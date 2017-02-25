DHA YURT BÜLTENİ-3

FETÖ'nün İç Anadolu Bölge sorumlusu Niğde'de yakalandı

NİĞDE'de Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) İç Anadolu Bölge Sorumlusu olduğu öne sürülen öğretmen Necip Koçak, bir evde yakalandı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunan ve meslekten ihraç edilen öğretmen Necip Koçak ile eşi Zehra Koçak, saklandıkları evde gözaltına alındı. Konya'da yürütülen soruşturma kapsamında arandığı ve 'İç Anadolu Bölge Sorumlusu' olduğu iddia edilen Necip Koçak ve eşi, emniyetteki işlemlerinin ardından Konya'ya gönderildi.

Haber: Ali KADI/NİĞDE,()-

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Damat, düğününde halay çekerken maganda kurşunuyla öldü

ŞANLIURFA'da, düğününde halay çekerken kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşuna hedef olan damat 22 yaşındaki Mustafa Alkan yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece saatlerinde Parapara Mahallesi'nde meydana geldi. Meydanda kurulan düğün merasiminde halay çeken Mustafa Alkan, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunla yaralandı. Kanlar içersinde yere yığılan damat, yakınları tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Alkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan damadın cenazesi otopsi için morga konulurken, yakınları hastaneye akın eden yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili güvenlik güçleri, damadın ölümüne yol açan tabancayı ateşleyen kişinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Acil serviste önlem alan çevik kuvvet polisleri

- Acil serviste bekleyen damadın yakınları

- Kalabalık bir grup acilden ayrılması

- Cenazenin morgdan çıkarılışı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-)

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Çubuk'ta harfiyat dökülen park alanında insan kemikleri bulundu

ANKARA'nın Çubuk ilçesi, Aşağı Çavundur Mahalles'inde toprak hafriyatı dökülen park alanında insan kemikleri bulundu.

Çubuk Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencileri, bahçede oyun oynarken okulun hemen yanında bulunan park alanı içerisine dökülen toprak hafriyatı üzerinde insan kemikleri ile karşılaştılar. Öğrencilerin okul yetkililerine haber vermesi üzerine durum polise bildirdi. Çalışma noktasına polis, olay yeri inceleme ekipleri ve savcı geldi. Ekipler, kemik parçalarının bulunduğu çevreyi güvenlik şeridi ile kapattı. Okul öğrencilerinden Zeynep Göktaş ile Sıla Esen, voleybol oynarken toplarının o bölgeye gitmesi üzerine insan kemiklerini gördüklerini belirttiler.

Okulun servis şoförlüğünü yapan Satılmış Bilici, "İnsan kafatası ve kemikleri öğrenciler fark etmiş. Hafriyatın Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Çubuk hamamı bölgesinden getirildiği söylenince, 1962-1963 yıllarında biz orada oyun oynardık. Oralar boştu ve küçük taşların olduğu yerler mezarlıktı. Bu kemiklerin o mezarlıktan geldiğini tahmin ediyorum" dedi. İnşaatın toprak hafriyatından çıkan kemiklerin geldiği yerin tespiti yapılırken, bölgenin daha önceki kayıtlara göre mezarlık olduğu bilgisine ulaşıldı.

Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından kemikler, incelenmek üzere polis ve belediye ekiplerince toplandı.

Görüntü dökümü

- Olay yerinden ve polis inceleme yaparken görüntü

- Öğrenciler ile röportaj

- Kemiklerden görüntü

- Servis Şoförü ile röportaj

- Kemikler toplanırken görüntü

Haber-Kamera: Müfit ONBAŞI/ÇUBUK(Ankara), ()-

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Kent merkezindeki sahte içki imalathanesine baskın

ADANA'da sahte içki imalatının önüne geçmek için çalışma yapan polis ekipleri, baskın düzenledikleri iş merkezinin bodrum katında 74 şişe viski ele geçirdi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, merkez Seyhan İlçesi'ndeki bir iş merkezinin bodrumunda sahte içki imalat yapıldığı bilgisini aldı. Sahte içki imalatı yapılan iş merkezine giren ekipler, bodrum kattaki moloz ve eşyalar arasında, piyasaya sürülmeyi bekleyen 74 şişe viskiyi buldu. Sahte viskilere el koyan polisler, üretim yapılan yeri mühürledi. Kaçak içki imalatı yapıp piyasaya sürdüğü belirlenen bir kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Geçen hafta Mersin'de 2 kişi, sahte içkiden yaşamını yitirmiş, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Hilal de, bölge illerinde son 4 ayda 30 kişinin kaçak ve sahte içkiden yaşamını kaybettiğini açıklamıştı.

