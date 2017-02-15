DHA YURT BÜLTENİ-3

SAYIN EDİTÖRLERİN DİKKATİNE

'Adana'da Yunus ekibi kaza yaptı: 1 polis şehit, 1 polis yaralı' başlıklı haberimizi şehit polisin Fırat Ulaş olduğunun kaynağından düzeltilmesi nedeniyle yeniden veriyoruz.

YENİSİ

----------

ADANA'da şehit cenazesi için düzenlenecek törene giden motosikletli Yunus timinin kaza yapması sonucu, 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Polis memuru Fırat Ulaş yönetimindeki 1 A 29623 plakalı motosiklet, dün Hatay'ın Amanos Dağları'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş Salih Kayan'ın cenaze konvoyuna katılmak için yola çıktı. Fuzuli Caddesi'nde kaldırıma çarpıp yaklaşık 12 metre sürüklenen motosikleti kullanan polis Fırat Ulaş ile arkasında oturan polis Gökhan Vuruş yaralandı.

Ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polislerden Fırat Ulaş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer polis Vuruş'un tedavi ise sürüyor.

Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, () -

================================================

2)EL BAB'DA 2 'Sİ HAFİF 5 ASKER YARALANDI

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan asker, Kilis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 176 gündür sürdürüldüğü Suriye'nin El Bab bölgesinde 5 Türk askeri yaralandı. Ayrıntısı bilinmeyen olayda yaralanan askerler, araçlarla sınır hattına getirildi ve daha sonra ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne sevkedildi. Acil serviste tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

TSK: KİRPİ ARACI DEVRİLDİ

Genelkurmay Başkanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı sırasında kirpi aracının devrildiğini açıkladı. Yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Harekat esnasında, başka bir bölgede kirpi aracımızın devrilmesi sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmışlar ve derhal hastaneye sevk edilmişlerdir."

Görüntü Dökümü

---------------------------------

- Kilis Devlet Hastanesi

- Ambulansların gelişi

- Yaralıların indirilişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 159 MB

========================================================

3)AYVACIK'TA 3 KONTEYNER OKULDA EĞİTİM BAŞLADI

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde 6 Şubat'tan bu yana süren deprem fırtınası nedeniyle 9 gündür eğitimin yapılamadığı 7 köyden 3'ü olan Gülpınar Köyü, Babakale Köyü ve Paşaköy'de, kurulan konteynerde bugün eğitime tekrar başlandı.

Ayvacık İlçesi'nde 24 yerleşim yerinde hasara yol açan depremler nedeniyle 7 Şubat Salı gününden itibaren Gülpınar, Babakale, Paşaköy, Tuzla, Kösedere, Yukarıköy ve Korubaşı köylerinde okullar tatil edilmişti. Depremlerin devam etmesi nedeniyle bu köylerde eğitim bugüne kadar yapılamadı. Depremin meydana geldiği 6 Şubat Pazartesi günü de okullarına gidemeyen öğrenciler toplam 9 gündür eğitim öğretim yapamıyordu. Bu süreç içinde depremzede öğrenciler için konteyner okul kurulması için çalışma başlatıldı. Gülpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesi ile Babakale Köyü ile Paşaköy'de İlkokul bahçelerine konteyner okul kurulumu tamamlandı. Bu üç okulda eğitime bu sabah tekrar başlandı.

Gülpınar'daki liseye 8 köyden taşımalı eğitim yapıldığı belirtildi. Gülpınar'daki lisede 85 öğrenci, 7 konteyner sınıfta eğitime başladı. İdareciler ve öğretmenler ise 2 konteyner da toplandı. Konteynerlerin içine elektrikli ısıtıcı kondu. Soğuk hava nedeniyle öğrenciler bu ısıtıcının etrafında toplanarak ısınmaya çalıştı. 12'nci sınıf öğrencilerinin bulunduğu konteynerde 17 öğrenci yer aldı. Öğrencilerden 4'ü depremde yıkılan ya da hasar gören evleri nedeniyle konteyner evlerde kaldıklarını, eğitime de konteyner sınıflarda devam ettiklerini söyledi. Sömestre tatilinin sonrasında deprem nedeniyle bir kez daha okuldan uzak kaldıklarını belirten öğrenciler, YGS sınavına gireceklerini ve bu şartlarda sınava hazırlanmanın kendileri için çok zor olacağını belirtti.

