DHA YURT BÜLTENİ-3

1)HAVAALANINDA 6 KİLO 260 GRAM EROİN İLE YAKALANAN ÇİFT GÖZALTINDA

VAN Ferit Melen Havalimanı'na Adana’ya gitmek üzere gelen çifte ait valizde yapılan aramada 6 kilo 260 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili K.Ö. ve eşi Z.Ö, gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Van’dan Adana’ya gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı'na gelen K.Ö. ve eşi Z.Ö.’nün X-Ray cihazına bıraktığı valiz, şüphe üzerine detaylı aramadan geçirildi. Polis tarafından Alfa isimli dedektör köpekle yapılan aramada valizin alt kısmına zulalanmış vaziyette 6 kilo 260 gram eroin bulundu. Gözaltına alınan K.Ö. ve eşi Z.Ö, gözaltına alınarak Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü DÖkümü

------------------

-Güvenlik kamerası görüntüsü

-K.Ö. ve eşi Z.Ö.'nün X-Ray cihazına bıraktığı valiz

-Şüphe üzerine valizde yapılan arama

-Alfa isimli dedektör köpeğin bavulda uyuşturucuyu bulması



Orhan AŞAN/VAN, ()-

========================================================

2)LİSELİ İKİ KIZIN ERKEK KAVGASI

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, iddiaya göre aynı erkekten hoşlanan lise öğrencisi iki kız kavga etti. Kavga cep telefonuyla görüntülendi.

Birlikte aynı okulda eğitim gördükleri Y.T. adlı öğrenciden hoşlanan, ikisi de 15 yaşında B.A. ve B.Y. adlı kız öğrenciler, Sahil Bandı'ndaki Amfi Tiyatro'da buluştu. İki kız, kısa süre tartıştıktan sonra saç saça baş başa birbirine girdi. Öğrencilerden biri diğerini saçından tutup yere yatırarak döverken, Amfi Tiyatro'da toplanan arkadaşları onları izledi. Kısa süre sonra kavgayı fark eden çevredeki vatandaşlar gelerek öğrencileri ayırdı. Sakinleşen öğrenciler daha sonra amfi tiyatrodan ayrılırken, kavga bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntü Dökümü

----------------------------------------------

-Amfi tiyatro

-Genç kızların toplanması

-Büşra Atalay ile Bahar Yanık'ın Yiğitcan Torlak için kavga etmesi

-Saç saça baş başa kavga

-Diğer öğrencilerin kavgayı seyretmesi

-Araya giren vatandaşlar

Süre: (38 saniye) Boyut: (5 MB )



Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), ()

=====================================================



3)230 KİLO BAHARAT VE KURU GIDA İMHA EDİLDİ

İZMİR'de Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Buca Kaymakamlığı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde Yenigün Mahallesi'nde bulunan bir depoya düzenledikleri baskınla ortaya çıkan gıda skandalının peşini bırakmadı. Baskında, sağlıksız koşullarda üretilip, depolanan 3 ton kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, kuru domates, cezerye, pestil, bitki çayı ve kuruyemiş ele geçiren ekipler, depo sahibinin Şirinyer'deki satış merkezinde yaptıkları denetimde de sağlıksız koşullarda hazırlanan 230 kilo kuru gıda maddesine el koydu.

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin Buca Yenigün Mahallesi'nde bulunan bir depoya düzenledikleri şok baskında, üzerinde fare yavruları ve haşeratların cirit attığı 3 ton kuruyemiş, cezerye, kuru incir, kayısı ve üzüm ele geçirilmiş, ele geçirilen ürünlere el koyulup, imha işlemi gerçekleştirilmişti. Hijyenik olmayan bir ortamda üretim yapan işletme sahibi Z.A'nın ürünlerini kent pazarlarında 'organik ürün' diye tanıtarak satış yaptığı belirlenmişti. İnsan sağlığını hiçe sayarak üretim ve depolama yapan şahsı takibe alan Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Şirinyer Merkez'de yer alan dükkanına da denetim yaptı. Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince baharat ve kuruyemiş satışı yapılan işyerine yapılan denetimde uygunsuz, etiketsiz ve faturasız 230 kilo kuru sebze, baharat ve adaçayı, ıhlamur gibi şifalı ot olarak tabir edilen bitkiler ele geçirildi. Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri insan sağlığını hiçe sayarak üretim yapan firma hakkında işlem yaptı. Sağlıksız koşullarda üretilip, piyasaya sürülen mamullere el koyan ekipler, 230 kilo kuru gıda maddesini imha etti.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Denetimden genel ve detay görüntüler

İZMİR, ()

