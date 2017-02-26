DHA YURT BÜLTENİ-3

1)CHP'Lİ BÖKE: GONUŞARAK BİR YARIN İNŞA EDECEĞİZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Sözcüsü Selin Sayek Böke, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na memleketi Antalya'da bir pazarcının "Gonuşmadan geçme" dediğini hatırlatarak, "Gonuşmadan geçme' değil gonuşarak bir yarın inşa edeceğiz diyen İzmirlilerle biraradayım. Türkiye'nin genel resminde de bu yönde bir 'hayır' olduğu belli" dedi.CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Sözcüsü Selin Sayek Böke, seçim bölgesi İzmir'de Temsilciliği'ni ziyaret etti. 24 Şubat'tan bu yana İzmir'de saha çalışması yapan Böke, haftanın üç gününü kentte geçireceğini söyledi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Malatya'da kayısı fabrikasında ve tektil atölyesinde çalışan kadınarla birlikte olacağını vurgulayan Böke, Uzundere'de sokakta marul satan yaşlı teyzeyle kahvehanedeki emekliyle, üniversite öğrencileriyle de görüştüğünü dile getirdi. CHP İzmir Milletvekili Böke, memleketi Antalya'da Döşmealtı pazarını ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir pazarcı arasında geçen konşumayı hatırlattı. Pazarcının mazot ve gübre fiyatlarını hatırlatmasıyla o tezgahtan uzaklaştığını söyleyen Böke, pazarcının ardından "Gonuşmadan geçmeycen, cevap vercen, çiftçi ne yapıyor" diye sitem ettiğini belirtti. Böke, şunları söyledi:"Saha değişime çok hazır. Hazır olduğu değişim bugün üzerine dayatılmış olan bu Saray rejimine itiraz. Burada kulağınıza fısıldayarak 'ben aslında hayır diyeceğim ama hayır dememe izin vermiyor' diyenlerden 'kuvvetle evet'ini de söyleyip ama sizinle hayır'ı da konuşabilen demokratlarla ve bununla birlikte 'kuveetle hayır' diyenlerle de karşılaştık. Gözlemim şu neredeyse herkes Türkiye'nin artık bu kutuplaşmadan, bu ayrışmadan, bu birbirinin gözünün içine bakamaz hale getirilmiş halinden yorulmuş olduğu ve herkesin ortak bir biçimde 'hayır' diyerek yeniden birlikte yaşamak için 'biz buradan bir demokrasi kuracağız' deme heyecanında olduğuydu. Bu gözlemimi sınırlı bir coğrafyada söylemiyorum. Biz geldiğimiz günden beri Narlıdere'de, Karabağlar'da Bozyaka'nın içinde esnafla kahvelerde, fabrikada işçilerle farklı yerlerde farklı siyasi görüşlere, farklı etnik kimliklere sahip birçok vatandaşımızla konuşma fırsatı bulduk. Bu 'hayır' birlikte yaşamak, bir demokrasi inşa etmek, farklılıklarımız üzerinden siyaset yapılan değil birbirimizi dinleyen bir siyaset istiyordu. Ben Antalya'da Sayın Çavuşoğlu'nun deneyiminden bambaşka bir deneyim yaşadım. 'Gonuşmadan geçme' değil gonuşarak bir yarın inşa edeceğiz diyen İzmirlilerle biraradaydım. Türkiye'nin genel resminde de bu yönde bir 'hayır' olduğu belli."

"ÜZÜLEREK GÖRÜYORUZ Kİ BİR KEZ DAHA KAMPANYA UĞRUNA TARİHİ ÇARPITIYORLAR"

