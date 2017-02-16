DHA YURT BÜLTENİ-3

1)278 DEAŞ HEDEFİ VURULDU, 15 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından önemli ölçüde denetimin sağlandığı El Bab'da, terör örgütü DEAŞ'a ait 278 hedef karadan ve havadan ateş altına alındı, 15 terörist öldürüldü.

Geçen yıl 24 Ağustos günü başlayan ve 177'nci gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçleri, El Bab'ın denetiminin ele geçirilmesi için ilerleyişini sürdürdü. Gün boyu süren operasyonlarda 258 hedef karadan, 20 hedef ise havadan ateş altına alındı. 15 teröristin etkisiz hale getirildiği harekata ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede ise şöyle denildi:"Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan ve havadan yapılan yoğun ateş desteği ile büyük ölçüde kontrol sağlanan Bab meskun mahallinin DEAŞ unsurlarından temizlenmesine yönelik harekat devam etmektedir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 258 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, muhtemel savunma mevzileri, tünel ağızları baskı altına alınmış; Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından da 20 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda, teröristlerce barınma maksatlı kullanılan 15 bina, 2 karargah binası, 2 cephanelik ve 1 bombalı araç imha edilmiştir. Yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekâtı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 15 DEAŞ terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."

ADANA/

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2)PKK'LI YÖNETİCİ İTİRAF ETTİ, 100 KİLO PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

ADANA'da Avrupa ülkelerine kaçmaya hazırlanırken yakalanan bölücü terör örgütü PKK'nın Akdeniz bölgesindeki bombalı eylemlerin sorumlusu 'Halo Dayı' kod adlı Eyüp Çelik'in verdiği bilgiler doğrultusunda yapılan 3 ayrı operasyonda, 100 kilo patlayıcı, uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi. Patlayıcıların Akdeniz illerinde bahar aylarında gerçekleştirilmesi planlanan bombalı saldırılarda kullanılacağı da ortaya çıkartıldı. Adan Valiliği otoparkında 24 Kasım 2016'da 2 sivil memurun şehit olduğu, 33 vatandaşın da yaralandığı bombalı saldırı ile Kayseri'deki Komando Tugayı'ndan 17 Aralık'ta çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse yönelik kanlı saldırıyı organize ettiği saptanan Eyüp Çelik'in Adana'da olduğu bilgisini alan polis çalışma başlattı. Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Eyüp Çelik'i 20 Ocak'ta düzenledikleri operasyonla merkez Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evde gözaltına aldı. Uzman sorgucu ekipler tarafından sorgulanan Çelik, her şeyi tek tek anlattı.



EMRİ BEN VERDİM'



Kendisinin Behzat kod adlı bir PKK'lıdan emir aldığını, Mardin'den Antalya'ya kadar olan bölgedeki bombalı eylemlerin sorumlu olduğunu itiraf eden Çelik, Adana Valiliği'ne bombalı saldırı emrini de bizzat kendisinin verdiğini söyledi. Çelik'in verdiği bilgiler doğrultusunda Mersin'in Çamlıyayla bölgesi ve Adana'nın Seyhan İlçesi'nde bir mahallede gömülü halde toplam 100 kilo C4 patlayıcı, 4 otomatik piyade tüfeği, Biksi makineli tüfek, 1 otomatik tabanca, 33 el bombası ve çok sayıda mermi bulundu.



Çelik'in ifadesi doğrultusunda 12 ve 15 Şubat tarihleri arasında art arda 3 operasyon düzenleyen TEM ekipleri, HDP Adana İl Eş Başkanı Hüseyin Beyaz'ın da aralarında olduğu 80 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltındaki zanlılardan birinin, Adana Valiliği'ne yönelik gerçekleşen bombalı saldırıya yardım ettiği öne sürüldü. Ele geçirilen patlayıcı ve silahların PKK'nın bahar aylarında Adana, Mersin, Hatay ve Antalya'da planladığı eylemlerde kullanacağını da belirlenirken Eyüp Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



