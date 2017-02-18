DHA YURT BÜLTENİ-3

Bahçesaray'da kepçe operatörünün üstüne çığ düştü

VAN'ın Bahçesaray İlçesi'nde karla mücadele çalışmasında kullanılan kepçenin üzerine çığ düştü. Kepçe operatörünün kurtarılması için Jandarma ve köylüler yoğun bir çalışma başlatırken, AFAD ekipleri ise yolların kapalı olması nedeniyle bölgeye ulaşamıyor.

Bahçesaray ve çevresinde 3 günden bu yana etkili olan kar yağışının durması ardından kapalı olan mahalle ve mezra yollarının açılması için yoğun çalışma başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri dün kapalı olan Bahçesaray İlçesi'nin yolunu açmak için yoğun çalışma başlattı. Belediye ekipleri de ilçeye 16 kilometre uzaklıkta bulunan Altındere Mahallesi Dikmenler Mezrası'nda bulunan bir hastanın kurtarılması için çalışma başlattı. Hasta kurtarılıp ambulans ilçeye döndükten sonra kepçe operatörü Vasıf Karca, dün akşam yoldaki çalışmalarını sürdürdü. Bu sırada ise kullandığı kepçenin üzerine çığ düştü ve tonlarca ağırlığındaki kar kütleleri kepçeyi dere yatağına sürükledi.

Olayın haber alınması üzerine ilk etapta köylüler bölgeye ulaştı. Yetkililerin olaydan haber alması üzerine de bölgeye karakollardaki jandarma ekipleri gönderildi. Köylüler ve jandarma çığ bölgesinde çalışma yaparken, AFAD ekiplerinden de yardım istendi. Ancak bir çok noktaya çığ düşmesi ve yolun kapalı olması nedeniyle ekipler halen bölgeye ulaşamadı.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer'in koordinasyonunda operatör Vasıf Karca'nın kurtarılması için çalışma başlattı. Ancak bölgedeki yolların kapalı olması nedeniyle ekiplerin bölgeye ulaşmakta zorluk çektiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-bölgedeki çalışmalarıN görüntüsü

VAN

-Başçerasay yolunda yapılan karla mücadele çalışmaları

-Kepçenin karları temizlemesi

-Savurma makinasının çalışması

-Karla mücadele çalyışmalarından detaylar

-Çalışma yapan ekiple röportaj

-Çevreden detaylar

Haber-Kamera: Nevzat AYHAN/BAHÇESARAY(Van), ()-

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'Halo Dayı' konuştu PKK'lı bombacıya yardım eden çift yakalandı

ADANA Valiliği'ne yapılan bombalı saldırının planlayıcısı ve PKK terör örgütünün sözde Akdeniz Bölge Sorumlusu olan 'Halo Dayı' lakaplı Eyüp Çelik'in, sorgusundan elde ettiği bilgilerle operasyonlarını genişleten polis, bomba yüklü araçla eyleme giderken, girdiği çatışmada ölü olarak ele geçirilen PKK'lı teröriste yardım eden Serhat Taşdelen ile nikahsız eşi Bedriye Tan'ı yakaladı.

Adana Valiliği'nin yanındaki otoparkta 24 Kasım'da 2 sivil memurun şehit olduğu 33 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili çalışma yapan polis, aynı gün Sarıhamzalı Mahallesi'nde bombalı saldırıya giden PKK'lı teröristin ölü olarak ele geçirdi. Araçta yapılan aramada, düzenekle patlatılmak üzere hazırlanmış 150 kilo bomba ele geçirildi. Her iki olayın da birbiri ile bağlantılı olduğunu belirleyen polis, örgütün sözde Akdeniz Bölge Sorumlusu Halo Dayı lakaplı Eyüp Çelik'i de yakalandı. Tutuklanan Çelik, verdiği ifade doğrultusunda 80 kişi yakalandı. Çelik'ten elde edilen bilgilerle çalışmasını sürdüren polis, bombalı eyleme giderken öldürülen PKK'lıya yardım ve yataklık ettiği belirlenen Serhat Taşdelen ile nikahsız eşi Bedriye Tan'ı, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evlerinde gözaltına aldı.

İkinci saldırının hedefi olan Adana Emniyet Müdürlüğü ve çevresinde keşif yapıp, aracın takip etmesi gereken güzergah ve sonrasında kaçış noktalarını belirledikleri saptanan Taşdelen ile nikahsız eşi Tan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Taşdelen tutuklanırken, nikahsız eşi Bedriye Tan adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların adliyeye getirilmesi

Haber:Fatih KARAÇALI -Kamera:Salih ÜÇTEPE ADANA,()

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Ayvacık'ta 61 mülteci sahilde yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 61 mülteci, jandarma tarafından sahilde yakalandı.

Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık'ın Bektaş Köyü sahilinde bir grup mültecinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak için hazırlık yaptığını öğrendi. Bölgeye dün (cuma) operasyon düzenleyen jandarma, zeytinlikler ve bölgedeki yıkık evlerin arasına gizlenmeye çalışan Pakistan, Suriye, Mali, Kongo ve Eritre uyruklu 61 mülteciyi yakaladı. Yakalanan mülteciler önce Gülpınar Jandarma Karakolu'na daha sonra ise Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. İşlemlerinin ardından mülteciler, Ayvacık'taki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Mültecilerden görüntü

Haber- Kamera: İpek GÜNEY / AYVACIK (Çanakkale), ()

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Reyhanlı'da, Suriyeliler için Göçmen Sağlığı Merkezi açıldı

HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nde, Suriyelilerin sağlık hizmeti alacağı Göçmen Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Törene Kaymakam Tuncay Dursun, Emniyet Müdürü Nadir Örten, AK Parti İlçe Başkanı Musa Yüksekgönül, Belediye Başkan Yardımcısı ve Hatay Suriye Dostluk ve Kardeşlik Derneği Başkanı Hüseyin Yumuşak, belediye başkan yardımcısı Mehmet Arslan, Reyhanlı Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. Hakan Yavuz diğer yetkililer katıldı.

