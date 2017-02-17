DHA YURT BÜLTENİ-3

DEAŞ'ın direnci kırıldı, El Bab'da sona yaklaşıldı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırının terör unsurlarından temizlenmesi için başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da terör örgütü DEAŞ'ın direncinin kırıldığı ve kentin tamamen ele geçirilmesinde sona yaklaşıldığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan haftalık bilgilendirmede, Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü El Bab'a ilişkin gelişmeler paylaşıldı. DEAŞ tehdit ve saldırılarının önlenmesi, göç eden Suriyelilerin yurtlarına dönüşünün sağlanması amacıyla başlatılan harekatta TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçlerinin Azez-Cerablus hattındaki 229 meskun mahal ve 1910 kilometre karelik alanda kontrolü sağladığı belirtildi.

9 Aralık 2016 tarihinde başlatılan El Bab harekatında kentin batı, doğu ve kuzeyden kuşatıldığı, güney kesimi kontrol eden Halep-Münbiç arasındaki anayolun ise dost unsurların kontrolüne geçtiği, Bab-Tadif kavşağında da kontrolün sağlandığı kaydedildi. Kentin mahallelerine ulaşıldığına değinilen bilgilendirmede, El Bab'ın büyük bölümünde kontrolün sağlandığını, arama tarama faaliyetleri ile şehrin tamamen kontrolüne yönelik planlı harekatın icrasına devam edildiği vurgulandı.

9-15 Şubat tarihleri arasında 166'sı DEAŞ, 19'u PKK'lı 185 teröristin etkisiz hale getirildiği, 3 cephanelik, 3'ü boma yüklü, 2'si silahlı, 2'si silahsız 7 araç ile 3 komuta merkezi, 213 bina ve 10 savunma mevzisinin imha edildiği belirtilirken, sayıları belirgin ölçüde azalmış olsa da tespit edilen hedeflerin etkisiz hale getirilmesine devam edildiği kaydedildi.

DEAŞ'ın bölgeden temizlenmesine yönelik harekat sürdürülürken; PKK/PYD terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin de hassasiyetle uygulanmasına devam edildiği belirtilen bilgilendirmede, "Bu hafta içinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkin ve kararlı mücadelesiyle El Bab bölgesinde kontrolün tamamen ele geçirilmesine yönelik yürütülen harekatta sona yaklaşılmış olup, DEAŞ terör örgütünün direnci büyük ölçüde kırılmıştır" denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin öncelikli hedeflerinden birisinin bölgedeki huzur ve barışın tesis edilmesi, bölge sakinlerinin tekrar evlerine dönerek normal yaşamlarına geri kavuşabilmeleri hususu önündeki DEAŞ terörü engelinin her geçen gün ortadan kalktığına değinilen bilgilrermede, gelinen aşamada TSK'nın Fırat Kalkanı ve Musul Harekatı kapsamında koalisyonun gerektirdiği işbirliği ve koordinasyon esaslarını gözeterek destek faaliyetlerine devam ettiği, teröristle mücadelenin gerektirdiği kolluk kuvvetlerine destek kapsamında da operasyonel faaliyetlerini yerine getirme azim ve kararlılığını sürdürdüğüne işaret edildi.

Bilgilendirmede ayrıca TSK'nın ülke güvenliği, hak ve menfaatlerini korumayı amaç edindiği, bu uğurda karşısına çıkacak her türlü engeli bertaraf edecek güce sahip olduğu, PKK/PYD, FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla ve kesintisiz olarak sürdüreceğinin altı çizildi.