KADIN TERÖRİSTİ MARDİN'E GÖTÜRMÜŞ



Eyüp Çelik'in, Adana Valiliği'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren 'Dilber' kod adlı PKK'lı kadın teröristi, olayın ardından Mardin'e götürdüğü de ortaya çıktı. Valilikte patlatılan otomobili park ettikten sonra bindiği taksinin güvenlik kamerası kayıtlarına yakalanan kadın teröristin Adana Kadın Doğum ve Hastalıkları Hastanesi'nin yakınında araçtan indiği, kendisini bekleyen Mehmet Emin V. ile merkez Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde Eyüp Çelik ile buluşup hep birlikte Mardin'e gittiği anlaşıldı. Kadın teröristin buradan da Suriye'ye geçtiği saptandı.

Görüntü Dökümü



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- Kadın teröristin taksi içinde görüntüsü



- Teröristlerin fotoğrafları



- Ele geçirilen uzun namlulu silahlar



- El bombaları



- Silahlara ait mermiler



- Bomba yapımında kullanılan malzemelerin görüntüsü

SÜRE: 02'20" BOYUT:168 MB

Haber:Fatih KARAÇALI -Kamera:ADANA,()

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3)APARTMANDAKİ AYAKKABILARIN ÇALINMASI GÜVENLİK KAMERASINDA

GAZİANTEP'te, bir apartmandaki dairelerinin önündeki ayakkabıları çuvala doldurarak çalarken güvenlik kamerası ile görüntülendi. Bina sakinleri hırsızın bir an önce bulunmasını istedi. Merveşehir Mahallesi'nde bulunan Yavuz Sultan Selim Apartmanı'nda meydana geldi. Dün gece apartmana giren 20 yaşlarındaki bir kişi, daire kapılarının önündeki ayakkabıları yanındaki çuvala doldurdu. Sabah ayakkabılarının çalındığını fark eden apartman sakinleri, durumu polise ihbar etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını da izleyen apartman sakinleri, çuvalla ayakkabılarının çalındığını görünce şaşırdı. Polis, eşkali belirlenen ayakkabı hırsızının yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü



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- Şüphelinin apartmana girmesi



- Şüphelinin elinde çuvalla apartmandan uzaklaşması



- Güvenlik kamerası görüntüleri



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 62 MB

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4)KIZ ARKADAŞA JEST KARAKOLDA BİTTİ

ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde kız arkadaşının evinin önüne mumlar ve gül yapraklarıyla kalp yaptırıp havai fişek attıran turizmci 25 yaşındaki Sinan Şahin'e izinsiz patlayıcı madde kullanmak ve toplumun huzurunu bozmaktan 250 TL para cezası uygulandı. Finike'de oturan turizmci Sinan Şahin, Kumluca merkez Karşıyaka Mahallesi'nde oturan kız arkadaşı 20 yaşındaki Gamze Makas'a sevgisini anlatmak amacıyla bir organizasyon şirketiyle anlaştı. Dün akşam kız arkadaşının oturduğu apartmanın önüne mum ve güllerle kalp simgesi yaptırıp, içine 'Seni seviyorum' yazdıran Sinan Şahin, apartman çıkışına da meşaleler koydurdu.



Hazırlıkların tamamlanmasının ardından kız arkadaşını sokağa çağıran Sinan Şahin, yakılan meşaleler arasında apartmandan çıkan Gamze Makas'a elindeki gülleri uzatarak sarıldı. Bu sırada havai fişekler patlamaya başladı. Havai fişeklerin patlama sesinden panikleyen Sinan Şahin, yakındaki İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden seslerin duyulacağı endişesiyle organizasyon firması görevlileriyle olay yerinden uzaklaştı.



Sürpriz karşısında şaşıran Gamze Makas, "Çok mutluyum. Beklemiyordum, sürpriz oldu" dedi.



Sinan Şahin, "Sevgilime güzel bir organizasyon yapmak istedim. Değişik bir şey olsun diye. Biraz heyecanlı oldu, korktuk. Çünkü oturduğu bina Kumluca emniyetinin dibindeydi. 14 havai fişek attık. Çok heyecanlandım, biraz korktum. Bir anda panik yaptık. Yapıp kaçtık zaten. Bu bir evlenme teklifi değildi, küçük bir jestti. Daha büyüğünü yapacağım" diye konuştu.



