DHA YURT BÜLTENİ-3

1)BURSASPOR OTOBÜSÜNE SALDIRAN 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

KASIMPAŞA maçı sonrası Bursa’ya dönüşte Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Karsak gişelerinde Bursaspor kafilesi otobüsüne yapılan saldırıyla ilgili olarak 6 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. İstanbul'da Kasımpaşa'ya 4-0 yenildikten sonra Bursa'ya dönerken bir grup taraftarın ellerindeki bıçak ve sopalarla takım otobüsüne girip futbolcuları tartaklayıp dövmesi ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. Bursaspor’un olayla ilgili şikayetçi olması sonrasında soruşturma başlatan Orhangazi Jandarma Komutanlığı ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı. Olay gecesi Futbolcu ve yönetimin şikayetçi olmaması sonrasında Orhangazi Jandarma ekipleri 4 kişi hakkında kimlik tespiti yaptıktan sonra şahısları serbest bırakmıştı. Bursaspor kulübü ve bazı futbolcuların daha sonra olayla ilgili şikayetçi olmaları neticesinde Bursa Jandarma Komutanlığı ile ortak çalışma yapan Orhangazi Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursaspor otobüsüne saldırı olayı ile ilgili olarak 6 kişiyi gözaltına aldı. Orhangazi Jandarma komutanlığında işlemleri devam eden şahısların izlenecek olan kamera kayıtları sonrasında saldırı olayına karışıp karışmadıkları tespit edilecek.

Görüntü Dökümü



--------------------



-Orhangazi ilçe jandarma nın görüntüsü



-Adliyenin görüntüsü



-Detaylar

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa), ()-

=========================================================

2)ERZURUM'DA SİS YÜZÜNDEN ZİNCİRLEME KAZA : 5 YARALI

ERZURUM'da yoğun sis yüzünden geri dönmek isteyen TIR'ın yol açtığı kazada 15 otomobil birbirine girdi, 5 kişi yaralandı. Zincirleme kaza, bugün saat 08.30'da kent merkezini hava limanına bağlayan karayolu üzerinde Erzurum Teknik Üniversite kampüsü yakınında meydana geldi. Ağrı'ya gıda maddesi götüren Aslan Doğan yönetimindeki 19 SC 520 plakalı TIR, yoğun sis nedeniyle Kuzey Çevre Yolundan giderken, kent merkezi karayoluna girdi. Merkez ilçe Yakutiye'ye doğru gelmekte olan TIR, yeniden çevre yoluna dönmek isterken karayolunu kapattı. Bu nedenle hızla gelen 25 S 0261 plakalı minibüs, ardından 34 LR 4795, 25 LK179, 26 RL 998 plakalı otomobiller birbiri ardına zircirleme kaza yaptı. Çok kısa sürede 15 otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Karayolu 1 saat kadar ulaşıma kapanırken TIR sürücüsü Aslan Doğan, "Havaalanı yolundan geliyordum. Çok sis vardı.Kavşaktan dönmek istedim ve geniş aldım. Arkamdan gelen minibüs çok süratliydi. Duramadı geldi vurdu. Ardından çarpan çarpana. Ben de ne olduğunu şaşırdım" diye konuştu. Zincirleme trafik kazasına karışan taşıtlar kaldırılırken, trafik kazasıyla ilgili soruşturma da başlatıldı.



Görüntü Dökümü



--------------------



-Olay yeri



-Kaza yapan araçlar



-Kavşaktan kaza yapan tır ve otomobiller



-Tır sürücüsü Aslan Doğan ile röp



-Yolun trafiğe kapanması

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()



SÜRE: 03.36 BOYUT: 218 MB

==========================================================

3)'HASTANEYE GİDİYORUM' DİYE EVDEN ÇIKAN KADIN, 2 AYDIR KAYIP

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde 16 yıllık evli, 2 çocuk annesi 40 yaşındaki Birsen Ersoy, kızına 'hastaneye gidiyorum' diyerek evden ayrıldı, ancak kendisinden 2 aydır haber alınamıyor. Ev kadını Ersoy'un evden 50 bin TL para, 40 bilezik ve 40 çeyrek altını da beraberinde götürdüğü belirtildi. Çubuk'un Cumhuriyet Mahallesi, Fidanlık Sokak'ta oturduğu evden 24 Aralık 2016 tarihinde Cumartesi günü öğleden sonra hastaneye gitme bahanesiyle evden ayrılan 2 çocuk annesi ev kadını Birsen Ersoy'dan 2 aydır haber alınamıyor. Ersoy'un evden çıkarken kızını öpüp, 'bana bir şey olursa, kardeşine iyi bak. Babana da söyle, size iyi baksın" dediği belirtildi. Durumu hemen polise bildiren 40 yaşındaki Niyazi Ersoy, kayıp eşinin bir an önce bulunmasını istiyor. Birsen Ersoy'un 14 yaşındaki kızı Büşra ile 9 yaşındaki oğlu Muhammed Can da annelerinin eve dönmesini istiyor.



İlçede hayvancılıkla uğraşan Niyazi Ersoy, kayıp eşi için göz yaşı döküp, hayatından endişe duyduğunu belirterek, "Eşim, kızıma 'hastaneye gideceğim' diye evden çıkıyor. Giderken de 50 bin TL nakit para, 40 adet bilezik, 40 adet çeyrek altını alıp gidiyor. Eşimin hiçbir maddi sıkıntısı yoktu. Kendisine bir tokat bile vurmadım. Bütün her yeri aradık, en son Esenboğa Havalimanı'nda görülüyor. 200 bin lira değerinde olan altın ve paralar için onu kandırmış olabilirler. Hayatından endişe ediyorum. Kendisine buradan sesleniyorum. Yaşıyorsa bize haber versin, çocuklarının başına gelsin, gören ve duyanların haber vermesini istiyorum" dedi.