CHP'li Böke, Başbakan Binali Yıldırım'ın partisinin referandum kampanyasının startını verirken "Gazi Mustafa Kemal'i düşünün. Samsun'a çıkarken ona da karşı çıkanlar 'hayır' diyenler oldu" yönündeki sözlerini eleştirdi. Böke, AK Parti'nin kampanya uğruna tarihi çarpıttığını öne sürerek, şöyle konuştu:"Şunu hatırlatmak gerekiyor. Tarin çarpıtılınca onun üzerine gelecek yazılamaz. Unutmayalım ki Atatürk bu mücadele için yola koyulduğunda ona itiraz edenler Saray'dı. Değişime itiraz edenler Saray'dı. Bugün de Türkiye'nin önündeki değişime itiraz ediyor olan yine Saray rejimi. O gün millet, egemenliği kendi üzerine almak için büyük bir mücadele vermişti. Bugün de yine millet egemenliğin kendisinde kalması izin bunun üzerine demokrasi inşa etmek için büyük bir mücadele veriyor. Onun için 'hayır' diyor ve 'hayır' diyecek. Tarihi doğru okumak gerekiyor ki onun üzerine herkesi kapsayan bir gelecek yazılabilsin. Üzülerek görüyoruz ki bir kez daha kampanya uğruna tarihi çarpıtıyorlar. Bunun üzerine inşa edilemeyecek bir gelecek olduğunu biliyoruz."



"BİZİM DİLİMİZ KONUSUNDA BİR SIKINTIMIZ YOK"

İktidar çevrelerinden yükselen "CHP 15 yıl sonra AKP yerine AK Parti demeye başladı, bunu 'hayır' oylarını artırmak için yapıyorlar" yönündeki eleştirilere de yanıt veren Böke, şöyle konuştu: "Olumsuz dili kullanan siyasi parti CHP değil. CHP her zaman bir ana muhalefet partisine düşen yükümlülükle üzerine düşen görevi yerine getirmiş ve bir iktidar adayı olarak da çözüm üretmiş bir partidir. 7 Haziran'da asgari ücrete yönelik eleştirileri dile getirdik bizim dile getirmemizle bir nebze düzeldi. Tam düzelmiş değil zamlarla elden alındı ama hiç olmazsa bir adım atıldı. Taşeron sorunu CHP'nin pozitif dille yaptığı siyaset nedeniyle çözülmedi ama hiç olmazsa gündemde tutuluyor. Bizim dilimiz konusunda bir sıkıntımız yok. Dili konusunda sıkıntısı olanlar bir kez daha yine sanki başkalarının dilinde sorun varmış gibi yansıtıyorlar. Bugünden yarına değişim için hayır, bugünden yarına demokratik cumhuriyet için bizim mutlaka çok konuşmamız gerekiyor. CHP umut diliyle devam edecek."



"HAYIR' DEDİĞİNİZ ZAMAN BU 'HAYIR' İŞSİZLİĞE BİR 'HAYIR' OLACAK"

Aynı zamanda ekonomist olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Böke, işsizlik oranının arttığına dikkat çekerek, sözlerine şöyle sürdürdü: "Biz bugün hayırın değişime fırsat vereceğini söylerken vatandaşın günlük hayatındaki bu düzenin yarattığı sıkıntıların değiştirileceğini ifade ediyoruz. Bugün yaklaşık 3 milyon 600 bin kişi işsiz durumda. Bunun üzerine bir de yaklaşık 3 milyon kişi de artık iş arasa da bulamayacak durumda umudunu kaybetmiş. Bu düzen maalesef işsizlik yaratıyor. Karşınıza gelen referandum sandığında soru aslında şu; bugün var olan Saray düzeni bu fiili durum devam etsin mi buna bir hukuk yazılsın mı yoksa bunun yerine Türkiye'de istihdam yaratan demokrasi ve hukukla güçlendirilmiş herkesi içine alan bir ekonomik düzen mi kurulsun. Bugünkü Saray'ın durumunu 2.5 yıldır yaşıyoruz. Bu saray düzeni 770 bin kişiyi işsiz bıraktı. Bunlardan 470 bini kadın neredeyse 120 bini de genç. Bugünkü düzen hem kimseye iş yaratmıyor hem de iş yaratmadığı düzende en çok kadını ve genci dışlıyor. 'Hayır' dediğiniz zaman bu 'hayır' işsizliğe bir 'hayır' olacak. Bu 'hayır' kadını, genci dışlayan düzene 'hayır' olacak ve böylece biz bundan sonra hukukun demokrasinin olduğu kuralların keyfi değil bir düzen içinde kurumlarca belirlendiği bir demokrasiyi inşa edeceğiz ki ekonomi olabilsin. Bugün bu hukuksuzluk bu keyfilik işsizlik yaratıyor. Bunların değişimi için bir 'hayır' oy uyetiyor. Sandığa gitmek çok önemli sandıkta hayırlara yol açacak oy kullanmak çok önemli. Değişim sizinle başlıyor. Değişim için önce umut gerekiyor. Ben biliyorum ki aydınlık yarınları yazacağız."