Gürültü üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Apartmandaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, olayın bir sürpriz olduğunu anladı. Görüntülerden olayı Finike'de oturan Sinan Şahin'in yaptığını belirleyen polis, Şahin'i polis merkezine çağırdı. Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek ifade veren Şahin'e izinsiz patlayıcı madde kullanmak ve toplumun huzurunu bozmaktan 250 TL para cezası uygulandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü



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- Apartman önündeki kalp ve mumların hazırlanması ve yakılması



- Sinan Şahin'in kız arkadaşı G. M nin apartmandan çıkışı



- Maytapların görevliler tarafından yakılması



- Gamza Makas'ın aşkınlık anı



- Havai fişeklerin patlaması



- Sinan Şahin'in ellerindeki güllerle kız arkadaşının yanına gelmesi



- Gamza Makas ile röp



- Sinan Şahin ile röp



- Emniyet görevlilerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeleri

Haber- Kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), ()

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5)OSMAN AYIK: İÇ PAZARDA İLK HEDEF 10 MİLYON TURİST

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 2017 yılı iç pazar hedefine ilişkin, "2017'de ilk hedefimiz 10 milyonu bulmak ve onun üstündeki rakamlara çıkmak" dedi. TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Türkiye genelinde 2017 yılındaki iç pazar hedefleriyle ilgili açıklama yaptı. İç pazarın turizm sektörü için çok önemli olduğunu vurgulayan Osman Ayık, "İç pazara 2016 yılında çok ciddi değer verdik. Ciddi yatırım yapıldı. Sadece 2016 değil son 8-10 yıllık süreçte de iç pazara konaklama sektörü olarak, Türkiye turizmcileri olarak ciddi yatırımlar yapıldı. O pazarı büyütme adına çok önemli çabalarımız oldu. Özellikle erken rezervasyon uygulamalarıyla önemli sayılara ulaşıldı" dedi.



'GEÇEN YIL 7-8 MİLYONA YAKLAŞTI'



2016'nın iç pazarın taçlandığı yıllardan biri olduğunu kaydeden Osman Ayık, "Bizim iç pazardaki en yakın hedefimiz 10 milyon insanımızı tesislerde konaklatmak. 2016 sezonunda tahminlerimize göre 7-8 milyon rakamlarına yaklaştı. 2017'de ilk hedefimiz 10 milyonu bulmak ve onun üstündeki rakamlara çıkmak. Çünkü bu bizim elimizdeki mevcut kaynak pazardır diye görmek lazım" diye konuştu.



'10 MİLYON HEDEFİNİ SAĞLAMAMIZ LAZIM'



İç pazarın Almanya ve Rusya pazarından daha da büyük ve sektörün sürdürülebilirliği anlamında en önemli katkıyı sağlayacağına dikkati çeken Osman Ayık, şöyle dedi:



"Mevsimselliği de çözecek kaynak pazarlardan biri. Bu nedenle ilk fırsatta 10 milyon hedefini iç pazarda sağlamamız lazım. Bunu gerçekleştirmek için siyasi otoritelerden, kamu otoritelerinden şunu bekliyoruz; iç pazarda insanların seyahatlerinin önündeki her türlü engelin kaldırılması, okul tatilleri, izinler ve burada sağlanacak tatil kredileri, kamu personeline sağlanacak tatillerle ilgili birtakım kolaylıklar gibi uygulamalar hızla devreye sokularak, sektörün bu anlamdaki çabalarına destek verilmesi gerekmektedir."