Görüntü Dökümü

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-ÖSO güçlerinin El Bab'a girerken çekilen görüntüler

Haber: GAZİANTEP ()

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Bursa'da gözaltına alınan 105 DEAŞ'lıdan 44'ü adliyeye sevk edildi



BURSA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 5 ilçede 11 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan çoğu yabancı uyruklu 105 kişiden 44'ü, Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından 10 gün önce DEAŞ terör örgütüne yönelik Bursa'nın merkez Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ile Orhaneli ilçelerinde 11 ayrı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 46'sı Türk, 1'i Rus, 3'ü Azeri, 4'ü Türkmen ve 51'i Suriyeli olmak üzere 105 şüpheli gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulamaları biten şüphelilerden 44'ü 'Terör örgütüne üye olmak', 'Terör örgütüne maddi destek sağlamak', 'Örgüt propagandası yapmak' suçlamalarıyla bu sabah adliyeye sevk edildi.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı görülürken, zanlılardan birinin gazetecilere el hareketi yaptığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Adliyeye sevk edilmeleri

-detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,()-

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Rize’de hastane yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı, hastalar yolda kaldı

RİZE’de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çıkan dik yolda kardan dolayı ulaşımda aksamalar yaşandı.

İslampaşa Mahallesi’ndeki RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çıkan yol kar ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı. Rize Belediye ekiplerinin aralıksız temizleme çalışması yaptığı dik yolda oluşan buzlanma dolayısıyla araçlar hastaneye ulaşamadı. Yaya olarak hastaneye ulaşmaya çalışan hastalar ve yakınları yolun açık tutulmamasına tepki gösterdi.

348 KÖY YOLU KAPANDI, OKULLAR TATİL

Rize’de dün geceden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 348 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kardan kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor. Rize'de okullar da valilik kararıyla bir gün tatil edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kar yağışı detayları

Hastane yolunda kalan araçlar

Vatandaş röp.

Detaylar

Haber-Kamera:Muhammet KAÇAR RİZE ()

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6 yaşındaki Yağmur, yeniden koşacağı günleri bekliyor

Samsun'da 9 ay önce kemik tümörü (Ewing Sarkomu) teşhisi konulan ve ardından felç olan yüzde 85 engelli olarak hayatını sürdüren 6 yaşındaki Yağmur Kutbay, yaşadıkları zorluklara rağmen hayata tutunmaya çalışıyor. İşsiz olan baba 35 yaşındaki Mehmet Kurbay, kızını gerektiği gibi tedavi ettiremediğini söyledi. Kurbay, "Mavi gözlü kızımın yüzü artık gülmez oldu. Çok zor günler yaşadı ve çok acı çekti. Artık onun gülmesini istiyorum" dedi.

Samsun’un İlkadım İlçesinde yaşayan Mehmet Kurbay ve 30 yaşındaki eşi Fatma Kutbay’ın iki çocuğundan birisi olan Yağmur Kutbay, 9 ay önce Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'nde kemik tümörü (Ewing Sarkomu) teşhisi konuldu ve ardından da omurilik felci geçirdi. Yüzde 85 engelli olarak hayatını sürdürmeye çalışan Yağmur ve ailesi yaşadıkları zorluklara rağmen hayata tutunmaya çalışıyor. İşsiz olan baba Mehmet Kurbay, kızının yakalandığı hastalık sürecini anlatarak Yağmur’un bir gün iyileşip kendisiyle yeniden top oynayacağını belirterek, “Yağmur çok neşeli bir çocuk. Sevimli ve tatlı bir kızdır. Bundan 9 ay önce kabız nedeniyle bir hafta boyunca gece-gündüz Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne gittik. Bize ‘kabız’ dedilerö diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Sonra sırtında ağrı başladı. Ondan sonra kızım her gece ağlamaya ve bağırmaya başladı. Yeniden götürdük kabız olduğundan olduğunu söylediler. Bir gece sağ ayağı sekmeye başladı. Yeniden acile götürdük. Sonra OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Orada hemen MR çektiler. MR temiz çıktı. Sabah kontrol eden doktor komple MR çekinmesi gerektiğini söyledi. MR sonucu omuriliğinde bir tane kitle tespit edildi. Acilen ameliyata girmesi gerektiğini söylediler. Ameliyata girmeden önce kızım iki ayağını birden kaybederek felç oldu. 5 saat süren ameliyatan sonra 'kanser' olduğu söylediler. Dünyamız başımıza yıkıldı. dediler. Şuan durumu böyle bir MR daha çekilecek. Şuanda fizik tedavisine başladık. İnşallah doktorlar bir umut görüyorlar. İnşallah düzelecek ve biz onunla maçlarımıza gideceğiz. Topumuzu oynayacağız.ö