Gülpınar Köyü'ndeki Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesine kurulan konteyner okulda eğitim öğretime başlanması nedeniyle saat 09.00'da tören düzenlendi. Bir öğrencinin elinde sallayarak çaldığı zil sesiyle toplanan öğrenciler, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. Okul Müdürü Kemal Polatkan, öğrencilere hitaben konuşma yaparak, onları yeni konteyner sınıflarına motive etmeye çalıştı. Polatkan, "İyi kötü bir şeyler yaşadık. Devletimiz yardım elini uzatarak konteyner sınıflarımızı getirdi. Eğitime 7 konteyner sınıfta başladık. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşamayı. Güzel bir eğitim öğretim yılı geçiririz diye temenni ediyorum. Deprem bölgesinden öğrenciler var. Artık depremin izlerini silsinler ve yavaş yavaş normal hayata adapte olarak eğitim öğretimlerine devam etsinler" dedi.

Depremden etkilenen Tuzla Köyü, Kösedere Köyü, Yukarıköy, Korubaşı Köyü ile Gülpınar Köyü'nün ilk ve ortaokulunda ise konteyner okulların kurulumu devam ettiği için, buralarda eğitime çalışmalar tamamlandığında başlanacak. Yetkililer, önümüzdeki hafta sonundan itibaren ise mevzuat gereği Cumartesi günleri öğrencilere telafi eğitimi verileceğini belirtti. İl Mili Eğitim Müdürlüğü deprem nedeniyle 7 Şubat'tan 10 Şubat arasında ilçe genelinde eğitime ara vermişti. Depremin yaşandığı 6 Şubat'ta ise çoğu öğrenciler okula gitmemişti, sabah giden ise deprem yüzünden evine dönmüştü.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Konteyner okuldan görüntü.

- Konteyner sınıfların içindeki öğrencilerden genel detay görüntü.

- Öğrenciler ile röp.

- Okul müdürüyle röp.

- Açılış töreninden görüntü

Haber- Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

====================================================



4)BURSA'DA FETÖ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 13 AVUKAT ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

BURSA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütünün haberleşme programı Bylock kullandıkları ve Bank Asya’ya para yatırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan Bursa Barosu’na kayıtlı 3'ü kadın 13 avukat bu sabah, "terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütüne finansman sağlamak" suçundan adliyeye çıkartıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonda Bursa Barosu'na kayıtlı 3'ü kadın 13 avukat gözaltına alındı. Örgütün haberleşme programı Bylock kullandıkları ve Bank Asya’yı kurtarmak için para yatırdıkları öne sürülen avukatlar,emniyetteki sorgulamalarının ardından, 'Terör örgütüne üye olmak', 'Terör örgütüne finans sağlamak' suçlamalarından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Avukatların adliyeye getirilişi

-Detay

Mehmet İNAN/BURSA, () -

==============================================

5)ADANA MERKEZLİ 8 İLDE FETÖ OPERASYONU: 27 GÖZALTI

ADANA merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Parlel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) düzenlenen operasyonda 3'ü emniyet müdürü 27 polis gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen polislere yönelik Adana merkezli Ankara, Mersin, Osmaniye, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş ve Elazığ'da çok sayıda adrese sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı baskın yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 3'ü emniyet müdürü 27 polis gözaltına alındı. Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, diğer illerde gözaltına alınanların ise aynı gün içinde Adana getirileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