==================================================

4)DİYARBAKIR'DA NARKO-TERÖR OPERASYONU

DİYARBAKIR'da jandarma ekiplerinin, terör örgütünün finans kaynağı olan uyuşturucu maddelerini ele geçirmek üzere Kocaköy İlçesi kırsalında düzenlediği operasyonda, 1 ton 787 kilo esrar maddesi ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Kocaköy İlçesi'ne bağlı Gökçen, Gözebaşı ve Tepecik köyleri kırsalında jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 1 ton 787 kilo esrar maddesi ele geçirildi. 1 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kocaköy/Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kocaköy İlçesi Gökçen, Gözebaşı ve Tepecik köylerinde bulunan dağlık ve ormanlık arazide 3 ayrı noktada gizlenmiş vaziyette jelikan bidonlar içerisinde toplam bin 734 kilo toz, 53 kilo kubar esrar maddesi ele geçirilmiş, 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile uyuşturucu maddelere el konulmuş olup, olay ile ilgili adli işlemlere devam edilmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve bölücü terör örgütünün finans kaynaklarının yok edilmesi maksadıyla narko-terörizmle mücadeleye yönelik çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Görüntü Dökümü



---------------------------



-Ormanlık alanda bulunan variller



-Askerlerin varilleri açması



-Askerlerin uyuşturucuyu göstermesi



-Bulunan uyuşturucunun traktörle taşınması



-Uyuşturucunun sergilenmesi



-Genel ve detay görüntü



HABER:DİYARBAKIR, ()

===================================================

5)EŞİNİ YAKMA İDDİASIYLA YARGILANAN SANIK: O BENİM KARABİBERİM, KIYAR MIYIM

ANTALYA'da kat karşılığı müteahhide verdiği arsasındaki zeytin ağaçlarını kesmesine karşı çıkan 52 yıllık eşi 69 yaşındaki Fatma Keskin'i yakmaya çalıştığı iddiasıyla 'canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanan 73 yaşındaki Mustafa Keskin, "O benim karabiberim, ona kıyar mıyım" diye iddiaları reddetti. Beraat eden Mustafa Keskin, eşiyle adliyeden el ele ayrıldı. Kepez İlçesi'nde oturan Mustafa Keskin, geçen yıl Kütükçü Mahallesi'ndeki arsasını kat karşılığı müteahhide verdi. 12 dairelik blok yapılacak arsası için yüzde 50 hisse karşılığı anlaşan Mustafa Keskin, 23 Eylül 2016'da inşaat alanında kalan 2 zeytin ağacını benzinli ağaç kesme motoruyla kesmeye başladı. Mustafa Keskin, ilk ağacı kestikten sonra motorun benzini bitti. Bunun üzerine benzin doldurmak isteyen Mustafa Keskin, ağaçların kesilmesine karşı çıkan eşi Fatma Keskin'le tartışmaya başladı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine Mustafa Keskin'in elindeki bidon yere düştü. Yaşlı çift arasındaki kavgayı gören çevredekiler, durumu polise ihbar etti. Polis, Mustafa Keskin'i eşini tehdit edip yakmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına aldı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Mustafa Keskin hakkında 'canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı.



"ONU ÇOK SEVİYORUM"



Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuksuz sanık Mustafa Keskin ve müşteki Fatma Keskin katıldı. Davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın avukatı da duruşmada yer aldı. İfade veren Mustafa Keskin, suçlamaları kabul etmedi. Olay günü ağaç kesme motorunun biten yakıtını doldurmak istediğini, bu sırada eşinin kendisine müdahale ettiğini belirten Mustafa Keskin, "Arsada iki zeytin ağacı vardı. Birini keserken benzin bitti. Bidonla benzin getirdim. Bu sırada eşim gelip bağırıp çağırdı. Aramızda tartışa çıktı. Ben de tepki gösterdim. Arsanın yanında parkta oturanlar elimdeki benzinle eşimi yakacağımı zannederek ihbar etmiş. Suçlamaları kabul etmiyorum. O benim karabiberim, 52 yıllık eşim, ona böyle bir şey yapabilir miyim? Onu çok seviyorum" diye kendisini savundu.

BERAAT ETTİ

Fatma Keskin de eşinden şikayetçi olmadığını, böyle bir teşebbüsün yaşanmadığını belirtti. Mahkeme, delil yetersizliğinden sanığın beraatına karar verdi. Duruşma çıkışı adliyeden el ele çıkan Mustafa Keskin ile Fatma Keskin, olaya neden olan ağaçların tartışmadan sonra kesildiğini söyledi. Mustafa Keskin, "Ağaçların kesilmesine benim de gönlüm razı değildi. Ancak inşaat alanının içinde kaldığı için müteahhidin talebiyle kesmek durumunda kaldık. Eşimi çok seviyorum, bundan sonra eşime bir fiske bile vurmayacağım, vurmam da" dedi.