'BÖLGESEL TANITIM BÜYÜK ÖNEM KAZANIYOR'



Türkiye'nin tanıtım faaliyetlerine de değiren Osman Ayık, "Şu anda Türkiye algısı ve imajıyla ilgili dünya kamuoyunda ciddi sıkıntı var. Mutlaka Türkiye markasını başka alt markalarla tamamlamamız, desteklememiz lazım. Bu anlamda bakıldığında destinasyon tanıtımı, bölgesel tanıtım daha da büyük önem kazanmakta. Destinasyon yönetimiyle ilgili birtakım yasal düzenlemeleri hızla devreye sokup özel sektörün ve sivil inisiyatiflerin kendi kaynaklarını yaratarak, bölgesel tanıtıma ve destinasyon tanıtımına ciddi anlamda önem vermesini, yatırım yapmasını sağlamak lazım. Bununla ilgili düzenlemeleri acilen devreye sokmak gerekir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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- RÖP: Osman Ayık

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()



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6)ELAZIĞ'DA TAKSİDE KREDİ KARTIYLA ÖDEME SİSTEMİ

ELAZIĞ'da, taksicilik yapan Muzaffer Gürtaş, aracında müşterileri için kredi kartıyla ödeme sisteminin yanı sıra, ücretsiz internet hizmeti sunuyor.



Elazığ'da ticari taksi şoförü Muzaffer Gürtaş, müşterilerinin ihtiyacına cevap vermek için, yol ücretlerini kredi kartıyla ödeme sistemi sağlamak için aracına POS cihazı yerleştirdi. Gürtaş, kredi kartıyla ödeme sisteminin yanı sıra müşterilerin sürekli internet talep etmesi üzerine aracında ücretsiz internet hizmeti sunuyor. Teknolojinin nimetlerinden faydalandığını anlatan Gürtaş, bu sistemin Elazığ'da bir ilk olduğunu söyledi. Geçtiğimiz aylarda ticari araçlar için sağlanan ÖTV indiriminden faydalanarak yeni araç aldığını aktaran Gürtaş, şunları söyledi:



"Sadece yeni bir araç almakla olmuyordu, biraz daha geliştirme yapmak gerekiyordu. İnsanlara daha iyi hizmetlerde bulunmak için farklı projeler yaptım. Teknolojinin nimetlerinden faydalanmak adına kredi kartı ile ödeme ve yolcularımıza internet hizmeti sunmaya başladım. Özellikle kredi kartı ile ödeme konusu çok önemli. Bazı müşterilerimiz de nakit olmayınca POS cihazında ödemelerini sağlıyor. Yaptığım bu hizmet sanırım Elazığ'da bir ilk. İnşallah gerisi gelir. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet etmenin sevincini birlikte yaşarız. Yine çağımızın en fazla kullanılan şeylerinden biri olan interneti de müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Halkımızın bu yeniliklere alışması biraz zaman alacaktır. Müşterilerimizin tepkisi ise çok olumlu."



Yolcu Tahsin Kaya ise, Gürtaş'ın hayata geçirdiği uygulamadan memnun olduklarını belirterek, "Elazığ'da internet ve kredi kartı ile ödeme kolaylığı sunan bir taksinin olması mutluluk verici. Elazığ'da ilk defa böyle bir şey ile karşılaştım. Tüm taksilerin böyle hizmet vermesini istiyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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-Taksiden detay



-Müşteri alan taksinin gidişi



-Taksi içersinde müşterinin cep telefonuyla internete girmesi



-Müşterinin kredi kartıyla ödeme yapması



-Gürtaş'ın konuşması



-Müşterinin konuşması



-Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, ()

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8)GÖZÜNÜN İNTİKAMINI BOĞAZINI KESEREK ALMIŞ

ANTALYA'nın Gündoğmuş İlçesi'nde, 2 yıl önce mantar toplamaya giden 45 yaşındaki Aysel Doğan'ı boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan işitme engelli 26 yaşındaki Mesut Boz, küçükken sol gözüne iğne batırdığı için cinayeti işlediğini itiraf etti. Boz, mahkemede ise ilk ifadesini reddetti.



Gündoğmuş'a bağlı Ortakonuş Mahallesi'nde 30 Mart 2015'te ormanlık alana mantar toplamaya giden ve 3 gün sonra jandarma ve vatandaşın araması sonucu uçurumda cesedi bulunan Aysel Doğan'ı öldürdüğü iddia edilen işitme engelli Mesut Boz'un yargılandığı davaya devam edildi. Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen kasten öldürme davasının ikinci duruşmasına tutuklu sanık Mesut Boz, sanık avukatı, öldürülen Aysel Doğan'ın kardeşleri Selma ve Nuh Doğan, işitme engelli tercüman ve bilirkişi Nurettin Baloğlu katıldı. Duruşmada tercüman aracılığıyla ifade veren Mesut Boz, cinayeti işlemediğini, kimin yaptığını da bilmediğini söyledi. Mahkeme başkanının yönelttiği sorulara ilgisiz davranan sanık, yanıtsız bıraktı.



