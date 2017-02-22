DHA YURT BÜLTENİ-3

1)EL BAB'DA 110 DEAŞ HEDEFİ VURULDU, 14 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

SURİYE'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda, önemli ölçüde kontrolün sağlandığı El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a ait 110 hedef karadan ve havadan ateş altına alındı, 14 terörist etkisiz hale getirildi. Türkiye sınırının terör unsurlarından temizlenerek güvenli hale getirilmesi için geçen yıl 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı 183'üncü gününe girdi. TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçleri kontrolü önemli ölçüde sağladığı El Bab'da, ilerleyişini sürdürdü. DEAŞ'a ait 89 hedefin karadan, 21 hedefin ise havadan ateş altına alındığı harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi: "Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan ve havadan yapılan yoğun ateş desteği ile büyük ölçüde kontrol sağlanan El Bab meskun mahallinin DEAŞ unsurlarından temizlenmesine yönelik harekat devam etmektedir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 89 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmış; Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından da 21 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda, teröristlerce barınma maksatlı kullanılan 18 bina, 2 cephanelik ve 1 silahlı araç imha edilmiştir. İcra edilen topçu atışları ve hava harekâtı ile toplam 14 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirilmiştir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."

GAZİANTEP-

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O BABA, EŞİ VE KIZINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU



2)BABA KIZIN SON GÖRÜNTÜSÜ GÜVENLİK KAMERASINDA

MANİSA'nın Alaşehir İlçesi'nde hurdacılık yapan Himmet Aktürk'ün tecavüz edip öldürdükten sonra gömdüğü üzüm bağında günler süren aramaların ardından cesedi bulunan 4 yaşındaki Irmak Kupal'ın babası Bilal Kupal, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi 27 yaşındaki Suriye Kupal ve diğer kızı 10 yaşındaki Ayşe Kupal'ı bıçaklayıp öldürdü. Cinnet getiren Bilal Kupal daha sonra kendisini göğüs ve karnından bıçakla yaralayıp intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan Bilal Kupal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Geçen 14 Ekim'de ortadan kaybolan ve hurdacılık yapan Himmet Aktürk'ün katıldığı televizyon programında tecavüz edip öldürdükten sonra üzüm bağına gömdüğünü itiraf ettiği 4 yaşındaki Irmak Kupal'ın babası Bilal Kupal, henüz bilinmeyen nedenle eşi Suriye Kupal'la tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet getiren Bilal Kupal önce eşini daha sonra da diğer kızı Ayşe Kupal'ı bıçakla yaraladı. Bilal Kupal ardından bıçağı kendi göğsü ve karnına sapladı.

Gürültüleri duyan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis eve girdiğinde Kupal ailesini yerde kanlar içerisinde buldu. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne Suriye Kupal ile kızı Ayşe Kupal'ın öldüğünü belirlendi. Ağır yaralı olan Bilal Kupal, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kupal'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Olayın ardından evde incelemeler devam ederken, olay yerine gelen Kupal ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi. Suriye Kupal ve kızının cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

OLAYI UNUTSUNLAR DİYE EV HEDİYE EDİLMİŞTİ

Bu arada olayın gerçekleştiği ev, kısa bir süre önce Manisalı bir işadamı tarafından ailenin Irmak bebeğin acısını unutması ve o çevreden uzaklaşması için hediye edilmişti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Baba kızın olaydan bir gün önce evlerine dönerken görüntüleri bir işyerinin güvenlik kamerasına takıldı

Görüntü Dökümü

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-Baba kızın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), ()-

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3)KÖPEK SALDIRINCA PANİKLEYEN POLİSİN TABANCASINDAN ÇIKAN KURŞUN BAŞINA İSABET ETTİ