------------------

- Adli Tıp Birimi tabelası

- Zanlıların Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi

SÜRE:01'47" BOYUT:129 MB

Haber-Kamera:Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()

====================================================

6)FETÖ’DEN YAKALANAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADININ KARDEŞİ PKK’LI TERÖRİST ÇIKTI

FETÖ’den yakalanan araştırma görevlisi kadının kardeşi PKK’lı terörist çıktı

EDİRNE’nin Meriç İlçesi’nde Yunanistan’a kaçmak isterken yakalanan 4 FETÖ/PDY şüphelisinden, araştırma görevlisi Vahide Kütküt’ün, geçen yıl Kızılay’da 37 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle aranan PKK'lı Vahit Ayçil’in ablası olduğu ortaya çıktı. Vahide Kütküt'ün ifadesinde kardeşinin terörist olduğunu bildiğini, ancak uzun süredir görüşmediğini söylediği ileri sürüldü.

Edirne’nin Meriç İlçesi’nde yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmek isteyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda görevli öğretmen Burak Kütküt, Ankara Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde araştırma görevlisi olan eşi Vahide Kütküt, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda iç denetmen olan Ahmet Talha Çalgan ve Çankaya Çukurcu Aile Sağlık Merkezi'nde doktor olan eşi Türkan Çalgan, jandarma ekiplerince yanlarında 4 çocuklarıyla birlikte yakaladı.

4'Ü 'BYLOCK' KULLANIYORMUŞ

Yapılan incelemede FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mesleklerinden ihraç edilen şüphelilerden Burak Kütküt ve Türkan Çalgan hakkında Ankara Sulh Ceza Hakimliği’nde yakalama kararının olduğu belirlendi. Uzunköprü Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra savcılık talimatıyla Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi. 4 şüphelinin de FETÖ/PDY şifreli haberleşme sistemi ByLock kullandığı tespit edilirken; şüpheliler, soruşturmanın genişletilmesi için Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

ABLA FETÖ'CÜ, KARDEŞ PKK’LI

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan incelemede, FETÖ şüphelilerinden Ankara Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde araştırma görevlisi olan Vahide Kütküt’ün, geçen yıl 13 Mart’ta Ankara Kızılay Güvenpark’ta 37 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının planlayıcısı olarak aranan PKK'lı Vahit Ayçil’in ablası olduğu ortaya çıktı. İfadesinde kardeşinin 'terörist' olduğunu bildiğini anlatan Vahide Kütküt, uzun süredir görüşmediğini söylediği ileri sürüldü. Yurt dışına kaçtığı tespit edilen Vahit Ayçil’in yakalanmasıyla ilgili soruşturma sürerken, gözaltındaki FETÖ şüphelilerinde sorgusu ise devam ediyor.

Görüntü Dökümü

------------------

-Şüphelilerin emniyetteki görüntüsü

-Vahide Kütküt’ün yüzünü kapatarak araca binmesi

-Uzunköprü’de sağlık kontrolünden geçmesi

-Beyaz bezle yüzünü kapatan Vahide Kütküt

-Jandarma aracına binmesi

-Diğer FETÖ’cü şüpheliler

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()-

==============================================

7)SİVEREK'TE 90 KOYUN TELEF OLDU

ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde Mustafa Aktimur'a ait 90 koyun, bilinmeyen nedenle telef oldu.

İlçe merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Söylemez Mahallesi'nde oturan Mustafa Aktimur, 120 koyununu gece sayıp uyudu. Aktimur, sabah saatlerinde uyandığında ahırdaki koyunlardan 90'ının bilinmeyen nedenle telef olduğu gördü. Şoke olan Aktimur, şöyle dedi:

"Akşam 120 koyunumu saydım ve yem verdim. Eve gidip uyudum. Sabah tekrar yem vermek için gittiğimde telef olduklarını gördüm. 90 koyunum telef oldu. Yetkililerden konunun araştırılmasını istiyorum."