'KÜÇÜKKEN GÖZÜNE İĞNE BATIRDIĞINI SÖYLEDİ'



Tercüman bilirkişi Nurettin Baloğlu, mahkeme başkanının sorusu üzerine sanığın gözaltına alındığının ertesi günü ifadesi sırasında çağrıldığını söyleyerek, "İlk önce yanına kadın bir tercüman arkadaş girmiş ama sanıkla herhangi bir şekilde iletişim kuramamış. Daha sonra beni çağırdılar. Sanığın yanına girdiğimde samimiyet kurdum. Önce sol gözündeki rahatsızlığın nedenini sordum. O sırada odada bulunan masanın üzerinde maktulün fotoğrafları vardı, onları göstererek küçükken gözüne iğne batırdığını söyledi" dedi.



Bunun üzerine kadına ne olduğunu sorduğunu söyleyen Baloğlu, sanığın kadını mantar toplamaya gittiğinde öldürdüğünü söylediğini aktardı. Baloğlu, sanığın jandarmadaki ifadesinin ardından yapılan yer gösterme sırasında, jandarma kamerasında ayrıntılı ifadelerinin de mevcut olduğunu belirtti.



KAMERA KAYITLARI İZLENDİ



Tercüman bilirkişinin sözleri üzerine mahkeme başkanı dosyada bulunan ve savcının da katıldığı jandarma kamerası tarafından 30 Aralık 2015'te kaydedilen yer gösterme CD'lerinin izlenmesini istedi. 6 bölümden oluşan görüntülerde, olay yerinde savcı, sanık Mesut Boz'dan cinayeti nasıl işlediğini anlatmasını istiyor. Mesut Boz da mantar toplayan Aysel Doğan eğildiği sırada elinde sopayla arkadan yaklaştığını anlatarak, "Sırtına 2-3 defa vurdum. Maktul yere düştü ve biraz yuvarlandı. Sopayı attım. Maktulün yuvarlandığı yere gittim. Burada maktulün saçlarından tutarak boğazını mantar topladığım bıçakla kestim. Ardından maktulü ayağımla iterek uçurumdan yuvarladım. Görülmesin diye üzerine büyük kaya parçaları attım" dedi.



MAKTULÜN TOPLADIĞI MANTARLARI DA ALMIŞ



Savcının 'Bıçağı ne yaptın?' sorusuna, sanık taşla ezip attığını söyledi. Savcının 'O gün annen yanında mıydı?' sorusuna sanık, annesinin evde olduğunu, kendisinin tek olduğu karşılığını verdi. Sanık Mesut Boz, maktulün ayakkabılarını ve su içmek için kullandığı pet şişeyi dere kenarında yaktığını anlatmasının ardından Aysel Doğan'ın topladığı mantarları da alarak olay yerinden eve kadar hangi yoldan gittiğini gösterdi. Görüntülerde jandarma eşliğinde sanığın cinayeti işlediği gün gittiği yoldan evine yaya olarak gidilmesinin ardından evde de arama yapılması ve bulunan bir çakıya ilişkin 'Bununla mı öldürdün?' sorusuna "O bıçak ağabeyimin" cevabını verdiği ve olay günü giydiği elbiseleri de gösterdiği görülüyor.



SANIK, TERCÜMANA ÖFKELENDİ



Yer gösterme görüntülerini jandarma refakatinde avukatının olduğu masada bulunan bilgisayar ekranından izleyen sanık, yanında oturan tercüman bilirkişiye yönelik sinirli şekilde harekette bulununca jandarma tarafından sakinleştirildi.