Görüntü Dökümü

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- CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke'nin açıklamaları (iki kameralı farklı açı)

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Elif DEMİRCİ Kamera: Tufan HAMARAT

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2)SAMSUN'DA TRAFİK KAZASI: ANNE VE OĞLU ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI

SAMSUN'un Vezirköprü İlçesi'nde 2 otomobil ve 1 traktörün karıştığı trafik kazasında Hamiye Keskin (26) ve oğlu Emirhan Keskin (3) hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

Kaza dün gece Vezirköprü İlçesi Samsun-Sinop Karayolu Yağınözü Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre 33 BVZ 98 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Osman Keskin, (30) iddiaya göre aynı yönde önünde giden ve farları yanmadığı öne sürülen Ahmet Keskin yönetimindeki 55 PE 778 plakalı kum yüklü traktörü son anda fark etti. Keskin, direksiyonu kırarak traktörü sollamaya çalıştı. Bu sırada otomobil karşı yönden gelen Dursun Türker'in (23) yönetimindeki 42 U 6763 plakalı otomobille çarpıştı. Ardından iki otomobil traktörün römorkuna çarpıp savruldu. Kazada sürücü Ali Osman Keskin'in aracında bulunan eşi Hamiye Keskin ve oğlu Emirhan Keskin olay yerinde öldü. Kazada Recep Çelik (24), Berat Emre Keskin (4), Uğur Çelik (22), sürücü Ali Osman Keskin, sürücü Dursun Türker (23), Hikmet Nizam (51) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Vezirköprü İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Berat Emre Keskin yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.



SIKIŞAN CESETLER GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Araç içinde sıkışan Hamiye Keskin ve oğlu Emirhan Keskin'in cesetleri ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu güçlükle çıkarılarak otopsi için Vezirköprü İlçe Devlet hastanesi morguna götürüldü. Traktör sürücüsü Ahmet Keskin Jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden detay

-Cenazelerinden araçtan çıkarılması

-Hastane dışından detay



(SÜRE:2.49 Dk) (BOYUT:132 MB)

Haber-Kamera:Suat PALA / VEZİRKÖPRÜ(Samsun), ()