Görüntü Dökümü



---------------------------



- Mustafa Keskin'in adliye çıkışında eşiyle birlikte konuşmaları



- Mustafa Keskin'in eşinin elini tutup adliyeden çıkışı



- Antalya Adliyesinin genel görüntüsü



35 mb /// 01.06"

Haber- Kamera: Mustafa KOZAK/ANTALYA ()

=====================================================

6)ADANA'DA SAHTE DETERJAN VE ŞAMPUAN OPERASYONU

ADANA Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri 2 ayrı operasyonda 16 ton sahte deterjan ve ambalajlanmış 20 bin sahte şampuan ele geçirildi.



Merkez Seyhan İlçesi'ndeki Turhan Cemal Beriker Bulvarı ve Döşeme Mahallesi'nde iki ayrı depoda sahte deterjan ve şampuan imal edildiği ihbarını alan Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Depoya baskın düzenleyen polis, farklı markalara ait 20 bin şişe sahte şampuan ile 16 ton sahte deterjan ele geçirdi. Deterjan ve şampuanları piyasaya sürmeye hazırlanan 2 şüpheli ise gözaltına alındı. Operasyonlarda ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 330 bin lira olduğu açıklanırken, ifadelerine başvurulan 2 zanlı, haklarında adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü



------------------------



*Polis Kamerası*



- TIR'ın dorsesinin açılması



- Dorse içerisindeki malzelemer



- Polislerin inceleme yapması



- Polislerin faturayı incelemesi



SÜRE:01'27" BOYUT:107 MB

Haber:Fatih KARAÇALI-Kamera:ADANA,()

======================================================

7)PAPAZ KİLİSEYİ MÜZEYE ÇEVİRDİ

EDİRNE'de Bulgar Ortodoks Sveti Georgi Kilisesi papazı Aleksandır Çıkırık, 17'inci yüzyıldan günümüze Balkan coğrafyasında yaşayan Türk ve Bulgar kadınlarının kullandığı ulusal kıyafetleri ve değerli takıları toplayıp müzeye çevirdiği kilisenin ikinci katında sergiliyor.

Edirne'de Barutluk Mahallesi'nde bulunan Bugar Ortadoks Sveti Georgii Kilisesi papazı Aleksandır Çıkırık, evde sandıkta annesi ve ninesinden kalan kıyafetleri sergileyerek başladığı sergide Balkan coğrafyasında Türk-Bulgar kültürünün ortak özellikleri gözler önüne seriyor. Yaklaşık 8 yıl önce başladığı sergisinin bugün müze haline gelmesinden son derece memnun olduğunu belirten Çıkırık, "Kilisenin boş kalan üst katında öncelikle benim anneannem ve eşimin annesinden ve büyüklerimizden kalan eşyaları dolaplardan çıkararak sergilemeye başladık. Tabi o döneme ait değerli takı ve ev eşyaları vardı onları da burada koyduk. Yaklaşık 7-8 sene önce çevremde bulduğum eski ama değerli yöresel kıyafetleri sergilemeye başladığımızda kilisenin de reklamı oldu. Bulgaristan'dan kiliseye gelen cemaatten de burada sergimizi görünce eşyalarını bize getirdiler ve burada sergilenmesini istediler" dedi.

BULGARİSTAN MÜZELERİNDEN EŞYA GELDİ

Papaz Alaksandır Çıkırık, kiliselerinden başlattıkları serginin Bulgaristan'dan gelen bir müze müdürünün görüp beğenmesinin ardından gönderdiği değerli eşyalarla müzeye dönüştüğünü söyledi. Çıkırık, "Bizim başlattığımız bu çalışmanın ardından Bulgaristan'dan gelen bir müze müdürü burada farklı eşyaların sergilendiğini gördü. Geçici olarak size bir sandık proje yapalım dedi. Daha sonra onlarında getirdiği müze eşyalarıyla burada bir düzenleme yaptılar. Bu sergimiz yaklaşık 400 yıl önce kullanılan başta kıyafetler ve takılar olmak üzere ev eş yalarıyla müzeye dönüştü. Edirne'ye de büyük katkısı oldu. Burada bunları sergilerken Balkanlarda yaşayan Bulgaristan ve Türk kadınlarının yöresel kıyafetlerinin ortak özelikleri belirgin bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Ülkelerin sınırların belirlenmesi ortak kültürümüzün işareti olmadığı gözler önüne seriyor. Burada açtığımız sergide Bulgaristan ve Türk kadınlarının yöresel ve diğer kullandıkları eşyalarda en belirgin örneği. Burada 1700'lü yıllardan,1900 yıllara kadar olan kıyafetlerin günümüze kadar gelmesi sergileniyor" dedi.

Görüntü Dökümü:



------------------



Kilise dışardan genel



Aleksandır Çıkırık kiliseye girişi



Kilisede mum yakması



Kilise içinden genel detay



Kıyafetlerin sergilendiği alandan genel detay



Çıkırık'ın 2'nci kata çıkışı



Elbiseleri ve diğer tarihi eşyaları anlatması



Tarihi kıyafet ve takılardan genel detay



Diğer eşyalardan genel detay



Aleksandır Çıkırık'ın açıklaması

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

================================================