DHA YURT BÜLTENİ-3

1)ELİF, BABASINA YARDIM ETMEK İÇİN BAŞLADIĞI ARICILIKTA ŞİMDİ 1,5 TON BAL ÜRETİYOR

TEKİRDAĞ'ın Ergene İlçesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Elif Şenses, emekli olan ve 1 kovan alan babasına yardımcı olmak için başladığı kovancılığı meslek haline getirip, büyüttü. Üniversite eğitimini sürdürürken bir yandan da kovanların sayısını 6 yılda 36'ya çıkarıp yılda 1.5 ton bal üretimi yapan Elif Şenses, "Kovan sayısını 150 civarına yükseltmeyi ve arılardan elde ettiğimiz ballar ile markalaşmak istiyorum" dedi.

Ergene İlçesi'nin Ulaş Mahallesi'nde yaşayan Sinan Şenses, 6 yıl önce emekli olduktan sonra kendi imkanlarıyla bir kovan alıp bal üretmeye başladı. Şenses'in kızı Elif Şenses de ilgi duyup babasına bal üretimi sırasında yardımcı olurken, kısa sürede severek yapmaya başladı. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde eğitimini sürdüren 4'üncü sınıf öğrencisi olan Elif Şenses, babasına yardım için başladığı arıcılığı meslek haline getirip, yavaş yavaş büyütmeye başladı. Elif Şenses, 6 yıl önce 1 olan kovan sayısını çalışan bugün 36'ya çıkarmayı başardı.

"MARKALAŞMAK İSTİYORUM"

Özel kıyafetlerini giyip her gün kovanlar üzerinde çalışan genç kız, "Arıcılığa bir kovanı bulunan babama yardım etmek için başlamıştım. Baktım hoşuma gidiyor zevkli alarak yapıyorum. Bundan sonra bende yapabilirim diye düşündüm. Ben babama yardımcı olurken, şimdi o bana yardımcı oluyor. Arı bakmanın hoş bir meslek olduğunu düşünüyorum. Buradan bütün bayanlara tavsiye ederim kolay yapılabilir bir iş. Balın insan sağlığı için katkıları anlatılamaz. Bu yüzden değerli bir şey. Şu anda bulanan 36 kovan sayımızı 150 civarına yükseltmeyi hedefliyorum. Arılardan elde ettiğimiz ballar ile markalaşmak istiyorum" dedi.

Arıcılığı çok kovanla yapmak yerine güçlü arılar ile yaptıklarını anlatan Elif Şenses, "Yılda 35 kovandan 1.5 ton bal alıyoruz. Bizim sistemimiz daha farklı. Normalde iki katlı aracılık yapılıyor. Ancak biz daha fazla kovan yapmaktansa daha güçlü arılar ile bunu yapmaya çalışıyoruz. Birde biz 100 kovandan alınması gereken 1.5 ton balı, 35 kovandan alıyoruz. Elde ettiğimiz balları elden satmaya çalışıyoruz. Çünkü toptancılar daha düşük fiyattan alıyorlar. Bu yüzden toptancıya vermek istemiyoruz. Elden satmak daha karlı oluyor" dedi. Bal üretiminde artık büyük tecrübe sahibi olan Şenses, "Hakiki bal kristalleşir. İnsanlarımızda yanlış bir bilgi var. Böyle donuk gördükleri zaman acaba şeker mi diye düşünüyorlar. Bu yanlış bilinen bir bilgi. Bilinçli müşterilerimize böyle kristalize olmuş ballardan veriyoruz. İstemeyen müşterilerimize ise 45 derece erittiğimiz ballardan veriyoruz" dedi.Arıların kendilerine göre çok farklı bir dünyaları olduğunu zarar verilmediği takdirde zararsız oldukların belirten Şenses, "Arıların çok farlı bir dünyası var. Buraya kontrole etmeye geldiğimde parmağıma konuyorlar. Hiç bir zarar vermeden uzaklaşabiliyorlar. Siz onlara zarar vermediğiniz sürece onlarda size zarar vermez" dedi.Sinan Şenses, kızının aracılığı severek yaptığını ve onlara çocukları gibi baktığın belirterek, "Elif ilk başladığım günden bugüne kadar çok istekli. Onun isteği ve çalışmasıyla bu günlere geldik. Hedeflerinin olması çok güzel. O hedeflere doğru adım adım gidiyor. Bu bana çok büyük mutluluk veriyor. Bunları yaparken de okuluna da devam ediyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kovanlardan görüntü

-Elif ile babasının kovan açmaları

-Elif Şenses'in petek çıkartması

-Elif Şenses'in kovanları kontrol etmesi

-Elif Şenses ile Röp.