İZMİT'te, uyuşturucu satıcıları ve aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda bir kişi köpeğini polislerin üzerine salarak kaçmaya çalıştı. Köpeğin saldırması sonucu panikleyen polisin tabancasından çıkan kurşun Kadir Açıkel'in başına isabet etti. Yaralanan Kadir Açıkel tedavi altına alındı.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü bu sabah uyuşturucu satıcıları ve aranan kişilere yönelik İzmit, Başiskele, Derince ve Kartepe ilçelerinde operasyon düzenledi. İzmit Gültepe Mahallesi'nde asayiş ve çevik kuvvet ekipleri ile mahalleye girilirken, hakkında arama kararı bulunan Kadir Açıkel'in yaşadığı eve baskın düzenlendi. İddiaya göre, Kadir Açıkel köpeğini polislerin üzerine salarak kaçmaya çalıştı. Polis peşine düştüğü Kadir Açıkel'i durdurmak için havaya ateş etmek istedi. Bu sırada köpek polise doğru saldırınca panikleyen polisin tabancasından çıkan kurşun Kadir Açıkel'in başına isabet etti. Kurşun, Kadir Açıkel'in başını sıyırırken, polis olay yerine 112 Acil ekibi istedi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Kadir Açıkel'e müdahalede bulundu. Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kadir Açıkel tedavi altına alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü



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-Kadir Açıkel'in hastaneye getirilmesi, acile götürülmesi

(Haber-Kamera: Faruk KIYAK-KOCAELİ/

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4)'PORTAKALI SOYDUM BAŞUCUMA KOYDUM' LAFTA KALDI

MUĞLA'nın narenciye üretiminde lokomotif görevi yapan Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman bölgelerinde üreticilerin giderlerini karşılayamamaktan yakınırken, Ortaca Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Keza Kundakçı, gençlerin portakal tüketme alışkanlığının bulunmadığını belirterek, "Gençler enerji içeceğine çok para veriyor ama meyveyi satın alıp yemiyor. 'Portakalı soydum başucuma koydum' sözleri sadece lafta kaldı" dedi.

Muğla'da narenciye üretiminin yaygın yapıldığı Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman'daki üreticiler, ürünlerinin satış fiyatının düşük olmasından yakındı. Ortaca'daki Dereköylü portakal, nar, limon ve domates üreticisi Zafer Aydın, bu yıl limonu 90 kuruş, Washington portakalı ise 25-30 kuruştan sattığını belirterek, yüzde 5 fireyi de göz önünde bulundurduklarında portakalın kilosundan 20 kuruş kazandıklarını dile getirdi. Gübre, ilaçlama, mazot ve diğer masrafları karşılayamadıklarını söyleyen Aydın, "10 dönümlük yere 2 bin liralık gübre harcadık. Hastalıklara karşı ilaçlama yapıyoruz. Bunların masrafı belli. Kısacası elimize hiçbir şey kalmıyor. Parayı aracı götürüyor. İhracat yapılıyor ama üreticinin eline geçen para çok düşük. İstanbul'da pazarda portakal en düşük 3 liradan, marketlerde ise iki katı fiyata satılıyor. Neden çiftçiye sahip çıkılmıyor" diye konuştu.



7 YILDIR AYNI FİYATA SATILIYOR



Köyceğiz'in Hamitköy Mevkii'nde mandalina ve portakal üreticiliği yapan Güler Çetinkaya, mazot ve gübre giderlerinin sürekli arttığını, ürün fiyatlarının ise aynı kaldığını savundu. Çetinkaya, "7 yıldır portakal 25- 30 kuruş. 15 dönüm portakal ve mandalina dikili arazim var. Şu ana kadar 10 bin lira para harcadım. Sattığım ürünümden de 10 bin lira aldım. Ağacımız kurumasın diye çalışıyoruz. Emeği düşünmez olduk" dedi. Üreticilerden Sultan Aydın ise işçi parası vermemek için ilaçlamayı bile kendilerinin yaptığını anlattı.