Görüntü Dökümü



------------------



- Telef olan koyunlar



- Ahırda gezen aile bireyleri



- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 63 MB

===========================================================

8)GAZİPAŞALI ÜRETİCİNİN ALTERNATİF ÜRÜNÜ ADAÇAYI

ANTALYA'nın Gazipaşa İlçesi'ne bağlı kırsal mahallelerde alternatif geçim kaynağı olarak adaçayı ekimine başlandı.

Gazipaşa'da doğal olarak yetişen adaçayı orman köylüsünün alternatif geçim kaynağı haline geldi. Gazipaşa'ya bağlı Yeniköy, Kızılgüney, Ilıca, Çörüş mahallelerinde vatandaş ilk kez adaçayı ekimine başladı. Bölge halkı seralarda fidesini yetiştirdiği adaçayını toprakla buluşturdu. Ocak ve şubat aylarında ekimi yapılan adaçayı 3 ayda hasat aşamasına geliyor. Hasat aşamasına gelen adaçayı, güneş görmeyen bir ortamda kurutularak 13'erli demetler haline getiriliyor. Bölge halkı için alternatif geçim kaynağı olan adaçayı 2.5 liradan alıcı buluyor. İlk hasadın ardından sulama yapıldığı takdirde ikinci hasat da yapılabiliyor.

'İYİ SONUÇLAR ELDE ETTİK'

Yeniköy Mahallesi'nde ilk kez adaçayı ekim yapan Ali Demiral, serasında yetiştirdiği adaçayı fidelerini 5 dekarlık alanda toprakla buluşturduğunu anlattı. Alacağı sonuçtan umutlu olduğunu belirten Demiral, "Gazipaşa'da yeni bir uygulamaya başladık. Bir deme yapıp, doğal olarak yetişen adaçayının üretimini gerçekleştiriyoruz. Daha önceki yıllarda küçük çapta bir deneme yaptık ve iyi sonuçlar elde ettik. Bu yıl 5 dekar alana ekilecek şekilde fide yetiştirerek ekim yaptık. Güzel ve aranan bir bitki. İmkanı olanlara üretimini gerçekleştirmesini öneriyorum. Az da olsa ekonomilerine katkı sağlayacaktır" dedi.

'YEŞİL HALİYLE KURUMASI GEREKİYOR'

Herhangi bir gübre kullanmadan doğal olarak adaçayı yetiştiriciliği yaptıklarını kaydeden Ali Demiral, "Adaçayı yabani, doğal bir bitki. Doğada yetişiyor, herhangi bir gübre kabul etmiyor. Ekimi ocak, şubat ve mart aylarında yapılıp, hasadı mayıs ve haziran aylarında gerçekleştiriyoruz. Haziran ayında hasat yapıldığı zaman sulama imkanı varsa sulayıp, 2 ay sonra bir verim daha alınır. Hasadını yaptıktan sonra belli bir dönem kurumasını bekliyoruz. Güneş görmeyen bir ortamda yeşil haliyle kuruması gerekiyor. Kuruttuktan sonra 13'erli demetler yapıp, demet halinde 2.5 liradan satışa sunuyoruz. Alternatif ürün oluyor. Son yıllarda daha çok rağbet görüyor ve doğada yetişen ürünlerin nesli azaldığı için artık üretimine başlandı" diye konuştu.



Ali Demiral'ın eşi Meryem Demiral da bütçelerine ek gelir olarak adaçayı ekimi yaptıklarını anlattı.



Komşusuna ekimde yardımcı olan Kamil Erdoğan, "Burada ilk kez yapılan bir uygulama. İnşallah piyasaya açılır, insanlar da doğal çay ihtiyacını bu şekilde karşılar" dedi.

