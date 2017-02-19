DHA YURT BÜLTENİ-3

1)TUNCELİ'DE -20 DERECE SOĞUK VE 3 METRE KARDA OPERASYON



TUNCELİ'de, PKK'nın ve yasa dışı sol örgütlerin yuvalandığı Dokuzkaya vadisi, Kızılmescit bölgesi, Bali ve Çed dereleri, Aliboğazı ve Ahpanos vadilerinde Mehmetçik sıfırın altında 20 derece soğuk ve yer yer 3 metreyi bulan karda operasyonu sürdürüyor. Bu operasyonlarda başta bölücü örgüt olmak üzere terör örgütlerine ağır darbe vuruldu. Terörle mücadelede 'savunmadan taarruza' geçilmesiyle birlikte, Tunceli'de konuşlu bulunan 4'üncü Komando Tugayı , Hozat 51'inci Motorlu Tugayı ile Tunceli il Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler, çetin kış koşullarında kolay kolay girilemeyen terör yuvası bir çok vadi, dere ve dağlık bölgelere girerek operasyonlar gerçekleştirdi. Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı emir komutasında sürdürülen operasyonlarda, PKK başta olmak üzere bir çok yasa dışı örgüte büyük darbeler vuruldu. PKK başta olmak üzere diğer terör örgütlerinin kış üslenmesi yaptığı Dokuzkaya vadisi, Kızılmescit bölgesi, Bali ve Çed dereleri, Aliboğazı ve Ahpanos vadilerine giren özel eğitimli birlikler, her kayanın her taşın altını didik didik etti.



Sıfırın altında 20 derece soğuk havada ve yer yer 3 metre karla kaplı arazideki çetin kış koşullarına karşın Mehmetçik başarılı operasyonlara imza attı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

TUNCELİ, () -

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2)TIR ŞOFÖRÜNÜN KURUSIKI TABANCAYLA İNTİHAR ŞOVU

BURSA'da, kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemediği için bunalıma girdiği öne sürülen 48 yaşındaki Süleyman B., başına kurusıkı tabanca dayayarak kendini TIR'a kilitledi. Camdan giren arkadaşı, Süleyman B.'yi ikna ederek polise teslim olmasını sağladı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım İlçesi'ne bağlı Davutkadı Mahallesi Tayyareci Mehmet Ali Caddesi'nde meydana geldi. Toplam 30 bin lira kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemediği için bunalıma girdiği öne sürülen TIR şoförü evli 2 çocuk babası Süleyman B., kendini kullandığı TIR'ın şoför kabinine kilitleyerek başına tabanca dayadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, Süleyman B.'yi araçtan indirmek için uzun süre ikna etmeye çalıştı. Süleyman B.'yi tanıyan esnaf da, çay ikram etti. Süleyman B. olay yerine çocuklarının gelmesine rağmen ikna olmazken, babalarının elinde tabancayı gören çocuklar korku dolu anlar yaşadı.

Daha sonra bir arkadaşı TIR'ın camından içeri girerek, Süleyman B.'yi ikna etti. Polis tarafından kontrol altına alınan ve elindeki tabanca kurusıkı olduğu anlaşılan Süleyman B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-İntihar etmeek isteyen şahistan görüntüler

-TIR'dan görüntüler

-Silahtan Görüntüler

-Polislerden görüntüler

Süre: 2 dakika 57 saniye Boyut: 326

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () -

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3)TAMİR ETTİĞİ ARABASININ PARASINI ÖDEMEDİĞİ İŞYERİNE, 3 SAATTE 3 KEZ ATEŞ ETTİ

KONYA'da otomobilini tamir ettirip parasını ödemediği işyerine 3 saat içerisinde 3 kez gelerek tabanca ile ateş ettiği öne sürülen 20 yaşındaki Mehmet Emin K. serbest bırakıldı. Şüphelinin işyerini kurşunlaması ve işyerindeki panik güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, geçen 14 Şubat günü merkez Meram ilçesi Antalya Çevreyolu üzerinde bulunan araç tamir ve aksesuar satılan bir işyerinde meydana geldi. Mehmet Emin K., geçen hafta işyerine gelerek tamir edilmesi için otomobili bıraktı. 2 gün sonra tekrar işyerine gelen Mehmet Emin K., 230 lira tamir masrafını vermeyip, test etmek amaçlı bindiği otomobiliyle işyerinden kaçtı. 1 gün sonra işyerinin diğer şubesine gelen şüpheli, işyeri sahibinin parayı istemesi üzerine tartıştı. Aracından çıkardığı kılıçla işyeri sahiplerine saldıran şüpheli tekrar kaçtı.