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3)MEHMETÇİĞİN EL BAB'DA BULDUĞU 'BARIŞ' ADLI KEDİ TÜRKİYE'DE



SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda görevli Uzman Çavuş Ömer Özkan'ın, El Bab'daki çatışmalar sırasında bitkin halde bulduğu ve 'Barış' adını verdiği kedi, Gaziantep'e getirildi. Barınakta bakılan kedi, sahiplenmek isteyen hayvansevere verilecek.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen yıl 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'da görevli Uzman Çavuş Ömer Özkan, El Bab'da yürütülen operasyonlar sırasında bir kedi buldu. Uzman Çavuş Özkan, 'Barış' ismini verdiği bitkin haldeki kediye bir süre kendi imkanlarıyla baktı. Özkan, operasyonlar nedeniyle daha fazla bakamayacağı için kediyi Türkiye'ye gönderme kararı aldı ve sosyal medya hesabından gönüllülere çağrıda bulundu. Gaziantep Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE) Başkanı Cengiz Bayram, internetteki çağrıya karşılık Uzman Çavuş Özkan ile iletişime geçti. Dernek görevlileri, gittikleri sınır hattında operasyonda olan Uzman Çavuş Ömer Özkan'ın silah arkadaşından 'Barış'ı teslim alıp Türkiye'ye getirdi. Derneğin, Gaziantep'teki havyan barınağında tedavi edilerek bakımı yapılan kedi, kendisini sahiplenecek gönüllüyü bekliyor. Dernek Başkanı Cengiz Bayram, Özkan'ın çağrısına tepkisiz kalmayarak iletişime geçtiklerini ve hem 'Barış' kediyi almak, hem de Özkan ile tanışmak için Suriye sınıra gittiklerini belirtti. Cengiz Bayram, Özkan operasyonda olduğu için 'Barış' kediyi sınırda Kamil ismindeki asker arkadaşından teslim alıp Gaziantep'e getirdiklerini söyledi. Kedinin bakım ve tedavisinin yapıldığını ve şuanda kendisini sahiplenecek gönüllüyü beklediğini ifade eden Cengiz Bayram, şunları söyledi: "Biliyorsunuz TSK hem Türkiye'de, hem de Suriye'de barışı sağlamak amacıyla El Bab'da operasyon düzenliyor. Bu operasyon sırasında Mehmetçiğimiz yaşam mücadelesi veren insanların dışında hayvanlarla da karşılaşıyor. Ömer Özkan isimli askerimiz operasyon sırasında kendi imkanlarıyla orada baktığı köpekleri, kedileri var. Tabi orada imkanlar zor olduğu için ve 'Barış' adlı kedimizin bakımı zor olduğu için 'Barış'ı bize göndermek için sosyal medya üzerinden mesaj gönderiyor. Mesajı alan ekibimiz hemen harekete geçiyor ve sınıra gidiyor. Ömer görevde olduğu için kediyi arkadaşı Kamil ile bize gönderiyor. Kedimiz 'Barış'ı sınırdan alıp barınağımıza getirdik, bakımını yaptık. Şu an bizim misafirimiz ve sahibini bekliyor. Barış çok güzel, sakin ve uysal bir kedi, hemen alıştı. Bunları da Allah yarattı, onların da canı var. Bu canlardan 1 tanesini kurtarmak bile bizim var olma sebebimiz."

Görüntü Dökümü

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- Hayvan barınağı

- Kedi

- Kediyi sevenler

- Cengiz Bayram'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Metin Faruk TAMER-Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 127 MB

Metin Faruk TAMER, Ahmet SOYDOĞAN

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4)TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ GAZİANTEP ŞUBESİ KURULDU

TÜRKİYE Yazarlar Birliği (TYB)'nin 13'üncü şubesi Gaziantep'te kuruldu. Şube Başkanı Mustafa Yıldız, TYB olarak kent kütüphanesi kurmak için çalışmalar yapacaklarını söyledi.TYB Gaziantep Şubesi yönetimi, düzenlenen toplantıda basınla bir araya geldi. Şube Başkanı Mustafa Yıldız, TYB'nin 13'üncü şubesinin Gaziantep'te açıldığını ifade ederek TYB hakkında bilgiler verdi. Birliğin Türkiye'nin en saygın meslek kuruluşlarından birisi olduğunu söyleyen Yıldız, şöyle konuştu: "TYB 1978'den bu yana Türkiye'de çok önemli faaliyetler yapmayı sürdürüyor. Ben hem arkadaşlarım adına hem TYB adına şubemizin hayırlı olmasını diliyorum. Kent için önemli faaliyetler yapmayı planlıyoruz. Okuma yazmayı toplumun bütün damarlarına yaymak istiyoruz. Örnek uygulamalar yapmayı planlıyoruz. Cami kitaplıkları gibi, apartman kitaplıkları gibi örnek uygulamalar yapmayı planlıyoruz. Tabi en önemlisi TYB'nin belki de burada ki en önemli işlevlerinden birisinin bir şehir kütüphanesi oluşturmak olduğun düşünüyoruz. Gaziantepli alim ve yazarların, alimlerin, entelektüellerin ve bilim adamlarının geçmişten bugüne yazdığı kitapların yer alacağı bir şehir kütüphanesine ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Bu şehrin kimliğine katkı sağlayacak bir proje olacak. İnşallah arkadaşlarımızla el birliği içinde ilgili kurumlarla da gerekli görüşmeler yaparak böyle bir şehir kütüphanesi kurmayı planlıyoruz."

Görüntü Dökümü

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- Toplantının yapıldığı salon

- Toplantıya katılanlar

- Mustafa Yıldız'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:- Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 118 MB