İşsiz olduğunu, kızının bir şey istediği zaman alamadığını ve eziklik hissettiğini Allah’ın hiçbir anne ve babaya böyle bir acı vermemesini dileyen baba Mehmet Kurbay, “İşten çıkarıldım. Samsun’da bir okulda görevliydim. Bir an önce işe girebilirsem çok iyi olacak. Hem çocuklarım hem ailem için. Kızım bazen bir şeyler istediği zaman karşılayamıyorum. Karşılayamadığım zaman eziklik hissediyorum. Allah’ım kimseye yaşatmasın. Bunu hiçbir aile ve baba yaşamasın ve böyle bir acı vermesin. Devlet ben işte çalışırken sigortalı olduğumdan dolayı sağlık masraflarını karşılıyordu. Şuan işsizim. Yol masraflarımız çok oluyor. Kızımın hastalığından dolayı saati saatine tutmuyor. Ateşlendiği zaman Tıp Fakültesi’ne gitmemiz gerekiyor. Mecbur dolmuşla götüremediğimizden taksiyle götürmeliyiz. Bu konuda da çok sıkıntılıyızö diye konuştu.

ANNE KUTBAY: CUMHURBAŞKANIMIZDAN DESTEK BEKLİYORUZ

Yağmur’un sağlık güvencesi olmamasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istediklerini ifade eden 30 yaşındaki anne Fatma Kutbay, “Önceden çalışıyordum. Kızımın rahatsızlığından dolayı artık çalışamıyorum. Sürekli onunlayım. Sürekli onunla olmam lazım. Onu bezliyoruz ve bez sıkıntısı çok oluyor. Kucağımda ben gezdiriyorum. Sağlık sıkıntılarımız 9 ay önce başladı. Şu anda kemoterapimizi gördük. Işın tedavisini de aldık. Bu ay yine MR çekilecek. İnşallah kızım temiz çıkacak. Dua bekliyorum herkesten kızım için. Eşim işsiz ve sağlık güvencemiz yok. Evimiz sobalı odun ve kömür ile ilgili bayağı bir sıkıntımız oluyor. Çünkü 7 gün 24 saat Yağmur’un sıcak tutulması ve sobanın yanması gerekiyor. Ateşlenmemesi lazım. Gıda yönünden iyi beslenmesi lazım. Cumhurbaşkanımızdan ve valimizden Yağmur'um için destek bekliyoruz. Çünkü cidden sıkıntımız çokö dedi.

Görüntü dökümü

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-Yağmur'dan detaylar

-Yağmur'un boya kitabını boyaması

-Yağmur'un annesi ve babasıyla boya yapması

-Yağmur'un babası Mehmet Kutbay ile röportaj

-Yağmur'un annesi Fatma Kutbay ile röportaj

Haber-Kamera:Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()

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Mahalleli kedi ve köpeklerin zehirlenerek telef edilmesine tepki gösterdi

MUĞLA'nın Milas İlçesi'nde Bahçeli Evler Mahallesi'nde yaşayanlar, son 2 günde mahallelerindeki 6 kedi ve 10 köpeğin zehirli yiyecekle telef edildiğini belirterek tepki gösterdi.

Bahçeli Evler Mahallesi'nde son 2 günde mahallelerindeki 6 kedi ve 10 köpeğin telef edildiği belirtildi. Aralarında sahipli köpeklerinde bulunduğu can dostlarının ölümü mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Bir araya gelerek açıklama yapan mahalle sakinleri, tepkisini dile getirdi. Mahalle sakinlerinden Gürsoy Doğan, dün (perşembe) akşam evine geldiğinde komşularının sesleri üzerine dışarı çıktığını, bazı sokak hayvanlarının öldüğü bilgisini vermesinin üzerine çevrede araştırma yaptığını belirterek, "Sokaklarda ve boş arazilerde aralarında yavru köpeklerin de olduğu 10 köpeğin zehirlendiğini gördüm. Sahipli köpekler de zehirlenen köpekler arasında. Zehirlenen ve hayatta kalmaya çalışan bazı köpekler bizi görünce kaçtı. Büyük ihtimalle daha sonra onlarda öldü. Bu yapılan vicdansızlık, insanlığa sığmaz" dedi.