Göçmen Sağlığı Merkezi'nden tüm Suriyelilerin yararlanacağını söyleyen Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, Devlet Hastanesi'ndeki hasta yoğunluğunu azaltmak amacıyla Göçmen Sağlığı Merkezi açıldığını belirtti. Hatay İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Bayram Kerkez, Hatay genelinde 26 Göçmen Sağlığı Merkezi açılacağını belirtti.

Konuşmalardan sonra İlçe Müftüsü Murat Akçay'ın yaptığı duanın ardından açılış gerçekleştirildi.

Görüntü Dökümü

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- Göçmen Sağlık Merkezi tabelası

- Törene katılanlar

- Belediye Başkanının konuşması

- Hatay İl Halk Sağlığı Müdürü Bayram Kerkez'in konuşması

- Açılışın yapılması

- Doktor suriyeli hastayı muayene ederken

- Plaket verilirken

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()

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Denizli'de ünlü mankenler finale kalan giysileri tanıttı

DENİZLİ İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması'nda finale kalan 10 tasarımcının ürünleri, ünlü mankenler Özge Ulusoy, Şebnem Schaefer, Irmak Atuk ve Ebru Özdemir tarafından tanıtıldı. Şarkıcı Cem Belevi de ilk kez podyuma çıkarak mankenlik yaptı.

Colossae Otel'de düzenlenen Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması'nın final defilesine; AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanvekili ve DENİB Başkanı Süleyman Kocasert, oda ve borsa başkanları ile çok sayıda davetli katıldı. Defile öncesi konuşan DENİB Başkanı Süleyman Kocasert, Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması'nın bu yıl 'Tech Anatolia' temasıyla yapıldığını belirterek, "Dünya değişiyor, tasarım dünyası her geçen gün daha da küreselleşiyor. Uluslararası rekabetçilikte kartlar tekrar karılıyor. Yeni markalar ve trendler ortaya çıkıyor. Günümüzde çok üretmekten ziyade yaratıcılık katarak üretmek, farklılaşarak üretmek çok daha önemli. Biz yaratıcı gücü oldukça yüksek olan bir ülkeyiz. İnanıyorum ki, Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma sayesinde Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yılı olan 2023'te ülkemizin dünya ticaretinden yüzde 1.5 pay alma hedefine ulaşacağız" dedi.

SAÇLARI DİKKAT ÇEKTİ

Daha sonra yarışmada finale kalan 10 tasarımcının ev ve plaj giyimi üzerine tasarladıkları ürünler ünlü mankenler Özge Ulusoy, Şebnem Schaefer, Irmak Atuk, Ebru Özdemir tarafından podyumda sergilendi. Manken Şebnem Schaefer, maviye boyattığı yeni saçlarıyla podyumda dikkat çekti. İlk kez podyuma çıkarak mankenlik yapan şarkıcı Cem Belevi ise profesyonel mankenleri aratmadı.

Defile sonrası jüri tarafından yapılan değerlendirmede Necla Candan Tulga 'Münhani' isimli kreasyonuyla birinci, Emre Pakel 'Spirit of Anatolia' isimli kreasyonuyla ikinci, Ayfer Öztürk 'Hodan' isimli kreasyonuyla üçüncü, Hatice Kübra Çiçek ise 'Giz' isimli kreasyonuyla jüri özel ödülüne layık görüldü. Dereceye giren tasarımcılara birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin, üçüncüye 5 bin ve özel ödüle ise 3 bin lira para ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Defilenin sonunda şarkıcı Cem Belevi mini bir konser verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Defileye katılanlardan görüntü

- Süleyman Kocasert'in konuşması

- Ünlü mankenlerden defilede görüntü

- Şebnem Schaefer'den görüntü

- Cem Belevi'den podyumda görüntü

- Ödül töreni

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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Şarkıcı Çelik Dalyan'da

MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'ne bağlı Dalyan Mahallesi'ndeki kefal balığı festivaline katılmak için gelen şarkıcı Çelik, konserlerinde çevreyle ilgili mesajlar vererek duyarlılık oluşturduğunu söyledi.

Ortaca'da bugün düzenlenecek kefal balığı festivali için ilçeyi ziyaret eden şarkıcı Çelik, Muğla Dalaman Havalimanı YDA Genel Müdürü Hamdi Güvenç'in odasında açıklama yaptı. Dalyan'a çok geldiğini ama festivale ilk kez katılacağını söyleyen Çelik, "Burası dünyanın en sağlam korunan ve dünyanın en çok bilinen yerlerden bir tanesi. Bizim ülkede çok fazla bilinmese de dünya çok iyi biliyor. Burada yapılan her etkinlik buraya değer kazandıracak. Konserlerimizde çevreyle ilgili verdiğimiz mesajların çevre temizliği için bir değer kattığına inanıyorum. Barış her yere lazım ve bize daha çok lazım" dedi.

YDA Genel Müdürü Hamdi Güvenç, yıl boyunca yaptıkları görüşmeler sonucunda bölgenin hak ettiği güzel etkinliklere kavuşacağını belirterek, "Bu konuda emeği geçen tüm arkadaşlara ve başta da sanatçı Çelik arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu gibi etkinlikler geleneksel hale gelir ve bölgemizin kalkınmasına fayda sağlar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Havalimanında Çelik ile röp,

-YDA Genel Müdürü Hamdi Güvenç ile röp,

-Genel ve detay görüntü.

Haber - Kamera: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), ()

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