SOĞUK HAVA DEPOSU İHTİYACI



Ortaca Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Keza Kundakçı, portakal, limon ve nar üreticilerinin ürünlerini ellerinden çabuk çıkarmak için fiyat düşürdüğünü belirtti. Bölgede soğuk hava deposu ihtiyacı bulunduğunu ifade eden Kundakçı, "Gençler enerji içeceğine çok para veriyor ama meyveyi manavdan satın alıp yemiyor. Artık tane ile portakal satışımız olmalı. 'Portakalı soydum başucuma koydum' sözleri sadece lafta kaldı. Ortaca'da yıllık ortalama 20 bin ton portakal, 60 bin ton limon ve 60 bin ton nar üretiliyor. Dalaman'da portakal ve nar 15'er bin ton, limon ise 20 bin ton yetişiyor. Köyceğiz'de portakal 30 bin, nar ve limon 15'er bin ton civarında. Küçük çiftçimiz ürününü 3 ay saklayabilse para kazanır" dedi.

Görüntü Dökümü



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-Limon ve portakal görüntüleri,

-Zafer Aydın, Güler Çetinkaya ve Sultan Aydın ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa SARIİPEK/MUĞLA, ()

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5)İNŞAAT İŞÇİSİ CAMİDE BULUĞU 15 BİN 200 EUROYU SAHİBİNE TESLİM ETTİ

ELAZIĞ'ın Kovancılar İlçesi'nde inşaat işçisi Sabit Şeker, namaz kılmak için gittiği Merkez Camii girişindeki ayakkabı raflarının önünde bulduğu 15 bin 200 Euroyu sahibine teslim etti. Kovancılar İlçesi'nde yaşayan 45 yaşındaki iki çocuk babası Sabit Şeker, dün öğlen namazını kılmak için ilçedeki Merkez Camii'ne gitti. Şeker, ayakkabılarını çıkarıp rafa bırakacağı sırada yerde bir deste euro buldu. Olayı Camidekilerine bildirerek, anons yapmasını isteyen Şeker, camide yapılan anonsla parasını ayakabı rafında unutan Zülfü Kuzu, Camiye gelerek parasını teslim aldı. İnşaata işçi olarak çalıştığını anlatan Şeker, paraya ihtiyacı olmasına rağmen bulduğu parayı sahibine teslim etmek isteğini söyledi. Şeker, "Parasal olarak bu dünya geçici, ama insanlık kalıcıdır. Ben işçiyim, paraya da ihtiyacımda var. Bazen sıkıntımız da oluyor. Dostlarımızdan borçlanıyoruz. Buna rağmen onurlu yaşamamız lazım. Çok huzurluyum. Akşam yatarken iyi ki almamışım diyorum. Bulduğum parayı alsaydım belki bir araba alırdım, belki bir tarla alırdım. Ama ölene kadar hep rahatsız olurdum" diye konuştu.



Merkez Camii imamı Nurallah Çolak ise, Camide yaptıkları anonsun ardında Zülfü Kuzu'nun yanlarına gelip, bulanan paranın kendisini ait olduğu, Kuzu'ya paranın mitkarını ve kaç deste olduğunu sormasının ardından 30 tanele 500'lük, 2 tane de 200'lük bankontluk 15 bin 200 euroyu teslim ettiklerini söyledi.



Camide unuttuğu parayı tarla almak için biriktiğini ifade eden 74 yaşındaki Zülfü Kuzu da, öğlen namazı için gittiği Caminin girişinde cebindeki 15 bin 200 EEuro'yu düşürdüğünü belirterek, "Namazı kıldıktan sonra baktım param yoktu. Hoca anons etti, dedi bir miktar para bulunmuş. Gittim yanına hoca parayı bulanı da çağırdı, paramı teslim etti. O kadar parayı üzerinde neden taşıdığı sorusuna ise Kuzu, "Tarla alacaktım, pazarlık yapmıştım, parasını verecektim. Param bulununca sevindim teşekkür ettim. Param helal paraydı bulunacağını bekliyordum"dedi.



Parasını teslim alan Zülfü Kuzu, Sabit Şeker'i ödüllendirmek istediğini ancak inşaat işçisi Şeker'in bunu kabul etmediğini söyledi.