ÇOCUKLARDA OYNUYOR TEPKİSİ

Aynı mahallede oturan bir kişiden şüphelendiklerini ifade eden Doğan, "Bu sokaklarda çocuklarımız oyun oynuyor. Belki de bunu yapan kişinin de çocuğu veya torunu bu sokaklarda oyun oynuyordur. Atılan zehir oyun oynayan çocukları da canından edebilirdi. Hem hayvan hem de insan sağlığını tehdit eden ve çevreye zarar veren bu hareketi normal bir insan yapamaz" dedi.

REİS DE ZEHİRLENDİ

Beş yıldan beri baktığı golden cinsi 'Reis' adlı köpeği zehirlenen 65 yaşındaki Adem Özer ise, "Mahallemizde iki günden beri köpek ölümleri oluyordu. Hatta bazı mahalleliler köpeği sakın salma diye de uyardı. Biz içerdeyken köpeğimiz bir ara bahçeden dışarı çıkmış. Bugün akşam saatlerinde evin yakınlarında yerde yatarken buldum. Zehirlendiğini anladım ve hemen süt ve yağ içirdim. Daha sonra ise veterinere götürdüm. Serum ve ilaçlar verildi fakat kurtaramadık" dedi.

Yaşanan olay karşısında tedirgin olan mahalle sakinleri, olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin bulunması için yetkililerden yardım istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Gürsoy Doğan ve Adem Özer ile röp.

- Ölen köpeklerden görüntü

Haber- Kamera: Oktay ÇAYIRLI / MİLAS (Muğla), ()

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Türkiye'nin en yaşlı oyuncuları Boccia şampiyonasına hazırlanıyor

AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Türkiye'deki huzurevlerinde kalan 60 yaş üstündekiler, önümüzdeki ay başlayacak 'Yetişkin Gençler Boccia Ligi'ne hazırlanıyor. Edirne Huzurevi ile Tekirdağ Zübeyde Hanım Huzurevi arasında yapılan hazırlık maçı, yaşlıların büyük ilgisini çekti.

Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye genelinde huzurevlerinde kalan yaşlıların, 'Aktif Yaşlanma Projesi' kapsamında 60 yaş üstündekilerin katılacağı 'Yetişkin Gençlik Boccia Ligi kurdu. Türkiye genelinde 58 huzurevinin katılımıyla Nisan ayında başlayacak lige hazırlık için yaş ortalaması 72 olan Edirne Huzurevi ile Tekirdağ Zübeyde Hanım Huzurevi takımları dostluk maçı yapıldı. Edirne Huzurevi'nin dinlenme salonun zeminine gerdirilen özel halının etrafına tahtadan bant kurularak oluşturulan alanda yumruk büyüklüğünde iki ayrı renkten topları sporcuların elle istenilen mesafeye atılmasıyla başlandı. Saha dışından antrenörlerin oyuncularına sürekli taktik vererek devam eden dostluk maçında karşılaşmayı sporcular ve izleyen arasında zaman zaman heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu. Yaşlı sporcuların genç sporculara taş çıkardan karşılaşma sonunda, Tekirdağ Zübeyde Hanımı Boccia takımı, Edirne Huzurevi'ni 12-11 yendi.

"TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK YAŞ ORTALAMASINA SAHİP LİGİ"