Görüntü Dökümü

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- İçki şişelerinin görüntüsü

- Polislerin depoda inceleme yapması

- Polislerin kaçak içkileri ekip otosuna taşıması

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()

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Engelli Murat'ın zorlu kar temizliği

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde doğuştan diz kapağından aşağısı olmayan 35 yaşındaki Murat Fidan, tek katlı evinin damında biriken karı güçlükle temizliyor.

Hürriyet mahallesinde bekar olduğu için tek yaşayan yüzde 85 engelli Murat Fidan, kendisine ait toprak evin üstünü temizlemek için merdivenlerden inip çıkarken ve temizleme esnasında zorluklar yaşıyor. Anne ve babasını kaybettikten sonra evlenen ve daha sonra eşinden ayrılarak tek başına yaşamaya başlayan Fidan, zorluklarla mücadele ederek hayata tutunmaya çalışıyor. Özellikle kış aylarında 50-60 santimi bulan kar yağışlarında evinin üstünü temizlemekte zorlanan Fidan, merdivenden çıkarken düşme tehlikesi geçiriyor. Kar yağdıktan sonra üzeri toprak olan damın akıttığını, bu nedenle mecburen temizlemek zorunda kaldığını anlatan Murat Fidan, şunları söyledi: "Hem şekerim hem de tansiyonum var. Merdivenden inip çıkarken çok zorlanıyorum. Temizlemeye çalışırken zorlanıyorum. 80 metrekarelik evin üzerindeki karı 5 günde ancak temizliyorum. Tek korkum, düşüp bir yerlerimi kırmak. O zaman kim bakar bana? İş adamlarından ricam biri bana el atsada evime bir çatı yapsa. O zaman evin üstündeki karı temizlemek zorunda kalmam."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Engelli Murat Fidan çatıya çıkarken

-Merdivenlerden çıkma-inme detay

-Evin üstündeki karı temizleme

-Karı temizleme detay

-Murat Fidan röportaj

Haber-Kamera:Yusuf İBA/DOĞUBAYAZIT(Ağrı),()

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'Kar Sokak'a ilgi



ATATÜRK Üniversitesi Kampusu'nde, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mustafa Bulat gözetiminde, heykel bölümü öğrenci ve öğretim üyeleri tarafından yapılan 'Kar Sokak' ziyaretçi akınına uğradı.

Erzurum'da 11-18 Şubat tarihlerinde düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) için Atatürk Üniversitesindeki Gençlik ve Bilim Anıtı'nın arkasındaki meydana dökülen 350 kamyon kar ile 5 bin yıllık şehrin tarihi özelliklerini bir sokakta toplandı. Erzurum kültürünü yansıtan tarihi Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami, Saat Kulesi, eski Erzurum evleri, kalenin surları, çeşme, hamam gibi tarihi eserlerin bulunduğu 'kar sokağı'nın yanı ise heykeltraş ve öğrenciler buzdan soba, semaver, kayakçı, demlik, kayakla atlama kuleleri gibi heykeller yaptı.

EYOF 2017 sırasında 34 ülkeden gelen sporcu ve yöneticilerin büyük ilgisi ve beğenisin kazanan 'Kar Sokağı'nın her gün ziyaretçi rekoru kırdığına dikkati çeken Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı, Heykeltraş Prof.Dr. Mustafa Bulat şunları söyledi: "EYOF kapsamında yaptığımız kar ve buz çalışması ziyaretçi akınına uğradı. Üniversitenin kampusunde yaptığımız kardan soka ve buz heykelleri görmek için Türkiye'nin dört tarafından gelenler var. Milli Eğitim Müdürlüğü, kar sokak ve buz heykelleri öğretmen eşliğinde tüm okullar öğrencileri getirip gezdiriyor. Sokak ve eserler, geceleri ışıklandırıldığı için 24 saat büyük ilgi görüyor. Kar sokağı Erzurum'da bir ilk oldu ve kente müthiş bir sinerji kattı. Üniversite ile kenti bir araya getirdi. Sanatın gücü bu etkinlikle ortaya çıkmış oldu. Henüz gezme fırsatı bulamayanlar acele etsinler. Çeşitli aktivitelerin yer aldığı, gençlerin birbirine evlenme teklifi ettiği ve her gün binlerce kişinin gezdiği kar sokak görenleri büyülüyor. 32 kişilik bir ekiple bir hafta içerisinde yapılan kardan sokak ve buz heykeller havaların ısınması ile deforme olmaya başladı."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Buzdan heykeller

-Kardan sokak

-Mustafa Bulat'ın konuşması

-Drone ile çekim

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, ()

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Ağaç köklerini ev eşyasına dönüştürüyor

SAKARYA'nın Sapanca İlçesi'nde Ahmet Gezer ağaç ve köklerinden birbirinden ilginç tasarımlarla ev eşyaları ve objeler yapıyor. 'Köklerin Efendisi' yatıştırmasında bulunulan Ahmet Gezer, kendisini deli olarak nitelendirerek, keyif alarak yaptığı ürünlere para ödendiğini söyledi.