Görüntü Dökümü:



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-Parasını kaybeden, bulan ve imam'dan detay görüntüler



-Camiye giden vatandaşlardan detay görüntüler



-Parayı bulan Sabit Şeker'in konuşması



-Cami imamı Nurullah Çolak'ın konuşması



-Parayı kaybeden Zülfü Kuzu'nun konuşması



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ,()-

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6)KAYSERİ'DE ARANAN KİŞİLERE YÖNELİK OPERASYON: 45 GÖZALTI

KAYSERİ'de, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda ,çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı ve kesinlikleşmiş hapis cezası bulunan 45 kişi gözaltına alındı.Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından günün erken saatlerinde 260 polisle , 65 adrese yönelik olarak başlayan operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan, çeşitli suçlardan aranan ve mahkemeye zorla getirilmesi kararı bulunan 45 kişi evlerinde gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirilen şüpheliler, ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Halen devam eden operasyonda gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:



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-Zanlıların Adli Tabipliğe getirilişi ve çıkışları



-Genel detay



Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, )

DV 1 DOSYA, 1 dakika 34 saniye/52 MB

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7)FABRİKA İŞÇİSİ MİLLİ SPORCU, DESTEK BEKLİYOR

DÖVÜŞ sporu Muay Thai'da Avrupa 3'üncülüğü elde ederek Türkiye'ye bronz madalya kazandıran milli sporcu 28 yaşındaki Can Emirgöç, Avrupa veya dünya şampiyonu olmak için destek istedi.Manisa'da buzdolabı üreten bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan ve 10 yıldır kick boks ile Muay Thai dövüş sporları ile ilgilenen milli sporcu Can Emirgöç, Muay Thai'de 2015 Avrupa 3'üncüsü oldu ve Türkiye'ye bronz madalya kazandırdı. Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü dahil toplamda 17 madalyası bulunan milli sporcu Emirgöç, bireysel sporlarla ilgilenenlere yeterince destek verilmediğini söyledi. Bazı şampiyonalara katılmak için cebinden para harcadığını belirten Emirgöç, kendisine destek çıkılması halinde Avrupa ve dünyada önemli başarılara imza atacağını savundu.Mayıs ayında programı belirlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmak için çok sıkı bir şekilde antrenman yaptığını kaydeden Emirgöç, "Ben fabrikada çalışıyorum. Benim gibi fabrikada çalışan birçok sporcu arkadaşım var. Benim gibi bireysel spor yapanlara yeterince destek olunmuyor. Bu sene yapılacak olan kick boks ve Muay Thai şampiyonalarına katılacağım. Bu şampiyonlara katılımların birçoğunu cebimden karşılıyorum. Destek olunması halinde Avrupa üçüncüsü değil Avrupa şampiyonu hatta dünya şampiyonu dahi oluruz. Yeter ki imkan sağlansın" diye konuştu.

"BİRÇOK YETENEK KAYBOLUYOR"

Milli sporcu Can Emirgöç'ün hocası Yahya Aslan ise destek bulamadıkları için birçok amatör yeteneği kaybettiklerini söyledi. Aslan, "Amatör sporda en büyük sıkıntımız, destek bulamıyoruz. Bundan dolayı da amatör sporu ileri taşıma şansımız olmuyor. Böylece birçok yetenek kaybolup gidiyor. Çünkü sporcu arkadaşlarımın çoğu ya fabrikalarda işçi ya da öğrenci. Zaten zor şartlar altında çalışıyorlar. Müsabakalara da giderleri karşılayamadıkları için gidemiyorlar. Bir yıllık emekleri de boşa gitmiş oluyor. Hevesi kırılan yetenekli sporcularun milli sporcu olması gerekirken, kaybolup gidiyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzün bu anlamda yetenekli sporculara destek olmasını istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:



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-Milli sporcu Can Emirgöç, salonda ip atlarken, kum torbası yumruklarken, hocası ile çalışırken detay görüntü,



-Milli sporcu Can Emirgöç ile röportaj



-Hocası Yahya Aslan ile röportaj.



Haber - Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA, ()