Görüntü Dökümü



---------------------------



- Adaçayı fidelerin yetiştirildiği sera



- Fidelerin araziye götürülüşü



- Ekim yapılacak arazi



- Fidelerin taşınması



- Adaçayı fidelerinin ekimi



- Röp 1: Ali Demiral



- Röp 2: Kamil Erdoğan (komşu)



- Röp 3: Meryem Demiral (Ali Demiral'ın eşi)

Haber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), ()

=========================================================

9)KIZIYLA PARKTA OYNAYABİLMEK İÇİN 85 KİLO VERDİ

SİVAS'ta 34 yaşındaki Yılmaz Kütük, 3 yaşındaki kızıyla rahatça vakit geçirmek, onu parka götürüp birlikte oyun oynamak için tüp mide ameliyatı olarak 10 ayda 185 kilodan 100 kiloya düştü. Kütük, "Fazla kilolardan hareket edemez olmuştum. Parka çocuklarını götürenleri gördükçe üzülüyordum ve kızım Nisa için ameliyat olup kilo vermeye karar verdim. Artık çocuklarımla kaliteli zaman geçiriyorum" dedi.

Sivas'ta özel bir otoparkta çalışan Yılmaz Kütük, 2008 yılında Bilge Kütük ile evlendi. Bu evlilikten 1 yıl sonra Mevlüt adında bir oğlu oldu. Düzensiz beslenme ve hareketsizlik yüzünden zamanla hızla kilo alan Kütük, 185 kiloya kadar çıktı. 3 yıl önce ise Nisa adını verdiği kızı dünyaya geldi. Kızı doğduğunda 185 kilo olan Yılmaz Kütük, kızını sevmekte ve günlük hayatta hareket etmekte zorluklar yaşadı. Kütük'ün kızı 2 yaşına geldiğinde parka gitmek ve dışarıda gezmek istemesi baba Yılmaz Kütük'ü zor durumda bıraktı. Kızını aşırı kiloları nedeniyle park götürememenin üzüntüsünü yaşayan Kütük, kilo vermeye karar verdi. Ablası Özlem Kütük'ün önerisiyle 2016 yılının Nisan ayında Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Obezite Cerrahisi bölümünde 'Tüp mide' ameliyatı oldu. Kütük, ameliyatın ardından hızla zayıflayarak 10 ayda 185 kilodan 100 kiloya kadar düştü.

"HAYATTAN KOPMUŞ DURUMDAYDIM"

10 ay önce obezite hastası olduğunu söyleyen Yılmaz Kütük,"Ben bu yüksek kilonun çok büyük sıkıntılarını yaşadım. Kilo almamızın çoğu sebepleri ekmek, hareketsizlik ve beslenmeye dikkat etmemek. Kilolarım yüzünden hareket edemiyordum. 10 metre yürüdüğümde belim ağrıyor ve nefes alamıyordum. Resmen hayattan kopmuş durumdaydım. Çocuklarımla ilgilenemiyordum. Bu kilo bana hayatımda kısıtlamalar getirdi. Artık bu gibi şeyler sıkıntı olmaya başlayınca, ameliyat olmaya karar verdim. Araştırmalarım sonucu Cumhuriyet Üniversitesi'nde 'tüp mide' ameliyatının yapıldığını öğrendim. Gidip hastaneye başvurdum. İlk olarak yaklaşık 3 ay ameliyata uygun olup olmadığım kontrol edildi. 3 ay sonra ameliyata uygun olduğum söylendi. Gittim ve ameliyatımı oldum. Ameliyat olduktan sonra hayatımda çok şey değişti. Daha çok hareket ve daha az yemek, spor, yürüyüş, yüzme gibi faaliyetler hayatıma girdi. Ameliyat olduğum için gayet mutluyum. İnsanlar bana aşırı kilolarım nedeniyle yabancı bir varlık görmüş gibi bakıyordu" dedi.