Edirne Ali ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı huzurevlerinde kalan 60 yaş üstü yaşlıların katılacağı, 'Yetişkin Yaşlar Bocia Ligi' oluşturulduğunu belirterek, amaçlarının yaşlıların aktif yaşlanmasını sağlamak olduğunu söyledi. Özbaş, "Bu lig yaş ortalamasının olarak Türkiye'nin en yüksek yaş ortalaması sahip lig olacaktır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın strateji planında yer alan aktif yaşlanma politikaları çerçevesinde oluşturulmuştur. Yaşlılarımızın fiziksel açıdan yıpranmaması her yerde oynanabilir olması, ruhsallığına olan olumlu etkileri fiziksel koordinasyonu artırmasının yanı sıra iyileştirme sporu olarak da bilinmektedir. Amaç yaşlılarımızın sağlıklı bir şekilde ömürlerini devam ettirmeleridir. Hayattan kopmadan aktif olarak sürdürmelerine destek olmaktır. Bizde Tekirdağ'dan gelen sporcularımızla dostluk maçı altında hazırlık maçı yaptık. Şubat ayında başlaması hedeflenen lig olumsuz hava şartlarında dolayı Nisan ayında başlayacak" dedi.

Edirne Huzurevi Bocci'a takımı lisanlı sporcularından Hasan Sert, takım olarak iyi çalışıp huzurevleri arası ligde Türkiye şampiyonu olmak istediklerini söyledi. Tekirdağ Zübeyde Hanım Huzurevi Boccia takımı 82 yaşındaki sporcusu Cemal Orhon da takım olarak her geçen gün daha iyi oynadıklarını söyledi.

Sahada 3 kişi, 3 kişinin yedek bulunduğu takımların oyuncularının hedefi oyunda attıkları topları 'hedef topa' yakın bir şekilde atabilmesi hedefleniyor. Oyunda 13 puana ulaşan takım maçı kazanıyor. 'Yetişkin Gençler Boccia Ligi'nde 7 bölgenin ekipleri önce kendi aralarında karşılaşıp, bölge birincisi olan takımlar ise Antalya'da yapılacak final maçında Türkiye şampiyonu olmak için mücadele verecek.

Görüntü Dökümü:

Sporcuların takım halinde

Sporculardan genel detay

Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş ile röp

Sporcular ile röp.

Edirne Boccia takımı Teknik Direktör Ahmet Erdin Narev röp.

Tekirdağ Boccia Teknik Direktör Görkem Kadirler ile röp.

Edirne Huzurevi Müdürü Tamer Tahmazoğlu ile röp.

Maçtan genel detay

Sporculardan genel detay

Seyircilerden genel detay

Haber-Kamera: Ali can ZERAY/EDİRNE,()

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Ayşe öğretmen Filistinli öğrencilere İngilizce öğretecek

MERSİN'in Anamur İlçesi'nde yaşayan İngilizce öğretmeni Ayşe Petek Kadıoğlu, Filistin'in Ramallah kentindeki Al,Quds University ve Al, İstiqlal University'de öğrencilere İngilizce eğitim verecek.

İngilizce eğitim talebi üzerine Anamur Mesleki Teknik Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Ayşe Petek Kadıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bünyesinde 'Yerli Olmayan Konuşmacılara Arapça ve Yabancı Dillerin Öğretilmesiyle ilgili Kapsamlı ve İleri Düzey İletişim Metodolojisi' projesini hazırladı. İspanya, Fransa, Filistin ve İsrail'in ortak olduğu projenin liderliğini yapan Türkiye adına çalışan Kadıoğlu, yazım aşamasında da projenin kendisini heyecanlandırdığını söyledi. Filistin'de, Arapça konuşan öğrencilere İngilizce dersi verecek olmanın farklı bir anlamı olduğunu kaydeden Kadıoğlu, "Özellikle Filistin ile ilgili bir ortaklık söz konusu olduğu zaman diğer projelerden farklı. Öncelikle Müslüman bir ülke olması, bizden talep ettikleri konunun inanılmaz etkin bir yapıya sahip olması önemli oldu. Bu projenin Anamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hazırlanıyor olması bizim için ayrıca önemlidir" dedi.

YABANCI DİL LABORATUVARI KURULACAK

Filistin üniversitelerinde yabancı dil öğreniminin uluslararası standartlarda karşılanamadığı için bu projenin hazırlandığını kaydeden Kadıoğlu, "İmkanlar dahilinde dil laboratuvarlarının kurulmasının planlandığı projede, ana dil kültürü ve ortamı dikkate alınarak ana dil kültürü yabancı dil öğretim sürecine entegre edilmesi hedefleniyor. Böylelikle ortak dil platformuna başvuran, internete dayalı yaklaşım ve dil laboratuvarlarında yüz yüze ikili olarak Arapça ve yabancı dil öğretiminde yeni yöntemlerin benimsenecek. Proje kapsamında ileriye dönük en az 5 yabancı dil laboratuvarı ile bilgi yayma atölyesinin kurulması ve pratik kurslar geliştirilerek yabancı dil bölümünde zorunlu hale getirilmesi hedefleniyor" diye konuştu.