-Arılardan detay

-Kovanlardan detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),()

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2)İNŞAAT MÜHENDİSİ İSTİRİDYE MANTARI YETİŞTİRİCİLİĞİNE BAŞLADI

AYDIN'ın Kuyucak İlçesi'nde yaşayan inşaat mühendisi 56 yaşındaki Ali Ertürk, mesleği yerine farklı alanlara yönelip istiridye mantarı yetiştiriciliğine başladı.

İnşaat mühendisi Ali Ertürk, kayınpederi 76 yaşındaki Hilmi Bakan ile birlikte Kuyucak'ın Pamukören Mahallesi'nde istiridye mantarı yetiştiriciliğine başladı. Geçen yıl aralık ayında diktikleri tohumların ilk hasadını aldıklarını söyleyen Ertürk, farklı ürün çeşidi olan istiridyenin kazancının da tatmin edici olduğunu söyledi. AK Parti Kuyucak İlçe Başkanlığı görevini yürüttüğünü, ağabeyi Metin Ertürk'ün uzun yıllar kapatılan Pamukören Beldesi'nde belediye başkanlığı yaptığını, 2014'ten bu yana da Kuyucak Belediye Başkanı olduğu söyleyen Ertürk, "Siyasete olan ilgim nedeniyle mesleğimi yapmaktan vazgeçtim. Alternatif tarım ürünleri yetiştirmeyi tercih ettim" dedi. Önceden büyükbaş hayvan besiciliği ile tavuk üretimi yaptığını belirten Ertürk, "Aydın'da yetişmeyen bu mantar türünü araştırmak için Antalya ve Denizlili üreticilerden bilgi aldım. Yetiştirilmesi hassasiyet isteyen istiridye mantarı üretimi için kayınpederime ait olan tavuk üretim tesisinin uygun olduğunu öğrendik. Tavuk üretimini iki yıl önce bıraktığımız için bu hazır olan alanı mantar üretimi için kullanmaya karar verdik" dedi.



"İKİNCİ TÜR İÇİN KARAMAN'A GİDECEĞİZ"



İstiridye mantarının hammaddesi olan kompostun kilosunu Denizli'den 55 kuruşa tedarik ettiklerini belirten Ertürk, 150 metrekare olan alanda ilk ürünü aldıklarını belirterek, "15 kiloluk torbalar içerisinde gelen bu hammaddeyi, askı usulü ile ısı ve havalandırmaya özen göstererek takip ediyoruz. 28 gün aradan sonra ilk ürünümüzü alıp, toptancı arkadaşlara kilosu 6 liraya sattık. Önümüzdeki günlerde boş olan diğer alanlarda da farklı mantar türlerini yetiştirmeye çalışacağız" diye konuştu.

Bu mantar türünü yetiştirmelerinde ve araştırma aşamasında AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz'ün çok katkıları olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Ali Ertürk ile röp.

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Cem ULUCAN / AYDIN, ()

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3)SİLAHLI MARKET SOYGUNU GÜVENLİK KAMERASINDA

DİYARBAKIR'ın Ergani İlçesi'nde bir market zincirinin şubesine silahlı soygun düzenleyen 4 kişi, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda yakalandı. Soygun anı ise, markette bulanan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ergani İlçesi'nde bulanan bir market zincirinin şubesi önceki akşam saat 20.30 sıralarında hizmet verdiği esnada kar maskeli 2'si silahlı 2'si de bıcaklı 4 soyguncu tarafından soyuldu. Elinde silah olan bir soyguncu, kasiyerin kafasına silahı dayayarak, kasadaki para istedi. Kasiyer, kasada bulunan 457 lira silahlı soyguncuya vermesinin ardından soyguncular marketi terk etti. Markette çalışanların ihbarı üzerine markete gelen polis ekipleri, işyerindeki güvenlik kameralarını incemeleye aldı.



Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, markette ve çevrede bulanan güvenlik kamerasını incemelesinin yanı sıra, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda silahlı soyguncuları tespit etti. Silahlı soygun gerçekleştiren T.T., M.Ç., İ.Z. ve M.N.A.'nın yakalanması için operasyon başlatan güvenlik güçleri, şüphelilenin soygunda kullandıkları silahla birlikte yakaladı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



Silahlı soygun anı ise, markette bulanan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, soygunculardan silahlı iki kişiden biri kasiyerin yanına gelerek, kafasına silah dayayıp kasadaki parayı istiyor. Diğer silahlı soyguncu ise, kasiyerin bulunmadığı kasaya yönelerek, kasada bulanan parayı almalarının ardından marketten uzaklaştığı görüldü.