"AMELİYATI KIZIM İÇİN OLDUM"

Ameliyat olmasındaki en büyük etkenin çocukları olduğunu belirten Kütük, "Özellikle kızım Nisa için ameliyat olmaya karar verdim. Aşırı kilolu zamanlarımda etrafıma baktığımda insanlar çocuklarını alıp parka gidiyorlar, geziyorlar, pikniğe gidiyorlar. Ben de hareket kısıtlılığı olduğu için bunları yapamıyordum. Çocuklarıma, özellikle kızım Nisa'ya vakit ayıramıyordum. Kızım için böyle bir karar aldım. Şu anda çok mutluyum. Her yere gidebiliyorum. Ne yapıyorsam çocuklarım için yapıyorum. Artık çocuklarımla kaliteli zaman geçiriyorum. Kilo verdikten sonra çocuklarımla parka, sinemaya ve futbol oynamaya gidiyoruz. Bu tip ameliyatları olmak isteyen arkadaşlara inşallah örnek olurum. Devletimizin böyle imkanları var. Bu bir hastalık. Bu ameliyatı durumu uygun olan herkes rahatlıkla olabilir" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:



--------------------------



-Kütük ve kızının görüntüleri



-Birlikte parkta oynamaları



-Kütük'ün açıklamaları



-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

=============================================================

10)DENİZİN ORTASINDA EVLİLİK TEKLİFİ

ANTALYA'da bir genç sosyal paylaşım sitesinde tanıştığı kız arkadaşına 7 ay sonra denizin ortasında teknede evlilik teklif etti.İlginç evlilik teklifini 14 Şubat Sevgililer Günü'ne denk getiren motosiklet bayi sahibi 26 yaşındaki Mehmet İnanç, Akdeniz Üniversitesi Maliye Bölümü son sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Gözde Koyun'a günler öncesinden sürpriz hazırladı. Arkadaşları ile birlikte plan yapan İnanç, sevgilisinden habersiz üç tekne kiraladı. Teknenin birine arkadaşlarını alan Mehmet İnanç, diğer tekneye sevgilisi ile birlikte binerek denize açıldı. Havai fişekleri taşıyan üçüncü tekne ise kıyaya yakın bir yerde demirledi. Mehmet İnanç ve sevgilisini taşıyan tekne sahilden yaklaşık 1 mil uzaklaştı. İnanç'ın teknesi diğer tekne ile karşı karşıya geldiği sırada, İnanç'ın arkadaşları tekneden tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde üzerinde kalplerle süslü, "Benimle evlenir misin Gözde'm" yazılı pankart açtı. Bu arada, sevgilisine dönen Mehmet İnanç diz çöktükten sonra, cebinden çıkardığı yüzüğü Gözde'ye uzatıp, evlenme teklif etti. Teklif karşısında şaşkına dönen Gözde, diğer teknedeki arkadaşlarına dönerek, "Ne diyeyim, ne diyeyim" diyerek sordu. Kısa bir düşünmeden sonra evlilik teklifini kabul eden Gözde Koyun için bu kez üçüncü tekneden havai fişekler patlatıldı.



Genç çift en kısa zamanda evleneceklerini söyledi.

Görüntü DÖkümü



--------------------



- Süslenen tekne



- Meşalelerin tekneye binilmesi



- Çiftinten görüntü



- Tekneden görüntü



- Falezlerden detay



- Çiftin tekneden falezleri izlemesi



- Diğer teknenin yanaşması



- Evlilik teklifi pankartı açması



- Meşalalerin yanması



- Gözde Koyun'un şaşırması



- İkinci tekne detay



- Mert İnanç'ın elinde yüzükle diz çöküm evlilik teklif etmesi



- Gözde'nin arkadaşlarına 'ne cevap vereyim' diye sorması



- Gözde'nin 'Evet' diye bağırması



- Mehmet ve Gözde ile röp.



- Diğer arkadaşlarının mutluluk dilemesi

Haber- Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()