SANIK AVUKATI CEZAİ EHLİYET RAPORU İSTEDİ



Duruşmada söz alan Aysel Doğan'ın kardeşi Selma Doğan, Mesut Boz'dan şikayetçi olduklarını, ablası kaybolduktan bir süre sonra televizyon programına katılacaklarını söylediklerini ve sanığın annesinin bunu duyunca intihar ettiğini anlattı. Öz'ün avukatı ise sanığın verdiği ifadeyi kabul ettiklerini, ancak suçlamaları kabul etmediklerini söyledi. Yer gösterme sırasında sanığın tutarsız ve çelişkili ifadeler verdiğini savunan avukat, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığının tespit edilmesi için rapor alınmasını talep etti.



SAVCI CEZAİ EHLİYET RAPORUNA KARŞI ÇIKTI



Savcı, sanığın cezai ehliyetinin tespiti için rapor alınması talebine karşı çıkarak, "Sanığın dosya kapsamında akıl hastası olduğuna dair herhangi bir ibare yoktur. Ayrıca sanık mahkeme huzurunda akıl hastası olduğunu belirten hiçbir harekette bulunmamıştır" dedi. Savcı sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.



Mahkeme heyeti, olay öncesi sanıkla ilgili akıl hastası olup olmadığına dair raporun ve her iki aile arasında husumet bulunup bulunmadığına dair Gündoğmuş Jandarma Komutanlığı'na yazı yazılmasına, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



KARDEŞLERİ: EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN



Duruşmanın ardından açıklama yapan Aysel Doğan'ın kardeşleri Nuh ve Selma Doğan, ablalarının 30 Mart'ta kaybolduğunu, ilk gün yağış altında vatandaşın yardımıyla arama yaptıklarını, ikinci gün ise Akseki'den gelen 150 jandarmanın da aramalara katıldığını aktardı. Ablasını kaybolduğunun 3'üncü günü bulduklarını söyleyen Selma Doğan, "Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Benim ablam kimseyi incitmezdi" dedi.

Görüntü Dökümü



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- Cezaevi aracından görüntü



- Sanık Mesut Boz'un adliyeden çıkışı



- Sanığın araca bindirilmesi



- Nuh Doğan ve Selma Doğan'ın açıklaması



- Öldürülen Aysel Doğan'ın fotoğrafları



- Adliye dış plan

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), ()

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7)BESİHANEDE 'BUZAĞI KREŞİ'

BURDUR'da büyükbaş hayvan besihanesinde yeni doğan buzağıların hastalanmaması için özel alan oluşturuldu. 'Buzağı kreşi' adı verilen alanda 60 gün boyunca elle beslenen buzağılar, daha sonra diğer hayvanların arasına karıştırılıyor.



Burdur merkeze bağlı Kozluca Köyü'ndeki özel şirkete ait 120 büyükbaş hayvanın bulunduğu besihanede yeni doğan buzağılar için 'buzağı kreşi' adı verilen alan oluşturuldu. Doğumun ardından 3 bin metrekarelik kapalı alana alınan buzağılara, burada oluşturulan özel kulübelerde bebek gibi bakılıyor. Buzağıların hastalanmaması için yapılan uygulamada hayvanlar 60 gün boyunca bu alandan çıkarılmıyor. Elle beslenen hayvanlar 60 günün ardından diğer hayvanların arasına karışıyor.



İşletme yetkilisi Özgür Aksöz, "Burası buzağı kreşi. Buzağılar yaklaşık 60 gün boyunca burada duruyor. Buzağı kulübesini yerden yüksek tutuyoruz ki altları ıslanmasın ve akciğer enfeksiyonuna kapılmasın, daha sağlıklı olsunlar. Etrafını da kış günlerinde rüzgar almasını engellemek için kapattık. Buzağıları sabah akşam, bebek besler gibi elimizle besliyoruz" dedi.



Marmara Üniversitesi Spor Akademisi'nden mezun olduktan sonra ailesinin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu desteğiyle 4 yıl önce kurduğu besihanede çalışmaya karar verdiğini anlatan Özgür Aksöz, doğduğu topraklarda doymak istediğini kaydetti.

Görüntü Dökümü



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- Özel kulübelerindeki buzağılar,



- Röp: Özgür Aksöz



- Detay

81 MB /// 01.48"



Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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