2 ÜLKE İÇİN DE ÖNEMLİ BİR PROJE

Projeye son şeklini veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Dağıstan ise, Avrupa Birliği ülkelerinin hepsi ile bu tür eğitim proje çalışmalarının sürdürüldüğünü belirterek, doğrudan eğitimin Türk öğretmenler tarafından sürdürüleceğini söyledi. Projenin 2 yıl süreceğine vurgu yapan Dağıstan şunları söyledi: "İngilizceyi pratik ve diğer yönleri ile yazım olarak en kolay nasıl öğretilirse orada ona göre ders verilecek. Bu projenin Filistin'de yürütülecek olması bizim için daha bir önemlidir. Zaten Filistin ile bir gönül bağımız var, bu proje ile bu bağı dağa da güçlendireceğiz. Proje kapsamında kültürel etkileşimler de yaşanacak. Bir ekip olarak bu proje üzerinde çalışıyoruz ve arkadaşlarımız büyük emek veriyor."

Görüntü Dökümü

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- Ayşe Kadıoğlu'nun okul koridorunda yürümesi

- Milli Eğitim Müdürü ile proje üzerinde çalışmaları

- Milli Eğitim Müdürü Aziz Dağıstan, Okul Müdürü İsa Çelebi ve Ayşe öğretmen ile röp.

- Sınıfa girişi

- Öğrencilerine ders verirken görüntüsü

- Proje hakkında bilgi vermesi

- Öğrencilerle röp.

- Sınıftan görüntü

- Ayşe öğretmen sınıf tahtasına projenin İngilizce adını yazarken

- Okuldan görüntü

- Okul Tabelası

- Okul Müdürü ve Ayşe Öğretmenin okul merdiveninden inişi

- Okul önünde müdür ve Ayşe Öğretmen ile röp.

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ ANAMUR, (MERSİN), ()

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'FETÖ’den kurtaracağım' diyerek dolandıran sahte müfettiş suçüstü yakalandı

MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde kendisini müfettiş olarak tanıtıp, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında etkili olduğunu öne sürerek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen Mahmut Aksay, suçüstü yakalandı.

Erdemli Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran Cahit E., kendisiyle irtibata geçen Mahmut Aksay'ın daha önceden MİT ve JİTEM'de çalıştığını, şu anda Kamu Müsteşarlığı'nda aktif görev yaptığını, müfettiş yardımcısı olarak çalıştığını söyleyerek, FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan ağabeyine yardım edebileceğini, adliyede tanıdığı hakim olduğunu öne sürüp para istediğini anlattı. Cahit E. bu kişiye 3 bin lira ödediğini, ağabeyinin serbest bırakılmasının ardından tekrar yanına gelip, FETÖ soruşturması geçiren eniştesine de yardım edebileceğini belirterek 15 bin lira istediğini ileri sürdü.

TANITIM KARTI GERÇEK, BİLGİLER SAHTE

Bu bilgiler üzerine Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Cahit E., seri numaraları alınmış 2 bin lirayı buluşma noktasına gelen Mahmut Aksay'a teslim etti. Ardından da, çevrede önlem alan polis, Aksay'ı gözaltına aldı. Mahmut Aksay'ın yapılan üst aramasında, üzerinde kendi fotoğrafı bulunan 'Başbakanlık Daimi Personel Kartı' çıktı. Henüz nasıl temin ettiği belirlenemeyen karttaki bilgilerin Mahmut Aksay'a ait olduğu ve görev tanımlamasının 'müfettiş yardımcısı' olarak yazıldığı belirlendi. Üzerinde borç- alacak listesi çıkan şüphelinin evinde yapılan aramada ise, aralarında iş adamlarının da bulunduğu çok sayıda kişinin nüfus cüzdanı fotokopileri ile kendisi adına düzenlenmiş Milli Eğitim Bakanlığı Özel Güneşim Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi personel kimlik kartı ele geçirildi.

