştık. Boş zamanlarımızda onunla oyun oynuyoruz. Bahçede koşuşturuyoruz. Onunla çok eğleniyoruz" dedi.

Büyükelçiden Vali Yılmaz'a ziyaret

AVUSTRALYA'nın Ankara Büyükelçisi James Larsen, Burdur Valisi Şerif Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi James Larsen, Burdur Valisi Şerif Yılmaz'ı ziyaret etti. Finansmanı Avustralya hükümeti tarafından sağlanan, Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı'nın koordinesinde yurtdışı elçilikleri kanalıyla yönetilen esnek ve küçük hibeler programı içerisinde yer alan 'Doğrudan Yardım Programı' çerçevesinde Gölhisar Kaymakamlığı ile yapacakları protokol için Burdur'a gelen Büyükelçi James Larsen'e, Avustralya Büyükelçiliği 2'nci katibi Belinda Boyle ve Doğrudan Yardım Programı sorumlusu Elif Barutçuoğlu eşlik etti.

Ziyaret dolayısıyla Büyükelçi Larsen'e teşekkür ederek, memnuniyetini ifade eden Vali Yılmaz, yapılan işbirliği programı dolayısıyla da teşekkür etti. Vali Yılmaz, "Avustralya'yla 100 sene öncesine dayanan bir geçmişimiz, ilişkilerimiz var. Savaş sonrası burada kalan askerlere 'dost bir ülkedesiniz' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dostluğumuzun o günlerde başladığını ifade etmiştir. Onun için Gelibolu dışında da özellikle Anadolu'nun kadim şehirlerinden birisi olan yöre itibariyle de kültürümüzün yaşandığı Teke Yöresine de 'hoş geldiniz' demek istiyorum. Bu ziyaretlerin en büyük faydası karşılıklı birbirimizi daha yakından görmemiz, tanımamız. Özellikle Anadolu'da yaşayan kültürün burada kendileri tarafından bizzat görülmesi, insanımızın yakından tanınması, dostluk ve kardeşliğin pekişmesine vesile olacaktır. Ayrıca Gölhisar Kaymakamlığı ile yapmış oldukları protokol inşallah amacına ulaşarak hayırlara vesile olacaktır" dedi.

Burdur'da olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu aktaran Büyükelçi Larsen de şöyle dedi:

"Ülkeler arasındaki ilişkilerin en iyi yolu farklı kişilerin birbirleriyle iletişime geçmelerini sağlamak. Bu proje dostluğun küçük bir nişanesi. Bizim projemizin asıl amacı da dostluk köprüsü kurabilmek. Gerçekten Türkiye'nin gösterdiği dostluktan dolayı çok şanslıyız. Bildiğiniz gibi her sene pek çok Avustralyalı Çanakkale'ye geliyor. Bu yıl bizim için ayrı bir önemi var. Çünkü diplomatik ilişkilerimizin başlamasının 50'nci yılını kutluyoruz. Bu aslında Türklerin göçünün 50'nci yılını da gösteriyor. O yıllarda (1967) çok sayıda Türk, Avustralya'ya göç etmiş. Çok başarılı hayatlar kurmuş. Günümüze baktığınızda bazıları Avustralya'da kalmış, bazıları kendileri veya çocukları Türkiye'ye geri dönüyor. Böylelikle iki ülkeye de uyum gösteren çok güzel bir topluluk oluşmuş durumda."

Akseki'de kaza: 1 yaralı

ANTALYA'nın Akseki İlçesi'nde otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam Akseki Kumluboğaz mevkii yakınlarında meydana geldi. Seydişehir'den Akseki istikametine giden 46 yaşındaki Kadirhan Aydın'ın kullandığı 52 AF 102 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti. Ters dönen otomobilde Kadirhan Aydın yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı sürücü ambulansla Akseki Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