Kavgadan 2 saat sonra otomobiliyle işyerini önüne gelen şüpheli, aracının içerisinde pompalı tüfekle işyerine ateş açıp kaçtı. 5 dakika sonra tekrar gelen şüpheli araçtan tekrar ateş açtı. 2 saat sonra tekrar gelen Mehmet Emin K., işyeri önünde çalışan işçilere tekrar ateş açtı. Saldırılarda şans eseri yaralanan olmadı. Polis, şüpheli Mehmet Emin K.'yı yakaladı. Hakkında 'Mala zarar verme' ve 'Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet' suçundan soruşturma başlatılan Mehmet Emin K., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelinin yakalandıktan sonra serbest bırakılmasına tepki gösteren işyeri ortağı Hüseyin Köse, şöyle dedi:

"Tamirat yapıldıktan sonra parasını vermeden kaçtı. 2 gün sonra diğer işyerimizde karşılaştık. 'Paramızı neden ödemiyorsunuz?' dediğimizde arbede çıktı. Aradan 2 saat geçtikten sonra aracıyla gelerek kurşun yağdırdı. 5 dakika sonra tekrar gelerek ateş açtı. Akşam tekrar geldi ve dışarıda elamanlar çalışırken tekrar kurşun yağdırdı. Burası kalabalık bir işyeri. Çok şükür yaralımız yok. Kendimizi yere zor attık. Bu olaylardan sonra yakalandı. Hemen sabahında serbest bırakıldı. Dükkana geleceksin, 17 kurşun sıkacaksın, sonra da serbest kalacaksın. Allah korusun, bu şahsın tutuklanması için birini ölmesi yada yaralanması mı lazım? Bu şahıs serbest kaldıktan sonra bizi arayarak tehdit amaçlı tekrar geleceğini söyledi."

Görüntü Dökümü

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-Saldırı anları

- işyeri çalışanlarının kaçmaları

- İşyeri sahibi röp.

- işyerinden detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA )

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4)ÇORLU’DA MİNİBÜS İŞYERİNE DALDI

TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs bir apartmanın altındaki dükkana daldı. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Okan Sert ambulansla hastaneye kaldırılırken, işyerinde maddi hasar meydana geldi.Kaza, dün gece Nusratiye Mahallesi Çardaklı çeşme sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Okan Sert idaresindeki 59 S 9576 plakalı minibüsü ile Çardaklı Çeşme sokak üzerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halinde araçlara ve bir apartmanın girişindeki işyerine daldı. Büyük bir gürültü ile uyanan apartman sakinleri ne olduğunu anlamadan korku içinden evlerinden dışarıya çıktı. Kazayı gören apartman sakinleri aracında yaralı olan sürücüyü çıkartarak olay yerine gelen ambulans ile Çorlu Devlet hastanesine gönderdi. Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:



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-Dükkana çarpan minibüsten görüntü



-Hasar gören araçlardan görüntü



-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()

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5)EĞİTİMCİLER KAHVALTIDA BULUŞTU

EĞİTİMCİLER Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Burdur Şubesi tarafından kahvaltı etkinliği düzenlendi.



Eğitim-Bir-Sen'in Burdur Öğretmenevinde düzenlediği programına Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Şube Başkanı Murat Bulut, işyeri temsilcileri, şef, memur ve yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan üyeleri katıldı.



Şube Başkanı Murat Bulut, "Eğitim-Bir-Sen şu anda 450 bin üye sayısını zorlayarak eğitim çalışanlarının yüzde 50'sini kendi ailesine dahil eden Türkiye'nin en büyük sendikası olarak toplu sözleşme masasında eğitim çalışanlarını temsil eden, eğitim çalışanlarının tamamına yönelik kazanımlara imza atan bir sendika" dedi.



Eğitim-Bir-Sen'in Burdur'da da 2 bine yaklaşan üye sayısıyla yetkili sendika olduğunu aktaran Bulut, Burdur'daki 11 ilçenin tamamında yetkili sendika olduklarını anlattı.

Görüntü Dökümü



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- Salondan detay



- Murat Bulut'un konuşması



121 MB /// 03.53ö

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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