'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan mahkemeye çıkartılan Mahmut Aksay, tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Zanlı adliyeye çıkarılırken

-Hükumet Konağından görüntüler

-Zanlının vesikalık fotoğrafı

-Sahte kimliğin fotoğrafı

-Genel ve detay görüntüler

Haber Kamera: Ali Ekber ŞEN/ MERSİN, ()

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Vali Tuna, kanaat önderleriyle buluştu

ŞANLIURFA Valisi Güngör Azim Tuna, Ceylanpınar’da kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Vali Güngör Azim Tuna başkanlığında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde yapılan toplantıya; Ceylanpınar Kaymakamı Ahmet Karatepe, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kemal Timuroğlu, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Belediye Başkan Vekili Mehmet Bayol ile kanaat önderleri katıldı.

Vali Tuna, Türkiye'nin birlik ve beraberlik ile hedeflerine ulaşması için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Nisan ayında yapılacak olan halk oylamasıyla kritik bir süreci daha geçiriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yönetim sistemine ilişkin olarak devletin yönetimini daha da güçlendirerek kendi iradesini kullanarak hem parlamentosunu hem devlet başkanını seçerek ülkenin daha istikrarlı ve huzurlu bir yönetime kavuşmasıyla birlikte bu zamana kadar yapamadığı atılımları bundan sonra daha rahat bir şekilde yapacak. Ülkemizin 2023 ve daha sonraki hedefleri ve dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına girmesi noktasındaki hedeflerine ulaşmada büyük bir dönemeci de geçmiş olacaktırö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıya katılan kanaat önderleri

- Vali Tuna’nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-)

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Yusufeli Barajı'nda beton mikseri böyle taşındı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Artvin'de yapımı devam eden Yusufeli Barajı'nda beton mikserinin taşınması sırasında çekilen görüntüleri yayınladı. Görüntülerde halatlara bağlanan beton bikserinin havaya kaldırılması ve açılan kuyuya indirilmesi yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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-Beton mikserinin taşınması

Haber: ARTVİN ()

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Ahlat'ta ülkücüler doğaya yem bıraktı

BİTLİS'in Ahlat İlçesi'nde Ülkü Ocakları'na üye bir grup genç, ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü bölgede yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

Ahlat'ta soğuk ve sert geçen kış aylarında doğal yaşam alanlarında bulunan canlılar da unutulmadı. Ahlat Ülkü Ocakları mensupları, yaban hayvanları için doğaya yem, kemik ve çeşitli yiyecekler bıraktı. Ahlat Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Koçak, kış şartlarında yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığını hatırlatarak, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da, doğaya yiyecek bırakma işlemimizin bir bölümünü gerçekleştirdik" dedi.

DOĞAYA KARŞI DA SORUMLULUK

Vatandaşların yaban hayvanları ile sokak hayvanları için çeşitli noktalara yiyecek ve su bırakmalarını da isteyen Koçak, "Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de elverişsiz hava şartları yaban hayvanlarını etkiliyor. Yöneticiler ve insanlar çevrelerindeki insanlara karşı sorumlu oldukları kadar, doğaya karşı da sorumlu olmak zorundalar" diye konuştu.

Ülkücü Gençler Doğaya Yiyecek Bıraktı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Doğaya yem bırakılması

-Çevreden detaylar

Haber-Kamera: Halil ÜLKER / AHLAT(Bitlis), () -

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NİĞDE'de birçok suçtan aranan 3 şüpheli yakalandı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, sahtecilik ve dolandırıcılık suçları nedeniyle aranan Nergiz E. (80), Songül U. (65) ve cezaevi firarisi Güney U.'yu gözaltına aldı. Üzerlerinde sahte kimlikte çıkan şüpheliler, sorgunun ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Kadınların adliyeden çıkartılması

- Adliyeden detay görüntü

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,()

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