Kayıp Birsen Ersoy'un Esenboğa Havalimanı'ndan Antalya uçağına bindiği tespit edildi.

Görüntü Dökümü



----------------------



- Birsen Ersoy'un fotoğrafı



- Niyazi Ersoy ile Röportaj



- Baba ve çocuklardan görüntü



- Çocuklar ile röportaj



Müfit ONBAŞI/ÇUBUK(Ankara), ()-

===================================================

4)GÖL YÜZEYİNDEKİ BUZU KESEREK ADADAN KARAYA KANAL AÇTILAR







ISPARTA'nın Şarkikaraağaç İlçesi'ne kıyısı bulunan Beyşehir Gölü'ndeki Mada Adası'nda yaşayanlar, göl yüzeyindeki buz tabakası çözülmeyince, karaya ulaşımı kolaylaştırmak için motorlu testerelerle buz tabakasını kesip sandalları için 1 kilometrelik kanal açtı. Şarkikaraağaç'ın Gedikli Köyü'ne bağlı, Beyşehir Gölü üzerindeki en büyük ada olan Mada Adası'nda yaşayan halk, göl yüzeyinin soğuktan buz tutması nedeniyle yaklaşık 2 ay boyunca ada ile köy arasındaki ulaşımını yaya olarak sağladı. 35 hane, 253 nüfuslu adada yaşayanlar, buz çözülmeyince çareyi kendilerine yol açmakta buldu. Göl yüzeyindeki buz tabakasını motorlu testereyle keserek, ada ile Gedikli Köyü arasında yaklaşık 1 kilometrelik kanal açtı.



Adadan başlayıp karaya kadar süren çalışmada 4 ayrı motorlu testereyle buz tabakası kesilirken, bir grup da buz kütlelerini sopa ve küreklerle ittti. Bir başka grup ise açılan kanalda sandalı ilerletti.



Mada Adası'nda yaşayanlar zorunlu kalmadıkça kıyıya çıkmadıklarını, havanın ısınmasıyla köydeki tarım arazilerinde çalışmak için çıkmak zorunda olduklarını belirtti. Buz kütlesi üzerinde yaya gidip gelmenin sakıncalı olabileceğini aktaran vatandaşlar, buzun kırılması endişesiyle kanal açmayı uygun gördüklerini, açılan kanal sayesinde adayla köy arasında ulaşım sağlayacaklarını kaydetti.

Nurettin ARKAN / ŞARKİKARAAĞAÇ(Isparta),()

====================================================

5)YANAN OTOMOBİL KORKULU ANLAR YAŞATTI

KAYSERİ'de, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen park halindeki otomobil küle döndü. Olay, merkez Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi'nde yaşanan olayda, park halindeki Kayseri plakalı otomobil elektrik kontağından çıkan arıza nedeniyle yanmaya başladı. Alevlerin büyümesiyle korkulu anlar yaşayan mahalle halkı durumu 110 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alarak, söndürdü.



Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü



---------------------



-Yangın görüntüsü



-Genel detay

Haber-Kamera: KAYSERİ, )



DV 1 DOSYA, 1 dakika 29 saniye/48 MB

======================================================

6)KIZILÖREN'DE KÜMES HAYVANLARI MEZATI

AFYONKARAHİSAR'ın Kızılören İlçesi'nde kümes hayvanları mezatı yapıldı. 200'e yakın kümes hayvanı 25 ile 500 lira arasında açık artırmayla satıldı.



Kızılören'de kümes ve kafes hayvanları yetiştiricileri tarafından kümes hayvanları mezatı yapıldı. Kızılören Düğün Salonu'nda ilçede ilk kez yapılan mezata Kaymakam Adem Can, Belediye Başkanı Ali Erol, Sandıklı ve Dinar ilçeleriyle çevre köylerden yaklaşık 500 kümes hayvan yetiştiricisi katıldı. Tavuk, horoz, hindi, ördek, muhabbet kuşu ve keklik gibi yaklaşık 200 kümes hayvanı açık artırma sonucu 25 ile 500 lira arasında alıcı buldu.



Kaymakamı Adem Can, "Bu kadim bir kültür geleneği. Kesinlikle yaşatılması gerekiyor. Tabi ki katma değeri, kazancı olacaktır. Ama ben bunu daha çok aktivite olarak görüyorum. Kadim bir kültür olarak görüyorum. İnşallah elimizden gelen desteği sizlere sunmaya çalışacağız" dedi.



Belediye Başkanı Ali Erol da "Bana bu organizasyon söylendiğinde 'kim ilgilenir bu işle?' gibi bakıyordum. Gerçekten bu kadar kalabalık için bir hazırlık yapmamız gerekiyordu. O benim kusurum. Ama bu her hafta yapılacaksa daha güzel hale getireceğiz inşallah" diye konuştu.



Kümes hayvanları mezatının ilçede her hafta yapılacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü



---------------



- Hayvanlar açık artırma üsülü ile satılırken,



- Satılan hayvanların parası toplanırken,



- Kızılören Kaymakamı Adem Can konuşurken



- Kızılören Belediye Başkanı Ali erol konuşurken



87 MB /// 02.45"

Haber- kamera: Ahmet DAĞLI/AFYONKARAHİSAR, ()