Görüntü Dökümü



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-Marketten görüntü



-Soyguncuların markete girişi



-Kasiyere silah dayatılması



-Kasiyerin soyguncuya parayı vermesi



-Silahlı soyguncu kasiyerin olmadığı kasadaki parayı alması



-Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), () -

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4)BUZ TUTAN ŞELALEYE NEFES KESEN TIRMANIŞ

VAN'da Vadi Doğa Sporları Kulübü Muradiye İlçesi'ndeki soğuklardan dolayı donan ve kısmen akmaya başlayan şelaleye tırmandı. Dağcıların yaklaşık 20 metre yükseklikteki buz şelaleye tırmanışı heyecanla izlendi.

Bendimahi Çayı üzerinde bulunan ve sıfırın altında 15 dereceye kadar düşen soğuk hava nedeniyle donan, bahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte de kısmen akmaya başlayan Muradiye Şelalesi farklı bir güzelliğe bürünürken, heyecan ve adrenalin arayan dağcıların da uğrak mekanı oldu.

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri de kısmen akmaya başlayan şelaleye tırmanış yaptı. 20 metre yükseklikteki şelaleye yapılan zorlu tırmanış, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Kulüp üyesi Ömer Demez, kısmen akan şelalede farklı bir deneyim yaşadıklarını, tüm doğa severleri Muradiye ilçesine beklediklerini ve bu heyecanı yaşamalarını istediklerini söyledi.

Görüntü Dökümü



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-Şelaleye tırmanış



-Genel ve detaylar



-Röportajlar

Murat ÇAĞLAR/ MURADİYE(Van), ()-

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5)YALOVA' DA SİS

YALOVA’da dünden beri etkisini devam ettiren yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Dün gündüz saatlerinde etkisini kaybeden, akşam saatleri itibariyle yoğunlaşan sis sabah da etkili oldu. İDO, Yalova’dan, Pendik ve Yenikapı’ya yaptığı deniz ulaşımı seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Topçular-Eskihisar arası arabalı vapur seferlerinin de yapılamadığı belirtildi.Şehir içinde trafik de polis kontrolünde yapılıyor.

Görüntü Dökümü



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-Kent merkezinden sis görüntüsü

(SÜRE: 01.06) (BOYUT: 83.5 MB)

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6)NİZİP'TE ÇİFTÇİLERDEN YAĞMUR DUASI

GAZİANTEP'in Nizip İlçesi'nde, yaşanan kuraklık üzerine çiftçiler yağmur duasına çıktı.

Yağışların yeteri derecede olmaması nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan çiftçiler, yağmur duası için Yağmuralan Mahallesi'nde toplandı. Mahalle meydanında toplanan çok sayıda çiftçi, Nizip Müftüsü Osman Şekerci'nin kıldırdığı iki rekat namazın ardından kuraklığın sona ermesi, yağmur yağması ve bereketin yeryüzüne gelmesi için dua etti.

Görüntü Dökümü

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- Yağmur duasına katılanlar

- Dua öncesi namaz kılınması

- Müftü eşliğinde duaların edilmesi

- Yemek yapan kadınlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 160 MB



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7)İTFAİYE YANGINI SÖNDÜRDÜ, HIRSIZDAN ŞÜPHELENİNCE POLİSE HABER VERDİ

SAKARYA'nın Pamukova İlçesi'nde yangını söndürmek için eve giren itfaiye ekibi alevleri kontrol altına alırken, dolapların açıldığını, çekmecelerin döküldüğünü, pencerenin açık olduğunu görünce eve hırsız girmiş olabileceğini düşünerek polisi çağırdı. Polis evde incelemede bulundu.



Pamukova Yenice Mahallesi Göredenler Sokak'ta Kemal Çiçek'e ait evde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi iki katlı evin üst katında çıkan yangını söndürebilmek için balyozla kapıyı kırarak içeri girdi. İtfaiye ekibi oturma odasında çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Kemal Çiçek'in şehir dışında olduğu öğrenilirken, itfaiye ekibi evin içinin dağınık olduğunu, bütün dolap ve çekmecelerin döküldüğünü, eşyaların yerlere saçıldığını ve evin mutfak penceresinin açık olduğunu görünce eve hırsız girdiğini, yangını hırsız tarafından çıkarılmış olabileceğini düşünerek polise haber verdi. Eve gelen polis ekibi incelemede bulunarak, soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü



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İtfaiye ekibinden görüntü



Söndürme çalışmaları



Evin içerisinden görüntüler



HABER-KAMERA: İsmail ÇETİNTAŞ-PAMUKOVA(Sakarya), () -