Sapanca Yanıkköy'de Ahmet Gezer atölyesinde ağaç ve köklerini sabır ve emekle tekrar canlandırarak, masa, sandalye, abajur gibi çeşitli ev eşyalarına ve objelere dönüştürüyor. Ağaçlara ve köklerine hayat veren Ahmet Gezer, kişilerin isteklerine göre tasarımlar yapıyor. Kendisine 'Köklerin Efendisi' yakıştırmasında bulunulduğunu söyleyen Ahmet Gezer, "1999 yılından itibaren ağaç ve köklerini toplamaya başladım. Ben bunları doğada toplamaya başladığımda insanlar bana 'Niye ağaç köklerini topluyorsun, bunları odun mu yapacaksın?' dediler. Ben de toprağın altındaki güzellikleri gördüğümü söyledim. Bunları topladığım için de bana 'Köklerin efendisi' diyorlar. Bana göre güzel bir yakıştırma oldu" dedi.

Ahmet Gezer toprağın altındaki güzelliği de görmek gerektiğini belirterek, "Toprağın üstü gibi toprağın altında ki güzellikleri de görmek gerekiyor. Bunları doğada gezerek topluyorum. Bulduğum ağaç ve köklerine çeşitli açılardan bakarak ve onlarla zaman geçirerek nasıl hayata geçireceğimi planlıyorum. Bulduğunuz bir kökü mumluk, abajur, aplik ve bir çok şey yapabilirsiniz. Temelinde bu bir odun ve üzerinde emek vererek işlevsel bir hale getirip insanların beğenisine sunuyorsunuz. Çok keyifli objeler çıkıyor. Doğa o kadar müthiş ki size sonsuz görsellik ve güzellik sunuyor. Tabi görmeyi bilmeniz gerekiyor" diye konuştu.

KİŞİYE ÖZGÜ TASARIM

Kişiye özgü tasarımlar yaptığını açıklayan Ahmet Gezer şöyle konuştu:

"Yaşam alanlarında kullanılan yatak başı, mumluk, elbise askısı, abajur, şaraplığa kadar her şeyi burada tasarlayarak ağaç ve köklerini kullanıp yapıyorum. Aklınıza gelecek her türlü şey ağaç ve köklerinden yapılıyor. Bunları yapmak için de ilk önce bir yerden esinlenmeniz gerekiyor. Bulduğunuz o hammaddeyi de uyarlamanız gerekiyor. Toprağın altı ve doğa en büyük sanatçı olduğu için de onu su yüzeyine çıkarmak da bana kaldı. Genelde buraya gelen misafirlerin isteğine göre iş yapıyorum. En son kararı alacak kişi vereceği için istediği doğrultuda bitiririm"

DELİDEN TASARIMLAR

Yapılan ürünlerin başka yerde bulunamayacağını ifade eden Ahmet Gezer, "Buradaki ürünlerin hiçbirini başka hiçbir evde göremezsiniz, çünkü bu ürünlerin hepsi bir tane. Atölye kapımda İngilizce yazdığı gibi 'Deliden tasarımlar' yapıyorum, yani evet ben deliyim. Ama benim yaptığım ürünlere siz para ödüyorsunuz ben o ürünleri yaparken keyif alıyorum. Zevk alarak yaptığım ürünlere para ödüyorlar. İnsanlarda doğaya dönüş hareketi başladı. Niye o zaman biz güzel olan doğayı insanların beğenisine böyle sunmayalım. Ben bunları hiçbir zaman yaşayan ağaçlardan temin etmiyorum. Tamamen yaşamı bitmiş atıl durumda olan ağaç ve köklerini toplayarak onlara hayat veriyorum"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ahmet Gezer röp

-Atölyede çalışırken detaylar

-Atölyede tasarladığı ürünler

HABER:ERGÜN AYAZ -KAMERA:ORHAN UZUN / SAKARYA ()

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